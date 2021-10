Da Daten zeigen, dass das COVID-Risiko für Kinder keine außergewöhnliche Bedrohung darstellt und die NYT übertreibt die Zahl der Kinder, die mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden

childrenshealthdefense.org: Die New York Times hat letzte Woche einen Artikel korrigiert, in dem es hieß, dass fast 900.000 Kinder in den USA mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, während die tatsächliche Zahl 63.000 beträgt. In einem Meinungsartikel in der Times wurden Daten zitiert, die zeigen, dass ein ungeimpftes Kind ein geringeres Risiko hat, sich mit dem Virus zu infizieren, als ein vollständig geimpfter 70-Jähriger.

Die New York Times hatte in einem Artikel vom 6. Oktober die Zahl der Kinder, die in den USA mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, um mehr als 800.000 zu hoch angegeben. Die Times räumte diesen Fehler und andere Fehler in demselben Artikel am folgenden Tag ein, indem sie am Ende des ursprünglichen Artikels eine Korrektur hinzufügte.

Die Times hatte ursprünglich berichtet, dass seit Beginn der Pandemie „fast 900.000 Kinder mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden“. In dem korrigierten Artikel, der am 7. Oktober aktualisiert wurde, heißt es: „Mehr als 63.000 Kinder wurden von August 2020 bis Oktober 2021 mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert“.

Laut Fox News hieß der ursprüngliche Times-Artikel: „A New Vaccine Strategy for Children: Just One Dose, for Now (Eine neue Impfstoffstrategie für Kinder: Vorerst nur eine Dosis)“, von Apoorva Mandavilli, Reporterin für Wissenschaft und Gesundheit, war mit Fehlern gespickt“, bevor größere Änderungen an der Geschichte vorgenommen wurden.

Die Times hatte nicht nur die Zahl der mit COVID ins Krankenhaus eingelieferten Kinder zu hoch angegeben, sondern auch die Maßnahmen der schwedischen und dänischen Aufsichtsbehörden falsch wiedergegeben, die den COVID-Impfstoff von Moderna für jüngere Altersgruppen letzte Woche aufgrund von Berichten über Herzmuskelentzündungen pausiert hatten, und den Zeitpunkt eines geplanten Treffens der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Erörterung der Zulassung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren falsch angegeben.

In der Korrektur am Ende des ursprünglichen Artikels heißt es:

„In einer früheren Version dieses Artikels wurden die Maßnahmen der Aufsichtsbehörden in Schweden und Dänemark nicht korrekt beschrieben. Sie haben die Verwendung des Moderna-Impfstoffs bei Kindern gestoppt; sie haben nicht damit begonnen, Einzeldosen anzubieten. In dem Artikel wurde auch die Zahl der COVID-Krankenhausaufenthalte bei Kindern in den USA falsch angegeben. Es handelt sich um mehr als 63.000 von August 2020 bis Oktober 2021, nicht um 900.000 seit Beginn der Pandemie. Außerdem wurde in dem Artikel der Zeitpunkt einer F.D.A.-Sitzung zur Zulassung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech für Kinder falsch angegeben. Sie findet Ende dieses Monats statt, nicht nächste Woche.

Ungeimpftes Kind hat geringeres COVID-Risiko als geimpfter 70-Jähriger, zeigen Daten

Die nach Alter und Impfstatus aufgeschlüsselten Krankenhausaufenthaltsraten in King County, Washington, enthalten einige der detailliertesten COVID-Daten des Landes und zeigen, dass die Risiken für ungeimpfte Kinder ähnlich hoch sind wie die Risiken für geimpfte Menschen in ihren 50ern.

Quelle: Gesundheitsministerium von Washington

Einem heute in der New York Times veröffentlichten Artikel zufolge zeigen landesweite Statistiken aus dem Vereinigten Königreich einen noch größeren Altersunterschied. Ungeimpfte Kinder unter 12 Jahren (eine Gruppe, die in der nächsten Grafik mit ungeimpften Kindern unter 18 Jahren zusammengefasst ist) schienen ein geringeres Risiko einer COVID-Infektion zu haben als geimpfte Menschen in ihren 40ern, wenn nicht sogar 30ern.

Quelle: UK Health Security Agency

„COVID ist eine Bedrohung für Kinder. Aber es ist keine außergewöhnliche Bedrohung“, sagte Dr. Alasdair Munro, ein Spezialist für pädiatrische Infektionskrankheiten an der Universität Southampton, in einem Tweet. „Es ist etwas ganz Normales. Im Allgemeinen sind die Risiken einer Ansteckung ähnlich wie bei anderen Atemwegsviren, über die man wahrscheinlich nicht viel nachdenkt.“

In fact, for smaller children (pre school) viruses like RSV are much more likely to result in hospitalisation and severe disease



We are heaving with RSV and other viruses in children’s ED, but despite record numbers of community cases are still seeing very little #COVID19



2/ — Alasdair Munro (@apsmunro) October 11, 2021

Bei Kindern, die nicht an einer schweren Krankheit leiden, ist die Gefahr einer schweren COVID so gering, dass sie nur schwer zu quantifizieren ist. Bei Kindern mit einer solchen Erkrankung ist die Gefahr zwar höher, aber immer noch geringer, als viele Menschen glauben, berichtet die Times.

Experte drängt auf „unzerbrechliche Resistenz“ gegen Impfstoffe für Kinder

In einer am 4. Oktober von der Association of American Physicians and Surgeons veröffentlichten Präsentation drängte Dr. Peter McCullough, ein Berater, Kardiologe und einer der fünf meistpublizierten medizinischen Forscher in den USA, auf einen „unerbittlichen und unzerbrechlichen Widerstand“ gegen die COVID-Impfung von Kindern.

McCullough wies auf das erhebliche Risiko hin, dass junge Menschen durch COVID-Impfstoffe an Myokarditis erkranken, und zitierte dabei eine Arbeit von Dr. Tracy Høeg, einer Expertin für medizinische Epidemiologie,

„Myokarditis ist sicherlich sehr real. Sie ist auf den Impfstoff zurückzuführen“, sagte McCullough.

„Die Wahrscheinlichkeit einer Myokarditis und eines Krankenhausaufenthalts mit Myokarditis bei einem dieser Kinder, die zur Impfung gezwungen werden, ist größer als bei einer Krankenhauseinweisung wegen COVID-19. Es ist also viel besser für die Kinder, sich nicht impfen zu lassen und das Risiko einer Atemwegsinfektion einzugehen.“

McCullough sagte:

„Das muss ganz klar gesagt werden. Die FDA sagt: ‚WARNUNG: Dies verursacht Myokarditis. Don’t do it.‘ Die FDA hat uns das gesagt. Die CDC [Centers for Disease Control and Prevention] stimmt mit allen Daten überein. Das bedeutet aber nicht, dass Kinder geimpft werden müssen. Es bewirkt genau das Gegenteil: einen unglaublichen, unnachgiebigen und ungebrochenen Widerstand gegen die Impfung der Kinder. Es ist einfach unter keinen Umständen sicher. Punkt. Punkt und aus.“

McCullough führte Statistiken an und erklärte, dass die Medizin niemals in der Lage sein wird, diese Krankheit „durch Impfung auszurotten“ – aber eine frühzeitige Behandlung, die „funktioniert“ und eine Herdenimmunität aufbaut, ist der richtige Weg.

Nach den jüngsten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – einem System zur Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen, das gemeinsam von den Centers for Disease Control and Prevention und der U.S. Food and Drug Administration verwaltet wird – wurden in den USA 520 Fälle von Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung) in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gemeldet, von denen 508 auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen sind.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse von Impfstoffen meldet.

Am 10. Mai wurde der COVID-Impfstoff von Pfizer für die Verwendung bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen. Am 30. September übermittelte Pfizer der FDA erste Daten aus seiner Impfstoffstudie an Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren.

Der unabhängige Impfstoff-Beratungsausschuss der FDA wird im Oktober drei Sitzungen abhalten, um COVID-Auffrischungsimpfungen, kombinierte Auffrischungsimpfungen und Impfstoffe für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu erörtern, teilte die Behörde letzte Woche mit.

Bei den ersten beiden Sitzungen am 14. und 15. Oktober geht es um Auffrischungsimpfungen von Moderna und den COVID-Impfstoffen von Johnson & Johnson, die beide für die Verwendung bei Erwachsenen zugelassen sind.

Während der zweiten Sitzung wird der Ausschuss auch Daten der National Institutes of Health über die Sicherheit und Wirksamkeit von Erstdosen eines COVID-Impfstoffs und später einer Auffrischungsdosis eines Impfstoffs eines anderen Herstellers diskutieren.