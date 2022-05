Welche Gefahren drohen Russland, wenn Schweden und Finnland der NATO beitreten? NATO-Schiffe sind in die Ostsee eingelaufen, wo sie an Übungen teilnehmen werden. Zuvor gab es Medienberichte, dass Schweden und Finnland Mitglieder der NATO werden könnten. Lasst uns einen Blick darauf werfen, wie sich die Mitgliedschaft dieser Länder in der Allianz auf Russlands Baltische Flotte auswirken wird.