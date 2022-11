Weltweite Lebensmittelimporte steigen auf »alarmierendes Niveau«, arme Länder am Rande von Unruhen

Ein schockierender neuer Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat ergeben, dass die weltweiten Lebensmittelimporte im Jahr 2022 auf fast 2 Billionen Dollar ansteigen werden, und das bei einer steigenden Inflation, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, darunter die Abwertung der Währungen gegenüber dem US-Dollar, der Krieg in der Ukraine und der durch La Nina verursachte Klimawandel.

Der Food Outlook der FAO geht davon aus, dass die Importe von Weizen, Reis, Mais, pflanzlichen Ölen und allen anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen ein Allzeithoch erreichen und um etwa 10 % über dem Rekordniveau von 2021 liegen werden, auch wenn die Behörde mit einer sinkenden Nachfrage aufgrund der hohen Lebensmittelpreise und der Abwertung der Währungen gegenüber dem US-Dollar rechnet.

Die Rechnungen der Entwicklungsländer für Lebensmittelimporte steigen ins Unermessliche, und die meisten von ihnen haben bereits unüberwindbare Schulden. Viele dieser Länder verbrauchen ihre Dollarbestände so schnell wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr, um ihre Währungen gegen einen steigenden Dollar zu verteidigen.

„Dies sind aus Sicht der Lebensmittelsicherheit alarmierende Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die Importeure Schwierigkeiten haben, die steigenden internationalen Kosten zu finanzieren, was möglicherweise das Ende ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber höheren internationalen Preisen ankündigt“, warnte die Abteilung Märkte und Handel der FAO in dem Bericht.

Sri Lanka ist ein Paradebeispiel für ein Land, das in diesem Jahr keine Reserven mehr hatte, seine Auslandsanleihen nicht mehr bedienen konnte und sich die Einfuhr lebenswichtiger Güter wie Lebensmittel und Treibstoff nicht mehr leisten konnte, was zu sozialen Unruhen führte.

Die FAO wies auch darauf hin, dass die wohlhabenderen Länder weiterhin alle Arten von Lebensmitteln importieren werden, während die Entwicklungsländer bei Grundnahrungsmitteln bleiben. Die FAO sagte auch, dass die Düngemittelimporte im Jahr 2022 auf 424 Milliarden Dollar ansteigen werden, 48 % mehr als im Vorjahr und sogar 112 % mehr als im Jahr 2020.

Höhere Kosten für importierte Energie und Düngemittel sind der Grund für den voraussichtlichen Anstieg. Beide sind in den Importrechnungen besonders relevant und belasten die Leistungsbilanz von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“, heißt es in dem Bericht, und weiter: „Infolgedessen könnten einige Länder gezwungen sein, den Einsatz von Betriebsmitteln zu reduzieren, was fast zwangsläufig zu einer geringeren landwirtschaftlichen Produktivität und einer geringeren Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln im Inland führt.