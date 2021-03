Wegen Covid!? Reisende am Dubai International Airport werden jetzt mit Iris-Scannern kontrolliert

Reisende am Dubai International Airport werden jetzt von Iris-Scannern begrüßt, die mit der Gesichtserkennungsdatenbank des Landes verbunden sind, berichtet die Associated Press (AP).

Unter dem Deckmantel der Virus-Pandemie haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) die kontaktlose Technologie eingeführt, die hilft, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Obwohl das neue System schnelle Reisen durch die Sicherheitskontrollen ermöglicht, gibt es wachsende Bedenken über die Massenüberwachung in der Föderation von sieben Scheichtümern.

Laut AP haben die VAE weltweit die höchste Pro-Kopf-Konzentration von Überwachungskameras. Viele der Kameras sind mit Systemen der künstlichen Intelligenz verbunden, die es der Regierung ermöglichen, jeden und überall zu verfolgen.

Am Sonntag nutzten die ersten Reisenden den neuen Iris-Scanner nach dem Einchecken – er erlaubte ihnen, „innerhalb von Sekunden durch die Passkontrolle zu spazieren“, so AP.

Dubai airport is promising to have passengers pass through immigration in less than 10 seconds, by using facial recognition technology pic.twitter.com/YeaFgd2cwv