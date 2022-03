So viele Russen kaufen jetzt Gold, dass die Zentralbank die Bankkäufe stoppt

Die russische Zentralbank hat angekündigt, dass sie den Ankauf von Gold von Banken aufgrund der überwältigenden Nachfrage der Haushalte aussetzen wird, berichtet Reuters. Die Kaufpause wird am Dienstag in Kraft treten, ohne dass ein Enddatum festgelegt wurde.

„Derzeit ist die Nachfrage der Haushalte nach dem Kauf von physischem Gold in Barren gestiegen, insbesondere aufgrund der Abschaffung der Mehrwertsteuer auf diese Transaktionen“, heißt es in einer Erklärung der Zentralbank.

Am 28. Februar hob die Zentralbank den Leitzins von 9,5 % auf 20 % an, als der Rubel im Zuge der so genannten „Sonderoperation“ des Kremls in der Ukraine auf ein Rekordtief stürzte. Die Ankündigung ist eine Kehrtwendung gegenüber einer Ankündigung vom Februar, dass die Finanzbehörde die Goldkäufe wieder aufnehmen würde, nachdem die Geschäftsbanken als Reaktion auf die Invasion mit westlichen Sanktionen belegt worden waren.

„Mit dem Ziel, die Reserven der Zentralbank zu diversifizieren, macht es derzeit keinen Sinn, Reserven in Gold aufzubauen“, so die VTB-Analysten, die hinzufügten, dass das strukturelle Liquiditätsdefizit des Bankensektors von einem Rekordwert von 7 Billionen Rubel auf unter 4 Billionen Rubel (36 Milliarden US-Dollar) gesunken sei.

Vor dem Ansturm auf Gold hatten viele wohlhabende Russen Luxusartikel wie Uhren und anderen Schmuck gekauft, um sich gegen den Absturz des Rubels zu schützen. Obwohl auch Kryptowährungen aggressiv gekauft wurden, gibt es kaum Erkenntnisse darüber, wie viel Bitcoin die Russen derzeit besitzen.

Die Analysten von BCS vermuten, dass die Goldkäufe dazu beitragen werden, den Bargeldumlauf zu verringern und die Liquidität der Banken zu verbessern.

Anstelle der Finanzierung über Goldkäufe hat die russische Zentralbank den Banken Liquidität durch konventionellere Operationen zur Verfügung gestellt, wie z. B. tägliche Repo-Auktionen bei Kreditinstituten. Bislang haben sich diese Maßnahmen als ausreichend erwiesen.