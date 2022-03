Wegen der vom Pentagon finanzierten ukrainischen Biolabors, in denen an Corona-Viren geforscht wurde, fordert Russland eine UN-Sicherheitssitzung

Russland hat wegen angeblicher militärisch-biologischer Aktivitäten der USA in der Ukraine eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt.

Igor Kirillow vom russischen Verteidigungsministerium und Leiter der Abteilung für den nuklearen, chemischen und biologischen Schutz der Truppen legte angebliche Beweise für das vom Pentagon finanzierte Programm zur „Reduzierung biologischer Bedrohungen“ in der Ukraine vor.

„Wir haben Einzelheiten über das Projekt UP-4 herausgefunden, das unter Beteiligung von Labors in Kiew, Charkow und Odessa durchgeführt wurde und bis 2020 laufen soll. Ziel des Projekts war die Erforschung des Potenzials der Ausbreitung besonders gefährlicher Infektionen durch Zugvögel, einschließlich der hochpathogenen H5N1-Grippe, deren Letalität für den Menschen bis zu 50 % betragen kann, sowie der Newcastle-Krankheit“, so Kirillov.

Dmitry Polyansky, Erster Stellvertretender Vertreter der Russischen Föderation bei der UNO, berichtete über den Antrag der Russen.

„Die russische Mission hat eine Sitzung des Sicherheitsrates für den 11. März beantragt, um die militärischen biologischen Aktivitäten der USA auf dem Territorium der Ukraine zu diskutieren“, twitterte Polyansky.

Polyansky zitierte Dokumente des Verteidigungsministeriums, die angeblich den Betrieb eines Biowaffen-Forschungsprogramms in der Ukraine belegen. Diese Dokumente wurden von Becker News erhalten und sind im Folgenden in Auszügen aus dem ukrainischen und russischen Original wiedergegeben.

In einem von den Russen vorgelegten Schreiben wird behauptet, dass „das Risiko neuer Infektionen durch insektenfressende Fledermäuse in der Ukraine und Georgien“ bestehe.

„Identifizierung neuer viraler (Coronavirus, Filovirus, Paramyxovirus, Orthomyxovirus, Lysavirus) und bakterieller (Brucella, Leptospira, Yersinia) Krankheitserreger, die für die Gesundheit von Mensch und Tier von Fledermäusen in der Ukraine und Georgien von Bedeutung sind; Untersuchung, wie sich die Veränderung der Biodiversität in der Landschaft auf die Zusammensetzung endemischer viraler und bakterieller Erreger in Fledermauspopulationen auswirkt, sowie eine Bewertung ihrer ökoevolutionären Beziehung zum Auftreten von Krankheiten bei Menschen und Haustieren; Aufbau eines nachhaltigen und harmonischen Systems zur Früherkennung gefährlicher Erreger in Fledermauspopulationen in der Ukraine und Georgien und deren weitere genomische Beschreibung. „

„Methode: Integration einer multidisziplinären, abteilungsübergreifenden Koalition aus Instituten und Universitäten der Gesundheits- und Veterinärmedizin, die zur Schaffung einer regionalen, autarken, multinationalen Gruppe für die Früherkennung und Typisierung von Erregern beiträgt und gleichzeitig eine ausgefeilte analytische Basis für deren angemessene Bewertung schafft“, heißt es in dem Dokument weiter.

„Anwendung: Dieses Projekt wird durch die koordinierte Arbeit des Nationalen Forschungszentrums für experimentelle und klinische Veterinärmedizin, des Nationalen Zentrums für öffentliche Gesundheit und Seuchenkontrolle, der Zentren für Seuchenkontrolle in Zusammenarbeit mit dem Virginia Polytechnic Institute und dem US Geological Survey umgesetzt und integriert“, heißt es in dem Dokument weiter.

„Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit werden für die Entwicklung bakterieller und viraler Infektionskrankheiten, für Frühwarnsysteme und für die Gesundheit von Menschen und Tieren auf der ganzen Welt sowie für die Umwelt von Nutzen sein“, hieß es.

„Engagiertes Personal: Mehr als 60 Wissenschaftler aus den USA, der Ukraine und Georgien mit unterschiedlichen Abschlüssen und Erfahrungen werden an Feldforschung, Diagnostik, molekularer Typisierung, Sanger-Sequenzierung, Sequenzierung der nächsten Generation, Bioinformatik, ökologischer Nischenmodellierung und Datenvisualisierung teilnehmen“, heißt es in dem Dokument weiter.

„Finanzierung: Insgesamt für die Ukraine und Georgien für den Zeitraum 2020-2023 – 1,6 Millionen US-Dollar, davon 207-398 Tausend Dollar pro Jahr für das IEKVM, 178-257 Tausend Dollar pro Jahr für das NCHCHD, 53 Tausend Dollar pro Jahr für das STCU, insgesamt 1.554.519 Dollar für das CDC (512.000-527.000 Dollar pro Jahr)“, so das Dokument.

Das vom russischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellte Originaldokument kann hier eingesehen werden.

Ein Brief zeigte die angebliche Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine und war an Brandt Siegel gerichtet, der ein internationaler Projektmanager bei der Defense Threat Reduction Agency ist.

„Sehr geehrter Herr Brandt Siegel: Wir nutzen diese Gelegenheit, um Ihnen und der Defense Threat Reduction Agency des US-Verteidigungsministeriums unseren tiefen Respekt für die langjährige fruchtbare Zusammenarbeit und Unterstützung der ukrainischen Veterinärwissenschaft auszudrücken“, heißt es in dem übersetzten Schreiben. „Als Antwort auf Ihr Schreiben DTRO 21-016 vom 26. Januar 2021 hat die Abteilung für Veterinärmedizin der NAAS (Nationales Forschungszentrum ‚Institut für experimentelle und klinische Veterinärmedizin‘ und das Institut für Veterinärmedizin der NAAS) kurze Beschreibungen von fünf Projektvorschlägen erstellt, die sich auf die Untersuchung besonders gefährlicher Mikroorganismen konzentrieren“:

Verbesserung der Möglichkeiten für die regionale Zusammenarbeit und den Aufbau von Kapazitäten für das Überwachungssystem für neu auftretende Wiederkäuerkrankheiten (Maul- und Klauenseuche, Blauzungenkrankheit, Lumpy Skin Disease und Schaf- und Ziegenpocken) im eurasischen Nosareal.

Regionale Überwachung neu auftretender Geflügelkrankheiten (Influenza, Newcastle-Krankheit) bei wandernden Wildvögeln im eurasischen Migrationskorridor und Merkmale der zirkulierenden Erreger.

Risikobewertung und Identifizierung von Zoonosegefahren bei Reptilien als Reservoir für Zoonoseerreger unter Verwendung von NGS (vollständige Genomsequenzierung).

Studie über die Entstehung natürlicher Herde der Afrikanischen Schweinepest in der Ukraine.

Studie über das Risiko des Wiederauftretens von Anthrax in der Ukraine.

„Wir senden Ihnen diese Vorschläge (Anhang – 5 Seiten)“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Sie werden auch an Dr. Megan Howard gemailt.“

In einem weiteren Schreiben werden die Gruppen genannt, die Zugang zu den Forschungsdaten haben.

„Die folgenden in den USA ansässigen Gruppen können die Daten aller in dieses Protokoll einbezogenen Studienteilnehmer einsehen und Verstöße gegen dieses Protokoll melden: U.S. Department of Defense, UNMHSC Study Subject Protection und UTHSC Bioethics Committees“, heißt es in dem Schreiben.

„Das Bioethik-Komitee der Ukraine kann ebenfalls Aufzeichnungen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den ukrainischen Regulierungsstandards entsprechen“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Darüber hinaus sollten alle aus dieser Studie gewonnenen Daten auf Anfrage des ukrainischen Ausschusses für Bioethik und von Vertretern des US-Verteidigungsministeriums zur Überprüfung zur Verfügung stehen. Ein Mitglied des Studienteams wird die Qualität der Studie überwachen und Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie dem erforderlichen Niveau entspricht.“

Die Russen hielten auch Dokumente von OpentheBooks.com hoch, die die Zusammenarbeit zwischen US-amerikanischen und ukrainischen Wissenschaftlern belegen, z.B. bei der Krankheit Krim-Kongo-Hämorrhagisches Fieber (CCHF). Der Besuch war für den 12. November 2018 geplant.

Die Originaldokumente, die das russische Verteidigungsministerium dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorgelegt hat, finden Sie hier.

Unterdessen bewegt sich der Kongress diese Woche, um eine vorgeschlagene Kürzung eines vom Pentagon finanzierten Biosicherheitsprogramms abzulehnen, wie Roll Call berichtet.

„Der Verteidigungsteil des Bundesausgabenpakets, das der Senat voraussichtlich schon am Donnerstagabend verabschieden wird, würde 229 Millionen Dollar für das Biological Threat Reduction Program im Jahr 2022 bereitstellen, knapp über dem derzeitigen Ausgabenniveau von 225 Millionen Dollar – anstelle der 45-prozentigen Kürzung, die die Regierung Biden vorgeschlagen hatte“, heißt es in dem Bericht.

Fox News-Moderator Tucker Carlson erhielt ein nicht dementiertes Dementi über das vom Pentagon finanzierte Biolaborprogramm in der Ukraine und diskutierte es am Mittwoch in seiner Sendung.

Tucker Carlson asks why the US isn’t coming clean about funding bio labs in Ukraine with deadly pathogens: "It's a ridiculous semantic debate." pic.twitter.com/8yJ3TLMw38 — The Post Millennial (@TPostMillennial) March 10, 2022

Am Mittwoch jedoch griff die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, zu Twitter, um die Medien für die Berichterstattung über von Russland und China unterstützte „Verschwörungstheorien“ zu kritisieren.

„Wir haben die falschen Behauptungen Russlands über angebliche US-Labore für biologische Waffen und die Entwicklung chemischer Waffen in der Ukraine zur Kenntnis genommen“, sagte Jen Psaki auf Twitter. „Wir haben auch gesehen, dass chinesische Beamte diese Verschwörungstheorien aufgegriffen haben.“

„Das ist absurd“, fuhr sie fort. „Es ist die Art von Desinformationsoperationen, die wir über die Jahre in der Ukraine und in anderen Ländern wiederholt von den Russen gesehen haben, die entlarvt wurden, und ein Beispiel für die Arten von falschen Vorwänden, vor denen wir die Russen gewarnt haben.“

„Die Vereinigten Staaten kommen ihren Verpflichtungen aus dem Chemiewaffenübereinkommen und dem Übereinkommen über biologische Waffen in vollem Umfang nach und entwickeln oder besitzen nirgendwo solche Waffen“, erklärte sie. „Es ist Russland, das eine lange und gut dokumentierte Erfolgsbilanz beim Einsatz chemischer Waffen hat, einschließlich der versuchten Ermordung und Vergiftung von politischen Feinden Putins wie Alexey Navalny.“

„Es ist Russland, das weiterhin das Assad-Regime in Syrien unterstützt, das wiederholt chemische Waffen eingesetzt hat“, fuhr sie fort. „Es ist Russland, das seit langem ein Biowaffenprogramm unterhält, das gegen das Völkerrecht verstößt. Außerdem beschuldigt Russland immer wieder den Westen genau der Verstöße, die Russland selbst begeht.“

„Im Dezember beschuldigte Russland die USA fälschlicherweise, Auftragnehmer mit chemischen Waffen in der Ukraine einzusetzen“, fuhr sie fort. „Das alles ist ein offensichtlicher Trick Russlands, um seinen weiteren vorsätzlichen, unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen.“

„Jetzt, da Russland diese falschen Behauptungen aufgestellt hat und China diese Propaganda anscheinend unterstützt, sollten wir alle darauf gefasst sein, dass Russland möglicherweise chemische oder biologische Waffen in der Ukraine einsetzt oder eine Operation unter falscher Flagge durchführt“, fügte sie hinzu. „Das ist ein klares Muster.“

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die kommunistischen Chinesen die „Verschwörungstheorie“ über Biowaffen propagieren, obwohl sie sich Sorgen machen, dass das Pentagon ein ähnliches Programm in Wuhan finanziert, wo die Covid-19-Pandemie ihren Ursprung hat.

Am Mittwoch äußerte sich auch der Pentagon-Sprecher John Kirby zu diesem Thema.

Pentagon-Sprecher John Kirby bezeichnete die Anschuldigungen Russlands, die Ukraine und die Vereinigten Staaten würden Biowaffen entwickeln, als „absurd“ und „lächerlich“ und fügte hinzu, dies sei „klassische russische Propaganda“.

Pentagon spox John Kirby calls Russia's accusations that Ukraine and the United States were developing bio-weapons "absurd" and "laughable," adding that it's "classic Russian propaganda." pic.twitter.com/bNSvzdp4AS — Justin Baragona (@justinbaragona) March 9, 2022

Am Dienstag wurden die Verdachtsmomente Russlands in Bezug auf das von den USA finanzierte Biolaborprogramm in der Ukraine durch die Äußerungen von Victoria Nuland, der Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, noch verstärkt.

„Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, über die wir in der Tat sehr besorgt sind“, sagte Nuland. „Russische Truppen, russische Streitkräfte könnten versuchen, die Kontrolle darüber zu erlangen, also arbeiten wir mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen.“

Die Ukraine hatte bereits am 24. Februar einen Präsidialerlass herausgegeben, um die Einrichtungen im Falle einer unvorhergesehenen militärischen Besetzung zu sterilisieren, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Becker News erhalten und exklusiv übersetzt hat.

Dokumente, die von der US-Botschaft in der Ukraine gesäubert und von Becker News erhalten wurden, bestätigen die Existenz und die Finanzierung des „Biological Threat Reduction“ Programms durch das Pentagon.

Am Donnerstag beschuldigte der russische Außenminister Sergej Lawrow die Vereinigten Staaten, die Ukrainer bei der Entwicklung von Anlagen zur biologischen Kriegsführung in Kiew und Odessa zu unterstützen. Lawrow erhob diesen Vorwurf auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, der von hochrangigen russischen diplomatischen Unterhändlern bei den russisch-ukrainischen Friedensgesprächen in Weißrussland am Montag aufgegriffen wurde.

„Wir haben Informationen darüber, dass sich das Pentagon mit den chemischen und biologischen Anlagen in der Ukraine beschäftigt“, so Lawrow. „Das Pentagon hat zwei Labors für biologische Waffen gebaut und dort in Kiew und Odessa Krankheitserreger entwickelt.

„Und jetzt sind sie besorgt, dass sie die Kontrolle über diese Labors verlieren könnten“, argumentierte er. „Und Sie wissen ja, wie das in Zukunft sein kann. Und die Amerikaner lehnen es entschieden ab, einen Inspektionsmechanismus im Rahmen des Übereinkommens über das Verbot chemischer Waffen in Gang zu setzen. Und sie bauen neue chemische und biologische Anlagen jenseits der russischen Grenzen.“

„Und wissen Sie, es gibt noch viele andere Entwicklungen“, fuhr Lawrow fort. „Die CIA war in Scharen vor Ort und hat die ukrainische Armee ausgebildet, offenbar nicht um einen Krieg mit Polen zu führen. Und als die Entwicklungen im Irak eintraten und die Vereinigten Staaten behaupteten, es handele sich um eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA, hat da jemand gefragt, warum die Vereinigten Staaten damals beschlossen haben, ein Land 10.000 Kilometer vor ihrer Küste zur Ordnung zu rufen, weil die USA eine Großmacht sind?“

„Wenn Russland sagt, dass es eine Bedrohung für uns gibt, fangen sie an, uns zu sagen, dass es überhaupt keine Bedrohung gibt, aber wissen Sie, wir werden entscheiden, was notwendig ist, um für unsere Sicherheit zu sorgen“, erklärte Lawrow. „Wir werden nicht 10.000 Kilometer weit weg gehen, um unsere Regeln durchzusetzen.“

Russland beruft sich also auf den Einmarsch der Vereinigten Staaten in den Irak im Jahr 2003 als Vorwand für den Einmarsch in die Ukraine. Nach der Invasion stellte sich heraus, dass die Waffeninspektoren nur wenige oder gar keine Beweise dafür finden konnten, dass der damalige irakische Diktator Saddam Hussein ein aktives Massenvernichtungswaffenprogramm unterhielt. Die New York Times berichtete jedoch, dass der Irak über alte Lagerbestände von Massenvernichtungswaffen verfügte, die von US-Soldaten entdeckt wurden.

Im Mai 2020 beschuldigte Lawrow die Vereinigten Staaten, „sich kategorisch der Annahme eines Protokolls zum Übereinkommen über das Verbot von biologischen Waffen und Toxinwaffen zu widersetzen, mit dem ein Mechanismus zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtung der Mitgliedsländer, solche Waffen nicht herzustellen, geschaffen würde“.

Wie bereits berichtet, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, dass das Ministerium eine „Analyse der Dokumente“ über ein Programm zur Herstellung von Komponenten für biologische Waffen in der Ukraine vorlegen werde.

Slutsky wies auch darauf hin, dass laut den von Russland vorgelegten ukrainischsprachigen Dokumenten das Laborpersonal in der Ukraine am 24. Februar die Anweisung erhalten habe, besonders gefährliche Krankheitserreger, darunter die Erreger von „Pest, Milzbrand, Tularämie, Cholera“ und anderen tödlichen Krankheiten, unverzüglich zu vernichten.

„Wir bekommen immer mehr Bestätigung dafür, dass Russland mehr als gute Gründe für die Durchführung einer speziellen Militäroperation zur Entmilitarisierung der Ukraine hatte“, behauptete Slutsky auf seinem Telegrammkanal.

Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass ein von den USA finanziertes Biolaborprogramm in der Ukraine an „Biowaffen“ gearbeitet hat. Die zweifelhafte Erfolgsbilanz der Mainstream-Medien bei der Berichterstattung über das Labor in Wuhan trägt jedoch nicht dazu bei, die Bedenken der Amerikaner zu zerstreuen.