AUF1-Serie Krisenvorsorge – Teil1: „Die kommenden Krisenszenarien“

Schon jetzt entwickelt sich die sogenannte Energiewende immer mehr zu einer Energiekrise, mit einer Kostenexplosion und einer immer größeren Blackout-Gefahr. Diesen Zusammenhang musste der „Focus“ in einem Artikel vom 13. Oktober einräumen, in dem auch zu lesen stand, dass es in diesem Jahr bereits zweimal fast zu einem totalen Blackout gekommen.

Im AUF1-Oktoberschwerpunkt haben wir uns daher grundsätzlich mit dem Thema Krisenvorsorge auseinandergesetzt. Im ersten Teil der vierteiligen Serie erfahren Sie, welche Krisenszenarien möglich und welche realen Gefahren zu erwarten sind. Vor allem aber, wie Sie persönliche Krisenvorsorge treffen können, um sich effektiv gegen diese Bedrohungen abzusichern und sich und Ihre Familie zu schützen.