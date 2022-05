DHS kooperiert mit chinesischer Drohnenfirma, um die erste vollständig überwachte Stadt in Amerika zu schaffen

Chula Vista, Kalifornien – Die zweitgrößte Stadt im Großraum San Diego mit rund 275.000 Einwohnern ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Chula Vista hat weder den Krebs geheilt noch die ewige Energie entdeckt. Stattdessen wird die Stadt in die Geschichte eingehen, da sie die erste Stadt in Amerika ist, die vollständig von Spionagedrohnen überwacht wird.

„Pro Kopf sind sie wahrscheinlich die am meisten oder eine der am meisten überwachten Städte des Landes“, sagt Brian Hofer, Geschäftsführer der in Oakland ansässigen Datenschutzgruppe Secure Justice. „So ziemlich in dem Moment, in dem Sie aus Ihrer Haustür treten und sich in Ihrem Alltag bewegen, werden Sie von irgendeiner Strafverfolgungsbehörde markiert und verfolgt, auch wenn Sie wahrscheinlich nie eines Fehlverhaltens verdächtigt wurden.“

Das Drohnenprogramm von Chula Vista ist nicht über Nacht entstanden. Stattdessen haben sich das Heimatschutzministerium und andere Regierungsbehörden mit chinesischen Drohnenherstellern und skrupellosen Akteuren aus dem Big-Tech-Bereich abgestimmt und das Programm über mehrere Jahre hinweg umgesetzt.

„Die Abteilung für Heimatschutz der Stadt San Diego arbeitet mit mehr als 20 regionalen Organisationen zusammen, um die IPP umzusetzen. Zu den Partnern gehören neben der EDC: City of Chula Vista, Cape, AirMap, Qualcomm, AT&T, California Governor’s Military Council, California Governor’s Office of Business and Economic Development (GoBiz), Uber, UC San Diego Health, Intel, GE Ventures und andere“, gab die Stadt 2018 bekannt.

Im Jahr 2020, als verängstigte Bürger die Regierung um Sicherheit anflehten, die nie kam, akzeptierten sie bereitwillig diesen ungeheuerlichen Eingriff in die Privatsphäre.

Das Free Thought Project berichtete über dieses Problem im Jahr 2020, und seitdem ist es noch viel schlimmer geworden. Genau wie die chinesischen Behörden hat die Polizei in Kalifornien die Drohnen mit Lautsprechern ausgestattet, um den Menschen zu sagen, was sie während der Pandemie tun sollen.

„Die Abteilung erwägt eine Strategie zur Verwendung von an Drohnen montierten Lautsprechern, um zu kommunizieren und gefährdete Bevölkerungsgruppen in unzugänglichen Bereichen der Stadt zu erreichen, wie z. B. in großen städtischen Schluchten mit Obdachlosenlagern“, erklärte die Polizeibehörde von Chula Vista in einer Pressemitteilung, als sie begann, die Bürger rund um die Uhr auszuspionieren. „Obdachlose sind durch die aktuelle Pandemie besonders gefährdet, und ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen sind wichtig, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen.“

Das Unternehmen, das die Drohnen herstellt, hatte kein Problem damit, die „Orwellsche“ Natur eines solchen Programms zuzugeben.

„Was wir in China gesehen haben, und was wir wahrscheinlich auf der ganzen Welt sehen werden, ist der Einsatz von Drohnen mit Kameras und Lautsprechern, die herumfliegen, um zu sehen, ob sich Menschen dort versammeln, wo sie nicht sein sollten, und ihnen zu sagen, dass sie nach Hause gehen sollen“, sagte Spencer Gore, Geschäftsführer des in den USA ansässigen Drohnenunternehmens Impossible Aerospace. „Es scheint ein wenig orwellsch, aber das könnte Leben retten.

Wie wir jedoch schnell erfuhren, war es draußen am sichersten, und die Wahrscheinlichkeit, sich bei jemandem im Freien anzustecken, ist praktisch gleich null. Aber hat die Regierung nach Bekanntwerden dieser Fakten ihren Kurs geändert und das Programm eingestellt? Nein, natürlich nicht.

Nachdem sie die Bürger im März 2020 über Lautsprecher, die auf Drohnen montiert waren, angeschrien hatte, wurde genau ein Jahr später die gesamte Stadt durch das Drohnenprogramm vollständig überwacht, was ein Novum in der amerikanischen Geschichte darstellt.

Nachdem die Behörden die Drohnen als Sicherheitsnetz angepriesen hatten, schaltete die Polizei einen Gang zurück und behauptet nun, dass sie zur „Deeskalation von ansonsten unbekannten Situationen“ beitragen.

Die Beamten haben die Möglichkeit zu erkennen: „Ist dies eine bewaffnete Person? Ist das nur jemand, der auf der Straße herumläuft? Muss ich wirklich in die Gegend gehen, oder wäre es besser, wenn ich mich zurückhalte?'“ sagte die Polizeichefin von Chula Vista, Roxana Kennedy.

Abgesehen von der beunruhigenden Orwellschen Natur dieses Programms gibt es auch ein großes Problem mit den Daten dieser Drohnen – ein so großes, dass das Pentagon sie nicht anfassen will. Im Jahr 2017 meldete das Verteidigungsministerium die DJI-Drohnen aufgrund von Sicherheitsbedenken mit der Begründung, dass „DJI Science and Technology Daten über kritische US-Infrastrukturen und Strafverfolgungsbehörden an die chinesische Regierung weitergibt.“

„Die Menschen sind sich nicht bewusst, wie tief die chinesische Spionage geht und dass sie jede Gelegenheit nutzen“, sagte Jim Lewis, ein Forscher am in Washington ansässigen, überparteilichen Center for Strategic and International Studies. „Wir stehen vor der größten Spionageschlacht, die wir je mit China hatten. Die Art und Weise, wie Menschen Spionage betreiben, hat sich geändert. Sie hat sich weitgehend auf Technologie und digitale Geräte verlagert.“

Wie schon bei anderen Orwell’schen Maßnahmen wie Nummernschild-Scannern und Überwachungskameras wird dieses Drohnenprogramm nicht nur in Chula Vista bleiben, und andere Bundesstaaten haben bereits ähnliche Programme gestartet.