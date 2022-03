Weiterer harter Schlag gegen den Petrodollar! Saudi-Arabien erwägt die Annahme von Yuan für den Verkauf des Öls an China

Eines der Grundpfeiler der letzten 40 Jahre und ein Anker, der den Reservestatus des Dollars stützte, war ein globales Finanzsystem, das auf dem Petrodollar basierte – eine Welt, in der die Ölproduzenten ihre Produkte an die USA (und den Rest der Welt) für Dollar verkauften, die sie dann in auf Dollar lautende Vermögenswerte umwandelten, während sie in auf Dollar lautende Märkte investierten und so ausdrücklich den USD als Weltreservewährung stützten und dabei die Stellung der USA als unbestrittene Finanzsupermacht der Welt absicherten.

Diese Zeiten gehen nun zu Ende.

Einen Tag, nachdem wir berichtet haben, dass „Großbritannien die Saudis um mehr Öl bittet, während MBS Xi Jinping nach Riad einlädt, um die Beziehungen zu stärken“, hat das WSJ einen bahnbrechenden Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass „Saudi-Arabien in aktiven Gesprächen mit Peking steht, um einen Teil seiner Ölverkäufe an China in Yuan zu bepreisen, „Ein Schritt, der nicht nur die Dominanz des Petrodollars auf dem globalen Erdölmarkt lähmen könnte – was Zoltan Pozsar in seiner letzten Notiz vorausgesagt hat – und eine weitere Verschiebung des weltgrößten Rohölexporteurs in Richtung Asien markieren könnte, sondern auch ein Schritt, der direkt auf das Herz des US-Finanzsystems abzielt, das sich den Reservestatus des Dollars zunutze gemacht hat, indem es so viele Dollars wie nötig druckte, um die Staatsausgaben des letzten Jahrzehnts zu finanzieren.

Dem Bericht zufolge werden die Gespräche mit China über Ölverträge zum Yuan-Preis seit sechs Jahren hin und her geführt, haben sich aber in diesem Jahr beschleunigt, da die Saudis zunehmend unzufrieden mit den jahrzehntelangen Sicherheitsverpflichtungen der USA zur Verteidigung des Königreichs sind.

Die Saudis sind verärgert über die mangelnde Unterstützung der USA für ihre Intervention im jemenitischen Bürgerkrieg und über den Versuch der Regierung Biden, ein Abkommen mit dem Iran über dessen Atomprogramm zu schließen. Saudische Beamte erklärten, sie seien schockiert über den überstürzten Rückzug der USA aus Afghanistan im vergangenen Jahr.

China kauft mehr als 25 % des Öls, das Saudi-Arabien exportiert, und wenn der Preis in Yuan angegeben wird, würden diese Verkäufe das Ansehen der chinesischen Währung stärken und die chinesische Währung auf den Weg bringen, eine globale Petroyuan-Reservewährung zu werden.

Wie selbst das WSJ einräumt, wäre eine Umstellung auf ein (Petro-)Yuan-System „für Saudi-Arabien eine tief greifende Umstellung, wenn es auch nur einen Teil seiner rund 6,2 Millionen Barrel Rohölexporte pro Tag in etwas anderem als Dollar auspreisen würde“, da der Großteil der weltweiten Ölverkäufe – rund 80 % – in Dollar abgewickelt wird und die Saudis seit 1974 im Rahmen einer Vereinbarung mit der Nixon-Regierung, die Sicherheitsgarantien für das Königreich beinhaltete, Öl ausschließlich in Dollar gehandelt haben. Es scheint, dass die Saudis sich nicht mehr viel aus den „Sicherheitsgarantien“ der USA machen und stattdessen ihre Loyalität zu China wechseln.

Zur Erinnerung: Im März 2018 führte China im Rahmen seiner Bemühungen, seine Währung weltweit handelbar zu machen, Ölverträge mit Yuan-Preisen ein, die jedoch nichts an der Dominanz des Dollars auf dem Ölmarkt ändern konnten, vor allem weil der US-Dollar die bevorzugte Währung für Ölexporteure blieb. Doch wie Pozsar kürzlich feststellte, ist die Verwendung des Dollars für China zu einer Gefahr geworden, die durch die US-Sanktionen gegen den Iran wegen seines Atomprogramms und gegen Russland als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine noch verstärkt wurde.

Der heutige historische Wechsel ist nicht gerade eine Überraschung: China hat in den letzten Jahren verstärkt um das saudische Königreich geworben, Saudi-Arabien beim Bau eigener ballistischer Raketen unterstützt, beim Atomprogramm beraten und in Lieblingsprojekte des Kronprinzen Mohammed bin Salman investiert, z. B. in Neom, eine futuristische neue Stadt.

In der Zwischenzeit haben sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA unter Präsident Biden verschlechtert, der im Wahlkampf 2020 sagte, dass das Königreich wegen der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 ein „Paria“ sein sollte. Prinz Mohammed, der laut US-Geheimdiensten den Mord an Khashoggi angeordnet haben soll, weigerte sich letzten Monat, an einem Gespräch zwischen Biden und dem saudischen Herrscher König Salman teilzunehmen.

Die USA gehören heute zu den größten Ölproduzenten der Welt, was eine drastische Kehrtwende gegenüber den 1980er Jahren bedeutet, als die USA 2 Millionen Barrel saudisches Rohöl pro Tag importierten, aber diese Zahl ist auf weniger als 500.000 Barrel pro Tag im Dezember 2021 gesunken. Im Gegensatz dazu sind die Öleinfuhren Chinas in den letzten drei Jahrzehnten im Einklang mit der expandierenden Wirtschaft des Landes angestiegen. Saudi-Arabien war 2021 mit 1,76 Millionen Barrel pro Tag Chinas wichtigster Rohöllieferant, gefolgt von Russland mit 1,6 Millionen Barrel pro Tag, wie aus den Daten der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas hervorgeht.

„Die Dynamik hat sich dramatisch verändert. Die Beziehungen zwischen den USA und den Saudis haben sich verändert, China ist der größte Rohölimporteur der Welt und bietet dem Königreich viele lukrative Anreize“, sagte ein saudischer Beamter, der mit den Gesprächen vertraut ist.

„China hat dem Königreich alles angeboten, was man sich nur vorstellen kann“, so der Beamte.

Im Nachhinein wissen wir jetzt, warum MBS Bidens Anrufe nicht angenommen hat.

Ein hochrangiger US-Beamter erklärte gegenüber dem WSJ, dass die Idee der Saudis, Öl in Yuan an China zu verkaufen, „sehr volatil und aggressiv“ und „nicht sehr wahrscheinlich“ sei. Der Beamte sagte, die Saudis hätten diese Idee in der Vergangenheit geäußert, als es Spannungen zwischen Washington und Riad gab.

Es ist natürlich möglich, dass die Saudis einen Rückzieher machen könnten. Der tägliche Umtausch von Millionen Barrel Öl von Dollar in Yuan könnte die saudische Wirtschaft erschüttern, deren Währung, der Riyal, an den Dollar gekoppelt ist. Die Berater von Prinz Mohammed haben ihn vor unvorhersehbaren wirtschaftlichen Schäden gewarnt, wenn er den Plan überstürzt umsetzt. Vielleicht bereitet sich Saudi-Arabien aber auch nur auf den Tag vor, an dem die Bindung an den Dollar aufgehoben wird, um die letzte wichtige Verbindung zu den USA zu kappen.

Mehr Verkäufe in Yuan würden Saudi-Arabien enger an die chinesische Währung binden, die aufgrund der strengen Kontrollen Pekings bei internationalen Investoren nicht gut ankommt. Ein Rückgang der Ölverkäufe in einer weniger stabilen Währung könnte auch die Haushaltsaussichten der saudischen Regierung untergraben.

Wie das WSJ hinzufügt, würden die Auswirkungen auf die saudische Wirtschaft wahrscheinlich von der Menge der betroffenen Ölverkäufe und dem Ölpreis abhängen. Einige Ökonomen sind der Meinung, dass die Abkehr von den Ölverkäufen in Dollar die Einnahmebasis des Königreichs diversifizieren würde und schließlich dazu führen könnte, den Riyal an einen Währungskorb zu binden, ähnlich wie den Dinar in Kuwait.

„Wenn dies jetzt, in einer Zeit hoher Ölpreise, geschieht, würde es nicht negativ gesehen werden. Es würde eher als eine Vertiefung der Beziehungen zu China gesehen werden“, sagte Monica Malik, Chefvolkswirtin der Abu Dhabi Commercial Bank.

Die Saudis planen zwar immer noch, die meisten Öltransaktionen in Dollar abzuwickeln, aber die Umstellung hat bereits begonnen, und der Schritt könnte andere Produzenten dazu verleiten, ihre chinesischen Exporte ebenfalls in Yuan abzurechnen. Die anderen großen Ölquellen Chinas sind Russland, Angola und der Irak.

„Der Ölmarkt und im weiteren Sinne der gesamte globale Rohstoffmarkt ist die Versicherungspolice für den Status des Dollars als Reservewährung“, so der Wirtschaftswissenschaftler Gal Luft, Co-Direktor des in Washington ansässigen Institute for the Analysis of Global Security, der ein Buch über die Entdollarisierung mitverfasst hat. „Wenn dieser Block aus der Mauer herausgenommen wird, wird die Mauer beginnen, einzustürzen“.

Während dies für regelmäßige ZH-Leser nichts Neues ist (siehe dies von 2017, „The World’s New Reserve Currency? Everything You Need To Know About PetroYuan„), wurde die Idee einer neuen globalen Reservewährung letzte Woche von keinem Geringeren als dem ehemaligen New Yorker Fed-Mitarbeiter Zoltan Pozsar wieder aufgegriffen, der in seiner neuesten, unbedingt lesenswerten Notiz schrieb, dass „wenn diese Krise (und der Krieg) vorbei ist, der US-Dollar viel schwächer und auf der anderen Seite der Renminbi viel stärker sein sollte, gestützt auf einen Korb von Rohstoffen. Von der Bretton-Woods-Ära, die durch Goldbarren gedeckt war, zu Bretton Woods II, das durch internes Geld gedeckt war (Staatsanleihen mit unheilbaren Konfiskationsrisiken), zu Bretton Woods III, das durch externes Geld (Goldbarren und andere Rohstoffe) gedeckt war“.

Und so fügen sich die Teile des Endspiels an ihren Platz: Russland hungert die westliche Welt nach dringend benötigten Ressourcen aus und treibt die Rohstoffpreise immer weiter in die Höhe, während sein stiller Partner China still und leise die monetären Scherben aufsammelt und das westliche Gerangel um die Sicherung der Ressourcen um jeden Preis ausnutzt, um sich all den anderen „nicht-westlichen“ ehemaligen Petrodollar-Kunden – die auch reich an anderen Ressourcen sind – zu nähern und ihnen ein neues Produkt anzubieten, den Yuan, den Peking jetzt aktiv und aggressiv vorantreibt, um den Dollar als globale Reservewährung zu entthronen.