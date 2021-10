Weißes Haus erläutert Plan zur „raschen“ Impfung von 28 Millionen Kindern im Alter von 5-11 Jahren

Die Regierung Biden stellte am Mittwoch ihren Plan vor, rund 28 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren „schnell“ zu impfen, sofern die Food and Drug Administration (FDA) ihre Genehmigung erteilt.

Die Impfung – die die Übertragung von Covid-19 nicht verhindert – wird bei Kinderärzten, in örtlichen Apotheken und möglicherweise sogar in Schulen erhältlich sein, so das Weiße Haus, das die Genehmigung der FDA für die Pfizer-Impfung für Kinder – die am wenigsten wahrscheinlich an dem Virus erkranken oder sterben – innerhalb weniger Wochen erwartet, wie die Associated Press berichtet.

Die Bundesbehörden werden in den nächsten zwei Wochen zusammentreffen, um die Vorteile der Impfung für Kinder abzuwägen, nachdem langwierige Studien durchgeführt wurden, um die Sicherheit der Impfstoffe zu gewährleisten. Innerhalb weniger Stunden nach der formellen Genehmigung, die nach der für den 2. und 3. November anberaumten Sitzung der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention erwartet wird, werden die Impfdosen zusammen mit den kleineren Nadeln, die für die Injektion von Kleinkindern erforderlich sind, an die Anbieter im ganzen Land versandt und können innerhalb weniger Tage in großem Umfang in die Arme von Kindern gelangen. -AP

Der Ankündigung zufolge hat das Weiße Haus genug gesichert, um mehr als 25.000 Dosen für Kinderärzte und Hausärzte zu liefern, die sich bereits für die Abgabe des Impfstoffs gemeldet haben, während das Land jetzt über genügend Impfstoff von Pfizer verfügt, um etwa 28 Millionen Kinder zu impfen, die bald für die Impfung in Frage kommen. Das bedeutet, dass dies keine langsame Einführung sein wird, wie wir sie vor 10 Monaten erlebt haben, als Dosen und Kapazitätsprobleme dazu führten, dass Erwachsene warten mussten.

In der Zwischenzeit startet das Weiße Haus eine „Werbekampagne“, um Eltern und Kinder davon zu überzeugen, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist. Dem Bericht zufolge ist die Regierung der Ansicht, dass vertrauenswürdige Botschafter – Pädagogen, Ärzte und führende Persönlichkeiten in den Gemeinden – für die Förderung von Impfungen entscheidend sein werden.

„COVID hat auch das Leben unserer Kinder durcheinander gebracht. Es hat die Schule schwieriger gemacht, es hat ihre Fähigkeit gestört, Freunde und Familie zu sehen, es hat den Jugendsport schwieriger gemacht“, sagte der Generalarzt der Chirurgie, Dr. Vivek Murthy, am Mittwoch in einer Erklärung gegenüber NBC. „Wenn wir unsere Kinder impfen lassen, haben wir die Aussicht, sie zu schützen, aber auch all die Aktivitäten wieder zu ermöglichen, die für unsere Kinder so wichtig sind.“

Murthy zufolge überlässt die Regierung die Frage der Impfpflicht den Schulen, den lokalen und staatlichen Behörden.

„Wenn es um schulische Anforderungen geht, werden diese Entscheidungen von den Kommunen und Staaten getroffen“, sagte Murthy. „Sie haben bereits gesehen, dass einige Gemeinden und Staaten über Impfvorschriften für Kinder sprechen. Ich halte das für eine vernünftige Überlegung, um die Impfraten hoch zu halten. Und es entspricht auch dem, was wir bei anderen Kinderimpfungen wie Masern, Mumps und Polio getan haben.

Die US-Regierung hat 65 Millionen Dosen der Pfizer-Impfung für Kinder gekauft, die voraussichtlich ein Drittel der Dosis für Erwachsene und Jugendliche enthalten wird. Der unabhängige Beratungsausschuss der FDA wird am 26. Oktober zusammentreten, um über die Zulassung der Pfizer-Impfung für Kinder im Alter von 5-11 Jahren zu beraten.

Die Leiterin der CDC, Rochelle Walensky, sagt, dass ihre Behörde auch nach der Zulassung des Impfstoffs für Kinder weiterhin empfehlen wird, dass Kinder in Schulen Masken tragen.