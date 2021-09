Wegen Impfpflicht tritt Oberstleutnant zurück und dutzende von Staatsanwälten drohen Biden vor Gericht zu bringen

Oberstleutnant Paul Hague, stationiert in Fort Bragg, Nth. Carolina, hat gegen das Impfmandat protestiert, indem er am 30. August seinen Rücktritt gegen die ihm auferlegten „marxistischen“ Maßnahmen einreichte.

Seine Frau, Katie Phipps Hague, teilte sein Rücktrittsschreiben am 9. September in den sozialen Medien und erwähnte, dass ihr Mann seit achtzehn Jahren in der Armee ist. Mit seinem Rücktritt verliert Hague auch seine Pension.

After eighteen years of active duty service in the US Army, my lieutenant colonel husband has resigned



He’s walking away from all he’s worked for and believed in since he was an ROTC kid at UGA



He’s walking away from his retirement



His resignation memo: pic.twitter.com/u1QU488fmI