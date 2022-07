Weltwirtschaftsforum fordert Regeln und Standards für das Metaversum

Es ist kein Geheimnis, und das Weltwirtschaftsforum (WEF) versucht sicherlich nicht, es geheim zu halten, dass diese in Davos ansässige Gruppe ein besonderes Interesse an der Entwicklung des Metaversums hat und sicherstellen will, dass die Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Metaversums von den Eliten übernommen wird.

Dies ist spätestens seit dem WEF-Gipfel im Frühjahr dieses Jahres klar, als viel über das Metaversum gesprochen und geschrieben wurde, und nun greift ein neuer Blogbeitrag auf der WEF-Website mit dem Titel „The metaverse paradox: Why the industry needs better standardization (Das Metaverse-Paradoxon: Warum die Branche eine bessere Standardisierung braucht)“ dieses Thema erneut auf.

Wie der Titel schon andeutet, geht es hier vor allem um die Standardisierung im Metaversum – mit anderen Worten um den Versuch, die Eliten als diejenigen zu positionieren, die die Standardisierungsbemühungen definieren und leiten, um auf diese Weise frühzeitig die Kontrolle über eine aufkommende Technologie zu erlangen und sie, wie es jemand in ihrer Position tut, nie wieder loszulassen.

Beim WEF scheint man sich für das Metaverse zu begeistern: Es wird als ein bestimmendes Element der kommenden Tech-Ära angesehen.

Die Organisation ist geradezu begeistert von all den Möglichkeiten, die das Leben der Menschen verändern könnten: mehr Eintauchen in die virtuelle Realität, mehr Kommunikation und „Sprechen“ mit Geräten als je zuvor, direkter visueller Input in die Augen der Menschen, haptisches Feedback, wenn künftige Menschen in „Ganzkörperanzügen und Handschuhen“ durch VR-Räume streifen.

Aber – und nur um zu verdeutlichen, wie mächtig diejenigen sind, die hinter diesen Plänen stehen – selbst Big Tech von heute wird als kleiner Fisch behandelt, der als „Feind“ angesehen wird, weil diese Unternehmen versuchen könnten, ihre eigenen Agenden voranzutreiben und ihre eigene Standardisierung des Metaversums zu entwickeln. Und das würde eine gut geölte Metaversemaschine behindern, die im Wesentlichen zentral über einen einzigen Satz von Standards gesteuert werden kann.

Statt „Walled Gardens“ zuzulassen, wünscht sich das WEF ein einheitliches Regelwerk, das für Unternehmen und Einzelpersonen gilt.

Der Artikel übernimmt geschickt die Art von Sprache, die man normalerweise von Leuten hört, die sich für digitale Rechte und freie und Open-Source-Software einsetzen, sowohl als negative als auch als positive Konzepte: „Walled Garden“, „Fragmentierung“, „offenes Metaversum“ (in Anspielung auf „offenes Internet“), „Interoperabilität“ und sogar „Dezentralisierung“.

Aber wir haben es hier mit dem WEF zu tun, und hier ist, was sie über die Standardisierung des Metaversums denken.

„Damit Unternehmen von losgelösten Pilotprojekten zu einer Metaverse-Technologie übergehen können, die in den Standardbetrieb integriert ist, muss die Branche ihre Anstrengungen zur Standardisierung der Erstellung und Verteilung von Metaverse-Inhalten verstärken“, heißt es auf der WEF-Website.

Die Branche muss dasselbe für den „Informationsaustausch“ tun und auch „die Interoperabilität erleichtern – oder vielleicht einfach nur ‚Links‘ zulassen, wie wir sie aus dem Web 2.0 kennen -, um verschiedene Anwendungen und Dienste zu integrieren und eine nahtlose Metaverse-Erfahrung für Unternehmensnutzer zu schaffen.“