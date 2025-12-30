Weltkrieg und der Plan, junge westliche Männer zu kontrollieren oder zu töten

Von Brandon Smith

Wenn ich an die jüngste Ermordung von Charlie Kirk denke, sehe ich dieses Ereignis als Symbol für den Tod des zivilen Diskurses im Westen. An diesem Punkt hat sich die Zeitlinie gespalten und zwei klar unterscheidbare Gruppen hervorgebracht: die Konservativen und Zentristen, die an der Fantasie festhalten, dass Fortschritt durch traditionelle Politik noch möglich sei, und die Patrioten, die nun erkannt haben, dass eine friedliche Lösung unerreichbar ist.

Ich sehe darin zugleich ein Symbol für ein tiefer liegendes Element des Kulturkampfes – konkret den Krieg gegen junge weiße westliche Männer. Kirk war zum Zeitpunkt seines Todes 31 Jahre alt. Nicht „jung“, aber fast 15 Jahre jünger als ich, und das hat mich über die Zukunft der nächsten Generation westlicher Männer nachdenken lassen, zu einem Zeitpunkt, an dem das System offensichtlich entschlossen ist, sie zu zerstören.

Sie sind Ziel eines wirtschaftlichen Krieges durch DEI: Unternehmen und Hochschulen geben jeder Identitätsgruppe außer weißen Männern den Vorzug – ungeachtet der Leistung.

Sie sind Ziel eines sozialen Krieges: Dämonisiert als unrettbare Monster durch die woke Cancel Culture und als Ursache allen Übels der Welt gebrandmarkt. Ihre Vorfahren haben eine Zivilisation von beispiellosem Wohlstand aufgebaut, mit so viel materiellem Überfluss, dass selbst die Ärmsten fett sind. Sie schufen die Mittelschicht – ein Konzept, das es in der Geschichte zuvor nie gegeben hatte. 1890 lag die durchschnittliche globale Lebenserwartung bei 42 Jahren; bis 1990 stieg sie auf 73 Jahre – alles dank der westlichen Zivilisation und der von ihr geschaffenen Technologie. Und jetzt werden weiße Männer dafür bestraft.

Sie wurden zur Auslöschung ausgewählt: Sie sind die zentrale demografische Gruppe, die linke Regierungen als Kanonenfutter für ein sinnloses geopolitisches Chaos in der Ukraine einsetzen wollen.

Charlie Kirks größter Fehler war der Glaube, dass das System durch friedlichen Diskurs besiegt werden könne. Er lag falsch. Es ist nicht nur der Wahnsinn der politischen Linken, der Frieden und Vernunft unmöglich macht – es sind auch die Machenschaften globalistisch kontrollierter Regierungen, die unermüdlich daran arbeiten, durch innere und äußere Konflikte einen dauerhaften Fleischwolf zu erzeugen.

Ein Anzeichen für eine kommende Säuberung ist der offene Aufruf an junge Männer (insbesondere konservative Männer), sich mit der Idee einer zukünftigen Wehrpflicht abzufinden. Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben damit gedroht, eine militärische Einberufung einzuführen, falls die Zahl der Freiwilligen nicht drastisch steigt (so viel zur „Demokratie“). Der Zweck dieser Wehrpflicht? Der Aufbau einer EU-Armee, die groß genug ist, um es mit Russland aufzunehmen.

Wie ich in meinem Artikel „World War III Is Now Inevitable – Here’s Why It Can’t Be Avoided“, veröffentlicht im April 2024, vorausgesagt habe, tun die Globalisten in Europa alles in ihrer Macht Stehende, um einen Friedensplan für die Ukraine zu verhindern. Sie sabotieren aktiv die Bemühungen der Trump-Regierung um einen Gipfel, der Russland tatsächlich einbezieht, statt es aus dem Prozess auszuschließen.

Während gleichzeitig ein größerer Krieg angeheizt wird, läuft eine unerbittliche, zermürbende Kampagne zur Demoralisierung junger weißer Männer. Man könnte zu Recht sagen, dass diese Kampagne auch einige Minderheiten in Ländern wie den USA betrifft, aber lassen wir die Spielchen – das Hauptziel sind zweifellos weiße westliche Männer.

Warum? Das lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber wenn Patrioten zum Handeln aufgerufen werden, sind es meist weiße konservative Männer, die reagieren. Minderheiten (insbesondere Migranten aus der Dritten Welt) neigen deutlich stärker zum Sozialismus und betrachten die westliche Zivilisation eher als ein Gebilde, das niedergerissen werden müsse, statt geschützt zu werden.

Diese Haltung verändert sich in einigen Regionen Südamerikas, doch die Tatsache bleibt bestehen: Wenn man ein Entwicklungsland besucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass freie Märkte und individuelle Freiheit dort keine verbreiteten gesellschaftlichen Werte sind. Das ist kein rassistisches Profiling, sondern schlicht eine statistische Tatsache.

In Europa besteht das aktuelle Ziel des Establishments darin, den Geist westlicher Männer zu brechen, während Migranten als kostbares Gut geschützt werden. Im Vereinigten Königreich ist das Narrativ wie ein Laser auf weiße konservative Männer als öffentlichen Feind Nr. 1 gerichtet – während man gleichzeitig von genau diesen Männern verlangt, sie müssten ihre „Vaterlandsliebe beweisen“, indem sie für die Eliten gegen Russland kämpfen.

Ich sah vor einigen Monaten eine Nachrichtensendung der BBC, in der ein männlicher Journalist im wehrfähigen Alter versuchte, rational zu erklären, warum Männer in Großbritannien zögern, für die bestehende Regierung in den Krieg zu ziehen. Er stellte fest, dass sie nicht mehr glauben, dass die linke politische Führung sie repräsentiert, und dass sie das Gefühl haben, rasch durch Menschen aus der Dritten Welt mit feindseligen Ideologien ersetzt zu werden. Warum sollten sie für eine solche Regierung kämpfen?

Eine schwarze Journalistin, die an der Diskussion beteiligt war, spottete über sein Argument und grinste dann, als sie erklärte, dass nichts von dem, was er sagt, eine Rolle spiele, weil er unabhängig davon eingezogen werden könne. Es war das böse Grinsen einer Kommunistin – sie weiß, dass sie zur geschützten Klasse gehört. Sie weiß, dass er sterben kann, ganz gleich, wie logisch und vernünftig seine Position ist. Sie hingegen riskiert nichts mit ihrer Unterstützung eines fortgesetzten Krieges.

Sie genoss die Vorstellung, dass weiße konservative Männer entbehrlich seien. Ist das nicht der linke Traum? Politische Gegner in Lasttiere und Brennstoff für das Feuer ihrer utopischen Fantasie zu verwandeln. Es geht ihnen nicht darum, recht zu haben oder moralisch zu sein; sie wollen einfach das Leben der Menschen auslöschen, die anderer Meinung sind.

Progressive in Europa haben begonnen, in sozialen Medien zu fordern, konservative Männer SOLLTEN ALS ERSTE in den Krieg geschickt werden, weil sie angeblich mental besser für den Kampf geeignet seien (weil Konservative ja gewalttätige Monster sind, wie man uns einredet). Außerdem seien sie leicht zu opfern im Namen des großen progressiven Experiments. Natürlich gibt es keinerlei Diskussion darüber, die Millionen von Migranten im wehrfähigen Alter in Europa an die Front in der Ukraine zu schicken.

Auch dieses Szenario habe ich exakt vorhergesagt – in meinem Artikel „Europe Goes Full Totalitarian And Puts The Entire Western World At Risk“, veröffentlicht im März. Dort schrieb ich:

„Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass im Falle eines Krieges mit Russland einheimische Bürger zur Wehrpflicht eingezogen werden, während die meisten Migranten zurückbleiben, um die Straßen von London, Paris und Berlin zu kontrollieren. Ich glaube, Migranten fungieren als Vollstrecker, um potenziell widerspenstige Europäer in Schach zu halten. Viele Imperien und Monarchien haben im Laufe der Geschichte ausländische Söldner als Muskelkraft genutzt, um lokale Aufstände zu verhindern. Die Politiker in der EU und im Vereinigten Königreich verfolgen eine ähnliche Strategie …“

Ich habe mindestens drei getrennte Propagandanarrative und politische Agenden identifiziert, die gemeinsam als Waffe gegen westliche Männer eingesetzt werden. Diese Mechanismen sind hochgradig koordiniert über soziale Medien hinweg, wobei Mainstream-Nachrichtenplattformen, Politiker und Influencer dieselben Argumentationslinien wiederholen, als hätten sie alle dasselbe Drehbuch erhalten.

Faul, apathisch, wütend und gefährlich für die Gesellschaft

Soziale Medien sind voll von dieser Desinformation – oft verbreitet von weiblichen Influencern –, wonach junge Männer sich nicht mehr auf moderne Frauen und die liberale Ordnung einlassen, weil sie „pornografiesüchtig“ seien, an Motivation mangelten und keine Orientierung hätten. Man behauptet, junge Männer hätten sich von der Gesellschaft abgewandt, was sie unberechenbar und anfällig für unvorhersehbare Gewalt mache.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Junge Männer bauen schlicht ihre eigene, parallele Gesellschaft auf, die westliche Werte bewahrt und ihr Erbe vor den Verwüstungen der Dekonstruktivisten schützt. Feministinnen und systemtreue Propagandisten fürchten sich davor, dass Männer sich abwenden, weil sie diese Männer dann nicht mehr für ihre Arbeit und Ressourcen ausbeuten können. Und wenn Männer sich von der liberalen Herde trennen, gewinnen sie größere Unabhängigkeit und ein größeres Potenzial zum Widerstand.

Ich würde argumentieren, dass das in den letzten zehn Jahren von der politischen Linken massiv verbreitete „Incel“-Narrativ nichts mit ehrlicher Sorge um die psychische Gesundheit junger Männer zu tun hat. Es geht vielmehr darum, diese Männer zu kontrollieren, bevor sie sich gegen das Establishment wenden.

Wirtschaftliche Not und Krieg nutzen, um die Starken auszusortieren

In George Orwells Roman „Farm der Tiere“ versuchen die kommunistischen Schweine, die anderen Tiere zu dominieren, indem sie sie mit harter (aber sinnloser) Arbeit beschäftigen. Diese ziellose Arbeit dient dazu, die stärksten Tiere auf der Farm zu brechen. Das Pferd Boxer ist ein wahrer Gläubiger an das kollektive Wohl, doch die Schweine sehen seine Stärke als potenzielle Bedrohung für ihre langfristige Herrschaft.

Sie nutzen Boxers Patriotismus aus und arbeiten ihn schließlich zu Tode. Danach verkaufen sie seinen Körper an einen Schlachthof – trotz seines treuen Dienstes für die Farm.

Wenn du ein junger Mann und ein Patriot im Westen bist, insbesondere in Europa, dann BIST du Boxer, das Pferd. Man wird dich im Namen des Kollektivs zur Schlachtbank schicken, weil du potenziellen Widerstand verkörperst. Man wird wirtschaftlichen Niedergang nutzen, um dich zur Anpassung zu zwingen oder dir keine andere Wahl zu lassen, als dem Militär beizutreten. Danach wird man deinen Tod feiern, weil man deine Stärke neutralisiert hat, ohne jemals direkt gegen dich kämpfen zu müssen.

Junge Männer, die Kriegerklasse und schwache Eliten

Eine weitere Geschichte, an die ich oft denken muss, wenn ich über das Schicksal junger Männer nachdenke, ist „Die 47 Ronin“. Das zentrale Thema ist der Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Gesetz sowie staatlicher Korruption. Als der wohlwollende Lehnsherr eines Samurai-Fürstentums von einem anderen Lord ermordet wird, fordern seine Krieger Gerechtigkeit. Doch die Regierung greift ein und unterbindet jede Untersuchung des Mordes.

Sie wissen, dass der gegnerische Lord ein Verbrecher ist, aber er ist zugleich ein Eliteangehöriger, wertvoll für die Machtstruktur. Ihn zu bestrafen hieße, das gesamte feudale System in den Augen der Nation infrage zu stellen. Man lässt ihn im Namen des „größeren Guts“ ungestraft davonkommen.

Die Samurai teilen diese „aufgeklärte“ Grauzonenmoral jedoch nicht. Für sie ist alles schwarz oder weiß – ehrenhaft oder unehrenhaft. Sie schmieden einen Plan, um den feindlichen Lord zu töten, der ihren Herrn ermordet hat.

Ich halte diese Geschichte für besonders aufschlussreich, wenn es darum geht zu erklären, wie Männer von der modernen liberalen Gesellschaft behandelt werden, insbesondere weiße Männer im Westen. Am Ende der Geschichte töten die Samurai den korrupten Lord erfolgreich, werden jedoch anschließend gezwungen, kollektiv Selbstmord zu begehen oder eine entehrende Hinrichtung als Verbrecher zu akzeptieren.

Sie sind Krieger, die sich vom System gelöst haben; sie haben das gesellschaftliche Reservat verlassen. Sie sind zur gefährlichsten Existenzform geworden: ehrliche Männer, die bereit sind, außerhalb des Gesetzes zu handeln. Und deshalb müssen sie sterben – im Namen des Status quo.

Was ich heute beobachte, ist eine perverse Agenda zur Kontrolle westlicher Männer und zu ihrer Unterwerfung. Diese Agenda erstickt die nächste Generation durch nihilistische Propaganda, durch die Apathie des politischen Zirkus und indem man diese Männer dazu konditioniert, sich selbst als entbehrliches Nutzobjekt zu betrachten. Wenn das System diese Männer nicht kontrollieren kann, wird es versuchen, sie zu töten, indem es einen Krieg von ausreichendem Ausmaß entfacht, um ihre Reihen durch Abnutzung zu lichten.

Die Eliten betrachten die Kriegerklasse als die ultimative Bedrohung, und junge westliche Männer stellen die beste Chance für eine erneuerte Kriegerklasse dar. Sollten diese Männer jemals ihre wahre Macht erkennen, würden die schwachen Eliten in kürzester Zeit von der Erde gefegt. Ich höre oft das Argument, dass eine solche Rebellion ohne einen detaillierten Wiederaufbauplan sinnlos sei. Auch das ist ein Mittel der Kontrolle – man verlangt eine perfekte Lösung, bevor überhaupt gehandelt wird, damit am Ende nie etwas geschieht.

Krieger verstehen, dass Reformen nur aus dem Willen zum Handeln entstehen; aus dem Willen, Dynamik zu erzeugen. Sie verstehen, dass ziviler Diskurs seinen Platz hat – aber wenn er nur dazu dient, den Status quo aufrechtzuerhalten, dann muss er aufgegeben werden. Krieger verstehen, dass das Schlimmste, was man tun kann, darin besteht, über Offensichtliches zu debattieren, während die Welt brennt.