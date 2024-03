Washingtons wahre Furcht vor China: Ein Hindernis für die amerikanische Hegemonie

Von Brian Berletic

Ein kürzlich in Foreign Affairs erschienener Meinungsartikel mit dem Titel „The Taiwan Catastrophe“ (Die Taiwan-Katastrophe) trägt dazu bei, ein klares Bild von den Beweggründen der USA für die wachsende Konfrontation mit China und dem zunehmend unrealistischen Charakter des von Washington gewünschten Ergebnisses zu zeichnen.

Die Prämisse des Meinungsartikels basiert auf einem inzwischen freigegebenen, streng geheimen Memo von US-General Douglas MacArthur aus dem Jahr 1950, in dem Taiwan als „unsinkbarer Flugzeugträger“ beschrieben wird, der nicht zum Schutz des amerikanischen Festlands, sondern zur Wahrung der Vormachtstellung der USA im asiatisch-pazifischen Raum, Tausende von Kilometern von der US-Küste entfernt, unerlässlich ist.

Durch die Beibehaltung Taiwans und der US-Militärpräsenz, zu der auch Japan und die Philippinen gehörten (und immer noch gehören), konnten die US-Streitkräfte nach Ansicht von General MacArthur die Fähigkeit regionaler Mächte (damals die Sowjetunion, heute eindeutig China), „die natürlichen Ressourcen Ost- und Südostasiens auszubeuten„, „unterbinden„.

Die Fähigkeit, China einzudämmen, ist bis heute Washingtons Hauptmotivation für die Aufrechterhaltung einer US-Militärpräsenz in Ost- und Südostasien.

China eindämmen, nicht Amerika verteidigen

In der Nationalen Verteidigungsstrategie der USA (NDS) wird die „Überwindung Chinas“ zur obersten Priorität Washingtons erklärt. Die NDS der USA beklagen, dass China „die Absicht und in zunehmendem Maße auch die Fähigkeit hat, die internationale Ordnung zugunsten einer Ordnung umzugestalten, die das globale Spielfeld zu seinen Gunsten kippt„.

In den US-NDS wird nie erwähnt, dass es sich bei der „internationalen Ordnung“, die China zu verdrängen versucht, um eine solche handelt, die bereits vor den Weltkriegen chinesisches Territorium besetzt hatte, die bis 1979 Tausende von Truppen an den Küsten ihrer Inselprovinz Taiwan stationierte und die weiterhin US-Truppen auf Taiwan stationiert, obwohl die Inselprovinz seit 1979 im Rahmen von Washingtons „Ein-China“-Politik als chinesisches Territorium anerkannt wird.

In den US-NDS wird behauptet, dass die USA „einen freien und offenen Indopazifik“ und insbesondere einen „offenen Zugang zum Südchinesischen Meer“ anstreben. Der Bericht weist sogar darauf hin, dass „fast zwei Drittel des weltweiten Seehandels und ein Viertel des gesamten Welthandels“ durch das Südchinesische Meer fließen, wobei er unterstellt, dass China diesen Handel bedroht.

Die US-Regierung und US-Konzerne, auch aus der gesamten amerikanischen Rüstungsindustrie, finanzieren jedoch außenpolitische Denkfabriken wie das Center for Strategic and International Studies (CSIS), die Analysen wie einen Bericht von 2017 mit dem Titel „How Much Trade Transits the South China Sea?“ veröffentlichen. Darin wird eingeräumt, dass der überwiegende Teil des Handels, der durch das Südchinesische Meer fließt, aus China kommt und nach China geht.

Der Bericht räumt sogar ein:

Die Abhängigkeit Chinas vom Südchinesischen Meer macht das Land anfällig für Störungen des Seehandels. Im Jahr 2003 wies der damalige Präsident Hu Jintao auf die potenzielle Bedrohung durch „bestimmte Großmächte“ hin, die die Straße von Malakka kontrollieren wollten, und betonte, dass China neue Strategien entwickeln müsse, um dieser Sorge zu begegnen.

China hat ganz klar nicht vor, seinen eigenen Handel im Südchinesischen Meer zu unterbrechen. In Wirklichkeit ist die militärische Präsenz der USA in der Region heute nicht dazu da, den Seehandel zu schützen, sondern um ihn zu „behindern„, wie US-General MacArthur bereits 1950 feststellte.

„Verteidigung der Demokratie“ = Aufrechterhaltung von US-Klientenregimen

Genauso wie die USA die Illusion erwecken, den Seehandel zu schützen, um sich in Wirklichkeit darauf vorzubereiten, ihn zu unterbinden, verwenden die USA auch andere Vorwände, um ihre ständige Einmischung innerhalb und entlang der Grenzen Chinas zu rechtfertigen. Dazu gehört auch die Inselprovinz Taiwan selbst.

In der Stellungnahme von Foreign Affairs wird behauptet, die USA würden „die Demokratie verteidigen„. Doch die politische Führung Taiwans und die von ihr verfolgte Politik sind nicht das Ergebnis demokratischer Selbstbestimmung, sondern werden auf der anderen Seite des Planeten in Washington bestimmt.

Maßnahmen wie die Provokation Pekings, die Behinderung des Handels zwischen Taiwan und dem Rest Chinas und die Verwendung öffentlicher Gelder für US-Waffen anstelle von wirtschaftlicher Entwicklung und Infrastruktur dienen nachweislich den Interessen der USA, und zwar auf Kosten der Interessen der lokalen Bevölkerung selbst.

Die USA versuchen, ihre Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum aufrechtzuerhalten, nicht um einen Prozess der Selbstbestimmung in Taiwan, Japan, Südkorea oder den Philippinen zu verteidigen, sondern um die politische Vereinnahmung und Kontrolle Amerikas über diese Länder aufrechtzuerhalten.

Kontrolle über die Zukunft der Halbleiterindustrie

Die Autoren des Meinungsartikels von Foreign Affairs, die vielleicht ahnten, dass ihr Narrativ von der „Verteidigung der Demokratie“ nicht überzeugen würde, behaupteten auch, dass die USA China daran hindern müssen, die Halbleiterindustrie in Taiwan zu kontrollieren. Lässt man die politische Rhetorik des Autors beiseite, so liegt hier die nackte Wahrheit des Imperialismus auf dem Tisch: Eine Ressource ist für die USA wichtig, und deshalb müssen die USA sie kontrollieren, auch wenn sie sich Tausende Kilometer jenseits ihrer Küste befindet.

Die Argumentation und Planung der USA in Bezug auf die Kontrolle der Halbleiterproduktion ist grundlegend fehlerhaft. Zwar haben Taiwan und der gesamte Westen heute in der Halbleiterforschung, -entwicklung und -herstellung viele Vorteile gegenüber China, doch beruhen diese Vorteile auf historischen Faktoren, die nicht mehr relevant sind. Heute befindet sich die größte industrielle Basis der Erde in China, nicht in den Vereinigten Staaten. China, nicht die Vereinigten Staaten, produziert bei Weitem mehr Hochschulabsolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik, die alle für die Weiterentwicklung aller Stufen der Halbleiterproduktion relevant sind.

Die Kontrolle Taiwans und die Verhängung strenger Sanktionen und Exportkontrollen werden China nicht nur nicht daran hindern, die Führung in der Halbleiterproduktion zu übernehmen, sondern es wird China dazu anspornen, die dafür notwendigen Investitionen schneller und entschiedener zu tätigen.

Sicherstellung des amerikanischen „Zugangs“ zum und der Kontrolle über den asiatisch-pazifischen Raum

Während das Foreign Affairs-Op-Editorial kurz versucht, die Leser davon zu überzeugen, dass die vollständige Wiedervereinigung Taiwans mit dem Rest Chinas eine Kettenreaktion chinesischer Eroberungen in der gesamten Region auslösen würde, wechselt es abrupt zu den Befürchtungen, dass Peking die Macht hat, „den Zugang der USA zu Ostasien, Südostasien und dem Indischen Ozean zu erschweren – dem Küstenstreifen des bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich aktivsten Teils der Welt„.

Genau wie bei Taiwans Halbleiterindustrie müssen die USA, weil der „indopazifische Raum“ der bevölkerungsreichste und wirtschaftlich aktivste Teil der Welt ist, aus einem Grund „Zugang“ zu diesem Raum haben – Teil eines umfassenderen amerikanischen Anspruchs, das zu tun, was Washington will, wo immer es will, unabhängig davon, wie weit es von den US-Küsten entfernt ist oder wie es sich auf den Frieden, die Stabilität, die Souveränität und die Unabhängigkeit aller anderen Beteiligten auswirkt.

Eine weitere Befürchtung, die in dem Meinungsartikel geäußert wird, ist die Aussicht, dass Asien seine Abhängigkeit vom US-Dollar als Reservewährung verringern könnte. In der Stellungnahme wird nicht erklärt, warum es den Interessen Asiens dient, eine Reservewährung beizubehalten, die von Interessen auf der anderen Seite des Planeten kontrolliert wird.

Die wahre Furcht: China als Hindernis für die Vormachtstellung der USA

In der Stellungnahme werden dann überraschenderweise die Vereinigten Staaten selbst als Beispiel dafür angeführt, warum die Leser den Aufstieg Chinas fürchten sollten.

Die Autoren sagen:

Amerikas eigene Geschichte zeigt, wie das Erreichen einer regionalen Vormachtstellung die globale Machtprojektion erleichtert. Nur durch die Dominanz in der westlichen Hemisphäre im neunzehnten Jahrhundert waren die Vereinigten Staaten in der Lage, im zwanzigsten Jahrhundert eine globale Supermacht zu werden.

Mit wenig Selbsterkenntnis wird dann in der Stellungnahme behauptet:

Es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wie sich China als Weltmacht verhalten wird, aber jahrzehntelange Daten deuten darauf hin, dass es einen weit weniger freundlichen Ansatz verfolgen wird als die Vereinigten Staaten.

Die Autoren behaupten, dass diese „Daten“ Chinas Präsenz im Südchinesischen Meer und eine allgemeine „massive militärische Aufrüstung“ umfassen. Die Autoren erklären nie, inwiefern diese beiden Beispiele einen Ansatz darstellen, der „weniger harmlos“ ist als die amerikanische Außenpolitik.

Allein im 21. Jahrhundert haben die USA 2001 Afghanistan und 2003 den Irak überfallen und besetzt. Letzteres hatte über eine Million Tote zur Folge und beruhte auf vorsätzlichen Fälschungen in Bezug auf irakische „Massenvernichtungswaffen“.

Im Jahr 2011 intervenierten die USA militärisch in Libyen, um die Regierung in Tripolis zu stürzen. Im Jahr 2014 marschierten die USA in Syrien ein und besetzten die Energie- und Nahrungsquellen des Landes. Nach den Worten der damaligen stellvertretenden US-Verteidigungsministerin für den Nahen Osten, Dana Stroul, geschah dies als „Druckmittel, um den gesamten politischen Prozess des Syrienkonflikts zu beeinflussen“ und um den Wiederaufbau Syriens zu verhindern, wobei sie zugab, dass der von den USA unterstützte Konflikt große Teile des Landes in „Trümmer“ verwandelte.

Der heutige Konflikt in der Ukraine ist das Ergebnis eines Regimewechsels durch die USA im Jahr 2014, bei dem eine gewählte Regierung, die zur Neutralität entschlossen war, abgesetzt und durch ein Klientenregime ersetzt wurde, das bereit ist, als US-Vertreter im Krieg gegen Russland zu dienen. Die USA unterstützen auch Israels anhaltenden Krieg in Gaza und Palästina und führen Raketen- und Luftangriffe auf Ziele im Jemen durch.

Der Meinungsartikel in Foreign Affairs ist eine Fallstudie über kognitive Dissonanz. Die Autoren warnen vor einer Zukunft, die einer missbräuchlichen Supermacht überlassen wird, die ihr Militär zur weltweiten Bedrohung von Nationen einsetzt, wobei sie die bestehende Supermacht (die Vereinigten Staaten), die dies bereits nachweislich tut, zwar anerkennen, aber niemals verurteilen.

Washingtons wahre Angst besteht nicht darin, dass China eine internationale Ordnung aufbaut, die die Nationen weltweit zu unterjochen droht, sondern dass es eine internationale Ordnung aufbaut, die Amerikas Fähigkeit untergräbt, den Globus weiterhin zu zwingen und zu kontrollieren.

Der Meinungsartikel warnt:

China allein verfügt über eine Wirtschaft, die deutlich größer ist als die aller seiner asiatischen Nachbarn zusammen, einschließlich Indien. Die chinesische Marine wiederum verfügt über eine Feuerkraft, die nur von der der US-Marine übertroffen wird. Und sie ist relativ konzentriert: Stellen Sie sich vor, die gesamte US-Marine würde hauptsächlich in einem Bogen von New York bis New Orleans operieren.

Dennoch war China in der Lage, all dies seit der Jahrhundertwende zu erreichen, ohne eine der Methoden der extraterritorialen militärischen Aggression anzuwenden, die die USA einsetzten, um ihre eigene regionale und dann globale Vormachtstellung zu erreichen.

Indem die Autoren darauf hinweisen, dass Chinas militärische Macht „relativ konzentriert“ ist, geben sie zu, dass Chinas Militär im Gegensatz zu Amerikas weltumspannender Militärpräsenz ausschließlich auf die Verteidigung des chinesischen Territoriums ausgerichtet ist. Eine solche militärische Haltung kann nur als Gefahr für diejenigen wahrgenommen werden, die versuchen, chinesisches Territorium (einschließlich Taiwan) zu bedrohen.

Chinas Aufstieg in der Region ist nicht durch Invasionen und Netzwerke von Militärstützpunkten gekennzeichnet, sondern durch Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinien, Häfen, Kraftwerke, Fabriken und Straßen. Sein Einfluss auf der ganzen Welt wird nicht durch Flugzeugträger, die moderne Kanonenbootdiplomatie betreiben, aufrechterhalten, sondern durch Flotten von Containerschiffen, die im internationalen Handel tätig sind.

Während Washington seine globale Vormachtstellung durch Bombardierungen aufrechterhält, fordert China sie durch Baumaßnahmen heraus.

In Südostasien beispielsweise, wo Chinas Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz über die eigenen Grenzen hinausreicht, mussten chinesische Ingenieure nicht explodierte US-Munition, die während des Vietnamkriegs über Laos abgeworfen worden war, buchstäblich entschärfen, bevor sie die Gleise verlegen konnten, die das verarmte Land mit dem Rest der Region verbinden.

Es liegt auf der Hand, dass Chinas Ansatz nicht dem der USA ähnelt, sondern grundlegend besser ist – so sehr, dass die USA überhaupt nicht in der Lage sind, mit ihm zu konkurrieren.

Deswegen bemühen sich Meinungsbeiträge wie die in Foreign Affairs, die eine in Washington, London und Brüssel weitverbreitete Meinung widerspiegeln, zu begründen, warum die Welt weiterhin einer von den USA geführten internationalen Ordnung unterworfen sein sollte, die auf Eroberung und Zwang beruht, anstatt einer alternativen internationalen Ordnung, die von China favorisiert wird und auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Nutzen beruht. Da es sich dabei um ein irrationales Argument handelt, ist der Einsatz von Angst ein zentrales Argument für Washington.

Die Ironie besteht darin, dass die Autoren, um genügend Angst vor dem zu erzeugen, was China in Zukunft tun könnte, auf das zurückgreifen müssen, was die USA bereits getan haben – oder anders gesagt – sie müssen China beschuldigen, in der Fiktion zu werden, was die USA in der Realität geworden sind.