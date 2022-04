Weißes Haus schließt Begnadigung von Hunter und James Biden nicht aus

Das Weiße Haus schließt eine Begnadigung von Hunter Biden und James Biden, dem Sohn und dem Bruder von Präsident Joe Biden, nicht aus, da die Ermittlungen über ihre internationalen Geschäfte immer heißer werden.

„Das ist keine Hypothese, die ich in Betracht ziehen werde“, sagte Kate Bedingfield, die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, letzte Woche gegenüber Reportern, als sie während des täglichen Pressebriefings gefragt wurde. „Ich habe dem von diesem Podium aus nichts hinzuzufügen.“

Bedingfield zögerte, auf irgendeinen Aspekt der Hunter-Biden-Geschichte einzugehen, nachdem CNN, die Washington Post und die New York Times kürzlich Berichte über die Steueruntersuchung gegen Hunter Biden und seine ausländischen Geschäfte veröffentlicht hatten.

Auf zusätzliche Fragen zu Hunter Biden und dem Bruder des Präsidenten, James Biden, antwortete Bedingfield nur: „Ich habe von diesem Podium aus nichts weiter hinzuzufügen.“ –Breitbart

A reporter asks Kate Bedingfield if Biden "might use his pardon or commutation power" for Hunter Biden:



"That's not a hypothetical I'm going to entertain." pic.twitter.com/cS9vMe53he