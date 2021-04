Weil er sich weigerte ein Fitnessstudio zu schließen und Menschlichkeit zeigte, wird in Kanada ein Polizist suspendiert (Video)

Die Dienstaufsichtsbehörde leitete gegen einen Wachtmeister eine Untersuchung ein, nachdem er von einem Unternehmensjournalisten verleumdet wurde, Demonstranten umarmt und keinen Mundschutz getragen hatte.

Ein kanadischer Polizeisergeant weigerte sich letzte Woche, ein kleines Geschäft in Mississauga, Ont. zu schließen und bot Umarmungen für Unterstützer und Mitarbeiter an, was einen Unternehmensjournalisten, der mit einer Videokamera um die Anti-Blockade-Demonstration schwebte, zu verärgern schien.

Der Unteroffizier wurde daraufhin suspendiert, weil er keine Maske trug, und wird sich einer Untersuchung von internen Angelegenheiten stellen müssen.

Die Stadt Mississauga hat wiederholt versucht, das HUF Boxing Gym zu zwingen, den Betrieb aufgrund der COVID-Schließungsregeln einzustellen, aber das Gym hat sich den Forderungen der lokalen Politiker widersetzt und diese Woche eine Anti-Blockade-Demonstration abgehalten.

Global News Reporter Sean O’Shea erschien auf der Szene und begann, Unterstützer mit einer Videokamera zu filmen, was den Zorn mehrerer Demonstranten auf sich zog.

„Ist das in Ordnung für Sie, Sergeant? Lassen Sie das durchgehen, Sergeant?“, verlangte O’Shea von einem Offizier, nachdem er von einer Demonstrantin kritisiert worden war.

„Ich dulde es nicht und deshalb gehe ich“, antwortete der Beamte. „Du stehst hier und nimmst ein Video auf und du hetzt offensichtlich diese Gruppe auf … sie haben offensichtlich ein Problem mit dir, ich weiß nicht, ob du ein Problem mit ihnen hast.“

Der Reporter las daraufhin die Dienstnummer des Offiziers laut vor und betonte: „Ich mache meinen Job.“