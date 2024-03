Torpfosten und Schüsse: Israels vorsätzliche Angriffe auf den palästinensischen Fußball und seine Spieler

Von Alan Macleod

Die palästinensische Fußballnationalmannschaft hat beim diesjährigen AFC-Asien-Pokal trotz der anhaltenden Angriffe des israelischen Apartheidregimes auf den Gazastreifen die K.o.-Runde erreicht und musste sich schließlich nur dem Gastgeber und späteren Sieger Katar geschlagen geben. Doch während die Herausforderung auf dem Fußballplatz schon schwer genug war, muss die palästinensische Fußballmannschaft mit einer einzigartigen Herausforderung fertig werden, mit der keine andere Nationalmannschaft konfrontiert ist: dem unablässigen Angriff Israels auf sie. Zu diesem Angriff gehören die Inhaftierung, Folterung, Erschießung und Tötung von Spitzenspielern, die Bombardierung der palästinensischen Infrastruktur und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Spieler im Land und außerhalb des Landes.

Dies hat zu einer wachsenden weltweiten Bewegung geführt, die ein Verbot Israels von internationalen Sportwettbewerben als Teil einer breiteren Kampagne zur Umsetzung von Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) fordert. Die in Südafrika ansässige Gruppe „Red Card Israel“ erklärte beispielsweise gegenüber MintPress, dass:

„Die Aktion, Israel vom internationalen Sport zu suspendieren, schafft eine symbolische Unterstützung gegen die unrechtmäßige Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel und zeigt Solidarität mit dem palästinensischen Volk, das unter dem Apartheidregime lebt.“

Das Abschneiden der größten Blumen

Palästina ist mit einem einfachen Ziel in den Asien-Pokal gestartet: den Menschen in der Heimat ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen Hoffnung zu geben, indem man sie auf internationaler Bühne vertritt. Das ist ihnen gelungen, sie wurden zum Star des Turniers, spielten attraktiven, positiven Fußball und gewannen mit 3:0 gegen Hongkong, China. Und das, obwohl Generationen von Spielern von israelischen Kampfflugzeugen und Scharfschützen angeschossen, getötet oder dauerhaft behindert wurden.

Im Januar 2014 befanden sich beispielsweise die Cousins Jawhar Nasser Jawhar, 19, und Adam Abd al-Raouf Halabiya, 17, junge Stars, die kurz vor der Berufung in die Nationalmannschaft standen, auf dem Heimweg von einem Training in der Nähe von Ramallah. Sie gerieten in einen Hinterhalt der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), die al-Raouf in die Beine schossen. Jawhar eilte ihm zu Hilfe, wurde aber selbst von Kugeln durchlöchert, darunter sieben in den linken Fuß, drei in den rechten und eine in die Hand. Ein Kampfhund wurde auf die beiden losgelassen, und die Soldaten brachen al-Raoufs Bein, was darauf schließen lässt, dass sie wussten, wer die beiden waren. Ihre Karrieren waren blitzschnell vorbei, und ihr Schicksal wurde ihnen entrissen. Mit 29 bzw. 27 Jahren wären Jawhar und al-Raouf in ihrer besten Zeit für das Turnier 2024 gewesen.

Während die beiden zum Teil dank der medizinischen Behandlung in Jordanien überlebten, hatten viele ihrer Altersgenossen weniger Glück. Tarek al-Quto, ein vielversprechender Mittelfeldspieler, wurde 2004 von den IDF getötet. Fünf Jahre später, während der Operation Gegossenes Blei, tötete Israel drei weitere Spitzenspieler: Ayman Alkurd, Shadi Sbakhe und Wajeh Moshtaha. Ebenfalls im Jahr 2009 wurde der 18-jährige Saji Darwish in der Nähe von Ramallah von einem israelischen Scharfschützen niedergestreckt.

Palästinensische Amputierte, von denen viele von israelischen Truppen absichtlich in die Beine geschossen wurden, spielen mit ihren Krücken ein Fußballspiel in Gaza, 16. August 2023. Adel Hana | AP

„Verhaftungen, Folterungen und Tötungen von palästinensischen Fußballspielern wurden zu einer regelmäßigen Schlagzeile in Palästina“, so der palästinensische Schriftsteller Ramzy Baroud. Eines der berüchtigtsten Beispiele dafür war Mahmoud Sarsak, der verhaftet und drei Jahre lang ohne Gerichtsverfahren oder Besuche seiner Familie festgehalten wurde.

Aus Protest gegen seine Behandlung trat Sarsak – ein palästinensischer Weltstar – drei Monate lang in einen Hungerstreik. Dabei wäre er fast gestorben und verlor fast die Hälfte seines üblichen Körpergewichts. Sein Fall wurde in der ganzen Fußballwelt bekannt. Fanclubs und sogar Fußballlegenden wie Eric Cantona, Michel Platini und Lilian Thuram forderten seine Freilassung. Der internationale Druck führte dazu, dass Israel einlenkte und Sarsak freiließ, doch die dauerhaften gesundheitlichen Probleme, die er erlitt, bedeuteten das Ende seiner Karriere.

Sarsaks Fall ist jedoch bei weitem nicht der extremste. Zakaria Issa, einer der besten Streikenden des Landes, wurde 2003 zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem bei ihm 2011 Krebs im Endstadium diagnostiziert worden war, wurde er entlassen, starb aber vier Monate später.

Sameh Maraaba kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Er spielte 40 Mal für Palästina in internationalen Wettbewerben. Er hätte zweifellos noch mehr erreicht, wenn er nicht an einem Grenzübergang zwischen Jordanien und dem Westjordanland verhaftet und von Israel beschuldigt worden wäre, mit der Hamas in Verbindung zu stehen. Maraaba wurde sieben Monate lang festgehalten und verpasste in dieser Zeit viele wichtige Qualifikationsspiele für den AFC Asien-Pokal 215 und die Asienspiele 2014.

Am selben Tag im Jahr 2012 verhafteten die israelischen Streitkräfte Muhammad Nimr – einen vielversprechenden 23-jährigen Stürmer aus dem Flüchtlingslager Amari, der in Europa Karriere gemacht hatte – und Omar Abu Roïs, den Torwart der palästinensischen Fußballnationalmannschaft. Ihre Verhaftung hat die Forderung nach einem Ausschluss Israels von internationalen Sportwettbewerben noch lauter werden lassen.

Im Gespräch mit MintPress News erklärte ein Sprecher der Red Card Israel, dass eine Suspendierung Israels von Sportveranstaltungen zeigen würde, dass „die Verletzung von Menschenrechten zu einem Ausschluss auf internationaler Ebene führt und dass es nicht fortfahren kann, internationales Recht eklatant zu missachten, während es weiterhin das Privileg der internationalen Teilnahme am Sport genießt.“

Aber auch wenn sie keine Zeit im Gefängnis verbracht haben, hat die Besatzung jeden Fußballer negativ berührt. Palästinensische Sportler müssen unter enormem psychischen Druck leben, trainieren und Leistungen erbringen. Mahmoud Wadi zum Beispiel erzählte, dass er während der israelischen Besatzung mit der ständigen Bedrohung durch den Tod leben musste. „Ich ging nachts ins Bett und starrte an die Decke, in der Erwartung, dass sie mir jeden Moment auf den Kopf fallen würde“, sagte er über sein Leben während der Operation Protective Edge. „Viele Spieler, gegen die oder mit denen ich in Gaza gespielt habe, sind gestorben“, fügte er hinzu.

Wadis Leidensweg war damit noch nicht zu Ende. Einen Tag vor dem ersten Spiel Palästinas beim Asien-Cup gegen den Iran im Januar erfuhr er, dass sein Cousin bei dem israelischen Angriff getötet worden war.

Palästina wird am Wettbewerb gehindert

Wadi ist einer der wenigen Gazaner, die in den letzten Jahren für Palästina gespielt haben. Die israelische Regierung hat eine mittelalterliche Belagerung über den dicht besiedelten Streifen verhängt. Sie kontrolliert die Ein- und Ausreise von Lebensmitteln und grundlegenden Gütern streng, was den Spitzensport extrem erschwert. Der Fußball im Gazastreifen hat darunter gelitten, und viele Spitzenspieler (darunter auch Wadi) sind nach Ägypten abgewandert.

Aber auch das Leben eines Fußballers im Westjordanland kann mit Schwierigkeiten verbunden sein. Israel, das das Leben in Palästina weitgehend kontrolliert, verweigert regelmäßig allen palästinensischen Fußballspielern, die im eigenen Land leben, die Ausreisevisa, was dazu führt, dass das Land Spiele aufgeben und aus Turnieren ausscheiden muss. Palästina sollte ein entscheidendes Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2010 gegen Singapur bestreiten, doch israelische Beamte hinderten die Mannschaft daran, das Land zu verlassen. Trotz Protesten entschieden die Fußballbehörden, das Spiel nicht zu verlegen, sondern Palästina zu bestrafen, was zum Ausscheiden aus dem Turnier führte. Im Mai 2008 wurde die Mannschaft an der Ausreise gehindert, um am AFC Challenge Cup teilzunehmen. Drei Jahre später wurde zwei Nationalspielern nach einem Spiel gegen Thailand die Wiedereinreise in das Westjordanland verweigert. Diese willkürlichen Reisebeschränkungen haben dazu geführt, dass sich die Auswahltrainer bei der palästinensischen Bevölkerung in der Diaspora nach Spielern umsehen.

Die ständigen israelischen Militärangriffe haben auch die Infrastruktur des Fußballs in Mitleidenschaft gezogen. Im Jahr 2009 zerstörte Israel das Rafah-Nationalstadion in Gaza. Und im Yarmouk-Stadion in Gaza-Stadt wird kein Fußball mehr gespielt, weil Israel das Stadion in ein Freiluft-Gefangenenlager verwandelt hat. Bilder, die Dutzende von Palästinensern – einige von ihnen erst neun Jahre alt – zeigen, wie sie entkleidet und mit vorgehaltener Waffe herumgeführt werden, gingen im Dezember in den sozialen Medien viral und lösten weltweit Empörung aus.

All dies hat dazu geführt, dass Palästina seine „Heimspiele“ regelmäßig in anderen Ländern austragen muss. Die Mannschaft musste aufgrund des israelischen Angriffs vom Merdeka-Turnier in Malaysia zurücktreten, und Palästina wird alle anstehenden Heimspiele für das Qualifikationsturnier zur Fußballweltmeisterschaft 2026 in Kuwait austragen.

Sollte Israel verboten werden?

Im Gegensatz dazu haben Israel und seine Fußballnationalmannschaft, abgesehen von einigen lautstarken Protesten gegnerischer Fans bei Spielen, fast keine negativen Auswirkungen zu spüren bekommen. Dies ist zum Teil auf die Haltung des Weltfußballverbandes FIFA zurückzuführen, der sich stets geweigert hat, auf Forderungen nach einer Rechenschaftspflicht gegenüber Israel einzugehen. Im Januar forderte der Palästinensische Fußballverband die FIFA in einem formellen Antrag auf, Israel wegen eklatanter Menschenrechtsverletzungen wie den hier aufgeführten von Sportwettbewerben auszuschließen.

Es ist nicht so, dass die FIFA nicht schon früher Maßnahmen ergriffen hätte. In den 1990er Jahren verbot sie Jugoslawien die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1994 inmitten eines Krieges auf dem Balkan. Und 2022 suspendierte die Organisation Russland auf unbestimmte Zeit von internationalen Wettbewerben, weil es in die Ukraine einmarschiert war. Doch diese Staaten führten Aktionen durch, die von westlichen Mächten – vor allem den USA – abgelehnt wurden. Im Gegensatz dazu führen aggressive Handlungen oder Menschenrechtsverletzungen westlicher Mächte nie zu einem FIFA-Verbot – eine Tatsache, die darauf hindeutet, wo die wahre Macht in der Organisation liegt.

In der Tat scheint es wahrscheinlicher zu sein, dass der Widerstand gegen israelische Angriffe negative Konsequenzen nach sich zieht, als dass man sie ausführt. Eine Reihe von Profifußballern in Europa wurde wegen öffentlicher Äußerungen, in denen sie Israel kritisierten oder Palästina unterstützten, entlassen. Indonesien, das als Gastgeber für die FIFA U20-Weltmeisterschaft 2023 vorgesehen war, wurde diese Ehre entzogen, nachdem nicht klar war, ob es die israelische Mannschaft zur Teilnahme zulassen würde. (Indonesien unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel).

Wie in der Politik muss auch im Fußball jeder Akteur, der einen prinzipienfesten, gewaltfreien Boykott Israels vorschlägt oder durchführt, mit Konsequenzen seitens der Behörden rechnen. Siebenunddreißig US-Bundesstaaten haben derzeit Anti-BDS-Gesetze in ihren Büchern, obwohl fast drei Viertel der Amerikaner solche Gesetze ablehnen.

Gesehen in Südafrika. Foto | Rote Karte Israel

Trotz des Widerstands des Fußballverbands entsteht weltweit eine wachsende Basisbewegung, die von den Sportverbänden Maßnahmen gegen den Völkermord fordert. Dass diese Bewegung von Südafrika angeführt wird, ist bezeichnend.

Es ist bezeichnend, dass ein großer Teil der Palästina-Solidaritätsbewegung von Südafrika ausgeht. Bis in die 1990er Jahre wurde Südafrika von einem die Menschenrechte missachtenden Apartheidregime beherrscht. Doch der wachsende internationale Druck machte das Land zu einem Pariastaat und zwang Südafrika, seinen Weg zu ändern.

Während der gesamten Zeit wurde die weiße Vorherrschaft jedoch von der israelischen und der amerikanischen Regierung unterstützt. Heute führt Südafrika ein Team vor dem Internationalen Gerichtshof an, das Israel des Völkermordes bezichtigt. Red Card Israel erklärte gegenüber MintPress, dass sie den Sieg in Südafrika als Blaupause betrachten, der sie folgen können:

„Die Absicht hinter dem Boykott Israels im Fußball (und anderen Sportarten) ist es, die Gleichberechtigung der Palästinenser an allen internationalen und politischen Fronten zu erreichen. Südafrika ist der beste Beweis dafür, wie Sport-, Wissenschafts- und Kulturboykotte Druck auf illegitime Regierungen ausüben können, damit diese unter dem Gewicht der ungerechten systemischen Unterdrückung zusammenbrechen. In Südafrika hat es funktioniert, also gibt es keinen Grund, warum es nicht auch im Falle Israels funktionieren sollte.“

Wie wir gerade beim Asien-Cup gesehen haben, hat der Sport das Potenzial, Menschen zu vereinen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Fußballfans auf der ganzen Welt haben ihre Solidarität mit Palästina gezeigt, und viele organisieren sich nun, um den Traum von einem Ende der Apartheid Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist jedoch klar, dass die Fußballbehörden diese Bewegung nicht begrüßen werden. Um den Sieg zu erringen, müssen die Organisatoren genauso viel Mut und Entschlossenheit zeigen wie die palästinensische Mannschaft im Januar auf dem Spielfeld.