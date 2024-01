Weitere von den USA gesteuerte Eskalationen in Richtung Krieg im Nahen Osten

Von Caitlin Johnstone

Jedes Todesopfer der US-Militärs im Nahen Osten ist die Schuld der US-Regierung, die sie dorthin geschickt hat.

Nun, es ist endlich passiert. Die zahlreichen Angriffe auf US-Truppen im Nahen Osten als Reaktion auf die von den USA unterstützten Gräueltaten Israels im Gazastreifen haben zu amerikanischen Todesopfern geführt, genau wie es Kritiker der US-Außenpolitik seit Monaten angekündigt haben. Wenigstens können wir jetzt aufhören, uns darauf zu versteifen, denke ich.

Dave DeCamp von Antiwar, einer derjenigen, die seit langem vor dieser Möglichkeit gewarnt haben, schreibt das Folgende:

„Drei US-Soldaten wurden bei einem nächtlichen Drohnenangriff im Nordosten Jordaniens getötet. Es sind die ersten Amerikaner, die durch feindliches Feuer in der Region ums Leben kamen, seit Präsident Biden die USA bei der israelischen Offensive in Gaza unterstützt hat. „Nach Angaben von CNN wurde der Tower 22, ein kleiner US-Außenposten in Jordanien nahe der syrischen Grenze, von Einweg-Angriffsdrohnen getroffen. Bei dem Angriff wurden auch über 30 Soldaten verwundet. „Seit Mitte Oktober wurden US-Stützpunkte im Irak und in Syrien mehr als 150 Mal angegriffen, als Reaktion auf die Unterstützung der USA für das israelische Gemetzel in Gaza. Der nächtliche Drohnenangriff in Jordanien scheint das erste Mal zu sein, dass Tower 22 angegriffen wurde.“

Die Biden-Administration behauptete sofort, der Angriff sei vom Iran unterstützt worden, und äußerst einflussreiche Nachrichtenagenturen wie AP und Reuters haben diese Behauptung unmittelbar danach in ihren Schlagzeilen als erwiesene Tatsache wiedergekäut. Wie DeCamp in dem oben erwähnten Artikel feststellt, hat ein US-Beamter im Oktober gegenüber CNN eingeräumt, dass es tatsächlich eine „anhaltende Geheimdienstlücke“ darüber gibt, inwieweit diese schiitischen Milizen tatsächlich den Befehlen Teherans unterworfen sind, aber anscheinend wird dieser Angriff, der mit dem Iran in Verbindung gebracht wird, jetzt trotzdem als feststehende Wahrheit des Evangeliums behandelt.

Diese Zuschreibung hat es den ewig kriegsgeilen republikanischen Senatoren Lindsey Graham, Tom Cotton und John Cornyn ermöglicht, Biden zu einem direkten Angriff auf den Iran aufzufordern. US-Beamte teilten der Presse letzte Woche mit, dass Biden direkte Schläge gegen den Iran in Erwägung ziehen würde, wenn die Angriffe auf die US-Truppen zum Tod von Amerikanern führen würden, und die New York Times berichtete, die Regierung Biden wisse, dass es „nur eine Frage der Zeit“ sei, bis es dazu komme.

In einer Erklärung zu den Anschlägen sagte Biden, die USA würden „alle Verantwortlichen zu einem Zeitpunkt und auf eine Weise zur Rechenschaft ziehen, die wir selbst bestimmen“, was bedeutet, dass eine weitere militärische Eskalation im Nahen Osten unter dieser mörderischen Regierung bevorsteht. Ein ausgewachsener Krieg mit dem Iran wäre das absolut schlimmste Szenario, das sich aus der Gewalt ergeben würde, die im vergangenen Oktober im Nahen Osten ausgebrochen ist, möglicherweise mit einem Massensterben in einem Ausmaß, das die Geschehnisse in Gaza wie ein Kinderspiel aussehen lassen würde.

Lacking any defensible justification for why the three dead US troops were in Syria/Jordan to begin with, the White House resorts to saying they were generically "fighting terrorism." Insult to everyone's intelligence, but that's to be expected for US foreign policy statements pic.twitter.com/V6NMRZQCY8 — Michael Tracey (@mtracey) January 29, 2024

In derselben Erklärung sagte Biden, die US-Soldaten, die bei dem „verabscheuungswürdigen und völlig ungerechten Angriff“ getötet wurden, seien bei der Arbeit „im Kampf gegen den Terrorismus“ gestorben, was natürlich lächerlich ist. Menschen, die im Nahen Osten leben, haben weitaus mehr Legitimität, US-Truppen im Widerstand gegen einen von den USA unterstützten Völkermord anzugreifen, als US-Truppen überhaupt im Nahen Osten zu sein, und die von ihnen angegriffene US-Militärpräsenz dient dazu, die geostrategische Kontrolle zu festigen, und nicht zur Terrorbekämpfung.

Wie Aris Roussinos in einem neuen Artikel für Unherd erklärt, fungiert der US-Stützpunkt an der jordanisch-syrischen Grenze, der von den irakischen Streitkräften angegriffen wurde, als Stützpunkt für die amerikanische al-Tanf-Garnison, eine weitläufige „Dekonflektionszone“ (sprich: illegale militärische Besatzung) in Syrien, die die USA seit Jahren nutzen, um iranische Aktivitäten in der Region zu stören und Israel bei seinen ständigen Luftangriffen in Syrien zu unterstützen. Der „Kampf gegen den Terrorismus“ ist nur der Vorwand für die US-Militärpräsenz in der Region; der wahre Grund ist wie immer, die geostrategische Vorherrschaft des US-Imperiums zu erleichtern.

Diese drei US-Militärs sind nicht im Kampf gegen den Terrorismus gestorben. Sie starben nicht einmal, um die Interessen der normalen Amerikaner zu vertreten. Der wahre Grund für ihren Tod wurde von Trita Parsi von Responsible Statecraft sehr schön zusammengefasst:

„Sie starben nicht bei der Verteidigung von US-Interessen, sondern bei der Verteidigung von Bidens Weigerung, Israel zu einem Waffenstillstand zu drängen. Ihr Leben wurde von Biden aufs Spiel gesetzt, um Israels Fähigkeit zu verteidigen, sein Gemetzel in Gaza fortzusetzen.“

Parsi hat monatelang argumentiert, dass das Einzige, was die sich rasch ausweitenden Feindseligkeiten im Nahen Osten deeskalieren kann, ein Waffenstillstand im Gazastreifen ist, da sie letztlich alle darauf zurückzuführen sind. Die massive Zunahme der Angriffe auf US-Truppen, die jemenitische Blockade des Roten Meeres, die Verstrickungen mit der Hisbollah im Libanon und die sich zuspitzenden Spannungen mit dem Iran sind allesamt die direkte Folge des israelischen Massakers im Gazastreifen und des Widerstands dagegen.

Anstatt auf einen Waffenstillstand zu drängen, bereiten die USA die Entsendung von 50 Kampfjets und 12 Apache-Hubschraubern nach Israel vor, um den nächsten Krieg vorzubereiten, während sie gleichzeitig die erschreckende Aussicht auf einen heißen Krieg mit dem Iran heraufbeschwören. Währenddessen sagt Nancy Pelosi, dass es eine FBI-Untersuchung gegen Leute geben muss, die zu einem Waffenstillstand aufrufen, weil sie russische Geheimagenten sein könnten.

Jedes Todesopfer des US-Militärs im Nahen Osten ist die Schuld der US-Regierung, die sie dorthin geschickt hat. US-Truppen sollten überhaupt nicht im Nahen Osten sein, und die USA haben keine Legitimität, Vergeltungsmaßnahmen gegen die Bemühungen der dort lebenden Menschen zu ergreifen, sie aus der Region zu vertreiben. Irakische Milizen sind zu 100 Prozent legitimiert, US-Truppen im Nahen Osten während eines von den USA unterstützten Völkermordes anzugreifen, und die USA haben keinerlei Legitimation, Vergeltung zu üben.

An die Verantwortlichen des US-Imperiums:

Verschwindet aus dem Nahen Osten. Verpisst euch einfach. Hört auf, einen Völkermord in Gaza zu unterstützen, hört auf, Menschen zu ermorden, um die Vorherrschaft über die Weltressourcen zu sichern, und geht. Gehen Sie, bevor Sie etwas entfesseln, das noch viel schlimmer ist als der Albtraum, den Sie unserer Spezies bereits zugefügt haben.