Iran-China: die Seidenstraßenverbindung des 21. Jahrhunderts

Von Pepe Escobar asiatimes.com

Nach zwei außergewöhnlichen Wochen, die die Geopolitik des 21. Jahrhunderts auf den Kopf gestellt haben, unterzeichneten der Iran und China am vergangenen Samstag in Teheran endlich ihr 25-jähriges strategisches Abkommen.

Das Timing hätte nicht spektakulärer sein können, nach dem, was wir in drei vorangegangenen Kolumnen untersucht haben: das virtuelle Vierertreffen und der 2+2-Gipfel zwischen den USA und China in Alaska; das Treffen der strategischen Partnerschaft zwischen Lawrow und Wang Yi in Guilin; und der NATO-Gipfel der Außenminister in Brüssel – wichtige Schritte, die die Geburt eines neuen Paradigmas in den internationalen Beziehungen enthüllen.

Die offiziell benannte Umfassende Strategische Partnerschaft zwischen China und dem Iran wurde erstmals vor über fünf Jahren angekündigt, als Präsident Xi Jinping Teheran besuchte. Als Ergebnis zahlreicher Gespräche hinter verschlossenen Türen seit 2016 beschreibt Teheran das Abkommen nun als „eine vollständige Roadmap mit strategischen politischen und wirtschaftlichen Klauseln, die die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Transport abdeckt.“

Wieder einmal ist dies „Win-Win“ in Aktion: Der Iran zerschlägt in enger Partnerschaft mit China das Glas der US-Sanktionen und kurbelt die inländischen Investitionen in die Infrastruktur an, während China sich langfristig wichtige Energieimporte sichert, die es als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit betrachtet.

Wenn ein Verlierer in diesem Prozess ausgemacht werden müsste, dann ist es sicherlich die „Maximaldruck“-Aktion der Trump-Administration gegen alles, was mit dem Iran zu tun hat.

Wie Prof. Mohammad Marandi von der Universität Teheran es mir beschrieb: „Es ist im Grunde ein Fahrplan. Es ist besonders wichtig, da es zu einer Zeit kommt, in der die Feindseligkeit der USA gegenüber China insgesamt zunimmt. Die Tatsache, dass diese Reise in den Iran [von Außenminister Wang Yi] und die Unterzeichnung des Abkommens buchstäblich wenige Tage nach den Ereignissen in Alaska stattfand, macht es symbolisch gesehen noch bedeutender.“

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, bestätigte, dass es sich bei dem Abkommen in der Tat um eine „Roadmap“ für die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Transport handelt, mit einem „besonderen Fokus auf den privaten Sektor beider Seiten.“

Marandi merkt auch an, dass dies ein „umfassendes Verständnis dessen ist, was zwischen dem Iran und China passieren kann – der Iran ist reich an Öl und Gas und das einzige energieproduzierende Land, das ‚Nein‘ zu den Amerikanern sagen kann und eine unabhängige Haltung zu seinen Partnerschaften mit anderen, insbesondere China, einnehmen kann.“

China ist der größte Ölimporteur des Irans. Und entscheidend ist, dass die Abrechnungen am US-Dollar vorbeigehen.

Marandi trifft den Kern der Sache, wenn er bestätigt, wie der strategische Deal tatsächlich die sehr wichtige Rolle des Irans in der Belt and Road Initiative (BRI) endgültig absichert:

Die Chinesen werden im Seehandel immer vorsichtiger. Auch der Vorfall im Suezkanal verstärkt das, er erhöht die Bedeutung des Irans für China. Der Iran würde gerne das gleiche Belt and Road-Netzwerk nutzen, das die Chinesen entwickeln wollen. Für den Iran ist Chinas wirtschaftlicher Fortschritt ziemlich wichtig, vor allem in Hightech-Bereichen und KI, etwas, das die Iraner ebenfalls verfolgen und in der Region mit Abstand führend sind. Wenn es um Datentechnologie geht, steht der Iran an dritter Stelle in der Welt. Es ist ein sehr passender Zeitpunkt für West- und Ostasien, sich einander anzunähern – und da die Iraner großen Einfluss bei ihren Verbündeten im Mittelmeer, am Roten Meer, am Hindukusch, in Zentralasien und am Persischen Golf haben, ist der Iran der ideale Partner für China.

Kurzum: Aus Pekings Sicht unterstreicht die erstaunliche Evergreen-Saga im Suezkanal mehr denn je die entscheidende Bedeutung der BRI-Korridore für Handel und Konnektivität auf dem Landweg quer durch Eurasien.

JCPOA? Welches JCPOA?

Es ist faszinierend zu beobachten, wie Wang Yi bei seinem Treffen mit Ali Laridschani, dem Sonderberater von Ayatollah Khamenei, alles in einem einzigen Satz zusammenfasste:

„Der Iran entscheidet unabhängig über seine Beziehungen zu anderen Ländern und ist nicht wie einige Länder, die ihre Position mit einem Telefonanruf ändern.“

Man kann gar nicht oft genug betonen, dass die Besiegelung der Partnerschaft der Höhepunkt eines fünfjährigen Prozesses war, der häufige diplomatische und präsidiale Reisen einschloss und noch vor dem Trump-Interregnum „maximaler Druck“ begann.

Wang Yi, der eine sehr enge Beziehung zum iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif unterhält, betonte erneut, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nun das Niveau einer strategischen Partnerschaft erreicht haben“ und nicht von der aktuellen Situation beeinträchtigt werden, sondern dauerhaft sein werden“.

Zarif seinerseits betonte, Washington solle mit der Rückkehr zum Iran-Atomabkommen ernst machen, alle einseitigen Sanktionen aufheben und zum JCPOA zurückkehren, wie es 2015 in Wien ausgehandelt wurde. Realpolitisch gesehen weiß Zarif, dass das nicht passieren wird – angesichts der vorherrschenden Stimmung im Beltway. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als China als „verlässlichen Partner“ in dem Dossier zu loben – ebenso wie Russland.

Peking artikuliert eine recht subtile Charmeoffensive in Südwestasien. Vor seiner Reise nach Teheran reiste Wang Yi nach Saudi-Arabien und traf sich mit Kronprinz Mohammed Bin Salman. Offiziell heißt es, China unterstütze als „pragmatischer Partner“ die Schritte Riads, seine Wirtschaft zu diversifizieren und „einen Entwicklungsweg zu finden, der den eigenen Bedingungen entspricht“.

Was Wang Yi meinte, ist, dass etwas namens Hochrangiger Gemeinsamer Ausschuss China-Saudi-Arabien Überstunden machen sollte. Doch über das absolut entscheidende Thema ist nichts durchgesickert: die Rolle des Öls in den Beziehungen zwischen Peking und Riad und der schicksalhafte Tag, an dem China beschließen wird, saudisches Öl zu kaufen, das ausschließlich in Yuan abgerechnet wird.

Wieder auf der (Seiden-)Straße

Es ist absolut notwendig, die Bedeutung des Iran-China-Deals in einen historischen Kontext zu stellen.

Das Abkommen trägt wesentlich dazu bei, den Geist Eurasiens als geohistorische Einheit zu erneuern, oder, wie es der französische Geopolitiker Christian Grataloup formuliert, „ein System von Wechselbeziehungen von einem eurasischen Ende zum anderen“, das sich über den harten Knotenpunkt der Weltgeschichte erstreckt.

Durch das BRI-Konzept knüpft China wieder an die riesige Zwischenregion zwischen Asien und Europa an, durch die die Beziehungen zwischen den Kontinenten von mehr oder weniger dauerhaften Imperien mit verschiedenen eurasischen Dimensionen gewoben wurden: den Persern, den Griechen-Römern und den Arabern.

Die Perser waren die ersten, die eine kreative Rolle in Eurasien entwickelten.

Die Nordiraner, während des ersten Jahrtausends v. Chr., Experten im Reiternomadentum, waren die Hauptmacht im Steppenkern von Zentraleurasien.

Historisch gesehen ist es gut belegt, dass die Skythen das erste pastorale Nomadenvolk darstellten. Sie übernahmen die westliche Steppe – als Großmacht – während andere Steppenvölker nach Osten bis nach China zogen. Skythen waren nicht nur fabelhafte Krieger – so der Mythos -, sondern vor allem sehr geschickte Händler, die Griechenland, Persien und den Osten Asiens miteinander verbanden: etwas, das unter anderem von Herodot beschrieben wird.

So entwickelte sich ein äußerst dynamisches, internationales Handelsnetz über den Landweg quer durch Zentraleurasien als direkte Folge des Vorstoßes u. a. der Skythen, Sogdier und der Hsiung-Nu (die die Chinesen an ihrer Nordgrenze ständig bedrängten). Verschiedene Mächte in Mitteleurasien haben in verschiedenen Epochen immer mit allen gehandelt, die an ihren Grenzen lagen – egal wo sie waren, von Europa bis Ostasien.

Im Wesentlichen könnte die iranische Herrschaft über Zentraleurasien bereits 1.600 v. Chr. begonnen haben – als Indoeuropäer in Obermesopotamien und in der Ägäis in Griechenland auftauchten, während andere bis nach Indien und China reisten.

Es ist vollständig nachgewiesen, unter anderem von einer unanfechtbaren wissenschaftlichen Quelle, Nicola di Cosmo, in seinem Ancient China and Its Enemies: The Rise of Nomadic Power in East Asian History (Cambridge University Press): Der pastorale nomadische Lebensstil zu Pferd wurde von den Steppenbewohnern des Iran zu Beginn des ersten Jahrtausends v. Chr. entwickelt.

Sprung zum Ende des ersten Jahrhunderts v. Chr., als Rom begann, seine kostbare Seide über mehrere Zwischenhändler aus Ostasien zu holen, was von Historikern als die erste Seidenstraße bezeichnet wird.

Eine faszinierende Geschichte handelt von einem Makedonier, Maes Titianos, der in Antiochia im römischen Syrien lebte und für seine Agenten eine Karawane organisierte, die über Zentralasien hinaus bis nach Seres (China) und dessen kaiserlicher Hauptstadt Chang’an reichte. Die Reise dauerte über ein Jahr und war der Vorläufer der Reisen von Marco Polo im 13. Marco Polo folgte tatsächlich Straßen und Wegen, die schon seit Jahrhunderten sehr bekannt waren und von zahlreichen Karawanen eurasischer Kaufleute befahren wurden.

Bis zu der von Tizianos organisierten Karawane war Baktrien – im heutigen Afghanistan – für das kaiserliche Rom der Limes der bekannten Welt und unter den Parthern die Drehtür in Sachen Konnektivität zwischen China, Indien und Persien.

Und zur Veranschaulichung der „Kontakte von Mensch zu Mensch“, die dem Konzept der BRI des 21. Jahrhunderts sehr am Herzen liegen, hat sich nach dem 3. Jahrhundert der Manichäismus – der vom Römischen Reich verfolgt wurde – in Persien entlang der Seidenstraße dank der sogdischen Kaufleute voll entwickelt. Vom 8. bis zum 9. Jahrhundert wurde er sogar zur offiziellen Religion unter den Uiguren und erreichte sogar China. Marco Polo traf im 13. Jahrhundert am Hof der Yuan auf Manichäer.

Die Herrschaft über das Kernland

Die Seidenstraßen waren ein märchenhafter Wirbel von Völkern, Religionen und Kulturen – davon zeugt die außergewöhnliche Sammlung manichäischer, zoroastrischer, buddhistischer und christlicher Manuskripte in Chinesisch, Tibetisch, Sanskrit, Syrisch, Sogdisch, Persisch und Uigurisch, die Anfang des 20. Jahrhunderts von den europäischen Orientalisten Aurel Stein und Paul Pelliot auf den Spuren des chinesischen Pilgers Xuanzang in den buddhistischen Grotten von Dunhuang entdeckt wurde. Im chinesischen Unbewussten ist dies noch sehr lebendig.

Mittlerweile steht fest, dass die Seidenstraßen zwar mit dem westlichen maritimen Vorstoß nach Osten seit dem späten 15. Jahrhundert langsam aus der Geschichte zu verschwinden begannen. Aber der Todesstoß kam im späten 17. Jahrhundert, als die Russen und die Mandschu in China Zentralasien aufteilten. Die Qing-Dynastie zerstörte das letzte nomadische Hirtenreich, die Dschingaren, während die Russen den größten Teil Zentraleurasiens kolonisierten. Die Wirtschaft der Seidenstraße – eigentlich die handelsbasierte Wirtschaft des eurasischen Kernlandes – brach zusammen.

Nun kehrt das enorm ehrgeizige chinesische BRI-Projekt die Ausdehnung und den Aufbau eines eurasischen Raums von Ost nach West um. Seit dem 15. Jahrhundert – mit dem Ende des mongolischen Steppenreiches – verlief der Prozess immer von West nach Ost, und zwar maritim, angetrieben vom westlichen Kolonialismus.

Die chinesisch-iranische Partnerschaft könnte zum Sinnbild eines globalen Phänomens werden, das ebenso weitreichend ist wie die westlichen Kolonialunternehmen vom 15. bis zum 20. Geowirtschaftlich konsolidiert China in einem ersten Schritt seine Rolle als Erbauer und Erneuerer von Infrastruktur. Der nächste Schritt ist der Aufbau seiner Rolle im Management.

Mackinder, Mahan, Spykman – der ganze konzeptionelle „Herrsche über die Wellen“-Apparat wird überholt. China mag bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine – erschöpfte – Randlandmacht gewesen sein. Jetzt ist es eindeutig als Heartland-Macht positioniert. Seite an Seite mit dem „strategischen Partner“ Russland. Und Seite an Seite mit einem anderen „strategischen Partner“, der zufällig die erste historische eurasische Macht war: Iran.