Weitere Studien bestätigen, dass die COVID-Impfung mehr schadet als nützt

Ein Kardiologe fordert die sofortige Aussetzung aller COVID-Spritzen, da Daten aus der Praxis zeigen, dass sie mehr schaden als nutzen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Ein wissenschaftlicher Bericht des Kardiologen Dr. Aseem Malhotra im Journal of Insulin Resistance fordert die sofortige Aussetzung aller COVID-Spritzen, da Daten aus der Praxis zeigen, dass sie mehr schaden als nützen

Daten aus Israel zeigen, dass die Rate der Myokarditis nach einer Impfung bei 1 von 6.000 liegt. Daten aus Hongkong von männlichen Kindern und Jugendlichen ergaben eine Rate von 1 zu 2.700

Daten aus dem britischen Yellow-Card-System zeigen, dass 1 von 120 Personen, die mindestens eine mRNA-Injektion erhalten haben, ein unerwünschtes Ereignis erleidet, das „mehr als geringfügig“ ist. In Norwegen liegt die Rate der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse nach zwei Injektionen von Pfizer bei 1 zu 1.000.

Forscher, die Daten der FDA, von Health Canada und der Studien von Pfizer und Moderna untersuchten, kamen zu dem Schluss, dass das absolute Risiko eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses durch die mRNA-Spritzen bei 1 zu 800 liegt, was das in randomisierten kontrollierten Studien ermittelte Risiko einer COVID-19-Krankenhauseinweisung massiv übersteigt

Durchgesickerte Tonaufnahmen eines Treffens zwischen israelischen Forschern und dem israelischen Gesundheitsministerium im Juni 2022 zeigen, dass das Pfizer-Präparat langfristige unerwünschte Wirkungen hat und bei erneuter Verabreichung (d. h. bei wiederholter Verabreichung) mit schwereren Nebenwirkungen verbunden ist. Während die Forscher die Öffentlichkeit warnen wollten, änderte das Ministerium den Abschlussbericht dahingehend ab, dass die unerwünschten Wirkungen geringfügig und von kurzer Dauer seien. Die Regierung sagte daraufhin jede weitere Forschung über Nebenwirkungen ab.

Die COVID-Impfungen sind ein absolutes Desaster, bei dem sich die Verletzungen und Todesfälle täglich häufen. Dennoch behaupten sogenannte Gesundheitsbehörden, Ärzte, Medien, Arzneimittelhersteller und viele der Geimpften selbst, dass es hier nichts zu sehen gibt. Seit ihrer Veröffentlichung haben sich mutige Mediziner gegen sie ausgesprochen und zu einem vorsichtigeren Vorgehen aufgerufen.

Nun wird in einer von Fachleuten überprüften wissenschaftlichen Studie, die in zwei Teilen im Journal of Insulin Resistance veröffentlicht wurde, die sofortige Aussetzung aller COVID-Spritzen gefordert, da die Daten aus der Praxis zeigen, dass sie mehr schaden als nutzen.

In diesem Artikel „Curing the Pandemic of Misinformation on COVID-19 mRNA Vaccines Through Real Evidence-Based Medicine“ (Heilung der Pandemie von Fehlinformationen über COVID-19 mRNA-Impfstoffe durch echte evidenzbasierte Medizin), der von dem Kardiologen Dr. Aseem Malhotra verfasst wurde, heißt es:

„In der nicht-älteren Bevölkerung geht die ’number needed to treat‘ zur Verhinderung eines einzigen Todesfalls in die Tausende. Eine erneute Analyse randomisierter kontrollierter Studien unter Verwendung der Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA)-Technologie deutet darauf hin, dass die Impfstoffe ein größeres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bergen als eine Krankenhauseinweisung wegen COVID-19. Pharmakovigilanzsysteme und reale Sicherheitsdaten in Verbindung mit plausiblen Schadensmechanismen sind äußerst besorgniserregend, insbesondere in Bezug auf die kardiovaskuläre Sicherheit. Ein mögliches Signal aus der Phase-3-Studie von Pfizer spiegelt sich darin wider, dass in England im Jahr 2021 ein signifikanter Anstieg der Notrufe bei Herzstillstand zu verzeichnen war, wobei ähnliche Daten aus Israel für die Altersgruppe der 16- bis 39-Jährigen vorliegen. Schlussfolgerung: Es kann nicht gesagt werden, dass die Zustimmung zur Verabreichung dieser Mittel in voller Kenntnis der Sachlage erfolgte, wie es ethisch und rechtlich erforderlich ist. Ein Innehalten und eine Neubewertung der globalen Impfpolitik für COVID-19 ist längst überfällig.“

COVID Impfung-Bumerang

In den letzten Monaten wiesen die Statistiken zu Behinderungen, Übersterblichkeit und Lebendgeburten alle in dieselbe Richtung. Im April 2021 begann etwas Schreckliches zu passieren, und es wird immer schlimmer. Irgendetwas tötet eine außergewöhnliche Anzahl von Menschen in der Blüte ihres Lebens, die noch Jahrzehnte zu leben haben sollten. Irgendetwas führt dazu, dass so viele Menschen wie nie zuvor eine dauerhafte Behinderung beantragen.

Was hat sich in der Welt im Jahr 2021 geändert? Das ist hier die Frage. Die Antwort ist lächerlich einfach, und doch ziehen es viele vor, den Kopf in den Sand zu stecken, anstatt sich den Tatsachen zu stellen. Die COVID-Spritzen, die die mRNA-Technologie nutzen, um die Antikörperproduktion auf eine noch nie dagewesene Art und Weise auszulösen, wurden 2021 im Rahmen einer Notfallgenehmigung auf den Markt gebracht. Das ist es, was sich geändert hat.

Zum Zeitpunkt der Markteinführung waren die Studien am Menschen noch lange nicht abgeschlossen, und ein Großteil ihres Wertes wurde bereits dadurch zunichte gemacht, dass die Studien entblindet wurden und die echte Injektion allen Teilnehmern der Placebogruppen angeboten wurde.

In diesem Jahr haben wir auch erkannt, dass Pfizer, die US Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention wiederholt über die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfungen gelogen haben, da Pfizers eigene Studiendaten zeigen, dass sie so gefährlich sind wie nur möglich.

Der einzige Grund, warum wir das jetzt wissen, ist, dass die FDA verklagt und von einem Richter gezwungen wurde, die Studiendaten freizugeben, die sie ursprünglich 75 Jahre lang geheim halten wollte. Die Daten von Pfizer werden jetzt in einem Tempo von 55.000 Seiten pro Monat freigegeben , und diese Daten haben sich als eine Fundgrube für schlechte und noch schlechtere Nachrichten erwiesen.

Pfizer verheimlichte schwere Verletzungen und stufte fast alle fälschlicherweise als nicht mit der Spritze zusammenhängend ein, ohne Nachforschungen anzustellen, und stellte Daten, die massive Risiken zeigten, als unbedenklich dar. Teilnehmer, die schwere Verletzungen erlitten, wurden oft einfach aus der Studie herausgenommen und ihre Daten aus den Ergebnissen ausgeschlossen.

Daten aus der realen Welt zeigen nun schlüssig, dass diese Risiken äußerst real sind. So zeigte die klinische Phase-3-Studie von Pfizer ein erhöhtes Risiko für Herzprobleme, und im Jahr 2021 verzeichneten die britischen Rettungsdienste 27.800 zusätzliche Anrufe wegen eines Herzstillstands, die über dem nationalen Durchschnitt der Vorjahre lagen, d. h. etwa 500 pro Tag – und unverhältnismäßig viele davon betrafen junge Menschen. Wichtig ist, dass COVID-19 nicht für diesen Anstieg verantwortlich gemacht werden kann, da der entsprechende Anstieg im Frühjahr 2021 begann.

Ein Sinneswandel

In seinem Beitrag beschreibt Malhotra seinen persönlichen Weg vom überzeugten Befürworter der COVID-Impfung zum besorgten Fragesteller. Ende Januar 2021 erhielt er das Zwei-Dosen-Schema von Pfizer. Mehr über Mahhotras Bemühungen erfahren Sie in dem Vortrag, den er kürzlich gehalten hat und der im Video oben zu sehen ist.

Einige Monate später erlitt sein Vater, der ebenfalls die Spritze erhalten hatte, sechs Monate nach seiner zweiten Dosis einen Herzstillstand. Der Obduktionsbefund war „schockierend und unerklärlich“, schreibt Malhotra, und veranlasste ihn, sich die Daten noch einmal anzuschauen.

„Nach sechs Monaten, in denen ich die Daten selbst kritisch geprüft und mit bedeutenden Wissenschaftlern gesprochen habe, die mit der COVID-19-Forschung, der Sicherheit und der Entwicklung von Impfstoffen befasst sind, sowie mit zwei investigativen Medizinjournalisten, bin ich langsam und widerwillig zu dem Schluss gekommen, dass der mRNA-Impfstoff von Pfizer entgegen meiner eigenen anfänglichen dogmatischen Überzeugung bei weitem nicht so sicher und wirksam ist, wie wir zunächst dachten“, schreibt Malhotra.

Er berichtet weiter, wie die Obduktion ergab, dass sein Vater, der äußerst aktiv und fit war, schwere Verstopfungen in zwei der drei großen Arterien hatte. Seine linke anteriore absteigende Arterie war zu 90 % und seine rechte Koronararterie zu 75 % verstopft. Der letzte Scan, „einige Jahre zuvor“, so Malhotra, hatte einen perfekten Blutfluss und keine Verstopfungen gezeigt. Er fährt fort:

„Ich konnte mir seinen Obduktionsbefund nicht erklären, zumal es keine Hinweise auf einen tatsächlichen Herzinfarkt gab … Genau das war mein spezielles Forschungsgebiet. Das heißt, wie man das Fortschreiten von Herzkrankheiten verzögern und möglicherweise sogar rückgängig machen kann … Dann, im November 2021, wurde ich auf eine von Experten begutachtete Zusammenfassung aufmerksam gemacht, die in der Zeitschrift Circulation veröffentlicht wurde und besorgniserregende Ergebnisse enthielt. Bei über 500 Patienten mittleren Alters, die regelmäßig nachuntersucht wurden, wurde anhand eines prädiktiven Score-Modells auf der Grundlage von Entzündungsmarkern, die stark mit dem Herzinfarktrisiko korreliert sind, festgestellt, dass der mRNA-Impfstoff das Risiko eines koronaren Ereignisses innerhalb von fünf Jahren signifikant von 11 % vor dem mRNA-Impfstoff auf 25 % 2-10 Wochen nach dem mRNA-Impfstoff erhöht. Eine frühe und relevante Kritik an der Stichhaltigkeit der Ergebnisse war, dass es keine Kontrollgruppe gab, aber selbst wenn dies teilweise zuträfe, würde dies bedeuten, dass sich das Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit und, was noch wichtiger ist, das Herzinfarktrisiko innerhalb weniger Monate nach der Einnahme der Impfung stark beschleunigt. Ich fragte mich, ob die Pfizer-Impfung meines Vaters, die er sechs Monate zuvor erhalten hatte, zu seinem ungeklärten vorzeitigen Tod beigetragen haben könnte, und so begann ich, die Daten kritisch zu prüfen.“

Zu berücksichtigende Datenpunkte

Malhotra geht in dem Papier auf eine Reihe von Daten ein, darunter:

Die Daten von Pfizer zeigen, dass es in der Injektionsgruppe vier Herzstillstände und in der Placebogruppe nur einen gab.

Die irreführende Verwendung der relativen Risikominderung (95 %), wenn von Wirksamkeit die Rede ist, statt der absoluten Risikominderung, die nur 0,84 % betrug.

119 Menschen müssten gespritzt werden, um einen positiven Test zu verhindern, der auf eine Infektion hindeuten kann oder auch nicht.

Die Studie von Pfizer ergab keine statistisch signifikante Verringerung der schweren Erkrankungen oder der COVID-Sterblichkeit durch die Injektion über einen Zeitraum von sechs Monaten (die Dauer der Studie). Darüber hinaus betrug das Risiko einer schweren COVID-19-Infektion in der Placebogruppe nur 0,04 %, was zeigt, wie gering das Risiko einer schweren Erkrankung überhaupt war, und dies, obwohl die für die Studie ausgewählten Regionen wegen ihrer vermeintlich hohen Infektionsrate ausgewählt wurden.

Während es in der Placebogruppe zwei COVID-Todesfälle und in der Injektionsgruppe nur einen COVID-Todesfall gab, wurden in der Injektionsgruppe 19 Todesfälle und in der Placebogruppe 17 Todesfälle über einen längeren Zeitraum hinweg festgestellt.

In der pädiatrischen Studie wurde ein Ersatzmaß für den Antikörperspiegel und nicht für die Verringerung der symptomatischen Infektion verwendet, obwohl kein Zusammenhang zwischen Antikörperspiegel und Infektionsschutz bekannt ist. Die FDA warnt sogar davor, dass: „Die Ergebnisse der derzeit zugelassenen SARS-COV-2-Antikörpertests sollten nicht dazu verwendet werden, den Grad der Immunität oder des Schutzes einer Person vor COVID-19 zu beurteilen, insbesondere nicht, nachdem die Person eine COVID-19-Impfung erhalten hat.“

Extrapolation von Daten zur Bestimmung des Schutzes vor dem Tod

Malhotra beschreibt weiter, wie er die Daten extrapolierte, um den Grad des Schutzes zu bestimmen, den diese mRNA-Spritzen gegen den COVID-bedingten Tod bieten:

„Jetzt, da wir wissen, was die veröffentlichte Studie in Bezug auf die Wirksamkeit des Impfstoffs gezeigt hat und was nicht, können wir versuchen, die Wirkung des Impfstoffs auf die Verringerung der Sterblichkeitsrate oder anderer nachteiliger Folgen des Virus zu extrapolieren. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff vor einer symptomatischen Infektion mit den Vorläufervarianten schützt, bei 1:119 liegt, dann muss diese Zahl (n = 119) mit der Anzahl der Infektionen multipliziert werden, die in jeder Altersgruppe zu einem einzigen Todesfall führen, um den Schutz vor Todesfällen zu ermitteln. Daraus ergibt sich (für bis zu zwei Monate nach der Impfung) die absolute Risikoreduktion (für den Tod) durch den Impfstoff. Wenn zum Beispiel mein Risiko, im Alter von 44 Jahren an Delta zu sterben (sollte ich mich damit infizieren), 1 zu 3.000 beträgt, dann ist die absolute Risikoreduzierung durch den Impfstoff, der mich vor dem Tod schützt, 1 über 3.000 multipliziert mit 119, also 1 pro 357.000 … Anhand von Beobachtungsdaten lässt sich die Zahl der Personen berechnen, die geimpft werden müssten, um einen COVID-19-Todesfall zu verhindern. Vergleicht man beispielsweise die Sterberaten der Bevölkerung während der Delta-Welle, so ergibt sich eine Zahl von 230 Personen über 80, die geimpft werden müssten, um einen einzigen Todesfall in diesem Zeitraum zu verhindern, während diese Zahl bei Personen über 70 auf 520 und bei Personen über 40 auf 10.000 ansteigt … Je nach Ihrem Alter müssten mehrere Hundert oder Tausend Menschen wie Sie gespritzt werden, um zu verhindern, dass eine Person über einen Zeitraum von etwa drei Monaten an der Delta-Variante von COVID-19 stirbt. Bei den über 80-Jährigen sind es mindestens 230, aber die Zahl steigt, je jünger man ist, und erreicht bei den 50-Jährigen mindestens 2.600, bei den 40-Jährigen 10.000 und bei den 18- bis 29-Jährigen 93.000. Für Omicron, das nachweislich um 30 bis 50 % weniger tödlich ist, müssten also deutlich mehr Menschen geimpft werden, um einen Todesfall zu verhindern.„

Was sind die Schäden?

Als Nächstes geht Malhotra auf die Schäden ein und stellt fest, dass eine der am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen Myokarditis ist, also eine Entzündung des Herzens, insbesondere bei jungen Männern. Er weist die Behauptung der Gesundheitsbehörden zurück, dass Myokarditis bei Personen, die eine schwere COVID-Infektion erleiden, weitaus häufiger vorkommt, und erklärt:

„Die Inzidenz von Myokarditis stieg ab dem Frühjahr 2021, als die Impfstoffe für die jüngeren Jahrgänge eingeführt wurden, sprunghaft an, nachdem sie zuvor ein ganzes Jahr lang trotz COVID-19 im normalen Bereich geblieben war. Die aktuellste Studie aus Israel kommt zu dem Ergebnis, dass die Infektion selbst vor der Einführung des Impfstoffs das Risiko einer Myokarditis oder Perikarditis durch COVID-19 nicht erhöht, was stark darauf hindeutet, dass die in früheren Studien beobachteten Erhöhungen auf die mRNA-Impfstoffe zurückzuführen sind, mit oder ohne COVID-19-Infektionen als zusätzliches Risiko bei den Geimpften … Obwohl eine durch Impfung ausgelöste Myokarditis bei jungen Erwachsenen nicht oft tödlich verläuft, zeigen MRT-Untersuchungen, dass von denjenigen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, etwa 80 % einen gewissen Grad an Schädigung des Herzmuskels aufweisen. Es ist, als ob man einen kleinen Herzinfarkt erleidet und eine – wahrscheinlich dauerhafte – Herzmuskelschädigung erleidet.“

Daten aus Israel zeigen, dass eine Myokarditis nach der Impfung bei 1 von 6.000 Kindern auftritt. Daten aus Hongkong von männlichen Kindern und Jugendlichen ergaben eine Rate von 1 zu 2.700. Daten aus dem britischen Yellow-Card-System zeigen, dass 1 von 120 Personen, die mindestens eine mRNA-Injektion erhalten haben, ein unerwünschtes Ereignis erleidet, das „mehr als geringfügig“ ist.

In Norwegen, so Malhotra, liegt die Rate der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse nach einer Injektion bei 1 zu 1.000 nach zwei Dosen Pfizer. Dabei handelt es sich um Verletzungen, die das Leben zum Schlechten verändern.

Insgesamt waren fast 500.000 unerwünschte Ereignisse an das Yellow-Card-System gemeldet worden, als Malhotra dieses Papier schrieb, was, wie er betont, „in der modernen medizinischen Ära beispiellos ist und der Gesamtzahl der Meldungen entspricht, die in den ersten 40 Jahren des Yellow-Card-Meldesystems (für alle Arzneimittel – nicht nur Impfstoffe) bis 2020 eingegangen sind.“

Was uns die VAERS-Daten sagen

Der gleiche Trend ist in den USA zu beobachten, wo das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in den letzten 30 Jahren mehr Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfungen erhalten hat als alle anderen Impfstoffe zusammen. Malhotra schreibt:

„Wie beim britischen System ist die Zahl der Meldungen – auch der schwerwiegenden – im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen völlig beispiellos. So wurden bis zum 2. März 2022 über 24.000 Todesfälle in VAERS registriert; 29 % davon traten innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion auf, die Hälfte innerhalb von zwei Wochen. Die durchschnittliche Melderate vor 2020 lag bei weniger als 300 Todesfällen pro Jahr. Eine häufig angeführte Erklärung dafür ist, dass die Einführung des COVID-19-Impfstoffs in ihrem Umfang beispiellos ist; dies ist jedoch nicht stichhaltig, da (jedenfalls in den letzten zehn Jahren) in den Vereinigten Staaten jährlich 150 bis 200 Millionen Impfungen durchgeführt wurden.“ Ein weiterer Kritikpunkt an VAERS ist, dass „jeder einen Eintrag machen kann“. Tatsächlich hat eine Analyse einer Stichprobe von 250 frühen Todesfällen ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Einträge von Krankenhäusern oder Ärzten stammt, und die wissentliche Einreichung eines falschen VAERS-Berichts ist ein Verstoß gegen das Bundesgesetz, der mit Geld- und Freiheitsstrafe geahndet wird. In Anbetracht der Tatsache, dass VAERS eingerichtet wurde, um frühzeitige Signale für potenzielle Schäden bei neuen Impfstoffen zu generieren, und dass es dabei für mehrere Produkte eine wichtige Rolle gespielt hat, erscheint es pervers, es erst jetzt als unzuverlässig zu kritisieren, wenn sich an seiner Arbeitsweise offenbar nichts geändert hat.“ Man schätzt, dass die offiziell gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen in Wirklichkeit stark unterschätzt werden, und das sollte man bedenken … So werden beispielsweise in einem Papier von David Kessler (einem ehemaligen FDA-Kommissar) Daten zitiert, die darauf hindeuten, dass nur 1 % der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse der FDA gemeldet werden. In Bezug auf das Yellow-Card-System im Vereinigten Königreich wird geschätzt, dass nur 10 % der schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen gemeldet werden.“

1 in 800 Absolutes Risiko einer schwerwiegenden Nebenwirkung

Malhotra zitiert auch eine aktuelle Studie, die „von einigen der vertrauenswürdigsten medizinischen Wissenschaftler der Welt in Bezug auf Datentransparenz mitverfasst wurde“ und in der Daten der FDA, von Health Canada sowie der Studien von Pfizer und Moderna untersucht wurden.

„Forscher, die die Daten der FDA, von Health Canada und der Studien von Pfizer und Moderna untersuchten, kamen zu dem Schluss, dass das absolute Risiko eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses durch die mRNA-Spritzen bei 1 zu 800 liegt, was das in randomisierten kontrollierten Studien ermittelte Risiko einer COVID-19-Krankenhauseinweisung massiv übersteigt.“

Sie kamen zu dem Schluss, dass das absolute Risiko eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses durch die mRNA-Spritzen bei 1 zu 800 liegt, was das in randomisierten kontrollierten Studien festgestellte Risiko einer COVID-19-Krankenhauseinweisung deutlich übersteigt.

„Angesichts dieser Beobachtungen und der Neubewertung der Daten aus den randomisierten kontrollierten Studien mit mRNA-Produkten scheint es schwierig zu sein, zu behaupten, dass die Einführung des Impfstoffs in allen Altersgruppen einen Nettonutzen gebracht hat … und wenn man die möglichen kurz-, mittel- und unbekannten längerfristigen Schäden in Betracht zieht (insbesondere bei Mehrfachinjektionen, für die es einfach keine robusten Sicherheitsdaten gibt), scheint die Einführung in der gesamten Bevölkerung bestenfalls ein leichtsinniges Spiel zu sein“, schreibt Malhotra.

„Es ist wichtig anzuerkennen, dass die Risiken von unerwünschten Ereignissen durch den Impfstoff konstant bleiben, während der Nutzen mit der Zeit abnimmt, da neue Varianten (1) weniger virulent sind und (2) nicht von einem veralteten Produkt erfasst werden. Nach Auswertung der Daten bleibt es eine reale Möglichkeit, dass der plötzliche Herztod meines Vaters mit dem Impfstoff zusammenhing. Ein Innehalten und eine Neubewertung der Impfpolitik für COVID-19 ist längst überfällig“.

Die israelische Vertuschung

In diesem Zusammenhang sind Tonaufnahmen eines Treffens zwischen israelischen Forschern und dem Gesundheitsministerium vom Juni 2022 durchgesickert, aus denen hervorgeht, dass die Forscher wussten, dass die COVID-Impfungen mit ernsthaften Risiken verbunden sind, und die Öffentlichkeit warnen wollten.

Während die Forscher jedoch auf Beweise hinwiesen, die zeigen, dass die Impfungen von Pfizer langfristige unerwünschte Wirkungen haben und bei erneuter Verabreichung (d. h. bei wiederholter Verabreichung) mit schwereren Nebenwirkungen verbunden sind, änderte das Ministerium den Abschlussbericht der Forscher dahingehend ab, dass die unerwünschten Wirkungen geringfügig und von kurzer Dauer sind. Die Regierung sagte daraufhin jegliche weitere Forschung über Nebenwirkungen ab.

Ende September 2022 interviewte GB News Dr. Yaffa Shir Raz, die die Geschichte international bekannt machte (siehe Video oben für durchgesickerte Audiodaten und den Bericht von GB). Wichtig ist, dass die Forscher feststellten, dass das Phänomen der Wiederholungsimpfung ein sehr starker Beweis für die Kausalität ist, was bedeutet, dass die Impfungen definitiv die berichteten Probleme verursachen.

Sie warnten das Gesundheitsministerium jedoch auch, dass es mit der Formulierung vorsichtig sein und „medizinisch-rechtlich“ denken müsse, da die Regierung aufgrund der Beweise haftbar gemacht werden könnte, da sie nicht offen über die Risiken gesprochen und die Impfungen befürwortet habe. Das Ministerium beschloss offenbar, die Schlussfolgerungen der Studie einfach zu ändern und die weitere Untersuchung einzustellen, anstatt eine Haftung zu riskieren.

COVID-Impfstoffhersteller beantragen Zulassung für Kinderimpfstoff

Zur gleichen Zeit, in der immer mehr belastende Daten ans Licht kommen, beantragen sowohl Pfizer als auch Moderna eine Notfallzulassung für ihre bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen für Kinder. Moderna strebt eine Zulassung für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren an, während die Impfung von Pfizer für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gedacht ist. Wie Reuters am 23. September 2022 berichtete:

„… die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) erklärten, dass sie erwarten, dass die COVID-19-Impfstoffauffrischung gegen zirkulierende Varianten des Virus für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren bis Mitte Oktober verfügbar sein wird. Modernas mRNA-1273.222, eine bivalente Auffrischungsimpfung, enthält die dominanten BA.4/BA.5-Varianten zusammen mit dem ursprünglichen Coronavirus-Stamm. Der aktualisierte Impfstoff ist bereits für Erwachsene zugelassen, während der bivalente Impfstoff des Konkurrenten Pfizer als Auffrischungsimpfung für Kinder über 12 Jahre zugelassen ist.“

Folgen Sie den Daten und denken Sie für sich selbst

Wenn man bedenkt, wie rücksichtslos sich die FDA und die CDC bisher verhalten haben, besteht kaum ein Zweifel daran, dass sie diese neu formulierten Auffrischungsimpfungen für Kinder genehmigen werden, obwohl sie nur auf Antikörperspiegel in Mäusen getestet wurden. In der Zwischenzeit häufen sich in der realen Welt die Verletzungen und Todesfälle weiter an.

Gäbe es noch einen Funken Vernunft und Menschlichkeit in den Mauern unserer Gesundheitsbehörden, würden diese Impfungen unverzüglich vom Markt genommen werden. Leider scheint das nicht der Fall zu sein, was bedeutet, dass wir, das Volk, diejenigen sind, die dem Gemetzel ein Ende setzen müssen, indem wir uns gegenseitig aufklären und einfach „NEIN“ zu diesen und allen zukünftigen mRNA-Spritzen sagen.

Quellen: