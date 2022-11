Weitere Verschwörungstheorie erreicht den Mainstream: Was ist in den Spritzen? Graphenoxid? Nanobots?

Was ist in den Pfizer-Impfstoffen? Kürzlich beschloss Dr. David Nixon, ein Allgemeinmediziner aus Brisbane, es herauszufinden, indem er Impftröpfchen und das Blut von geimpften Patienten unter ein Dunkelfeldmikroskop legte.

Das ist eine radikalere Entscheidung, als es vielleicht klingt. Laut Sasha Latypova, einer Wissenschaftlerin mit 25 Jahren Erfahrung in klinischen Studien für Pharmaunternehmen, verbietet der Vertrag zwischen Pfizer und der US-Regierung unabhängigen Forschern die Untersuchung der Impfstoffe. Sie behaupten, dass dies die wertvollen Ressourcen von ihrem eigentlichen Zweck, der Erfüllung eines „dringenden“ Bedarfs, „ablenken“ würde.

Ist das in Australien auch so? Wer weiß das schon? Das Commonwealth-Gesundheitsministerium hat über den Vertrag mit Pfizer nur gesagt, dass es sich um ein vertrauliches Geschäft handelt.

Die Therapeutic Goods Administration prüft alle Covid-Impfstoffe auf Zusammensetzung und Stärke, Reinheit und Unversehrtheit, Identität und Endotoxine, gibt aber außer den getesteten Chargennummern und der Angabe, ob sie bestanden haben, kaum Details bekannt. (Spoiler-Alarm: Sie haben bestanden.)

In den USA geben die Centers for Disease Control ausdrücklich an, dass alle Covid-19-Impfstoffe frei von „Metallen wie Eisen, Nickel, Kobalt, Lithium und Seltene-Erden-Legierungen“ und „hergestellten Produkten wie Mikroelektronik, Elektroden, Kohlenstoff-Nanoröhren und Nanodraht-Halbleitern“ sind.

Bemerkenswert ist, dass Graphenoxid, das für biomedizinische Anwendungen umfassend erforscht wurde, in dieser Liste nicht enthalten ist. Einige Forscher loben es für seine „ultrahohe Effizienz bei der Medikamentenbeladung aufgrund der großen Oberfläche“, seine außergewöhnliche „chemische und mechanische Beständigkeit, hervorragende Leitfähigkeit und ausgezeichnete Biokompatibilität“. Aber es gibt einen Haken. Die toxische Wirkung von Graphenoxid auf lebende Zellen und Organe“ ist ein limitierender Faktor“ für seine Verwendung in der Medizin.

Gibt es also Graphenoxid in den Pfizer-Spritzen?

Was Nixon gefunden und gefilmt hat, ist, gelinde gesagt, bizarr. Im Inneren eines Impftropfens befinden sich seltsame mechanische Strukturen. Auf den ersten Blick scheinen sie unbeweglich zu sein, aber als Nixon 48 Stunden Filmmaterial mit Hilfe von Zeitrafferaufnahmen auf zwei Minuten komprimierte, zeigte sich, dass es sich um mechanische Arme zu handeln scheint, die leuchtende rechteckige Strukturen, die wie Schaltkreise und Mikrochips aussehen, zusammenbauen und wieder abbauen.

Nixons Ergebnisse ähneln denen von Teams in Neuseeland, Deutschland, Spanien und Südkorea.

Eine italienische Gruppe unter der Leitung von Riccardo Benzi Cipelli analysierte einen Monat nach der Impfung das Blut von mehr als 1.000 Menschen, die aufgrund von Nebenwirkungen zu Untersuchungen überwiesen worden waren.

Mehr als 94 Prozent hatten abnormale Werte, verformte rote Blutkörperchen, eine verminderte Anzahl und verklumpte leuchtende Fremdkörper, die auch Fibrinknäuel anzogen.

Einige bauten sich selbst zu kristallinen Strukturen auf, andere zu spindeldürren Ästen und Röhren.

Die Italiener glauben, dass es sich bei den Objekten um metallische Partikel handelt und sagen, sie ähneln „Graphenoxid und möglicherweise anderen metallischen Verbindungen“.

Nixon hat seine Erkenntnisse mit Wendy Hoy, Professorin für Medizin an der Universität von Queensland, geteilt, die die australische Regierung und ihre Gesundheitsbehörden aufgefordert hat, die scheinbar spontane Bildung von Chips und Schaltkreisen in mRNA-Impfstoffen zu erklären.