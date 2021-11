Wie erklärt sich Putins Umarmung des konventionellen COVID-19-Narrativs?

Ziel dieser Analyse ist es, zu erklären, warum der russische Staatschef die konventionelle COVID-19-Darstellung unterstützt, obwohl neue Beweise auftauchen, die einige der Behauptungen über die Tödlichkeit des Virus und die damit verbundenen Eindämmungsstrategien in Frage stellen.

Eigennützige Meinungsmacher in der Alt-Media-Community (AMC) haben Präsident Putins Reaktion auf COVID-19 falsch dargestellt, um die Unwahrheit zu verbreiten, dass er angeblich gegen das konventionelle Narrativ ist. Dies ergänzte ihre früheren Bemühungen, ähnlich falsche Narrative über seine Politik gegenüber „Israel“ zu konstruieren. Der gemeinsame Nenner dieser beiden Fake-News-Kampagnen und anderer weniger bemerkenswerter Kampagnen, die im Laufe der Jahre geführt wurden, besteht darin, den Anschein zu erwecken, dass der russische Staatschef automatisch das genaue Gegenteil von dem unterstützt, was die USA aus Prinzip tun, wenn es um einige der heikelsten Fragen der Welt geht. Das ist nicht wahr, und viele in der AMC werden sich dieser politischen Realität zunehmend bewusst, was sie sehr verwirrt hat.

Mit dieser Analyse soll erklärt werden, warum der russische Staatschef an der konventionellen COVID-19-Darstellung festhält, obwohl neue Beweise auftauchen, die einige der Behauptungen über die Tödlichkeit des Virus und die damit verbundenen Eindämmungsstrategien in Frage stellen. Sie soll die interessierten Mitglieder der AMC darüber informieren, was Präsident Putins großes strategisches Ziel sein könnte. Jeder hat letztlich das Recht, sich seine eigene Meinung über alles zu bilden, einschließlich seiner Haltung zu seiner Politik in dieser Hinsicht, aber er sollte sich hoffentlich auf eine Vielzahl von Quellen beziehen, bevor er dies tut. Mit dieser Analyse soll eine alternative Interpretation seiner Beweggründe vorgelegt werden, die die populistische Hypothese in Frage stellt, dass er „mit drinsteckt“ (was immer man unter „drinstecken“ versteht).

Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass Russlands Wissenschaftler zu den besten der Welt gehören. Sie haben vermutlich Zugang zu den sich abzeichnenden Beweisen, die Zweifel an der herkömmlichen COVID-19-Erzählung aufkommen lassen, was Präsident Putin wahrscheinlich auch bekannt ist. Dennoch hat Russland seine Politik nach der konventionellen Interpretation der Ereignisse formuliert, die mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) übereinstimmt. Daraus lässt sich schließen, dass der russische Staatschef die Position dieser UN-Organisation aus prinzipiellen Gründen unterstützt, was im Einklang mit seiner konsequenten Unterstützung dieser globalen Organisation im Allgemeinen steht. Im Gegensatz zu dem in der AMC verbreiteten falschen Narrativ ist er nicht gegen den „Globalismus“ an sich, sondern nur gegen die von den USA geförderte einseitige Variante.

Zur Erläuterung: Die in der UN-Charta verankerten völkerrechtlichen Grundsätze sind in Form und Inhalt „globalistisch“. Russlands Vorgängerstaat, die Sowjetunion, unterstützte die Schaffung dieses Nachfolgers des Völkerbundes und setzte sich aufrichtig dafür ein, dass alle Klauseln der Charta international eingehalten werden. Das heutige Russland setzt diese diplomatische Tradition fort und lehnt alles ab, was die Zuständigkeiten der UNO beeinträchtigt, obwohl es in einigen Bereichen auch pragmatische Unterstützung für die Reform der Organisation geäußert hat. Sich in flagranter Weise gegen die WHO zu stellen, obwohl neue Beweise Zweifel an einigen ihrer COVID-19-Behauptungen aufkommen lassen, würde ein Beispiel setzen, das Russlands großen strategischen Interessen zuwiderläuft, die Autorität der UNO in der Welt zu bekräftigen.

Allerdings ist Präsident Putin auch pragmatisch genug, um die UNO nicht blindlings zu unterstützen, wenn er wirklich das Gefühl hat, dass etwas, was sie tut, für Russlands Interessen nachteilig ist. Wohl oder übel, zu Recht oder zu Unrecht, und unabhängig davon, wie man persönlich zu all dem steht, sollte niemand annehmen, dass er ernsthafte Befürchtungen hat, dass sein Eintreten für die konventionelle COVID-19-Darstellung sein Land gefährden würde. Während einige westliche Impfstoffe von glaubwürdigen Gesundheitskontroversen geplagt werden, ist der russische Sputnik V bisher davon verschont geblieben, obwohl er immer noch Ziel politischer Kampagnen ist, die darauf abzielen, die Wahrnehmung der globalen Massen über seine Sicherheit zu manipulieren.

Einer der umstrittensten Aspekte der Bemühungen seines Landes, COVID-19 einzudämmen, ist seine Impfpolitik, die von einigen kritisch als „Zwangsimpfung“ bezeichnet wurde, was dazu führt, dass sie für viele Menschen de facto „obligatorisch“ ist. Da Sputnik V jedoch als eine sehr sichere Form der Impfung gilt, sollte es keine großen Bedenken hinsichtlich der langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen geben. Außerdem hat Präsident Putin diesen Impfstoff sowie mehrere andere Impfstoffe seines Landes öffentlich für ihre hohe Sicherheit gelobt. Ob „freiwillig“, „zwangsweise“ oder „verpflichtend“, die Impfpolitik des Landes würde nicht umgesetzt, wenn er ernsthaft der Meinung wäre, dass sie das Leben seines Volkes gefährden würde. Es ist also davon auszugehen, dass Präsident Putin glaubt, dass damit wirklich Leben gerettet werden.

Dies führt zu einigen Beobachtungen über den anderen Hauptaspekt der Bemühungen seiner Regierung um die Eindämmung von COVID-19, nämlich die Abriegelungspolitik. Es hat sich gezeigt, dass auch diese Politik nicht unbedingt die wirksamste ist, auch wenn sie im Lande immer noch praktiziert wird. Obwohl ihre Wirksamkeit verbessert werden kann, hat der Staat soziale Sicherheitsnetze eingerichtet, um diejenigen zu unterstützen, die aufgrund der Schließung vorübergehend nicht arbeiten können, sowie die am unmittelbarsten betroffenen Unternehmen. Es ist daher unrealistisch anzunehmen, dass er versucht, die Wirtschaft seines Landes zum Einsturz zu bringen, wie einige befürchten, dass andere Staatsoberhäupter aus Hintergedanken im Zusammenhang mit den Plänen für einen so genannten „Großen Reset“/eine „Vierte Industrielle Revolution“ (GR/4IR) versuchen, die ihre zu zerstören.

Wie Präsident Putin Anfang Januar während seiner virtuellen Teilnahme am Weltwirtschaftsforum (WEF) erklärte, nimmt er seit 1992 regelmäßig an dessen Veranstaltungen teil und freundete sich in dieser Zeit mit dem WEF-Gründer Klaus Schwab an, der ein Buch über diese Konzepte verfasst hat. Darüber hinaus hat die russische Regierung erst letzten Monat ein Memorandum mit dem WEF unterzeichnet, um auf ihrem Territorium ein „Zentrum für die vierte industrielle Revolution“ einzurichten. Es wird erwartet, dass der staatliche Champion Sber, der vor seiner Umbenennung Sberbank hieß, die Führung bei der Umsetzung dieses tiefgreifenden sozioökonomischen Wandels im Lande übernehmen wird. Und das, obwohl das öffentlich finanzierte RT diesem Trend redaktionell feindlich gegenübersteht.

Das GR/4IR, das in engem Zusammenhang mit vielen der als Reaktion auf COVID-19 weltweit verkündeten politischen Maßnahmen steht, ist kritikwürdig, insbesondere wenn es um die destabilisierende Art und Weise geht, in der es in vielen westlichen Ländern gefördert zu werden scheint. Dies hat er jedenfalls in seiner bereits erwähnten Rede auf dem WEF im Januar angedeutet. Dieser große strategische Plan steht auch im Einklang mit der strikt ideologiefreien Außenpolitik seines Landes, die Außenminister Sergej Lawrow kürzlich bekräftigt hat.

Einer der häufigsten Kritikpunkte an der GR/4IR ist, dass sie die als oligarchisch bezeichneten Praktiken institutionalisieren und ausweiten wird, insbesondere jene, die mit Big Tech in Verbindung stehen. Viele in der AMC sind fälschlicherweise davon ausgegangen, dass Russland in den ersten Jahren der Amtszeit von Präsident Putin derartige Einflüsse auf seine Wirtschaft beseitigt hat. In Wirklichkeit hat er das Gesetz gegen kriminelle Oligarchen durchgesetzt, einschließlich derer, deren Handlungen von einigen als latente Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen wurden. Alle anderen gesetzestreuen Oligarchen durften ihren Reichtum behalten, und viele bauten ihn in der Folge aus, solange sie keine kriminellen Handlungen begingen oder die nationale Sicherheit gefährdeten.

Dennoch hat Präsident Putin enorme Anstrengungen unternommen, um die Abhängigkeit seines Landes von solchen Wirtschaftsakteuren zu verringern, die in der Jelzin-Ära bestand. Er bemühte sich auch sehr darum, die Armut zu verringern und mehr vom Reichtum des Landes in die Gesellschaft zu investieren, unter anderem durch groß angelegte Infrastrukturprojekte. Seine viel beachteten Nationalen Entwicklungsprojekte (NDP) von vor einigen Jahren, die bedauerlicherweise durch COVID-19 verzögert wurden, sind ein Beweis für sein Engagement, den realen Sektor der russischen Wirtschaft nachhaltig zu reformieren. Erwähnenswert ist auch, dass Russland in letzter Zeit durch seine meisterhafte Reaktion auf die einschlägigen westlichen Sanktionen zu einer landwirtschaftlichen Supermacht geworden ist. Diese Entwicklungen sollten das Misstrauen gegenüber seinen großen strategischen Absichten für Russland verringern.

Um noch einmal auf die befürchtete Verbindung des GR/4IR zu oligarchischen Praktiken zurückzukommen, könnte es letztlich unvermeidlich sein, dass dieses Wirtschaftsmodell unter den veränderten Umständen in der gesamten Weltwirtschaft aufgrund des Einflusses, den solche großen und mächtigen Wirtschaftsakteure vor allem in der Tech-Sphäre haben, weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Wie dem auch sei, dies würde bedeuten, dass ihr anhaltender Einfluss in Russland potenziell zu einem nationalen Vorteil werden könnte, der dem Land in der kommenden Zukunft einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Natürlich muss vorausgeschickt werden, dass Präsident Putin diese Akteure nicht dabei unterstützen würde, sich „stereotyp“ zu verhalten. Vielmehr würde er ihre führende Rolle als Wegbereiter des GR/4IR innerhalb Russlands unterstützen, wenn auch wahrscheinlich unter der Voraussetzung, dass zuvor einige zusätzliche Reformen durchgeführt werden.

Die politische Vision eines so genannten „populistischen Statismus“, die er in seiner Rede auf der Jahrestagung 2020 des Valdai-Clubs im Oktober dieses Jahres skizzierte, könnte die Grundlage dafür bilden, wie dies in der Praxis aussehen könnte. Damit ist gemeint, dass der russische Staat (und damit auch seine Wirtschaftsorgane wie die staatlichen Unternehmen, die von einigen als Oligarchien bezeichnet wurden) seine traditionell führende Rolle in der Gesellschaft beibehält, sich aber neu darauf konzentriert, proaktiv auf die wirtschaftlichen und sonstigen Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen. Dieser neue „Sozialpakt“ würde mit der echten Unterstützung, die Präsident Putin in seinem Volk genießt, vorangebracht werden.

Was die Führungsebene betrifft, so hat der russische Staatschef in seiner Rede auf der letztmonatigen Jahresveranstaltung dieses renommierten Think Tanks das Konzept des „gesunden/gemäßigten/vernünftigen Konservatismus“ vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht um eine neue Ideologie, wie einige behauptet (und andere sehnsüchtig gehofft) haben, sondern einfach um eine Möglichkeit, die GR/4IR in ihrer derzeitigen Übergangsphase zu managen, die weltweit durch erhöhte Unsicherheit gekennzeichnet ist. Es gibt spezifische Aspekte, die sich auf die soziokulturelle Politik beziehen, wie z. B. Präsident Putins Geißelung der westlichen „Weltoffenheit“, aber das ist weniger ein ideologischer Ansatz als ein Managementansatz, der mit einer vorsichtigen, gut durchdachten Politik im Einklang steht. Dieser konservative Führungsstil wird dafür sorgen, dass der „populistische Etatismus“ während der GR/4IR effektiv umgesetzt wird.

An dieser Stelle ist es wichtig, noch einmal auf den Zusammenhang zurückzukommen, den all dies mit Präsident Putins Umarmung der herkömmlichen COVID-19-Erzählung hat. Wie bereits geschrieben, scheint er zu glauben, dass die GR/4IR, die die damit verbundene sozioökonomische Politik vorantreibt, unvermeidlich ist, weshalb er sich vorzustellen scheint, dass Russland die Führung bei diesem Übergang übernimmt. Die Sputnik V- und anderen Impfstoffe seines Landes sind sicher und wirksam, was bedeutet, dass die befürchteten langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit nicht mit denen ihrer westlichen Konkurrenten verglichen werden können, was einen Teil der Kontroverse im Zusammenhang mit der „Zwangsimpfungspolitik“ der Regierung entschärft. Präsident Putin würde sein eigenes Volk nicht „vergiften“, so dass davon auszugehen ist, dass er aufrichtig glaubt, dass die Massenimpfungen zu ihrem eigenen Wohl sind.

Was die Abriegelungen betrifft, so mag er früher geglaubt haben, dass sie dazu beitragen würden, „die Ausbreitung zu stoppen“, und vielleicht glaubt er das auch heute noch aufrichtig, obwohl es immer mehr Beweise gibt, die diese Annahme in Frage stellen, aber ihre strukturelle Auswirkung bestand darin, dass sie einige der sozioökonomischen und technologischen Prozesse beschleunigt haben, die mit der Umsetzung des GR/4IR in Russland verbunden sind. Diese beziehen sich auf eine proaktivere staatliche Unterstützung für seine Bürger und Unternehmen (natürlich nicht auf das mit diesen Konzepten verbundene „universelle Grundeinkommen“), Experimente mit QR-Codes und die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft. Alles in allem hat Präsident Putin mit seinem Eintreten für das konventionelle COVID-19-Narrativ und der Verabschiedung entsprechender politischer Maßnahmen das GR/4IR vorangebracht.

Unabhängig davon, wie man persönlich zu den tiefgreifenden Veränderungen steht, die mit diesen Konzepten verbunden sind, ist die objektive Schlussfolgerung, dass Präsident Putin diese Übergänge unterstützt (vielleicht nachdem er durch eine Kombination aus seiner eigenen unabhängigen Einschätzung der globalen Trends und dem Einfluss seines engen Freundes Klaus Schwab überzeugt wurde). Im Gegensatz zu seinen westlichen Amtskollegen wird von ihm nicht erwartet, dass er dem WEF blindlings folgt, sondern er beabsichtigt, sich flexibel an diese Veränderungen anzupassen, und zwar so, dass Russland versuchen wird, seine Souveränität unter diesen neu gefundenen Bedingungen zu bewahren und möglicherweise sogar umfassend auszubauen. Bei strikter Einhaltung einer nicht-ideologischen und UN-zentrierten Außenpolitik werden die inneren Angelegenheiten auf eine „konservative“ und „populistisch-staatliche“ Weise verwaltet.

Alle Argumente in dieser Analyse widersprechen den falschen Behauptungen, die in der AMC über Präsident Putin verbreitet werden. Nur weil die USA ebenfalls dem konventionellen COVID-19-Narrativ anhängen und die GR/4IR unterstützen (wenn auch unter dem Slogan „Build Back Better“), heißt das nicht, dass Russland für sie automatisch ein Gräuel ist. Präsident Putin ist pragmatisch und patriotisch genug, um die langfristigen strategischen Interessen seines Landes immer an die erste Stelle zu setzen, und zwar unabhängig davon, ob die leidenschaftlichsten Anhänger seines Landes seine Einschätzung bestimmter Themen und Situationen anders sehen. Im Guten wie im Schlechten, im Guten wie im Schlechten setzt sich Russland für die konventionelle COVID-19-Erzählung und das GR/4IR ein.