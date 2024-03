Mord in Gaza

Eric Margolis

Gute Arbeit, Mr. President Biden. Sie haben das geschafft, was Amerikas Feinde nicht geschafft haben: Sie haben den Hass auf die Vereinigten Staaten auf der ganzen Welt geschürt. Ihre Zerstörung der Flüchtlingslager in Gaza hat den Antisemitismus überall angefacht.

Abscheu und Wut auf die US-Regierung sind weitverbreitet, weil Sie Israels neuer rechtsextremer Regierung einen Freibrief für das Massaker an rebellischen Palästinensern im offenen Gefängnis des Gazastreifens gegeben haben. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich inzwischen auf über 31.000 und mindestens 70.000 Schwerverletzte, wobei die Langzeitfolgen von Unterernährung und Hunger noch nicht mitgerechnet sind. Die meisten Opfer sind Frauen und Kinder.

Alle Krankenhäuser im Gazastreifen sind durch israelische Bomben und Panzerfeuer zerstört worden. Die Regierung Biden hat die israelischen Panzertruppen mit Panzergranaten versorgt. Große Mengen an Waffen und Versorgungsgütern, die von den USA angeblich für eine Notsituation zur Verfügung gestellt wurden, wurden Israel angeboten, um sein Massaker in Gaza fortzusetzen. Ein solches Vorgehen verstößt gegen US-Recht, das den Einsatz von Waffen, die von den USA geliefert werden, gegen Zivilisten verbietet. Der Abwurf von 2.000-Pfund-Bomben auf Wohnhäuser ist nach Ansicht der israelischen Spindoktoren „Terrorismusbekämpfung“. Der Rest der Welt sieht das nicht so.

Außer natürlich in den USA, Kanada und Großbritannien, wo die Medien von Anhängern der jetzt regierenden extremen Rechten Israels beherrscht werden. Und Washington, das vom Vorwahlfieber gelähmt ist. Palästinensische „Terroristen“ rennen absichtlich in israelische Panzer, Granaten und Bomben, nur um Israel zu diskreditieren. Finanzielle Großspender terrorisieren die wichtigsten US-amerikanischen und britischen Bildungseinrichtungen. Schriftsteller, die es wagen, Israels Parteilinie zu Gaza in Frage zu stellen, werden auf eine schwarze Liste gesetzt. Diejenigen ehrenwerten Juden, die Israels brutale Politik in Gaza anprangern, werden als „selbsthassende Juden“ denunziert.

Man sagt uns nicht, dass die verängstigte Zivilbevölkerung des Gazastreifens ursprünglich aus den Gebieten um den Gazastreifen und Galiläa stammt, von wo aus sie nach 1948 durch ethnische Säuberungen und Massaker aus ihren historischen Heimatorten in das Gefangenenlager des Gazastreifens vertrieben wurden. Ihr Land wurde von der israelischen Regierung oder von rechtsextremen Siedlern, viele davon aus den USA, beschlagnahmt.

Über das angebliche Massaker an etwa 1 000 Israelis, die ein Musikfestival auf ehemals arabischem Boden besuchten, wissen wir bisher nur wenig. Ich kenne diese Region recht gut, nachdem ich in den 1950er Jahren den Kibbuz Nahal Oz besucht habe, um Verwandte zu treffen und zu sehen, wie Israel angeblich einstmals unfruchtbares Land zum Blühen und Gedeihen brachte. Laut der damaligen israelischen Premierministerin, die selbst aus der Ukraine stammte, gab es keine Palästinenser.

Israels regierende extreme Rechte wurde von dem verstorbenen großen israelischen Schriftsteller Uri Avnery als „jüdische Faschisten“ bezeichnet. Sie haben eindeutig die Absicht, den Gazastreifen und seine Bevölkerung zu Staub zu zermahlen. Im besetzten Westjordanland gibt es eine große Zahl von Palästinensern, von denen einige in dieser Woche niedergeschossen wurden. Das Ziel der israelischen extremen Rechten ist es, diese Araber aus dem gesamten Westjordanland zu vertreiben, das Israel im Krieg von 1967 erobert hat, und sie in die trockene jordanische Wüste zu drängen. Israel hat seit langem ein Auge auf den Südlibanon und die Gewässer des Litani-Flusses geworfen.

„Machen Sie sich keine Sorgen, was Washington sagen wird“, sagte der Architekt dieses Schlamassels, der verstorbene General Ariel Sharon. „Ich kontrolliere Washington“. Das stimmt, wie Biden und seine Partei zeigen. Die Geldgeber der Wall Street sind wichtiger geworden als Amerikas geopolitische Interessen.

Interessanterweise ist der wahrscheinliche Gewinner der kommenden US-Präsidentschaftswahlen, Donald Trump, ein noch entschiedenerer Befürworter Israels. Aber selbst viele Demokraten trauen seiner Treue zu Israel nicht, obwohl er offen gegen Araber und Muslime ist. Trump scheint eine klarere Vorstellung davon zu haben, wo die Interessen Amerikas liegen – er wird nicht zulassen, dass Israel Amerika an der Nase herumführt.

Israels nordamerikanische Parteigänger lassen immer wieder alte Filme über den Holocaust laufen, um die Verwüstung des Gazastreifens zu rechtfertigen. Wir sollten uns daran erinnern, dass es im belagerten Warschauer Ghetto weniger als halb so viele Juden gab wie heute Palästinenser in Gaza.

Die Amerikaner sollten sich für Biden schämen. Seine Regierung, die von rechtsextremen Neokonservativen infiltriert und geleitet wird, repräsentiert weder Amerikas Werte noch Traditionen. Gaza wird ein großes Verbrechen und ein dunkler Fleck auf Amerikas Ehre bleiben.