Der Werbeboykott auf Twitter organisiert von Soros, Clinton und ausländischen Netzwerken

Eine von progressiven Milliardären finanzierte Schwarzgeldorganisation.

Die Kampagne, die darauf abzielt, Unternehmenswerbung von Twitter abzuziehen, nachdem das Unternehmen von SpaceX-Gründer Elon Musk gekauft wurde, wird von einem Netzwerk linker Schwarzgeldaktivisten mit Verbindungen zu prominenten demokratischen Politikern und Großspendern angeführt.

Eine im Jahr 2020 gegründete Interessengruppe namens Accountable Tech organisiert die Druckkampagne, die bisher erreicht hat, dass Unternehmen wie Pfizer, Audi, General Mills und andere ihre Werbeausgaben von der Plattform zurückziehen.

Accountable Tech hat sich den Verdienst erworben, einen von Dutzenden progressiver Gruppen unterzeichneten „offenen Brief“ organisiert zu haben, in dem gefordert wird, dass multinationale Unternehmen ihre Werbung bei Twitter sofort einstellen.

Die linksextremen Aktivistengruppen schrieben:

„Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ging einher mit dem Versprechen an Werbetreibende wie Sie, dass sich das soziale Netzwerk nicht in eine „Höllenlandschaft für alle“ verwandeln und „warm und einladend für alle“ bleiben würde.

Der Brief fährt fort:

„Wir, die unterzeichnenden Organisationen, fordern Sie auf, Musk zu benachrichtigen und sich öffentlich dazu zu verpflichten, dass Sie weltweit keine Werbung mehr auf Twitter schalten werden, wenn er seine Pläne zur Untergrabung der Markensicherheit und der Community-Standards, einschließlich der Abschaffung der Inhaltsmoderation, durchsetzt.

Sie verstehen jetzt, worum es geht. Die Unterzeichner dieses Schreibens versuchen, Elon Musk zu zwingen, Twitter in seine alte, vom Staat abhängige Form zurückzuverwandeln.

Hier nun einige Hintergrundinformationen zu Accountable Tech.

Accountable Tech wird von The North Fund finanziert, einer gemeinnützigen Organisation in Washington, die von Arabella Advisors kontrolliert wird. Ja, es gibt mehrere Ebenen der Verwirrung und Trennung, und das ist beabsichtigt. Aber die relevante Einrichtung hier ist Arabella Advisors.

„Arabella“ ist ein gewinnorientiertes „philanthropisches Beratungsunternehmen“, das vom Clinton-Vertrauten Eric Kessler gegründet wurde. Daher sollte es nicht überraschen, dass Jesse Lehrich, ein weiterer Mitarbeiter des Clinton-Netzwerks, Mitbegründer von Accountable Tech ist. Die Organisation beschäftigt auch den ehemaligen Clinton-Kampagnenmitarbeiter Zach Praiss als ihren digitalen Direktor.

Arabella Advisors



Say it again louder for those in the back:



Arabella Advisors



They are leading the dark money race, not some right-wing organization or billionaires. We need dark money out of politics & advocacy – I don’t care if your cause is just.https://t.co/9QGVfNYbcE