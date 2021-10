Weitere Dokumente der US-Regierung festigen die Behauptung, dass COVID-19 eine gefälschte Pandemie ist

Die „Papierspur“ von Regierungsbeamten vor und während COVID-19 könnte auf Pandemie-„Übungen“ und andere Akte des potenziellen Inlandsterrorismus hindeuten.

Je mehr man sich mit den rechtlichen Maßnahmen, Strategien und Plänen der US-Bundesregierung in den Bereichen Pandemie, Bioabwehr und nationale Gesundheitssicherheit befasst, die im Vorfeld und während COVID-19 aktualisiert wurden, desto mehr ist man von der Möglichkeit überzeugt, dass COVID-19 eine gefälschte Pandemie ist.

Die Behauptung, dass es sich bei COVID-19 um eine gefälschte Pandemie handeln könnte, wurde auf verschiedene Weise untermauert. Ein Ansatz bestand darin, zu beweisen, dass die COVID-19-Todesfälle und -Fallzahlen von staatlichen Stellen wie dem CDC fälschlicherweise erhöht wurden, um die Bürger zu erschrecken und zu den von der Regierung gewünschten Handlungen zu zwingen.

Ein anderer Ansatz besteht darin, die Heuchelei von Gesundheitsbehörden und Politikern in Bezug auf die drakonischen COVID-19-Beschränkungen, die sie den Bürgern aufzwingen, während sie selbst solche Beschränkungen eindeutig ignorieren, immer wieder zu entlarven. Dieser Ansatz basiert auf der Idee, dass hochrangige Beamte und Politiker des öffentlichen Gesundheitswesens wahrscheinlich wissen, ob (die Betonung liegt auf „ob“) COVID-19 eine Art mehrjährige „Einsatzübung“ zur Pandemievorsorge ist.

Andere Politiker und/oder Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens könnten durch undichte Stellen von Mitarbeitern einflussreicher Bundesämter oder -abteilungen, die sich der möglichen Falschheit bewusst sind, darüber informiert werden. In diesem Szenario würden diejenigen, die wissen, dass COVID-19 eine gefälschte Pandemie ist, selbst die drakonischen COVID-19-Beschränkungen ignorieren.

Es hat mehrere Fälle gegeben, in denen Politiker und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens so getan haben, als sei COVID-19 keine große Sache. Ein Beispiel dafür sind die zahlreichen Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und Politiker, die die Massenunruhen im Mai 2020 und danach unterstützt haben. Wenn es sich bei COVID-19 um eine echte, gefährliche Pandemie handeln würde, würden Beamte und Politiker des öffentlichen Gesundheitswesens solche Ausschreitungen nicht unterstützen.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, die rechtlichen Schritte und Veröffentlichungen – die „Papierspur“ – von Politikern der US-Bundesregierung und Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens im Vorfeld und während COVID-19 genau zu untersuchen. Dieser Ansatz ist äußerst hilfreich, und dabei entdeckt man, dass nicht nur COVID-19 gefälscht sein könnte, sondern dass man sich zu fragen beginnt, ob mehrere andere scheinbar perfekt getimte politische und kulturelle Ereignisse im Laufe der Jahre gefälschte lokale, regionale oder nationale „Übungen“ gewesen sein könnten.

Die US-Regierung hat möglicherweise die „Einberufung“ einer nationalen, mehrjährigen „Übung“ geplant

In früheren Artikeln wurden mehrere Pandemiegesetze erörtert, die im Jahr 2019 aktualisiert wurden, nur wenige Monate vor dem gemeldeten Ausbruch von COVID-19.

Diese US-Gesetze und -Richtlinien zur Pandemie- und „All-Gefahren“-Vorbereitung ermächtigen eine Person, die als „Assistant Secretary for Preparedness and Response“ (ASPR) bekannt ist, in Abstimmung mit US-Regierungsstellen wie dem Heimatschutzministerium, dem Verteidigungsministerium, dem Justizministerium (zu dem auch das FBI gehört) und einigen anderen zur „Durchführung von Übungen und operativen Übungen“.

In früheren Artikeln wurde auch die Nationale Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022 erörtert, die Anfang 2019 veröffentlicht wurde. Es handelt sich dabei um ein Dokument, das durch US-Gesetze vorgeschrieben ist, darunter der Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act of 2019. Somit ist die Nationale Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022 offensichtlich eine Art gesetzliches Dokument zur Pandemievorsorge.

In einem anderen früheren Artikel wurden einige Formulierungen in der Nationalen Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022 erörtert, die so interpretiert werden könnten, dass die US-Regierung eine nationale Pandemie- und Wiederherstellungsübung „einberufen“ will. Der betreffende Abschnitt des Dokuments lautet wie folgt:

Einberufung einer einheitlichen, nationalen Reaktion und Wiederherstellung auf Notfälle und Katastrophen im Bereich der öffentlichen Gesundheit Das ASPR leitet in Abstimmung mit dem HHS und den Bundespartnern die nationale Bereitschaft und Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der medizinischen Versorgung sowie die Wiederherstellungsbemühungen im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste, wie sie von der Emergency Support Function #8 und der Health and Social Services Recovery Support Function übertragen wurden. Diese Bemühungen bieten den Akteuren des öffentlichen Gesundheitswesens und der Gesundheitsversorgung vor, während und nach Katastrophen eine einheitliche nationale Führung und Anleitung. Wir sind uns bewusst, dass die SLTT-Akteure bei der Reaktion an vorderster Front stehen und unter Umständen zeitnahe und angemessene Bundesunterstützung benötigen, um ihre Ressourcen und Kapazitäten zu verstärken. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, das Situationsbewusstsein und die Koordination zwischen den Bundesbehörden und den regionalen und SLTT-Partnern zu verbessern.

Darüber hinaus werden wir unsere Arbeit mit internationalen Partnern fortsetzen, um sicherzustellen, dass unsere Bereitschafts- und Reaktionsmaßnahmen mit denen der globalen Gemeinschaft abgestimmt sind. Wir werden uns weiterhin bemühen, die Reaktionsfähigkeit zu organisieren, zu trainieren, auszurüsten und zu üben. Wir werden Standards für die Bereitschaft des Gesundheitswesens festlegen, um den Bereitschaftsstatus der Koalition zu bewerten, und sicherstellen, dass bei Übungen die Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber routinemäßigen und katastrophalen Bedrohungen getestet wird. (Seite 10; Hervorhebung hinzugefügt)

In früheren Artikeln wurde die Behauptung aufgestellt, dass es sich bei dem genannten Abschnitt um einen subtilen Versuch von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und/oder Politikern gehandelt haben könnte, ihre Pläne zur „Einberufung“ einer nationalen, mehrjährigen Pandemieübung rechtlich abzusichern.

In den Artikeln wurden die als geheim eingestuften Übungen der US-Regierung FEMA beschrieben, bei denen es sich möglicherweise um einen Versuch einer legalen Methode (unter mehreren) handelt, mit der Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens eine Pandemie vortäuschen und als „Einsatzübung“ oder etwas Ähnliches bezeichnen können. (Es handelt sich zwar um eine Randbemerkung, aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass in verwandten Dokumenten wie dem ASPR-Strategieplan für 2020-2023 das Wort „convene“ (einberufen) verwendet wird, um das Ziel oder den Plan zur Durchführung künftiger Maßnahmen zu beschreiben; siehe Seiten 21 und 54).

Möglicherweise gibt es aber noch weitere Informationen, die die Behauptung stützen, dass der oben zitierte Abschnitt der Nationalen Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022 auf subtile Weise Pläne zur „Einberufung“ einer mehrjährigen Reaktions- und Wiederherstellungsübung für Pandemien erwähnt. Es sei daran erinnert, dass der „Assistant Secretary for Preparedness and Response“ (ASPR) die Befugnis hat, „Übungen und Einsatzübungen“ mit praktisch allen erforderlichen Regierungsbehörden oder -abteilungen durchzuführen. Das ASPR hat offenbar zuletzt 2014 einen strategischen Plan veröffentlicht (Seite 2). Es mag von Bedeutung sein, dass die ASPR im April 2020 einen aktualisierten Strategieplan veröffentlicht hat, der mit COVID-19 zusammenfällt.

Im Strategieplan des ASPR für 2020-2023 findet sich jedoch ein sehr ähnlicher Abschnitt wie in der oben zitierten Nationalen Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022 – mit dem Unterschied, dass die Strategie des ASPR eindeutig besagt, dass der Plan ein „mehrjähriges und mehrstufiges Übungsprogramm“ ist. Bevor wir zu diesem Abschnitt kommen, sollte erwähnt werden, dass der Strategieplan des ASPR feststellt, dass er

auf die Umsetzung einer Reihe verschiedener übergeordneter Gesetze, Durchführungsverordnungen, Richtlinien, Strategien und Pläne abgestimmt ist und diese unterstützen soll, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Nationale Sicherheitsstrategie (NSS), die Nationale Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022 (NHSS), die Nationale Strategie zur biologischen Verteidigung (NBS), den Strategischen Plan des HHS, FY2018-2022, und den Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act (PAHPAIA) von 2019. (Seite 2)

Mit anderen Worten, der Strategieplan der ASPR scheint zu erklären, dass er eine Art Rechtsdokument ist, das die „Umsetzung“ anderer Pandemiegesetze und Rechtsdokumente unterstützt. Dies ist insofern von Bedeutung, als es sich sozusagen um eine Art „Papierspur“ von rechtlichen Maßnahmen oder Dokumenten handelt, die zu und während COVID-19 führen.

Der wichtigste (leicht gekürzte) Abschnitt des Strategieplans 2020-2023 des ASPR lautet jedoch wie folgt:

Ziel 2.3: Stärkung der Reaktions- und Wiederherstellungsmaßnahmen

Das ASPR ist ständig bestrebt, die Bereitstellung von gesundheitlicher und medizinischer Hilfe für die von einer Katastrophe betroffenen Gemeinden während der gesamten Dauer der Mission zu verbessern. Eine erfolgreiche Vorbereitung auf, Reaktion auf und Erholung von PHEs [Public Health Emergencies] und anderen Vorfällen erfordert eine genaue Identifizierung von Lücken und anschließende Planungs- und Bereitschaftsaktivitäten, um diese zu beheben. (Seite 30, Hervorhebung hinzugefügt)

Im Rahmen desselben Ziels, die „Reaktions- und Wiederherstellungsmaßnahmen“ zu stärken, heißt es in dem Dokument, dass

Die ASPR wird die folgenden Strategien verfolgen, um ihre Reaktionsfähigkeit im Katastrophenfall zu stärken: Vollständige Umsetzung, Erprobung und Validierung der verschiedenen Komponenten des ASPR Incident Response Framework, einschließlich der Entwicklung, Umsetzung und fortlaufenden Übung aller funktionalen Anhänge (Informationsmanagement, Planung, Ressourcenkoordination sowie Finanzen und Verwaltung) und anderer unterstützender Anhänge, operativer Doktrinen und SOPs [Standard Operating Procedures]

Ein finanziell nachhaltiges, mehrjähriges und mehrstufiges Übungsprogramm einrichten, das darauf ausgelegt ist, Strategien, Pläne und Fähigkeiten zu testen und eine nationale Bereitschaft zu erreichen und aufrechtzuerhalten, um Katastrophen aller Art vorzubeugen, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen (Seite 31, Hervorhebung und Hyperlink hinzugefügt)

Vergleichen Sie nun die hervorgehobenen Abschnitte aus dem ASPR-Strategieplan für 2020-2023 mit der Nationalen Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022, die mit einem Unterziel beginnt und wie folgt gekürzt wird:

Einberufung einer einheitlichen, nationalen Reaktion und Wiederherstellung auf Notfälle und Katastrophen im Bereich der öffentlichen Gesundheit

Das ASPR leitet in Abstimmung mit dem HHS und den Bundespartnern die nationale Bereitschaft und Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der medizinischen Versorgung sowie die Wiederherstellungsbemühungen im Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste … Wir werden die Anstrengungen zur Organisation, Schulung, Ausrüstung und Übung von Reaktionsfähigkeiten fortsetzen. Wir werden Standards für die Bereitschaft des Gesundheitswesens festlegen, um den Bereitschaftsstatus der Koalition zu bewerten, und sicherstellen, dass bei Übungen die Widerstandsfähigkeit des Systems gegen routinemäßige und katastrophale Bedrohungen getestet wird. (Seite 10; Hervorhebung hinzugefügt)

Auch hier hat das ASPR die Befugnis zur Durchführung von Schulungen und Übungen, von denen einige „ohne Vorankündigung“ stattfinden können. Die Nationale Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022 hat das Unterziel, „eine einheitliche, nationale Reaktion und Wiederherstellung einzuberufen“, während der ASPR-Strategieplan 2020-2023 den Plan hat, „die verschiedenen Komponenten des ASPR Incident Response Framework … vollständig zu implementieren, zu testen und zu validieren, einschließlich … laufender Übungen“ der „operativen Doktrin“ und „ein … mehrjähriges und mehrstufiges Übungsprogramm einzurichten, das darauf ausgelegt ist, … die nationale Bereitschaft zu erreichen und aufrechtzuerhalten, um … auf Katastrophen aller Art zu reagieren und sich davon zu erholen“, was auch Pandemien einschließen würde.

Es hat den Anschein, als ob sowohl der ASPR-Strategieplan 2020-2023 als auch die Nationale Gesundheitssicherheitsstrategie 2019-2022 potenziell absichtlich zu wortreiche Aussagen verwenden, um in juristischen Dokumenten denselben Plan zu unterbreiten, eine „laufende“ „katastrophale Bedrohung“ auf „nationaler“ Ebene für „mehrere Jahre“ zu fälschen und dann rechtlich zu versuchen, dies als „Übung“, „Übungsprogramm“ oder etwas Ähnliches zu bezeichnen.

Wenn COVID-19 gefälscht ist, würde es sicherlich auf die Beschreibung einer „andauernden“ „katastrophalen Bedrohung“ auf „nationaler“ Ebene für „mehrere Jahre“ passen.

Gefälschte Aktivitäten aus „Strafverfolgungs-“ oder „Geheimdienstgründen“ legal

Manch einer mag sich fragen, warum Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens versuchen, Pläne für eine solche gefälschte Pandemie in juristischen Dokumenten zu verankern, und zwar etwas heimlich und zweideutig. Eine mögliche Antwort ist, dass eine illegale gefälschte Pandemie den Definitionen des internationalen oder nationalen Terrorismus entsprechen könnte. „Hoaxes“ wären ebenfalls illegal, es sei denn, der Hoax ist

..eine rechtmäßig genehmigte Ermittlungs-, Schutz- oder Nachrichtendiensttätigkeit einer Strafverfolgungsbehörde der Vereinigten Staaten, eines Bundesstaates oder einer politischen Untergliederung eines Bundesstaates oder eines Nachrichtendienstes der Vereinigten Staaten (18 U.S. Code § 1038)

In den eigenen Worten des FBI heißt es: „Das FBI ist eine primäre Strafverfolgungsbehörde der US-Regierung“. Und das oben erwähnte Gesetz, das offenbar Hoaxes durch solche Strafverfolgungsbehörden erlaubt, könnte ein Grund dafür sein, dass Präsident Obama 2016 das FBI anwies, „öffentliche Gesundheit und Strafverfolgung zu verbinden und mit INTERPOL [der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation] über die GHSA [Globale Gesundheitssicherheitsagenda] und ihre erfolgreiche Umsetzung zu koordinieren.“

Dies könnte auch erklären, warum der Abschnitt, der die Befugnis des ASPR zur „Durchführung von Schulungen und operativen Übungen“ beschreibt, im Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act of 2019 (Gesetz zur Vorbereitung auf Pandemien und alle Gefahren und zur Förderung von Innovationen) kurz vor COVID-19 geändert wurde, um eine Bestimmung aufzunehmen, wonach der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste sich mit dem ASPR abstimmen soll, um „die Bereitschafts- und Reaktionsfähigkeiten zu informieren.“ (S. 1379-38) „Hoaxes“ oder ähnliche gefälschte Aktivitäten werden aus „Strafverfolgungs-„, „nachrichtendienstlichen“ und „Schutz“-Gründen für legal erklärt.

Vor allem aber würden Beamte und Politiker des öffentlichen Gesundheitswesens, die eine gefälschte, realistische „Reaktions- und Wiederherstellungsübung“ planen, versuchen, die Aktivität, die Übung, das Programm oder wie auch immer sie es nennen mögen, zu legalisieren. Andernfalls würde sie wahrscheinlich der Definition des inländischen Terrorismus entsprechen, wie er in den Bundesgesetzen beschrieben ist:

Der Begriff „inländischer Terrorismus“ bezeichnet Aktivitäten, die-

(A) gefährliche Handlungen für das menschliche Leben beinhalten, die eine Verletzung der Strafgesetze der Vereinigten Staaten oder eines Staates darstellen;

(B) offensichtlich beabsichtigt sind-

(i) eine Zivilbevölkerung einzuschüchtern oder zu zwingen;

(ii) die Politik einer Regierung durch Einschüchterung oder Nötigung zu beeinflussen; […] (18 U.S. Code § 2331, Hervorhebung hinzugefügt)

Der hervorgehobene Teil nimmt Aktivitäten aus, die keinen Verstoß gegen Strafgesetze darstellen. Politiker, Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und andere Bundesämter und -abteilungen können also zunächst versuchen, sicherzustellen, dass ihre geplante gefälschte Pandemieübung keine Verletzung von Strafgesetzen darstellt. In jedem Fall würde es sich um einen terroristischen Akt handeln (Todesfälle aufgrund des unnötigen Einsatzes von Beatmungsgeräten und „Impfstoffen“, Schließung von Kirchen, Schulen und Unternehmen, drakonische Abriegelungen, Zwangsimpfungen usw.), aber der Versuch, die Übung zu legalisieren, könnte künftige rechtliche Schritte verhindern.

Zwar hat sich das Justizministerium in den USA als korrupt erwiesen, doch werden diese Mitarbeiter möglicherweise ersetzt, und künftige Mitarbeiter könnten nicht mehr so nachsichtig mit dem Establishment sein – selbst künftige liberale Mitarbeiter des Justizministeriums könnten durch den Terrorismus, der durch eine gefälschte Pandemie verursacht wurde, und den Schaden, den sie angerichtet haben könnte, beunruhigt sein. Aber die Legalisierung einer gefälschten Pandemie könnte den Beteiligten in Zukunft eine gewisse rechtliche Absicherung bieten.

Das heißt natürlich, wenn COVID-19 eine gefälschte Pandemie ist. Die oben erwähnte Diskussion wäre überflüssig, wenn die COVID-19-Pandemie echt ist.

Wenn man jedoch die Unterlagen studiert, die zu COVID-19 und kurz danach geführt haben, und dabei mehrere Faktoren im Auge behält, die sich kaum als Zufall erklären lassen, könnte man zunehmend zu der Überzeugung gelangen, dass es sich bei COVID-19 um eine teilweise oder vollständig gefälschte Pandemie-„Einsatzübung“, ein „Übungsprogramm“ oder etwas Ähnliches handeln könnte.

Und, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt noch mehr Informationen, die diese Behauptung stützen, aber sie werden hier nicht erwähnt.