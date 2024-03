Weg vom Ärztepfusch zur heilsamen Natur-Arznei

Von Hans-Jörg Müllenmeister

Im Zeitalter vom robusten Wandel zum Welt-Chaos fanden auch medizinische Fehlleistungen im Gesundheitsunwesen ihren angestammten Platz. Es ist höchste Zeit, der Kommunikation zwischen Arzt und Patient (seiner Kranken-Geschichte, Amnanese) mehr Raum zu geben. Zielführend ist es vielmehr, selbst auf die Warnsignale zu achten, die unser Körper bei Disbalance aussendet.

Unsere angestammte Natürlichkeit sollten wir erhalten und sie nicht im Sog an einen irrwitzigen, KI-dominierten Pseudo-Fortschritt verlieren. Neben dem Ärztepfusch,den Irrtümern der Götter in Weiß, beschäftigen wir uns hier mit einigen grundsätzlichen Fragen zur Erhaltung unserer Körper-Gesundheit. Ein intaktes, friedvolles Umfeld, ein gesunder Lebensstil wie auch eine ausgewogene Ernährung und Bewegung stärken per se die Selbstheilungskräfte. Eine Hommage an unseren Körper ist angebracht!

Im ungesunden Umfeld bleibt die Gesundheit auf der Strecke

Unsere Gesundheitsprobleme müssen wir im Kontext mit den auf uns einwirkenden Schocktherapien sehen. Einige Stichworte der Ärgernisse: Corona, Kriege, Inflation, Energiepreis-Explosion. Offensichtlich indoktrinieren gewisse Dunkelmächte des Kapitalismus