Weltweite Lebensmittelpreise verzeichnen größten Sprung in einem Jahrzehnt

London – Die Preise für Lebensmittel sind weltweit so stark gestiegen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ein vielbeachteter Index stieg im vergangenen Monat um 40 Prozent, was die Befürchtung verstärkt, dass sich die ursprünglich durch eine Pandemie ausgelöste Inflation beschleunigt.

Der Anstieg des monatlichen Index der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) im Vergleich zum Vorjahr war der größte Sprung seit 2011, als die Rohstoffpreise in die Höhe schnellten.

Die höhere Inflation wird die ärmeren Länder treffen, die auf Importe von Grundnahrungsmitteln angewiesen sind. In reicheren Ländern machen die Kosten für Rohstoffe nur einen Teil des Gesamtpreises aus, der für Produkte in Supermärkten und Restaurants bezahlt wird. Aber der Anstieg der Rohstoffpreise war so steil, dass große Firmen wie Nestle und Coca-Cola gesagt haben, sie würden alle Erhöhungen weitergeben.

Analysten warnten auch, dass die Rückkehr des Essens im Freien, da die Schließungen auf der ganzen Welt aufgehoben wurden, den Preisdruck verstärken würde. „Der Rückgang beim Auswärtsessen wurde nicht vollständig durch das Essen zu Hause kompensiert, aber wenn die Menschen wieder anfangen, in Restaurants zu gehen, werden die Lebensmittelpreise steigen“, sagte FAO-Chefökonom Abdolreza Abbassian.

Es wird erwartet, dass die Kosten für Arbeit, Transport und Versand die Preise in den kommenden Monaten in die Höhe treiben werden.

„(Mit) dem Anstieg der Transportkostenbasis mit den Ölpreiserhöhungen und den Engpässen in der Schifffahrt gibt es eine Menge Preisdruck nach oben im System“, sagte Frau Caroline Bain von Capital Economics.

In den Vereinigten Staaten werden die Konsumgüterunternehmen in diesem Jahr wahrscheinlich mit einem Anstieg der Inputkosten um 6,1 Prozent konfrontiert sein, verglichen mit 0,7 Prozent im letzten Jahr, so die Analysten von Bernstein. Das führende Fleischunternehmen Tyson Foods sagte, dass die Rohstoffpreise um mehr als 15 Prozent höher seien, ebenso wie die Kostensteigerungen in den Bereichen Logistik, Verpackung und Arbeit.

Bruno Monteyne, Analyst bei Bernstein, sagte, dass der Inflationsschub die Polarisierung in den Verbrauchermärkten zwischen Premiumprodukten, die auf wohlhabendere Verbraucher abzielen – von denen viele zusätzliches Geld zur Verfügung haben, nachdem sie während der Pandemie zu Hause festsaßen – und billigeren Marken, die sich an sparsamere Käufer richten, verstärken würde.

„Wenn Sie bereits verzehrfertige Mangos aus biologischem Anbau und fairem Handel kaufen, werden Sie sich wahrscheinlich keine großen Sorgen machen“, sagte er und fügte hinzu, dass die höheren Kosten für die Inhaltsstoffe die Marken des Massenmarktes treffen würden. Geldgeplagte Verbraucher werden auf Eigenmarkenprodukte ausweichen und bei anhaltender Inflation in billigeren Geschäften einkaufen, fügte er hinzu.

In Großbritannien und Europa hat sich die Lebensmittelinflation relativ in Grenzen gehalten, aber das British Retail Consortium hat davor gewarnt, dass die Preise in der zweiten Jahreshälfte steigen könnten. Die Vorstandsvorsitzende Helen Dickinson sagte: „Während die Preise derzeit dank des harten Wettbewerbs zwischen den Einzelhändlern fallen, gibt es viele Kostendrucksituationen, die auf uns zukommen.“

Die weltweite Verbraucherpreisinflation für Lebensmittel ist im vergangenen Jahr um 6,3 Prozent gestiegen, von 4,6 Prozent im Jahr 2019, so die FAO, da die Pandemie die globalen Lieferketten durcheinander gebracht und die Produktion und Verteilung von Lebensmitteln beeinträchtigt hat.

Südamerika mit 21 Prozent Lebensmittelpreisinflation, Afrika und Südasien (12 Prozent) sowie Ozeanien (8 Prozent) gehörten zu den am stärksten betroffenen Regionen.

Der jüngste Preissprung bei Nahrungsmitteln zeigte, dass Chinas steigender Appetit auf Getreide und Sojabohnen den Preisdruck erhöht, zusammen mit einer schweren Dürre in Brasilien und einer wachsenden Nachfrage nach Pflanzenöl für Biodiesel, so Analysten. Schlechtes Wetter in Brasilien, einem großen Exporteur von Mais und Sojabohnen, und die steigende Nachfrage nach Sojaöl für Biodiesel haben die Preise in die Höhe getrieben.

„China hat weiter gekauft, aber da sich die Dürre in Brasilien als schlimmer als erwartet herausgestellt hat, muss jeder beten, dass das Wetter in den USA gut wird“, sagte Herr Abbassian.

Die Preiserhöhungen werden sich stark auf Länder auswirken, die bei ihren Grundnahrungsmitteln von Produzenten in Übersee abhängig sind.

In Westafrika sind die Preise für Grundnahrungsmittel um 40 Prozent im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt gestiegen, wobei Länder wie Nigeria eine Lebensmittelinflation von 23 Prozent erleben – der höchste Stand seit 15 Jahren, so das UN World Food Programme (WFP).

Es warnte auch vor gefährdeten Ländern, die mit steigenden Preisen konfrontiert sind, darunter der Libanon, wo die Lebensmittelinflation im vergangenen Jahr aufgrund einer Währungskrise, der Pandemie und der Nachwirkungen der Explosion im Beiruter Hafen auf 400 Prozent anstieg. Die Inflation der Lebensmittelpreise im Libanon beträgt immer noch mehr als 200 Prozent. Auch Länder wie Syrien und der Sudan haben mit einer Lebensmittelinflation von mehr als 200 Prozent zu kämpfen, so das WFP.