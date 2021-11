Weltweit umsatzstärkstes Medikament – Pfizer COVID-Impfstoff 2021 auf dem Weg zu einem Umsatz von 36 Mrd. Dollar

childrenshealthdefense.org: In einer Telefonkonferenz mit Analysten am Dienstag, dem gleichen Tag, an dem die Centers for Disease Control Prevention die Notfallzulassung für den Impfstoff COVID von Pfizer für 5- bis 11-Jährige unterzeichneten, erhöhte Pfizer seine Umsatzprognose für 2021 von 33,5 auf 36 Milliarden US-Dollar.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, rechnet Pfizer in diesem Jahr mit einem Umsatz von rund 36 Milliarden US-Dollar mit dem gemeinsam mit BioNTech entwickelten Impfstoff COVID – eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 33,5 Milliarden US-Dollar.

Der COVID-Impfstoff von Pfizer wurde schnell zum umsatzstärksten Medikament der Welt. Während einer Telefonkonferenz sagte Albert Bourla, CEO von Pfizer, dass der Impfstoff allein im dritten Quartal einen Umsatz von 13 Mrd. USD beisteuerte, was den Gesamtumsatz in diesem Jahr auf 24,3 Mrd. USD erhöhte.

Pfizer gab an, dass die Gewinnspanne des Impfstoffs vor Steuern und nach Aufteilung des Gewinns mit BioNTech in den „hohen 20er Jahren“ liegt, was bedeutet, dass sich die Gewinne aus dem Impfstoff allein für Pfizer in diesem Jahr auf 10 Milliarden Dollar belaufen könnten.

Die Umsatzprognose für 2021 entspricht etwa 80 % dessen, was Pfizer im Jahr 2021 mit dem Rest seines Geschäfts zu verdienen glaubt.

Für das Jahr 2022 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 29 Mrd. USD, basierend auf 1,7 Mrd. Dosen, die in Kaufverträgen gebunden sind. Pfizer sagte, dass es nächstes Jahr bis zu 4 Milliarden Dosen herstellen wird, was bedeutet, dass es noch 2,3 Milliarden Dosen verkaufen könnte, wie Axios berichtete.

Die Aktien von Pfizer stiegen am frühen Dienstaghandel um mehr als 4 %, als die Gewinnzahlen bekannt wurden.

In den USA und Europa hat Pfizer davon profitiert, dass der erste Impfstoff für Auffrischungsimpfungen und für die Verwendung bei jüngeren Jugendlichen und Kindern zugelassen ist. Nach Angaben des Unternehmens lag sein durchschnittlicher Marktanteil zum 31. Oktober bei 74 % in den USA und 80 % in Europa, gegenüber 56 % bzw. 70 % im April.

Andere Konkurrenten wie Moderna und Johnson & Johnson hatten mit Produktionsengpässen zu kämpfen, wodurch Pfizer seinen Vorsprung bei der Unterzeichnung von Lieferverträgen mit Ländern ausbauen konnte.

Der Vorsprung von Pfizer könnte sich noch vergrößern, da die US-Arzneimittelbehörde (FDA) den Impfstoff kürzlich für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zugelassen hat.

Die Telefonkonferenz fand am selben Tag statt, an dem sich die Berater der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) trafen, um die Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech an Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu diskutieren.

Der Impfstoff-Beratungsausschuss der CDC empfahl am Dienstag einstimmig den COVID-Impfstoff von Pfizer für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren, obwohl während der Sitzung Bedenken hinsichtlich der klinischen Daten von Pfizer, der Tatsache, dass Kinder, die zuvor eine natürliche Immunität gegen COVID erworben hatten, in die klinischen Studien einbezogen wurden, und der Beweise, die zeigen, dass COVID nur ein geringes Risiko für Kinder darstellt, geäußert wurden.

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky unterzeichnete die Entscheidung am späten Dienstag, und Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren könnten bereits heute mit COVID geimpft werden.

Pfizer sponsert Anzeigen in Nachrichtensendern

Wie The Defender am 2. November berichtete, gehen Analysten der Werbebranche davon aus, dass nach der vollständigen Zulassung eines COVID-Impfstoffs von Pfizer unter dem Namen Comirnaty durch die FDA ein verstärkter Marketingschub folgen wird.

Das Ziel von Pfizer könnte langfristig angelegt sein: Wenn jährliche oder halbjährliche COVID-Auffrischungsimpfungen Realität werden, könnte Pfizer sich darauf vorbereiten, seinen Namen vor der Konkurrenz zu platzieren.

Laut dem jüngsten Quartalsbericht von Pfizer sind die „SI&A-Ausgaben“, die Marketing und Werbung umfassen, im zweiten Quartal 2021 um 10 % gestiegen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020, als es noch keinen COVID-Impfstoff gab.

Mit dem „Sponsoring“ von Fernsehnachrichten und Informationssendungen beabsichtigt Pfizer möglicherweise mehr als nur die Erhöhung der Impfraten: Möglicherweise möchte das Unternehmen die Berichterstattung in diesen Medien beeinflussen und diese auf verschiedene Weise zu seinen Gunsten beeinflussen.

Zu den jüngsten Beispielen, bei denen Pfizer prominente Nachrichten- und Informationssendungen im amerikanischen Fernsehen gesponsert hat, gehören die folgenden:

Well, this is totally normal and not at all a conflict of interest pic.twitter.com/4MKm0VozBC — Whitney Webb (@_whitneywebb) October 19, 2021

„Good Μorning America wird von Pfizer präsentiert.“

„CBS HealthWatch, gesponsert von Pfizer“.

„Anderson Cooper 360°, für Sie bereitgestellt von Pfizer.“

„ABC News Nightline, für Sie bereitgestellt von Pfizer.“

„CNN Tonight, für Sie bereitgestellt von Pfizer.“

Wie kürzlich vom Wall Street Journal hervorgehoben wurde, haben Pfizer – und andere Pharmaunternehmen – ihre Sponsoring-Kampagne nicht auf Nachrichtenbeiträge und bezahlte Tweets beschränkt.

In einem kürzlichen Beitrag in seiner Online-Talkshow ließ der Kommentator und Komiker Jimmy Dore eine Liste der jüngsten von CNBC.com veröffentlichten Schlagzeilen ablaufen, die Pfizer in einem positiven Licht erscheinen ließen.

Dore beendete den Beitrag, indem er einen kürzlich auf dem offiziellen Twitter-Account von CNBC geposteten Tweet vorstellte, der Pfizer ebenfalls in einem positiven Licht darstellte, begleitet von dem Text: „paid post for Pfizer“.

Da Pfizer-BioNTech und andere Arzneimittelhersteller nicht namentlich für ihre Impfstoffe werben, sind sie nach den geltenden Vorschriften auch nicht verpflichtet, eine Liste möglicher Nebenwirkungen des Impfstoffs aufzuführen, was diesen Unternehmen angesichts der weit verbreiteten Vorbehalte und Kritik an den Impfstoffen sicherlich nicht zum Vorteil gereichen würde.