Weitere Beweise legen nahe, dass COVID-19 bereits an Weihnachten 2019 in den USA war

Eine neue Analyse von Blutproben von 24000 Amerikanern, die Anfang letzten Jahres entnommen wurden, ist die neueste und größte Studie, die nahelegt, dass das neue Coronavirus im Dezember 2019 in den USA aufgetaucht ist – Wochen bevor die ersten Fälle von den Gesundheitsbehörden erkannt wurden.

Die Analyse ist nicht endgültig, und einige Experten bleiben skeptisch, aber Bundesgesundheitsbeamte akzeptieren zunehmend eine Zeitlinie, in der eine kleine Anzahl von COVID-19-Infektionen in den USA aufgetreten sein könnte, bevor die Welt überhaupt von einem gefährlichen neuen Virus erfuhr, das in China ausbrach.

„Die Studien sind ziemlich konsistent“, sagte Natalie Thornburg von den Centers for Disease Control and Prevention.

„Es gab hier wahrscheinlich sehr seltene und sporadische Fälle, früher als wir uns dessen bewusst waren. Aber es war nicht weit verbreitet und wurde erst Ende Februar weit verbreitet“, sagte Thornburg, leitende Forscherin des Teams für Immunologie der Atemwegsviren der CDC.

Solche Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit für Länder, zusammenzuarbeiten und neu auftauchende Viren so schnell und gemeinschaftlich wie möglich zu identifizieren, fügte sie hinzu.

Das pandemische Coronavirus ist Ende 2019 in Wuhan, China, aufgetaucht. Offiziell war die erste US-Infektion, die identifiziert wurde, ein Reisender – ein Mann aus dem Bundesstaat Washington, der am 15. Januar aus Wuhan zurückkehrte und am 19. Januar Hilfe in einer Klinik suchte.

CDC-Beamte sagten zunächst, dass der Funke, der den Ausbruch in den USA auslöste, während eines dreiwöchigen Zeitfensters von Mitte Januar bis Anfang Februar eintraf. Aber die Forschung seitdem – einschließlich einiger, die von der CDC durchgeführt wurden – hat nahegelegt, dass eine kleine Anzahl von Infektionen früher aufgetreten ist.

Eine von der CDC geleitete Studie, die im Dezember 2020 veröffentlicht wurde und 7000 Proben von Blutspenden des Amerikanischen Roten Kreuzes analysierte, legt nahe, dass das Virus einige Amerikaner bereits Mitte Dezember 2019 infiziert hat.

Die neueste Studie, die am Dienstag online in der Zeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlicht wurde, stammt von einem Team, dem auch Forscher der National Institutes of Health angehören. Sie analysierten Blutproben von mehr als 24’000 Menschen im ganzen Land, gesammelt in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 als Teil einer langfristigen Studie namens „All Of Us“, die versucht, 1 Million Amerikaner über Jahre zu verfolgen, um die Gesundheit zu studieren.

Wie die CDC-Studie suchten diese Forscher nach Antikörpern im Blut, die als Beweis für eine Coronavirus-Infektion gelten und bereits zwei Wochen nach der ersten Infektion einer Person nachgewiesen werden können.

Die Forscher sagen, dass sieben Studienteilnehmer – drei aus Illinois und je einer aus Massachusetts, Mississippi, Pennsylvania und Wisconsin – früher infiziert wurden, als irgendein COVID-19-Fall in diesen Staaten ursprünglich gemeldet wurde.

Einer der Fälle aus Illinois wurde bereits an Heiligabend infiziert, sagte Keri Althoff, eine außerordentliche Professorin an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health und Hauptautorin der Studie.

Es kann schwierig sein, Antikörper, die SARS-CoV-2 neutralisieren, das Virus, das COVID-19 verursacht, von Antikörpern zu unterscheiden, die andere Coronaviren bekämpfen, einschließlich einiger, die die Erkältung verursachen. Die Forscher sowohl in der NIH- als auch in der CDC-Studie verwendeten mehrere Arten von Tests, um falsch-positive Ergebnisse zu minimieren, aber einige Experten sagen, dass es immer noch möglich ist, dass ihre 2019-Positiven Infektionen durch andere Coronaviren und nicht durch den pandemischen Stamm waren.

„Während es durchaus plausibel ist, dass das Virus in die Vereinigten Staaten viel früher eingeführt wurde, als es normalerweise geschätzt wird, bedeutet das nicht, dass dies notwendigerweise stark genug ist, um zu ändern, wie wir darüber denken“, sagte William Hanage, ein Experte für Krankheitsdynamik an der Harvard University.

Die NIH-Forscher haben die Studienteilnehmer noch nicht nachverfolgt, um herauszufinden, ob einer von ihnen vor seiner Infektion aus den USA verreist war. Aber sie fanden es bemerkenswert, dass die sieben nicht in oder in der Nähe von New York City oder Seattle lebten, wo die erste Welle von US-Fällen konzentriert war.

„Die Frage ist, wie und wo sich das Virus ausgebreitet hat“, sagte Althoff. Die neue Studie zeigt, „das es wahrscheinlich an mehreren Orten in unserem Land verbreitet wurde“, fügte sie hinzu.