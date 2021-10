Kein Dankesschreiben

Ich habe im Internet eine Reihe von Schreiben gelesen, in denen sich Arbeitnehmer aus religiösen Gründen von der Impfung befreien lassen. Jedes religiöse Befreiungsschreiben muss der Tatsache Rechnung tragen, dass 50 Prozent der Geschworenen in den Städten Amerikas heute Atheisten, Agnostiker oder Antichristen sein könnten. Da ich nichts von dem, was ich gelesen habe, sehr überzeugend finde, poste ich dies. Ich bin der Meinung, dass das, was ich unten gepostet habe, sowohl überzeugend als auch eine wirksame christliche Apologetik ist.

Wann immer die eigene Kommunikation „Beweisstück A“ in einem Rechtsstreit sein könnte, ist es sehr wichtig, überzeugend zu sein. Überzeugungskraft setzt voraus, dass man ZUERST eine Verbindung mit dem Leser/der Jury auf einer intuitiven Ebene herstellt, die nicht ideologisch ist. Erst wenn diese Verbindung hergestellt ist, können wir mitteilen, was wir „sehen“. Erstens: Verbindung. Zweitens: Sichtweise/Bild vermitteln. Drittens, ins Licht führen. Mit Ideologie oder polemischen Aussagen zu beginnen, ist ein Rezept zum Scheitern. Das ist das Einmaleins der Überzeugungsarbeit. Auch wenn das nachstehende Schreiben Ihren Arbeitsplatz nicht retten wird, ist es doch überzeugend und authentisch. Wenn Sie klagen, wird er ein ausgezeichnetes und sehr überzeugendes Beweisstück A sein. Er schlägt dem Leser keine Bibelverse an den Kopf und erwähnt weder Abtreibung noch fötales Gewebe. Gleichzeitig ist es aber kompromisslos, erkenntnistheoretisch fundiert und wahrheitsgemäß.

Das macht ihn zu einem Gewinner.

Sehr geehrte Damen und Herren:

Vielen Dank für Ihren Vorschlag, mich impfen zu lassen. Aus den unten genannten Gründen kann ich die von Ihnen vorgeschlagene Impfung nicht erhalten. Aufgrund des Inhalts dieses Schreibens bitte ich Sie höflichst, sich nach besten Kräften zu bemühen, mir entgegenzukommen und mich als Arbeitnehmerin zu behalten, da wir nun gemeinsam den Prozess der Festlegung einer angemessenen Vorkehrung für die Zukunft (den „Vorkehrungsprozess“) beginnen.

Die Gründe, warum ich die von Ihnen vorgeschlagene Impfung nicht erhalten kann, sind:

1: Autorität und Risiko. Ich sehe keine rechtliche oder moralische Befugnis, die es Ihnen als Arbeitgeber erlauben würde, von mir zu verlangen, dass ich mich einer experimentellen medikamentösen Behandlung als Bedingung für meine Beschäftigung unterziehe. Wenn Ihnen eine Befugnis bekannt ist, die es Ihnen und/oder einer Regierung erlaubt, von mir zu verlangen, dass ich mich einer Aufforderung unterwerfe, einen Eingriff in meinen Körper mit einer medikamentösen Behandlung und einem experimentellen Arzneimittel zuzulassen, bei dem ich das gesamte Risiko trage und der Verkäufer/Vermittler des Produkts kein Risiko trägt und rechtliche Immunität genießt, nennen Sie mir bitte diese Befugnis. Wenn Sie nicht bereit sind, das Risiko zu übernehmen, das die Impfstoffverkäufer ablehnen, erklären Sie bitte, warum Sie dieses Risiko nicht übernehmen wollen.

Wenn Sie in der Lage sind, Ihre Forderung nach Impfstoffen zu begründen, erläutern Sie bitte in Ihrer Antwort auch, wie und warum Ihre Begründung auf die vorliegende Situation zutrifft. Alle Daten, die ich gesehen habe, deuten darauf hin, dass das Sterblichkeitsrisiko – das IFR, das Verhältnis von Infektion zu Todesfällen – bei der saisonalen Grippe 2020 (auch bekannt als Covid-19) nicht anders ist als bei jeder anderen saisonalen Grippe zuvor.

2: Informierte Zustimmung. Mein Gewissen, meine Weltanschauung und mein Wertesystem sagen mir, dass ich nicht in einen Eingriff in meinen Körper einwilligen kann, ohne die Risiken genau zu kennen. Die Risiken einer Infektion mit der saisonalen Grippe 2020 (auch bekannt als Covid-19) sind bekannt und für alle Bevölkerungsgruppen vernachlässigbar. Dies ist der oben erwähnte IFR. Bitte beachten Sie außerdem, dass der IFR das bekannte Risiko möglicherweise überbewertet, weil der PCR-Test zur Identifizierung der saisonalen Grippe 2020 (auch bekannt als Covid-19) ein induktiver, kein deduktiver Test ist, bei dem die Probe mit anderem genetischen Material vermischt wird und das angeblich schädliche Virus nicht isoliert wird. Weitere PCR-„Ergebnisse“ werden bis zu 45-fach vergrößert, um das Vorhandensein von genetischem Material (in einer Suppe von genetischem Material) festzustellen, das mit der saisonalen Grippe 2020 (auch bekannt als Covid-19) korreliert (und sie nicht verursacht). Die bestehenden PCR-Tests genügen daher nicht dem Koch’schen Postulat, das Folgendes verlangt: (1) vollständige Isolierung der Gefahr/Bakterien/Viren; und (2) eindeutiger und reproduzierbarer Nachweis der Verursachung (Faktor A erzeugt Ergebnis B).

Die Risiken, die mit dem von Ihnen beantragten Impfstoff verbunden sind, sind dagegen weitgehend unbekannt und können noch viele Jahre lang nicht bekannt sein. Viele angesehene Ärzte und Gesundheitsfachleute raten davon ab, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus gibt es viele anekdotische Nebenwirkungen im Zusammenhang mit den Impfstoffen. Dazu gehören das Guillain-Barre-Syndrom (Lähmungen) und Myokarditis. Da wir nicht wissen, ob oder wie viele Empfänger der experimentellen Impfstoffe Placebos erhalten, und da unerwünschte Wirkungen oft erst viele Jahre später auftreten, ist es unmöglich, das mit der Einnahme des Impfstoffs verbundene Gesamtrisiko zu bewerten. In der Zwischenzeit weigern sich die Verkäufer des Impfstoffs, die vermutlich einige Tests durchgeführt haben und sich des Risikos bewusst sind, das Risiko zu akzeptieren und fordern eine rechtliche Immunität gegen das Risiko.

Eine informierte Zustimmung ist unter diesen Umständen also unmöglich.

3: Erkenntnistheorie. Erkenntnistheorie ist die Frage: „Was kann der Mensch wissen und wie kann er es wissen?“ Alle erkenntnistheoretischen Fragen laufen letztlich auf die Frage hinaus: „Wer hat hier das Sagen?“ und führen zu der dualistischen Entscheidung, ob unsere Zeit-Raum-Erfahrung unter der Kontrolle von Menschen oder eines souveränen Gottes steht. Ihre Impfaufforderung, für die ich sehr dankbar bin, weil sie mich veranlasst hat, diese Fragen zu stellen, hat mich auch zu der Schlussfolgerung gebracht, dass ich mein Schicksal besser in die Hand des dreieinigen Gottes lege, an den ich glaube, als in die Hände von schamlos unehrlichen und eigennützigen Menschen.

Alle oben genannten Punkte finden sich in verschiedenen Verfassungen, Gesetzen, Statuten und im Nürnberger Kodex wieder. Ich sage „widergespiegelt in“, weil ich mich für meinen Standpunkt nicht in erster Linie auf Gesetze oder von Menschen geschriebene „Rechte“ stütze. Meine Position basiert auf einer erkenntnistheoretischen Weltanschauung – Gott hat hier das Sagen. Wenn es Gesetze gibt, die mit dieser Weltanschauung übereinstimmen, und Sie glauben, dass diese Gesetze es erfordern, dass Sie mit mir zusammenarbeiten, dann befolgen Sie bitte diese Gesetze. Das wird für uns beide von Vorteil sein.

Ich danke Ihnen nochmals für Ihren Antrag auf Impfung und freue mich auf die Zusammenarbeit im Rahmen des Unterbringungsprozesses.

Mit freundlichen Grüßen