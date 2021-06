Der Impfstoff ist so tödlich wie das Virus und der Covid-Impfstoff verursacht die Covid-Varianten

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die vielen Berichte über Todesfälle und der ernsten Gesundheitsprobleme durch den Impfstoff haben in einer Reihe von Berichten von Wissenschaftlern Erklärungen gefunden. Die Berichte sind sehr technisch, aber ich denke, ich kann den Kern der Erklärung liefern.

Die mRNA Covid-Impfstoffe selbst verwenden Spike. Daher induzieren die Impfstoffe ähnliche Wirkungen wie das Virus, dessen Toxizität hauptsächlich auf die Wirkung von Spike zurückzuführen ist.

Das Virus dringt in Zellen ein, wenn sein Spike an ACE2 bindet, ein Protein, das auf vielen Zellen vorhanden ist. Spike allein bindet an ACE2 und dies ist toxisch für Endothelzellen, Herzperizyten und Gehirnperizyten. Die Bindung von Spike an ACE2 auf Thrombozyten führt zu Thrombose und Thrombozytopenie.

Um zu testen, ob Spike toxisch ist, wurden Ratten und Mäuse verwendet. Dies war ein Fehler oder eine beabsichtigte Täuschung, denn es bindet nicht gut an das in Mäusen und Ratten gefundene ACE2. Es hätten Hamster für den Test verwendet werden sollen, da das ACE2 von Hamstern dem von Menschen ähnlich ist. Anscheinend war dies bekannt, aber Ratten und Mäuse wurden trotzdem verwendet.

Es hat sich herausgestellt, dass das Virus anscheinend an menschliche Zellen präadaptiert ist. Der Mensch ist die Spezies, an die es sich am besten bindet. An die meisten Spezies, einschließlich Fledermäusen, bindet es überhaupt nicht gut. Mit anderen Worten: Covid ist ein Virus, das für den Menschen entwickelt wurde, und die mRNA-Impfstoffe sind an sich schon giftig.

Diese Informationen sind bekannt, aber sie werden der Öffentlichkeit vorenthalten, während weiterhin zur Impfung gedrängt wird.

Der Covid-Impfstoff verursacht die Covid-Varianten

Die sogenannten Covid-Varianten, offiziell als Mutationen bezeichnet, werden zur Verlängerung der britischen Sperre eingesetzt. Dr. Luc Montagnier, Nobelpreisträger und ehemaliger Leiter des Retrovirologie-Labors am Pasteur-Institut, berichtet jedoch, dass es in Wirklichkeit die Impfungen sind, die die Varianten produzieren.

Dr. Montagnier sagt, dass ein enormer Fehler, ein inakzeptabler Fehler, ein wissenschaftlicher und medizinischer Fehler gemacht worden ist. Die Covid-Impfstoffe verursachen neue Varianten, die das Problem perpetuieren.

Dr. Montagnier sagte, dass Epidemiologen das Phänomen, bekannt als „Antibody-Dependent Enhancement“ (ADE), kennen, aber darüber schweigen. Prof. Montagnier erklärte, dass der Trend in jedem Land stattfindet, in dem „die Kurve der Impfungen von der Kurve der Todesfälle gefolgt wird.“

Montagniers Punkt wird durch Informationen in einem offenen Brief einer langen Liste von Ärzten an die Europäische Arzneimittelagentur unterstützt. In dem Brief heißt es: „Es gibt zahlreiche Medienberichte aus der ganzen Welt über Pflegeheime, die innerhalb weniger Tage nach der Impfung der Bewohner von COVID-19 heimgesucht wurden.“

In einer aktuellen Stellungnahme sagte die französische Virologin Christine Rouzioux: „Der Anstieg der neuen Fälle tritt bei geimpften Patienten in Pflegeheimen in ‚Montpellier, in der Sarte, in Reims, in der Mosel auf.“

Ich bin besorgt, dass die Fehler der Gesundheitsbürokraten oder die Täuschungen, die sie begangen haben, zu schwerwiegend sind, als dass sie zugegeben werden könnten, und dass die gefährlichen Impfstoffe weiterhin verabreicht werden sollen.