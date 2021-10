Weltbekannter Psychiater: „Globale Räuber“ Fauci, Gates und Schwab hinter der COVID-Schreckensherrschaft

Ein weltbekannter Psychiater behauptet, dass eine böse Kabale mächtiger Eliten, darunter der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, der Tech-Milliardär Bill Gates und der Gründer des World Economic Forum, Klaus Schwab, die COVID-Pandemie ins Leben gerufen haben, um die tödlichen Impfstoffe einer ahnungslosen Öffentlichkeit aufzudrängen und eine „neue Weltordnung“ einzuführen.

Dr. Peter Breggin argumentiert in einem neuen Buch, dass die US-Regierung die Einführung des Impfstoffs damit begann, dass sie die Menschen mit verschiedenen Bestechungsgeldern zu der experimentellen Impfung lockte, und dann dazu überging, unwilligen Menschen die Injektionen aufzuzwingen, indem sie ihren Arbeitsplatz bedrohte, höhere Krankenversicherungsbeiträge verlangte, ihnen das Reisen erschwerte und ihnen sogar die medizinische Versorgung verweigerte.

Breggin, 85, sagt, dass wir uns inmitten einer weltweiten Propagandakampagne befinden, die darauf abzielt, dass sich die Menschen hilflos, fügsam und gehorsam fühlen. In einem Interview im Podcast von Dr. Joseph Mercola im letzten Monat legte er detailliert dar, was seine umfangreichen Forschungen über die Pandemie zutage gefördert haben. Laut Breggin „werden wir von bösen Menschen unterdrückt“, die auf ein weltweites totalitäres Regime hinarbeiten.

Breggin ist als „das Gewissen der Psychiatrie“ bekannt, weil er sich in den 1970er Jahren gegen Schockbehandlungen und Lobotomien aussprach. Seine Kampagne gegen die Psychochirurgie führte zu Reformen in der Psychiatrie, einschließlich der Abschaffung von Lobotomien und anderen experimentellen psychochirurgischen Eingriffen. Breggin hat mehr als ein Dutzend Bestseller über die Psychiatrie und die Drogenindustrie geschrieben.

Sein neuestes Buch, COVID-19 and the Global Predators, ist seit dem 30. September im Handel.

„Lassen Sie sich nicht verängstigen, werden Sie wütend. Lassen Sie sich nicht demoralisieren. Das wollen sie. Es gibt eine ganze Schule des öffentlichen Gesundheitswesens, die darüber spricht, wie man Menschen einschüchtert und Angst erzeugt, damit sie tun, was man will. Das nennt man „Furchtappell“, sagte er. „Wir müssen also wissen, dass ein Krieg gegen uns geführt wird. Sie führen einen heimlichen Krieg gegen uns. Also seid stolz. Seien Sie Amerikaner, seien Sie Patriot, treten Sie für die Freiheit ein.“

Der Psychiater betonte, dass es das Ziel der Globalisten sei, dass sich die Menschen angesichts der Pandemie schwach und hilflos fühlen.

„Es ist extrem wichtig, das zu überwinden, was im Wesentlichen ein Versuch ist, uns alle hilflos, gehorsam und fügsam fühlen zu lassen“, sagte Breggin zu Mercola. „Wir müssen wissen, wer die Drahtzieher dieser Entwicklung sind. Wir müssen auch die Mechanismen dessen verstehen, was im Wesentlichen eine Zügelung des Terrors ist. Wir haben es mit einer Revolution gegen uns zu tun, die uns das Gefühl geben will, wieder hilflos wie Kinder zu sein.“

Während des gesamten Interviews betonte Breggin, dass die Menschen aufhören sollten, sich zu fragen, warum die globalen Eliten der Öffentlichkeit eine schädliche und zerstörerische Politik aufzwingen.

„In der Psychotherapie sehen wir oft Menschen, die von ihren Eltern furchtbar, furchtbar missbraucht worden sind, aber sie können es nicht sehen. Sie können es nicht verstehen. Sie können es nicht als das Böse identifizieren“, erklärte er. „Sie können nicht sagen, dass es böse war, dass mein Vater mich sexuell missbraucht hat, dass es böse war, dass meine Mutter dabei mitgemacht und mitgemacht hat.“

Aber es war böse, sagte der Psychiater. „Es war extrem böse, wenn man Menschen sieht, die rituell missbraucht wurden“, sagte er und wies darauf hin, dass es viele Fälle gibt, in denen Familien ihre Kinder „auf rituelle Weise“ missbraucht haben.

„Für Außenstehende ist es oft unmöglich zu glauben, dass so etwas überhaupt stattfindet, weil wir Menschen es einfach nicht ertragen können, das Böse zu sehen“, sagte er. „Wir können den Gedanken nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die uns schaden und uns manipulieren wollen. Wir können den Gedanken nicht ertragen, dass es Menschen gibt, die anders sind als wir – Menschen, die tatsächlich Freude an Verletzung und Beherrschung haben – buchstäblich Freude daran, so wie wir vielleicht Freude an einer Umarmung haben.“

Der Arzt sagte, es sei wichtig, die Menschen von der Vorstellung zu befreien, dass die Pandemie eine Folge von Pech ist. Die schreckliche Situation auf der ganzen Welt sei nicht das Ergebnis eines Zufalls, sagte er und betonte, dass die Menschen aufhören müssten zu hinterfragen, warum die politischen Entscheidungsträger so viele kontraproduktive Entscheidungen träfen.

„Es ist an der Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen und sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass es sich um einen Zufall handelt oder um etwas Verrücktes oder Bizarres oder etwas, das keinen Sinn ergibt“, sagte Breggin.

„Wie kann es Sinn machen, dass sie absolut ignorieren, dass wir in Amerika jetzt über 13.000 Berichte über Todesfälle (an die CDC) durch den Impfstoff haben, und niemand untersucht das“, fragte er.

Breggin wies darauf hin, dass in den vergangenen Jahren, wenn es nur 200 Todesfälle durch alle Impfstoffe zusammen gegeben hätte, dies als eine Katastrophe angesehen worden wäre.

„Jetzt haben wir einen Impfstoff, der mehr Todesfälle verursacht als alle anderen Impfstoffe zusammengenommen. Wie können wir das also ignorieren?“, fuhr er fort.

In der Zwischenzeit, so Breggin, gebe es stark überhöhte Zahlen von COVID-Todesfällen, die durch Manipulation der Berichtsmechanismen gefälscht worden seien.

Er sagte, dass das, was getan wird, nicht nur „verrückt“ sei, sondern „absolut Sinn macht, wenn man versucht, eine Bevölkerung einzuschüchtern und zu überwältigen“.

„Man übertreibt die Gefahr, die da draußen lauert – den Terror – und macht daraus eine Horrorshow“, erklärte er. „Und dann denkt man: Was ist ihr Ziel? Sie wollen überhaupt keine frühen Behandlungen – warum wollen sie keine frühen Behandlungen?“

Breggin wies darauf hin, dass zwei Behandlungen, die sich bei der Bekämpfung von COVID als hilfreich erwiesen haben – Ivermectin und Hydroxychloroquin – kostengünstig und sicher in der Anwendung sind.

„Warum sollten sie damit aufhören?“, fragte er. „Nun, sie übertreiben bereits die Todesfälle, und sie minimieren bereits den Schaden, den die Impfstoffe anrichten, könnte es also von Anfang an nur um den Impfstoff gehen?

Breggin erklärte, dass „das Spike-Protein die Speerspitze eines Angriffs auf die Menschheit ist, der überhaupt nichts mit COVID-19 zu tun hat“, und dass COVID-19 geschaffen wurde, „um den Reichtum zahlreicher Institutionen, zahlreicher Individuen unterschiedlichster Couleur – viele von ihnen leider aus Amerika stammend – zu vergrößern, die mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammenarbeiten, wie das Buch schmerzhaft genau aufzeigt, um diese enorme Ausbeutung der Welt zu steigern.“

Breggin sagte, es sei kein Zufall, dass westliche Demokratien wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und Australien durch eine besonders drakonische totalitäre Politik „gedemütigt“ würden.

„Die Chinesen haben sich schon lange an uns die Zähne ausgebissen, weil wir der Sitz der Freiheit sind“, erklärte der Arzt und wies darauf hin, dass es mehreren Ländern der Dritten Welt erlaubt wurde, die Pandemie mit Ivermectin zu bekämpfen, weil sich die globalen Mächte in erster Linie darauf konzentrieren, die freiesten Länder zu vernichten.

„Das ist erschreckend, Leute, aber es sollte euch nicht ängstlich, schuldbewusst, beschämt oder hilflos machen“, sagte er. „Es sollte euch dazu bringen, mit Vernunft auf das zu schauen, was in der Welt geschieht.“

Breggin sagte, sein Buch erkläre im Detail, wie dieses Übel Fuß fassen konnte.

„Es hat eine uralte Geschichte“, bemerkte er und zitierte Cäsar, Dschingis Khan, bestimmte afrikanische Stämme und das Inkareich.

Es gab schon immer diese Tendenz, die Menschen in Schach zu halten“, erklärt er. „Was jetzt mit uns geschieht, ist nicht neu. Es ist nichts Unerwartetes oder Unerhörtes. So hat die Menschheit schon immer gelebt.

Der jahrzehntelange Plan der Globalisten, eine neue Weltordnung zu schaffen, hat während der Obama-Jahre an Fahrt gewonnen.

„Im Jahr 2010 rief Bill Gates das ‚Jahrzehnt des Impfstoffs‘ aus, und wer, glauben Sie, war mit ihm als Partner bei dieser Erklärung richtig? Anthony Fauci.“

Er sagte, Gates habe 2010 das Projekt „Jahrzehnt der Impfstoffe“ ins Leben gerufen und ein Komitee aus Globalisten – darunter auch Fauci – zusammengestellt, um einen globalen Impfstoff-Aktionsplan umzusetzen.

„Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen“, sagte Gates 2010 in einem Ted Talk. „Diese Zahl wird auf etwa 9 Milliarden ansteigen. Wenn wir nun wirklich gute Arbeit in Bezug auf neue Impfstoffe, Gesundheitsfürsorge und reproduktive Dienstleistungen leisten, könnten wir diese Zahl um vielleicht 10 oder 15 Prozent senken.“

Im Jahr 2015, so Breggin weiter, habe Gates eine Veranstaltung abgehalten, die „in Erwartung einer Pandemie“ stattfand und aus der hervorging, dass sie an der Schaffung einer Pandemie und eines tödlichen Impfstoffs arbeiten würden.

„Sie bekommen den Impfstoff. Wenn er Sie nicht umbringt, bekommen Sie COVID und werden sehr krank“, erklärte er.

Der Arzt sagte, er habe ein Papier aus dem Jahr 2015 ausgegraben, aus dem hervorgeht, dass Faucis NIAID eine gemeinsame Studie mit den beiden führenden Wissenschaftlern des Labors in Wuhan finanziert hat. Breggin betonte, dass Fauci wissen musste, dass er ein potenzielles Pandemievirus finanzierte, das von der kommunistischen chinesischen Regierung durchgeführt wurde.

„Eine Sache, die die Leute nicht wissen, ist, dass in der Natur noch nie ein SARS-CoV-Virus gefunden wurde. Niemals – aber es gibt unzählige SARS-CoV-Viren, die in Labors herumschwirren“, sagte er. „Hier haben wir also China und Amerika, die im Grunde genommen biologische Waffen herstellen, mit der Ausrede, dass wir Impfstoffe herstellen werden.

Aber die Impfstoffe seien nicht dafür ausgelegt, zu funktionieren, fuhr er fort. „Sie wissen das, weil das Coronavirus ständig mutiert. Wenn man einen Impfstoff gegen das chinesische Virus herstellt, wird er nicht lange halten, weil er nur dazu beiträgt, diese Mutationen zu erzwingen.“

Breggin sagte, er habe auf der Website von Klaus Schwab entdeckt, dass Gates im Jahr 2016 einen 65-seitigen Geschäftsplan für die nächste Pandemie erstellt habe.

„Dieser Geschäftsplan legt alles dar, was jetzt mit uns passiert“, sagte er. „Insbesondere wird darin dargelegt, dass Bill Gates mit CEPI zusammenarbeiten wird, einer Organisation, die er 2017 zusammen mit Klaus Schwab gegründet hat, der „den großen Reset“ im Jahr 2020 ankündigte.

Er sagte, dass Gates zu dieser Zeit bereits mit den Pharmakonzernen zusammenarbeitete, um das zu entwickeln, was als „Operation Warp Speed“ bekannt werden würde.

„Armer, getäuschter Trump – ich liebe Donald Trump in gewisser Weise zutiefst für das, was er für America First und die Freiheit getan hat, aber er wurde getäuscht. Er konnte nicht glauben, dass er von allen überlistet wurde.

Breggin sagte, dass Trump dachte, er hätte die Operation Warp Speed entwickelt, aber er setzte nur um, was Gates 2017 entwickelt hatte.

Im Juli 2017 erstellte Bill Gates‘ Organisation CEPI auf der Grundlage ihres Plans eine PowerPoint-Präsentation für die Weltgesundheitsorganisation, in der sie darauf hinwies, dass die Pharmaunternehmen während der kommenden Pandemie keine Verluste erleiden werden.

„Es besagt im Grunde, dass Bill Gates – er wird namentlich erwähnt – an der Organisation der Herstellung der eigentlichen Impfstoffe beteiligt sein wird, und dass der ganze Reichtum mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten wird und dass die Weltgesundheitsorganisation den ganzen Rest übernehmen wird“, erklärte er.

„Stellen Sie sich das vor. Sie haben rechtlich gesehen keine derartigen Befugnisse. Sie sind nicht die Herrscher der Welt. Sie sind nicht die Gerichte oder die Kongresse der Welt. Sie erfinden das für sich selbst, weil sie so viel Macht haben“, sagte Breggin.

„Hinter der Weltgesundheitsorganisation steht die UNO. Hinter der UNO und der Weltgesundheitsorganisation steht die riesige Macht des kommunistischen Chinas, eine riesige Macht. Sie kündigen an, dass die Weltgesundheitsorganisation dann die wissenschaftliche Seite übernehmen und den Standard für

Medizin, für die Impfstoffe, für all diese Dinge.“

Breggin fuhr fort:

Wenn Sie wissen wollen, wie eine Schreckensherrschaft über Nacht entstehen kann? Man organisiert große Unternehmen, man organisiert die Regierungsbehörden, man organisiert all diese Menschen. Man holt sich einen mächtigen Anführer wie Bill Gates, weil er überall Geld hat. Übrigens finanziert er die Weltgesundheitsorganisation, nicht nur durch Bill und Melinda Gates. In dem Buch werden Sie erfahren, dass er drei Stiftungen finanziert, die Geld an die Weltgesundheitsorganisation geben. Wenn Sie sich das Jahr 2017 ansehen und wissen wollen, wer 2016 und 17 mit Bill Gates zusammenarbeitet, dann schauen Sie sich die beiden Dokumente auf meiner Website an oder lesen Sie das Buch, es steht alles im Buch. 2016 und ’17 wurde CEPI als Partner mit Bill Gates, mit Klaus Schawb, mit den Pharmakonzernen bekannt gegeben? Nun, Sie finden heraus, dass es die Pharmakonzerne sind, aber das ist der Teil, den Sie nicht glauben werden, bis Sie es lesen.

Zu den Partnern gehören die FDA, die CDC, sogar die BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), und diese schreckliche Person namens Bright, B-R-I-G-H-T, von der BARDA. Die großen Regierungsbehörden, NIH (National Institutes of Health) und NIAID sind dabei. Sie alle arbeiten 2016 und 17 mit Bill Gates und CEPI zusammen und planen Treffen, und BARDA bleibt mit Rick Bright in seinem Planungsgremium.

Breggin erklärte, dass Rick Bright „der Schlüsselmann im tiefen Staat“ war, der Präsident Trump daran hinderte, wiederverwendete medikamentöse Behandlungen in Amerika zuzulassen, was wohl zu Hunderttausenden von unnötigen Todesfällen führte.

Er erklärte, dass der Grund, warum die frühen Behandlungen abgelehnt wurden, darin lag, dass wir uns im „Jahrzehnt der Impfstoffe“ befinden sollten.

„Das ist alles, worum es jemals ging“, argumentierte er. „Es ging nie um etwas anderes.“

Alles, was mit uns passiert, wurde im Voraus entwickelt und geplant. Nun sagen die Leute: ‚Wir verstehen nicht‘, und das ist wirklich so, dass fast jeder denkt, dass es keine Tierversuche mit den Impfstoffen gab, es gab keine Zeit, und bla, bla, bla. Tierversuche mit diesen Impfstoffen reichen bis in die frühen 2020er Jahre zurück. Was sage ich? 2008, 2010, Sie finden es im Buch. Sie fanden heraus, dass jeder Impfstoff, mehrere der Studien über RNA- oder DNA-Impfstoffe handelten, jeder Coronavirus-Impfstoff gegen SARS-CoV – denn denken Sie daran, dass sie SARS-CoVs im Labor herstellen, viele davon, alle Arten, damit sie mit den Impfstoffen experimentieren können.

Wissen Sie, was sie verwenden? Sie benutzen das, was Ginger, meine Frau, „Frankenmäuse“ nennt. Man nimmt eine arme Maus und entwickelt sie abnormal, sodass sie menschliche Lungenepithelien hat, und dann kann man sehen, was mit der Maus passiert, wie diese Dinge die Mäuse töten. Sie stellen fest, dass die Mutationen so schnell sind, dass es ein Problem sein wird, aber noch schlimmer ist, dass die Impfstoffe, die sie den Mäusen geben, machen sie, anfällig für schreckliche Folgen, wenn sie tatsächlich COVID bekommen. Sie erhalten keinen sehr guten Schutz, und wenn sie COVID bekommen, werden sie sehr, sehr krank und viele von ihnen sterben.

Dann fragt man sich: „War das bekannt?“ Ja. Wie bekannt? Im Jahr 2020, während die Operation Warp Speed läuft und diese Menschenversuche überstürzt durchgeführt werden, erscheint in einer großen Fachzeitschrift ein Artikel von unabhängigen Personen, der von Fauci finanziert wurde. Er hat es wahrscheinlich finanziert, ohne zu wissen, was passieren würde, oder es war ihm egal, und sagt, dass diese Impfstoffe, alle von ihnen, nicht nur die mRNA und die DNA, sondern auch die abgetöteten Impfstoffe, seien zu gefährlich, um sie an Menschen auszuprobieren. Dies wird im Jahr 2020 veröffentlicht. Sie werden es in dem Buch finden.

Breggin erzählte Mercola, dass die Globalisten eine massive Papierspur hinterlassen haben, weil sie viele Memoranden der Verständigung an viele verschiedene Gruppen verteilt haben.

Es ist systematisch, und die Menschen im öffentlichen Gesundheitswesen waren schon immer totalitär eingestellt. Ich meine, wenn man ein Kompendium der Schriften des öffentlichen Gesundheitswesens liest, dann geht es nur darum, dass Menschen des öffentlichen Gesundheitswesens den Gemeinden sagen, was sie bei der nächsten Bedrohung der öffentlichen Gesundheit zu tun haben. Sie sagen nicht: „Bewahrt die Bill of Rights“. Nein. Sie sagen nicht: „Stellen Sie sicher, dass wir das gerichtlich überprüfen.“ Oder: „Wir haben ein Gremium, das uns aus ethischen Gründen und zum Schutz der Bevölkerung überwacht.“ Nein, nein, nein. Es sind von Natur aus viele Leute aus dem öffentlichen Gesundheitswesen, jedenfalls diejenigen, die an die Spitze kommen, was im Allgemeinen in Institutionen der Fall ist. In Institutionen steigt nicht die Sahne nach oben, sondern Leute, die alles tun, um an die Spitze zu kommen, steigen nach oben. Das ist die Grundsituation.

Der Arzt betonte, es sei nichts falsch an den Amerikanern, die jetzt alles in Frage stellen und den Impfstoffen nicht trauen.

Wenn man zurückblickt und sieht, was vor sich geht und was passiert ist, erkennt man, dass es nicht an einem selbst liegt, also ist an der Hälfte der Amerikaner nichts auszusetzen. Es ist nichts falsch an denen von uns, die patriotisch sind. Es ist nichts falsch an denjenigen von uns, die an Gott glauben. Es ist nichts falsch an denen unter uns, die die Gründer des Landes wirklich bewundern, auch wenn sie Menschen waren und korrupte, schreckliche Praktiken wie die Sklaverei hatten, aber sie hatten diese erstaunlichen Ideen. Viele von ihnen waren sehr großartige und gute Männer und Frauen, Abigail und John Adams, Martha und George Washington. Starke, hingebungsvolle Menschen, die ihr ganzes Leben und ihr Vermögen riskierten, um uns eine freie Nation zu geben. Wir müssen wissen, was passiert ist. Wir werden von bösen Menschen unterdrückt. Nichts ist zufällig. Wir könnten genauso gut Kinder sein, die gequält und in hilflose Wesen verwandelt werden. Wir müssen zueinander sagen „Schluss damit. Schluss mit der Hilflosigkeit. Kein Jammern mehr. Nicht mehr sagen: ‚Was geschieht mit uns?'“ Es ist ganz klar, was mit uns geschieht. Es ist die uralte Tendenz der Macht, an die Spitze zu gelangen und alle zu missbrauchen, nur dass es sich jetzt um Hightech handelt, und jetzt haben sie diese gefälschten Impfstoffe, die eine Art Hightech sind, und so weiter. Es ist die gleiche alte Panikmache

Es ist dieselbe alte Angstmacherei mit all den Methoden, über die Joe so viel gesprochen hat und über die ich so viel gesprochen habe. Wir werden nicht noch einmal alle diese Methoden aufzählen, aber sie sind alle darauf ausgelegt, uns einzuschüchtern, damit wir uns das ansehen können und nicht sagen: „Was die da machen, ist verrückt.“ Nein, es ist nicht verrückt. Es ist beabsichtigt und zielgerichtet, und wir müssen uns dagegen wehren. Ja, und ich möchte den Menschen wirklich helfen, die Angst und die Verwirrung zu überwinden: „Wie konnten sie das tun?“ Das Schlimmste, was man sich selbst sagen kann, ist: „Wie konnten sie das tun? Was tun sie

mir an?“ Ich erinnere mich, dass die Tagebücher einiger Menschen, der Führer im Warschauer Ghetto . . . Sie waren nicht wirklich Anführer. Die Anführer kämpften und starben auf der Straße gegen die Nazis

im Warschauer Ghetto verlangsamten deren Vormarsch und hielten eine große Anzahl von Truppen auf. Die Rabbiner, die Intellektuellen, sie sagten: „Gott, warum hast du uns das angetan? Warum hast du das getan…“ Was meinen Sie mit „Warum?“ Das ist die Geschichte der Welt. Ich meine, lesen Sie die Bibel. Die erste Familie, der eine Sohn tötet den anderen aus Eifersucht, belügt den Vater. Das ist die Geschichte der Welt.

Hört auf zu klagen, hört auf zu jammern. Seid fröhlich, und ich meine fröhlich. Wir werden nicht immer fröhlich sein – seien Sie froh, dass Sie sich in einer Zeit befinden, in der Sie dazu beitragen können, das Ruder noch einmal herumzureißen, so wie es unsere Gründer getan haben. Wir haben wirklich die Gelegenheit, uns zusammenzutun, unsere eigenen Institutionen zu schaffen, zurückzuschlagen und große Risiken einzugehen. Wissen Sie, dass die Gründer unseres Landes, jeder einzelne, der die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben hat, sich bewusst war, dass sie König Georges Abschussliste erstellt hatten. Jeder Einzelne von ihnen wusste, dass sie im Falle einer Niederlage gesucht und gehängt werden würden. König Georg versprach es, als er die Liste sah. Meine Betonung liegt auf: Es wird noch schlimmer werden. Meine Betonung liegt auf: Das ist der Plan. Der Plan beginnt immer mit einem Stück Unterdrückung, zwei Stück. Sie arbeiten dich auf, wie den sprichwörtlichen Frosch im heißen Wasser, was wahrscheinlich keine wahre Geschichte ist, aber das ist die Metapher, bis man gekocht wird, also ist es unvermeidlich, Leute. Wartet nicht darauf, dass es aufhört. Wer auch immer hinter Joe steht, ob es seine Frau ist, oder Barack Obama. Ich weiß nicht, warum wir das nicht wissen. Ich weiß nicht, wer in diesem Bereich nicht genau hinschaut. Ich bin mir sicher, dass es einen Weg gibt, um herauszufinden, wer hinter Joe steht, denn es ist nicht Joe. Da ist nichts in Joe, nichts ist da mehr drin, aber das ist der Plan. Es wird nicht von selbst besser werden, ganz bestimmt nicht.

Breggin sagte voraus, dass Amerika seine eigene „Schreckensherrschaft“ im Stil der Französischen Revolution erleben wird.

„Es geht unweigerlich in diese Richtung, bis man sich entweder wehrt oder die Menschen so gefügig werden, dass sie nur noch gelegentlich terrorisiert werden müssen“, sagte er. „Wir müssen zurückschlagen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so klar ausgedrückt, Leute, aber es gibt keinen Zweifel daran. Das ist die Situation. Ich spreche nicht von Gewalt. Ich denke, wir müssen uns erst einmal darauf vorbereiten, dass wir dies mit einfachem Dissens tun können. Seien Sie wie Gandhi, seien Sie wie Martin Luther King, und gehen Sie mutige Risiken ein. Ich denke, das ist der Weg, den wir gehen müssen.“