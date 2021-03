Wehrt Euch gegen die Tyrannei: Wie dem Bösen in der heutigen Zeit zu begegnen ist

Von John W. Whitehead & Nisha Whitehead

Übersetzung©: Andreas Ungerer

„Die Kirche muß daran erinnert werden, daß sie weder Herr noch Knecht des Staates ist, sondern vielmehr sein Gewissen. Sie muß Wegweiser und Kritiker des Staates sein und darf diesem niemals als Werkzeug dienen. Wenn die Kirche ihren prophetischen Eifer nicht zurückerlangt, wird sie zu einem geselligem Club ohne moralischer oder spiritueller Autorität verkommen.“ ~ Martin Luther King Jr. (A Knock at Midnight, June 11, 1967)

29. März 2021, The Rutherford Institute

Wir haben in allen Epochen mit der Frage gerungen, wie Jesus Christus – der Wanderprediger und revolutionäre Aktivist, der am Widerstand gegen den Polizeistaat seiner Zeit namens Römisches Reich gestorben ist – wohl auf die moralischen Fragen unserer Zeit geantwortet hätte.

Würde Jesus beispielsweise, wie so viele evangelikale christliche Führer dies in den letzten Jahren tun, dafür plädieren, daß die Gemeindemitglieder sich „ihren Anführern und Machthabern unterordnen“, was im amerikanischen Polizeistaat bedeutet, sich zu fügen, sich anzupassen, sich zu unterwerfen, Befehlen