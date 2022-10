…und das sind nur die Fälle, die es in die Öffentlichkeit geschafft haben. Wie hoch ist die Dunkelziffer?

Die deutsche Sportwelt unter Schock: Vier Spieler in Deutschland haben Hodenkrebs. Erschreckenderweise haben vier Fußballer, bei denen alle dieselbe Krebsart diagnostiziert wurde – Hodenkrebs.

Der letzte Fall wurde am 22. September 2022 bekannt gegeben. Vier junge Bundesligaspieler sind in den letzten Wochen an Hodenkrebs „erkrankt“, berichtet der Spiegel.

„Hertha Berlins Stürmer Jean-Paul Boetius ist an Hodenkrebs erkrankt. Er ist der vierte Spieler in der Bundesliga, bei dem dies in dieser Saison diagnostiziert wurde“, heißt es in dem Artikel. Der erst 28-jährige Boetius erhielt die Diagnose am Mittwoch nach einer urologischen Untersuchung. Am Freitag, den 23. September 2022, wurde er notoperiert.

Aber Boetius war nicht der Einzige, der mit diesem Problem konfrontiert war. Im Juli erkrankte Borussia Dortmunds Stürmer Sebastien Haller, ebenfalls 28, nach dem Training mit seinen Mannschaftskameraden im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz). Klinische Tests ergaben Hodenkrebs.

Haller wurde in den folgenden Tagen ebenfalls operiert, doch die histologische Untersuchung ergab, dass der Krebs bösartig war. Der Spieler unterzog sich daraufhin einer Reihe von Behandlungen, einschließlich einer Chemotherapie.

Borussia Dortmund getwittert:

Sébastien Haller wird für mehrere Monate nicht bei Borussia Dortmund spielen. Der histologische Befund ergab einen bösartigen Hodentumor. Haller muss sich dann einer Chemotherapie unterziehen.

Nur wenige Tage vor Haller wurde bei Hertha Berlins Stürmer Marco Richter nach einer urologischen Untersuchung ebenfalls Hodenkrebs diagnostiziert. Seltsamerweise ist dies kein anderer als ein Teamkollege von Boetius. Er wurde auch sofort für eine Notoperation angemeldet. Der Stürmer wurde 1997 geboren.

Vor ein paar Tagen twitterte Union Berlin ein Foto von Timo Baumgartls Rückkehr ins Team. Bei dem 26-jährigen Verteidiger der zweiten Mannschaft der deutschen Hauptstadt wurde am 9. Mai dieses Jahres Hodenkrebs diagnostiziert, woraufhin er sich einer Operation und Chemotherapie unterzog.

Herta Berlin, Marco Richter muss aufhören: Krebsdiagnose: Der ehemalige Stürmer der deutschen U21-Nationalmannschaft unterzog sich einer fachärztlichen Untersuchung

Anmerkung der Redaktion: Im Juni 2021 veröffentlichte ActiveNews Aussagen von Byram Bridle, einem Immunologen und Virologen und Professor an der Universität von Guelph in Ontario, der sagte, dass „die hohe Konzentration von Spike-Proteinen, die in den Hoden und Eierstöcken entdeckt wurde, laut den geheimen Daten von Pfizer, die von der japanischen Aufsichtsbehörde veröffentlicht wurden, eine weitere ernste Frage aufwirft: Werden unsere jungen Menschen unfruchtbar?“ Die Daten stammen aus einer vertraulichen Impfstoffstudie von Pfizer.

FOTO von Daten über Eierstock- und Hodenschäden durch Spike-Protein: