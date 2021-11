Das Syndrom des gebrochenen Herzens ist auf dem Vormarsch

Mecola.com

Das Syndrom des gebrochenen Herzens wird auch Takotsubo-Syndrom (TTS) genannt. Bei schwerem emotionalem Stress kann sich die linke Herzkammer aufblähen und etwas auslösen, das wie ein Herzinfarkt aussieht

Daten zeigen, dass die Häufigkeit des TTS bereits vor der Verbreitung von COVID-19 anstieg, insbesondere bei Frauen mittleren Alters und älteren Frauen

Wissenschaftler vermuten seit langem, dass das Syndrom mit einer Verbindung zwischen Gehirn und Herz zusammenhängt, die durch ein schweres emotionales Trauma ausgelöst werden kann, z. B. durch einen Autounfall, den Verlust eines geliebten Menschen, häusliche Gewalt oder finanzielle Verluste.

Es ist wichtig, dass Sie lernen, mit Stress umzugehen, um Ihre allgemeine Gesundheit zu schützen. Erwägen Sie Emotional Freedom Techniques, Meditation, mehr Zeit in der Natur zu verbringen, durch die Nase zu atmen und eine Kombination aus Vitamin B6 und Magnesium.

Das Smidt Heart Institute hat im Journal of the American Heart Association1eine Studie veröffentlicht, in der festgestellt wurde, dass die Fälle des Syndroms des gebrochenen Herzens bei Frauen mittleren und höheren Alters zunehmen, und zwar schon vor der Pandemie. Das Syndrom des gebrochenen Herzens ist mehr als ein Mythos oder ein Ammenmärchen. Der medizinische Begriff für diese Erkrankung lautet Takotsubo-Kardiomyopathie (TCM) oder Takotsubo-Syndrom (TTS).

Die Krankheit ist nach einem Gefäß benannt, das japanische Fischer zum Fangen von Tintenfischen verwenden. Die Diagnose wurde erstmals 1991 von einem japanischen Wissenschaftler gestellt. Nach der Veröffentlichung der Arbeit von 1991 fanden Ärzte in den folgenden zehn Jahren mehrere weitere Fälle, doch die Krankheit blieb außerhalb des östlichen Kulturkreises weitgehend unerkannt. Im Jahr 2004, nach dem Erdbeben in Japan, wurde bei 16 Personen TTS diagnostiziert.

Dies erregte die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern im Westen, die die Krankheit später in Anlehnung an diejenigen, die nach dem Tod eines geliebten Menschen unter dieser Krankheit leiden, als Broken-Heart-Syndrom bezeichneten. Nach der Verbreitung von COVID-19 stieg die Prävalenz von Depressionen, Angstzuständen und Stress in der Allgemeinbevölkerung deutlich an.

Eine systematische Überprüfung und Metaanalyse von fünf Studien, an denen 9074 Personen teilnahmen, ergab, dass die Zahl der psychischen Störungen, die sich auf die psychische Gesundheit auswirken, während COVID-19 anstieg. Bei der Erhebung des U.S. Census Bureau im Dezember 2020 gaben mehr als 42 % der Amerikaner an, Symptome von Angst oder Depression zu haben; auf der anderen Seite der Welt, in Neuseeland, überstiegen Depressionen und Angstzustände die Bevölkerungsnormen.

Das steigende Stressniveau während der Pandemie führte auch zu einem sprunghaften Anstieg des Opioid- und Stimulanzienkonsums. Nach Angaben der CDC9 lag die Zahl der Todesfälle aufgrund von Überdosierungen im Zeitraum bis Januar 2018 bei 70.122. Nachdem die Zahlen einige Monate lang leicht gesunken waren, begannen sie im November 2019 wieder zu steigen, und die CDC berichtet, dass es in den 12 Monaten bis März 2021 96.779 Todesfälle durch Drogenüberdosierungen gab.

Dies entspricht einem Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang mit Drogenüberdosierungen um etwa 37 % in den Jahren 2020 und 2021. Die Angstmacherei im Jahr 2020 führte zu einer erheblichen psychischen, wirtschaftlichen und sozialen Belastung für die Menschen. Die Daten zeigten, dass zusätzlich zu den psychischen Problemen und Drogenüberdosierungen im Jahr 2020 auch die Zahl der Fälle von TTS, auch bekannt als Stresskardiomyopathie, anstieg.

Steigende Zahl des Syndroms des gebrochenen Herzens vor COVID

Die steigende Zahl der Diagnosen des Syndroms des gebrochenen Herzens während der COVID-19-Pandemie war vielleicht zu erwarten. Neuere Daten zeigen jedoch, dass die Zahlen bei Frauen mittleren Alters und älteren Frauen bereits vor der weltweiten Ausbreitung von COVID-19 zunahmen.

Die Forscher untersuchten die Trends bei der Diagnose von TTS und stellten fest, dass sich die Häufigkeit in verschiedenen Altersgruppen und Geschlechtern verändert hat. Sie analysierten die Trends bei der Diagnose von 2006 bis 2017 bei Patienten ab 18 Jahren.

Die Daten stammten aus der National Inpatient Sample Database und umfassten 135.463 dokumentierte Fälle. Die Forscher fanden heraus, dass die jährliche Inzidenz bei beiden Geschlechtern stetig anstieg. Allerdings wurden 88,3 % der Fälle bei Frauen diagnostiziert, insbesondere bei den über 50-Jährigen.

Der Anstieg der Inzidenz bei Männern mittleren Alters war ebenfalls signifikant, ging aber nicht auf ältere Männer über. Interessanterweise blieb das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der US-Bevölkerung, die einem Risiko ausgesetzt sind, während des gesamten Studienzeitraums stabil.

Die Forscher räumten ein, dass die Analyse durch die Abhängigkeit von der korrekten ICD-9- oder ICD-10-Diagnosecodierung in den Krankenhausunterlagen eingeschränkt war. Sie sind jedoch der Ansicht, dass die Zahl der über fast zwei Jahrzehnte dokumentierten Fälle nicht nur eine steigende Inzidenz zeigt, sondern auch:

… ein steiler Anstieg insbesondere bei Frauen mittleren und höheren Alters. Dieser Gesamttrend war unverhältnismäßig zu dem, der in anderen Untergruppen beobachtet wurde, und lässt sich offenbar nicht vollständig durch Verbesserungen bei der klinischen Erkennung erklären.

Vor den Daten dieser Studie wussten die Wissenschaftler, dass Frauen häufiger von TTS betroffen sind als Männer. Dies war das erste Mal, dass alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt wurden.Dr. Susan Cheng ist die Forschungsdirektorin am Smidt Heart Institute und leitende Wissenschaftlerin der Studie. In einer Pressemitteilung kommentierte sie:

Obwohl die weltweite COVID-19-Pandemie viele Herausforderungen und Stressfaktoren für Frauen mit sich gebracht hat, deuten unsere Forschungsergebnisse darauf hin, dass der Anstieg der Takotsubo-Diagnosen schon lange vor dem Ausbruch der Krankheit zu beobachten war. Diese Studie bestätigt erneut die wichtige Rolle, die die Verbindung zwischen Herz und Gehirn für die allgemeine Gesundheit spielt, insbesondere für Frauen.

Was ist das Syndrom des gebrochenen Herzens?

Menschen, die unter dem Syndrom des gebrochenen Herzens leiden, beschreiben plötzliche herzinfarktähnliche Symptome wie Brustschmerzen und Atembeschwerden. Während ein Herzinfarkt jedoch dadurch entsteht, dass blockierte Arterien die Sauerstoffzufuhr zum Herzmuskel unterbrechen, ist das TTS etwas völlig anderes.

In einigen Fällen kann es fälschlicherweise als Herzinfarkt diagnostiziert werden, da die Testergebnisse Rhythmusveränderungen und steigende Troponinwerte zeigen, die auf einen Herzinfarkt hindeuten. Im Gegensatz zu einem Herzinfarkt zeigen andere Tests jedoch keine blockierten Arterien an. Beim TTS vergrößert sich die linke Herzkammer vorübergehend und pumpt nicht genügend Blut. Der Rest des Herzens funktioniert normal und kann sich sogar stärker zusammenziehen, um die schlechte Funktion der linken Herzkammer auszugleichen.

Nach Angaben der American Heart Association kann das Syndrom zu einer schweren, kurzfristigen Herzinsuffizienz führen. Die meisten erholen sich innerhalb weniger Wochen vollständig. Es gibt jedoch keine Standardbehandlung. Stattdessen müssen sich die Ärzte bei der Festlegung der Behandlungsmöglichkeiten auf andere Symptome wie niedrigen Blutdruck oder Lungenödem verlassen. Obwohl der Tod selten ist, kann eine anhaltende Herzinsuffizienz bei etwa 20 % der Betroffenen auftreten.

Verbindung zwischen Gehirn und Herz könnte Ursache für das Broken-Heart-Syndrom sein

Wissenschaftler vermuten seit langem, dass das TTS mit einer Verbindung zwischen Gehirn und Herz zusammenhängt. Eine Hypothese besagt, dass die Verbindung zwischen dem sympathischen Nervensystem und der Art und Weise, wie die Herzzellen auf Stresshormone reagieren, die Aufblähung der linken Herzkammer beeinflusst. Cheng erklärt die Art und Weise, wie das Gehirn und das Nervensystem auf Veränderungen reagieren, wenn Frauen älter werden. Dies könnte zum Teil erklären, warum das TTS bei Frauen mittleren und höheren Alters häufiger auftritt.

Die emotionalen und physischen Auslöser können mit psychiatrischen oder neurologischen Störungen einhergehen. Zu den typischen neurologischen Veränderungen, die mit einem hohen TTS-Risiko verbunden sind, gehören Subarachnoidalblutungen und Anfallsleiden. Hirnveränderungen im limbischen System und eine verminderte Konnektivität mit dem autonomen Nervensystem können das Risiko ebenfalls erhöhen.

Die Daten deuten auch darauf hin, dass Regionen des Gehirns, die mit der emotionalen Verarbeitung und der Kontrolle des Herzschlags, der Atmung und der Verdauung verbunden sind, bei Menschen ohne Syndrom des gebrochenen Herzens möglicherweise nicht auf die gleiche Weise kommunizieren. Studienautor Christian Templin, Professor für Kardiologie am Universitätsspital Zürich, sagte in einer Pressemitteilung:

Wir haben zum ersten Mal eine Korrelation zwischen Veränderungen der funktionellen Aktivität bestimmter Hirnregionen und TTS [Takotsubo-Kardiomyopathie] festgestellt, was die Idee unterstützt, dass das Gehirn am zugrunde liegenden Mechanismus von TTS beteiligt ist. Emotionaler und physischer Stress werden stark mit TTS in Verbindung gebracht, und es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Überstimulation des autonomen Nervensystems zu TTS-Ereignissen führen kann.

Folgende Ereignisse sind als Auslöser des Syndroms des gebrochenen Herzens bekannt:

Auto- oder sonstiger Unfall

Asthmaanfall

Schwere Krankheit, Operation oder medizinischer Eingriff

Tod oder schwere Krankheit oder Verletzung eines geliebten Menschen, einschließlich eines Haustiers

Häusliche Gewalt

Finanzieller Verlust

Starke Angst

Sprechen in der Öffentlichkeit

Plötzliche Überraschung

Verlust des Arbeitsplatzes

Berücksichtigen Sie diese Strategien zur Stressbewältigung

Wissenschaftler glauben, dass der Zusammenhang zwischen dem Syndrom des gebrochenen Herzens und Frauen mittleren und höheren Alters in der Freisetzung von Stresshormonen liegt, die bei schwierigen Ereignissen die Herzzellen beeinflussen. Manchmal ist extremer Stress unvermeidlich, aber die Bewältigung des täglichen Stresses ist eine Möglichkeit, Ihre allgemeine Gesundheit vor seinen negativen Auswirkungen zu schützen.

Wenn Sie nach einem stressigen Ereignis Schmerzen in der Brust verspüren, sollten Sie auf jeden Fall sofort einen Arzt aufsuchen, um einen Herzinfarkt oder das Syndrom des gebrochenen Herzens auszuschließen.

Eine Möglichkeit, Ihr Risiko für TTS und andere stressbedingte Erkrankungen zu verringern, besteht darin, Ihr Stressniveau und damit Ihre Stresshormone zu kontrollieren. Im Folgenden finden Sie einige Strategien, die Ihnen helfen können, Ihre Gesundheit in den Griff zu bekommen und Stress abzubauen.

Emotional Freedom Techniques (EFT) – Das Verfahren wird auch Klopfen genannt und ist ein Hilfsmittel, das Ihnen helfen kann, Ihren Geist zu befreien, um Herausforderungen angstfrei anzugehen. Dies ist eine meiner Lieblingstechniken, um Stress zu reduzieren und kreative Problemlösungen zu fördern.

Hören Sie auf, übermäßig schlechte Nachrichten zu sehen – COVID-19 ist nicht die einzige schlechte Nachricht, die jeden Tag in den Mainstream-Medien verbreitet wird. Diese Strategie zielt zwar auf Ihr chronisches Stressniveau ab, kann sich aber auch auf Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber akuten Stressereignissen auswirken. Die Fähigkeit, sich an Situationen anzupassen, einschließlich Widrigkeiten, Traumata und Tragödien, ist Teil der Resilienz.

Einige forschungsbasierte Übungen, die zur Förderung der Resilienz beitragen, sind die Änderung des Narrativs in Ihrem Kopf, das Üben von Mitgefühl für sich selbst, Meditation und die Kultivierung von Vergebung für Ihre eigene geistige und körperliche Gesundheit.

Meditation – Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass Meditation die altersbedingte Hirnatrophie verringern und die Produktivität verbessern kann. Es gibt zwei gängige Meditationsarten. Bei der Achtsamkeit geht es darum, die Aufmerksamkeit bei allen Aktivitäten im gegenwärtigen Moment zu halten.

Die selbstinduzierte Transzendenz ist eine ungerichtete Form der Meditation, bei der man einen vierten Bewusstseinszustand erreicht, der sich vom Wachen, Schlafen und Träumen unterscheidet.

Mehr Zeit in der Natur verbringen – Eine in Scientific Reports veröffentlichte Studie ergab, dass ein wöchentlicher 120-minütiger Aufenthalt in der Natur mit einer besseren Gesundheit und einem höheren Wohlbefinden einherging. Dabei schien es keine Rolle zu spielen, wie diese 120 Minuten in der Woche aufgeteilt waren.

Die Forscher in dieser Studie fanden auch nicht heraus, dass mehr unbedingt besser ist. Mit anderen Worten: Der positive Zusammenhang mit dem Aufenthalt im Freien erreichte seinen Höhepunkt zwischen 200 und 300 Minuten pro Woche. Danach gab es keinen weiteren Zuwachs mehr.

Gartenarbeit – In einer Meta-Analyse der Literatur, die nach 2001 veröffentlichte Fallstudien umfasste, wurden Daten aus den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten verglichen. Die Forscher fanden heraus, dass die Gartenarbeit eine ganze Reihe von gesundheitlichen Vorteilen mit sich bringt, darunter eine Verringerung des Body-Mass-Index, Depressionen und Angstzustände. Die Teilnehmer berichteten auch über eine höhere Lebenszufriedenheit, Lebensqualität und ein besseres Gemeinschaftsgefühl.

Kombination von Magnesium und Vitamin B6 – In einer in PLOS One veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass die gleichzeitige Einnahme von Magnesium und Vitamin B6 eine ergänzende Wirkung hat, die den Stress reduziert. Frühere Studien hatten diese Wirkung bei Tieren gezeigt. In dieser Humanstudie stellten die Forscher fest, dass die behandelte Gruppe eine 44,9 %ige Verringerung des empfundenen Stresses verzeichnete.

Leben in Meeresnähe – Viele Menschen träumen davon, in Meeresnähe zu leben, und einer Studie der Universität Exeter in England zufolge kann dies gut für die psychische Gesundheit sein. Anhand von Daten aus der Gesundheitserhebung für England von 25 963 Erwachsenen aus den Jahren 2008 bis 2012 verglichen die Forscher den Gesundheitszustand der Befragten mit ihrer Nähe zum Meer.

Sie fanden heraus, dass selbst bei denjenigen, die zwischen 1 und 5 km von der Küste entfernt lebten, das Risiko einer schlechten psychischen Gesundheit um 25 % geringer war als bei denjenigen, die weiter entfernt wohnten.

Atmung durch die Nase – Die Nasenatmung verlangsamt die Atmung und macht sie regelmäßiger. Dadurch wird die Sauerstoffversorgung verbessert. Außerdem wird dadurch das parasympathische Nervensystem aktiviert, was eine beruhigende Wirkung hat und den Blutdruck senkt. Die Mundatmung führt dazu, dass man zu viel atmet und nicht vollständig ausatmet.

Obwohl die meisten Menschen zwischen 12 und 14 Atemzügen pro Minute atmen, haben Untersuchungen, die in der medizinischen Fachzeitschrift Breathe veröffentlicht wurden, ergeben, dass eine optimale Atemfrequenz im Bereich von sechs bis 10 Atemzügen pro Minute liegt. Dies wirkt sich nachweislich positiv auf das Atmungs-, Herz-Kreislauf-, kardiorespiratorische und autonome Nervensystem aus.

Schlaf – Matthew Walker, Ph.D., ist Professor an der UC Berkeley und Autor von „Why We Sleep“. Er sagt, dass Schlaflosigkeit das Ergebnis eines verstärkten Kampf-oder-Flucht-Nervensystems sein kann. Cortisol kann eine Rolle spielen, sodass Menschen, die Probleme beim Einschlafen haben, typischerweise einen Anstieg des Stresshormons Cortisol zur Schlafenszeit und ein überaktives sympathisches Nervensystem aufweisen.

Wachsamkeit wird auch mit mitochondrialem Stress in Verbindung gebracht. Ohne ausreichenden Schlaf setzt die Degeneration der Neuronen ein, was zu Demenz führen kann.

Quellen: