COVID schließt China: Die Weltwirtschaft bereitet sich auf ein Chaos in der Lieferkette vor

Die Weltwirtschaft ist in Aufruhr, da der Krieg in der Ukraine einen Rohstoffschock ausgelöst hat, der das Risiko einer Stagflation erhöht. Zu den Turbulenzen kommt noch ein Ausbruch von COVID-19 in China hinzu, der eine weitere Krise in der Lieferkette auslösen könnte.

In den letzten Tagen wurde aus China gemeldet, dass sich bei einem neuen Ausbruch der hochansteckenden Omikron-Variante mehr als 5.000 Menschen infiziert haben, so viele wie seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 nicht mehr. Chinas Null-Toleranz-Strategie hat dazu geführt, dass Fabriken geschlossen wurden und rund 51 Millionen Menschen in irgendeiner Form eingeschlossen sind.

Bis Dienstag wurden Infektionen mit der Omikron-Variante landesweit in 21 Provinzen und Gemeinden gemeldet, darunter auch in der Hauptstadt Peking. Nach Angaben von CNN sind fünf Städte gesperrt, darunter Changchun, Jilin, Shenzhen, Dongguan und Langfang.

Sperrungen haben Fabriken dazu gezwungen, die Produktion stillzulegen, und es besteht die Gefahr, dass die Produktion von Apple iPhones, Amazon Echo & Alexa-Geräten, Toyota SUVs, Smart-TVs und allen möglichen anderen elektronischen Geräten ins Stocken gerät. Die Unterbrechung der Exporte könnte zu Engpässen führen und die Inflation in die Höhe treiben, gerade jetzt, wo die US-Notenbank die Zinssätze anhebt, um die Inflation auf dem höchsten Stand seit vier Jahrzehnten zu kontrollieren.

Eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage der Bank of America Corp. unter Fondsmanagern ergab, dass das Vertrauen in das weltweite Wachstum in diesem Jahr so gering ist wie seit Juli 2008 nicht mehr, und die Stagflationserwartungen sind auf satte 62 % der Befragten gestiegen.

„Nimmt man all diese kleinen Einschnitte auf dem Papier und addiert sie, so könnte man auf eine potenzielle erhebliche Verlangsamung der Weltwirtschaft blicken“, sagte Jay Bryson, Chefökonom bei Wells Fargo & Co.

Chinas Null-Toleranz-Politik hat uns daran erinnert, dass Lieferketten immer noch massiven Unterbrechungen ausgesetzt sind. Die Sperrungen könnten zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen, da der Frühling in der Regel eine der geschäftigsten Schifffahrtszeiten des Jahres ist.

Die 17,5 Millionen Einwohner von Shenzhen wurden am Sonntag unter Verschluss gehalten. Die Stadt liegt in Guangdong, einer Küstenprovinz im Südosten Chinas, die für ihr Produktionszentrum und ihre Häfen bekannt ist, die etwa 11 % der chinesischen Wirtschaft ausmachen. Auf die Provinz entfielen im Jahr 2021 23 % der chinesischen Sendungen.

Bloomberg Economics warnt davor, dass eine längere Abriegelung von Shenzhen zu einer weltweiten Unterbrechung der Lieferkette führen könnte.

Die energischen Maßnahmen zur Eindämmung des schlimmsten COVID-19-Ausbruchs seit Anfang März werden die Produktions- und Verbrauchsseite einer Provinz, die 11 % des BIP erwirtschaftet, direkt treffen. Frühere Maßnahmen zur Eindämmung des Virusausbruchs haben die Produktion größtenteils verschont. Dieser Stillstand wird die Produktion in Schlüsselindustrien wie der Technologie- und Maschinenindustrie, die in die globalen Lieferketten eingebunden sind, beeinträchtigen, sagte Chang Shu, Chefökonom für Asien.

„In Anbetracht der Tatsache, dass China ein wichtiges globales Produktionszentrum und eines der wichtigsten Glieder in den globalen Lieferketten ist, kann die Covid-Politik des Landes erhebliche Auswirkungen auf die Aktivitäten seiner Handelspartner und die Weltwirtschaft haben“, so Tuuli McCully, Leiterin der Wirtschaftsabteilung Asien-Pazifik bei Scotiabank.

Nach Ansicht von Stephanie Loomis, Vizepräsidentin des Bereichs Internationales Beschaffungswesen, könnten die globalen Auswirkungen der Abriegelungen die Lieferketten erneut durcheinander bringen.

Wenn sie niemanden in die Fabriken gehen lassen, um Waren zu produzieren, wird sich nichts bewegen“, sagte Loomis. „Es wird einfach aufhören.

Wir gehen davon aus, dass sich Fabrikschließungen ausbreiten werden, wenn das Virus nicht eingedämmt wird, und dass sie massive Auswirkungen auf die globale Lieferkette haben könnten, wenn die Schließungen in den nächsten Wochen andauern. Es ist noch fraglich, ob sich die Fabrikschließungen auf die USA auswirken werden. Wenn ja, dann mit einer Verzögerung von 6-8 Wochen.

Wir fragen uns, ob Containerschiffe die Lieferung chinesischer Waren in die USA wegen der Fabrikschließungen einschränken werden, da die Nachfrage nach Schiffen sinkt. Dies könnte aufgrund der mangelnden Nachfrage zu einem zwischenzeitlichen Rückgang der Frachtraten führen. Langfristig dürften sich die Frachtraten jedoch wieder erholen, da es einen Rückstau an Produkten gibt, die verschifft werden müssten, sobald die Fabriken wieder öffnen.

„Die Ausbrüche stellen zumindest in den nächsten Monaten ein Abwärtsrisiko für die chinesische Wirtschaft dar“, sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

Eine Verlangsamung in China würde das Risiko einer Stagflation und globaler Lieferkettenprobleme verschärfen, so Zhang.

Und als man dachte, dass die Dinge für die Weltwirtschaft nicht noch verrückter werden könnten, taten sie es doch und riskierten weitere wirtschaftliche Turbulenzen, die die globalen Lieferketten durcheinander bringen könnten, genau wie in den frühen Tagen der Pandemie.