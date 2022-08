Weißes Haus: Ungeimpfte Tennischampions dürfen nicht einreisen, aber ungeimpfte illegale Einwanderer schon

Das Weiße Haus widersprach am Montag der Anfrage eines Reporters, der ungeimpfte illegale Einwanderer mit einem ungeimpften Tennisspieler verglich, nachdem Novak Djokovic bekannt gegeben hatte, dass er nicht an den US Open teilnehmen wird. Dies geschah inmitten von Reisebeschränkungen, die Ausländern, die nicht gegen COVID-19 geimpft sind, die Einreise in die USA verwehren.

„Wie kommt es, dass Migranten ungeimpft in dieses Land einreisen dürfen, aber Weltklasse-Tennisspieler nicht?“ wurde die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, von Fox News-Korrespondent Peter Doocy gefragt.

„Welcher Weltklasse-Tennisspieler?“, antwortete sie, worauf Doocy „Novak Djokovic“ sagte.

Djokovic, dreimaliger Sieger der US Open, teilte am 25. August auf Twitter mit, dass er „dieses Mal nicht in der Lage sein wird, zu den US Open nach New York zu reisen“, aber er werde „in guter Form und positiver Stimmung bleiben und auf eine Gelegenheit warten, wieder antreten zu können.“

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Djokovic hat vor ein paar Tagen den Wimbledon-Titel 2022 gewonnen und damit zum siebten Mal die Tennismeisterschaft für sich entschieden. Er hat sich Anfang des Jahres von anderen Tennisturnieren in den Vereinigten Staaten zurückgezogen, weil die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) die COVID-19-Impfung für Ausländer vorschreiben.

Jean-Pierre sagte zu Doocy:

„Da Sie mich nach ihm gefragt haben, sind diese Unterlagen nach US-Recht vertraulich, daher kann die US-Regierung nicht über die Einzelheiten einzelner Visumfälle sprechen. Aus Gründen des Datenschutzes äußert sich die US-Regierung auch nicht zu medizinischen Informationen über einzelne Reisende, wie sie bei diesem Tennisspieler vorliegen.“

Sie fügte hinzu, dass die Impfpflicht für ausländische Staatsangehörige eine Vorschrift der CDC sei. „Ich verweise Sie an die CDC. … das ist etwas, das sie entscheiden.“

Sie fügte hinzu, dass Doocy sich an die US Open wenden sollte, da diese ihre eigenen Teilnehmerprotokolle festlegen. Sie schlug vor, dass die Situation von Djokovic und die von illegalen Einwanderern „zwei verschiedene Dinge“ seien.

Wie können das zwei verschiedene Dinge sein?

Doocy weiter:

„Was sind das für zwei verschiedene Dinge? Wenn jemand ungeimpft mit dem Flugzeug einreist, sagen Sie, das ist nicht in Ordnung. Jemand, der ungeimpft nach Texas oder Arizona kommt, darf bleiben?“

„So funktioniert das nicht. … Es ist nicht so, dass jemand einfach rüberkommt“, sagte sie.

„Das ist genau das, was hier passiert“, warf Doocy ein. „Tausende von Menschen kommen jeden Tag herein. Einige von ihnen gehen wieder zurück. Einige von ihnen werden erwischt. Zehntausende pro Woche werden nicht gefasst. Das ist es, was passiert.“

Jean-Pierre antwortete, indem er eine fortlaufende Liste dessen aufzählte, was die Regierung Biden im Hinblick auf die Einwanderung getan hat.

„Wir haben neue Grenztechnologien installiert und gemeinsame Protokolle mit Mexiko und Guatemala erstellt, um mehr Menschenhändler zu fassen. In den ersten drei Monaten nach dem Start einer beispiellosen Anti-Schmuggel-Kampagne mit regionalen Partnern haben wir bereits über 3.000 Verhaftungen vorgenommen“, sagte sie.

Zu den weiteren Initiativen gehörten die Bereitstellung von Mitteln in „Rekordhöhe“ für das Heimatschutzministerium, die Einsetzung von „speziellen Einwanderungsrichtern“ zur schnelleren Bearbeitung von Asylfällen und die Ausweitung der Arbeitsmöglichkeiten, einschließlich der H-2B-Visa, so Jean-Pierre.

„Im Gegensatz dazu bestand die Einwanderungsstrategie der vorherigen Regierung darin, eine Mauer zu bauen, und nicht einmal das haben sie in den vier Jahren geschafft“, sagte sie und wies die Politik der Trump-Regierung zurück, die „einfach nicht funktioniert“.

„Es ist nicht so, dass die Leute über die Grenze laufen, wir haben einen Plan aufgestellt. Das ist nicht so, als würde man das Licht einschalten, das wird ein Prozess sein. Wir reparieren ein kaputtes System, das eigentlich von der letzten Regierung hinterlassen wurde“, sagte sie.

„Was den Tennisstar betrifft, so ist das ein völlig anderer Prozess, das sind die U.S. Open, an denen er teilnimmt, und es gibt eine CDC-Bundesrichtlinie, die er befolgen muss.“

„Aber warum gibt es eine CDC-Anforderung für Leute, die hierherfliegen, im Gegensatz zu Leuten, die die Südgrenze überqueren?“ fragte Doocy.

„Wir haben über Artikel 42 gesprochen. Artikel 42 ist ein CDC-Erfordernis“, sagte sie.

„Aber ihr habt ihn abgeschafft, weil ihr gesagt habt, die Pandemie sei keine große Sache mehr“, bemerkte Doocy.

Die von Trump eingeführte Politik des Artikels 42 ermöglichte es den Grenzbeamten, illegale Einwanderer sofort nach Mexiko auszuweisen, wenn sie inmitten der COVID-19-Pandemie ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten.

Seit ihrer Einführung im März 2020 konnten Grenzbeamte illegale Einwanderer über 1,9 Millionen Mal an der südlichen US-Grenze abweisen, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, Asyl zu beantragen.

Die Regierung Biden kündigte Anfang des Jahres an, Artikel 42 abzuschaffen, doch ein Richter zwang die Regierung im Mai, die Regelung beizubehalten.

„So funktioniert das nicht, Artikel 42 ist immer noch in Kraft“, sagte Jean-Pierre zu Doocy.

„Und das ist der Prozess. Es gibt also eine CDC-Bestimmung für Leute, die über die südliche Grenze kommen. Das gilt nicht nur für Tennisspieler. Für Migranten gibt es auch eine CDC-Richtlinie, die wir befolgen müssen, nämlich Artikel 42. Das ist also nicht der Fall, das ist sachlich falsch.“

Umgekehrte Politik

Seit seinem Amtsantritt hat Präsident Joe Biden eine Reihe von einwanderungs- und grenzpolitischen Maßnahmen der Trump-Administration rückgängig gemacht. Dazu gehören der Stopp und schließlich die Aussetzung des Baus der Grenzmauer, die Aufhebung der von Präsident Donald Trump erlassenen Anordnung „Bleibt in Mexiko“ für Neuankömmlinge, die vor dem 1. Januar ankommen, und der Rückzug aus der Anwendung der Notstandsbefugnisse des Artikels 42 während der COVID-19-Pandemie, indem Kinder illegaler Einwanderer und viele Familieneinheiten von der Ausweisung im Rahmen dieser Politik ausgenommen wurden.

In den 18 Monaten seit Bidens Amtsantritt haben fast 5 Millionen illegale Einwanderer die US-Grenzen überschritten, so die Federation for American Immigration Reform (FAIR) in einer Erklärung vom 16. August.

„Ungefähr das Äquivalent der gesamten Bevölkerung Irlands ist in den 18 Monaten, in denen Präsident Biden im Amt ist, illegal in die Vereinigten Staaten eingewandert, wobei viele von ihnen in amerikanischen Gemeinden freigelassen wurden“, sagte FAIR-Präsident Dan Stein in der Erklärung.

Der Zoll und der Grenzschutz haben mitgeteilt, dass in diesem Steuerjahr mehr als 2 Millionen Migranten aufgegriffen wurden – ein Rekord. Inmitten der Einwanderungskrise haben mehrere texanische Bezirke die Situation als „Invasion“ bezeichnet. Die Behörden verwiesen auch auf Drogen, darunter Fentanyl, die über die Grenze gebracht werden.