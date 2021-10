Imperialisten, die gerade einen Krieg gegen die Taliban verloren haben – „Um Taiwan zu schützen, müssen wir bereit sein, gegen China in den Krieg zu ziehen.“

Caitlin Johnstone

❖

Ich bin wirklich beunruhigt darüber, wie viele Menschen bereit wären, wegen der Regierungspräferenzen Taiwans einen Weltkrieg zu führen. Die Macht und Wirksamkeit der imperialen Propagandamaschine erstaunt mich immer wieder.

❖

Die erstaunliche Menge an Zurückweisung, die ich für meine sehr vernünftige und normale „Lasst uns nicht den Dritten Weltkrieg wegen Taiwan führen“-Position erhalte, macht überdeutlich, dass viele Leute nicht wirklich verstehen, dass einen Krieg zu beginnen bedeutet, dass man tatsächlich Menschen in diesen Krieg schicken muss.

Die richtige Antwort auf jemanden, der einen Krieg befürwortet, wenn China Taiwan angreift, ist: „Sind Sie Soldat?“

Die richtige Antwort, wenn sie unweigerlich mit „Nein“ antworten, ist: „Dann halten Sie die Klappe.“

❖

Menschen, die sich mit der Idee zunehmender Aggressionen zwischen atomar bewaffneten Nationen anfreunden können, haben einfach nicht genug darüber nachgedacht, was ein Atomkrieg ist, und haben nicht genug über die vielen verschiedenen Möglichkeiten gelernt, wie er entstehen könnte. Es ist eine Bequemlichkeit, die durch Abschottung aufrecht erhalten wird.

❖

Die Entscheidung, gegen China in den Krieg zu ziehen, wäre die wichtigste und folgenreichste Entscheidung, die jemals in der Geschichte der Menschheit getroffen wurde. Man müsste sie gegen Millionen bis Milliarden von Toten abwägen. Die Verteidigung von Taiwans bevorzugter Regierung würde eindeutig nicht genug wiegen, um diese Kosten zu rechtfertigen.

❖

Die größte Waffe des Imperiums ist nicht sein Militär, sondern seine Propagandamaschine.

Prozentsatz der Amerikaner, die den Einsatz von US-Truppen befürworten, falls China in Taiwan einmarschiert – Tendenz steigend

