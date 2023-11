Weltwirtschaftsforum nackt

Das Weltwirtschaftsforum („WEF“) erinnert Dr. Vernon Coleman sehr an die Scientology-Sekte – obwohl es als Ersatz für die Bilderberger und als Förderorganisation für die Europäische Union und die Vereinten Nationen unendlich viel gefährlicher ist und einen viel größeren Einfluss hat, als es scheint.

Von Dr. Vernon Coleman

Das Weltwirtschaftsforum (großspurig und arrogant angekündigt als „Committed to Improving the State of the World“) wurde 1971 von einem Mann namens Klaus Schwab gegründet, obwohl die Organisation damals bislang nicht so hieß. Als Schwab das WEF ins Leben rief, hatte er gerade mal 25’000 Schweizer Franken auf einem Bankkonto.

Das erste Davoser Treffen des damaligen European Management Symposium dauerte zwei Wochen und zählte 450 Teilnehmende, darunter CEOs und Topmanager von Topunternehmen sowie 50 Dozenten von Business Schools. Dann ging alles sehr schnell.

Der Präsident des zweiten Treffens in Davos sollte Herman J. Abs sein, der in letzter Minute absagen musste, aber diese Verbindung gibt uns einen klaren Einblick in den Hintergrund des WEF.

Wie Zina Cohen in ihrem Buch ‚The Shocking History of the EU‘ erklärt, war Abs ein Bankdirektor, der Hitler sehr geholfen hat, indem er jüdische Banken billig aufgekauft hat. Das Geld wurde dann verwendet, um die Kriegsmaschinerie der Nazis aufzubauen.

Während des Zweiten Weltkriegs war Abs Mitglied einer 1943 gegründeten geheimen Gruppe namens Ausschuss für Außenwirtschaft, einer Gruppe von Bankiers und Geschäftsleuten, die sich trafen, um über die Zukunft Deutschlands nach dem Krieg zu beraten.

Nach dem Krieg wurde Abs von seinem Freund Charles Gunston von der Bank of England gebeten, beim Wiederaufbau des deutschen Bankwesens zu helfen – obwohl Abs in seiner Abwesenheit als Kriegsverbrecher verhaftet und zum Tode verurteilt worden war. Gunston arbeitete für die Bank of England als Leiter der deutschen Abteilung und war nach dem Krieg ein hoher Beamter in der britischen Besatzungsbehörde. Gunston kümmerte sich nicht um die Gräueltaten der Nazis. Er wollte nur beim Wiederaufbau der deutschen Banken helfen. Zu diesem Zweck warb er Abs an, der auf einer Liste von Nazifunktionären stand, die wegen Kriegsverbrechen gesucht wurden. Gunston schützte Abs, um Deutschland beim Wiederaufbau des Bankensystems zu helfen und Hitlers Arbeit fortzusetzen. Dank der Hilfe seiner Freunde bei der Bank of England wurde Abs weder hingerichtet noch inhaftiert, und 1948 war er stellvertretender Direktor der Kreditanstalt für Wiederaufbau und Präsident der Bank Deutscher Länder. Unglaublicherweise war es dann Abs, der darüber entschied, welche deutschen Unternehmen die Milliarden Dollar der Marshall-Hilfe erhielten. Und auch danach spielte Abs noch jahrzehntelang eine einflussreiche Rolle in Deutschland. Er war einer von mehreren ehemaligen Nazis, die an der Gründung der Organisation beteiligt waren, aus der die Europäische Union hervorging. (Weitere Informationen über die Entstehung der Europäischen Union finden Sie in „Die schockierende Geschichte der EU“ von Zina Cohen).

Bis Mitte der 1990er-Jahre war Abs Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, und seine Nazi-Vergangenheit wurde ignoriert. Die britische Zeitung The Independent bezeichnete Abs als den herausragendsten deutschen Bankier seiner Zeit und ignorierte stillschweigend seine Arbeit bei IG Farben und Continental-Ol, wo er wissentlich Sklavenarbeiter in Konzentrationslagern beschäftigt hatte. Sie erwähnten auch nicht das Geld, das er jüdischen Menschen und Banken gestohlen hatte. Und genau diesen Mann bat Schwab, das zweite Davoser Treffen seiner neuen Organisation zu leiten. Es gab immer Gerüchte, dass Schwabs Vater ein Nazi war, der mit Hitler verkehrte, aber das wird natürlich von den Faktenprüfern bestritten.

Ehrenschirmherr des dritten Davoser Treffens 1973 war Prinz Bernhard der Niederlande (ein ehemaliger Nazi und Gründer der Bilderberger), und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften „erneuerte ihre Schirmherrschaft“. Ein italienischer Industrieller hielt eine Rede, in der er „Die Grenzen des Wachstums“ zusammenfasste, ein Buch, das vom Club of Rome in Auftrag gegeben und 1972 veröffentlicht worden war. Die Teilnehmer entwarfen einen Ethik-Kodex, der auf dem Stakeholder-Konzept von Klaus Schwab basierte.

Schon früh wurde die Nähe des WEF zur Europäischen Kommission der EU deutlich, denn zwei Treffen fanden in den Räumlichkeiten der Europäischen Kommission in Brüssel statt.

Heute versteht sich das WEF als gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweiz. Es unterhält Büros in New York (USA), San Francisco (USA), Tokio (Japan), Mumbai (Indien) und Peking (China). Im Jahr 2022 meldete das WEF Einnahmen in Höhe von 383.000.000 Schweizer Franken aus Gebühren und anderen Finanzmitteln. Davon wurden 130 Millionen Schweizer Franken für Personal ausgegeben, wobei Schwab selbst mehr als 1.000.000 Dollar pro Jahr erhalten haben soll (plus angebliche Belohnungen von verbundenen Unternehmen). Etwa 252 Millionen Schweizer Franken wurden für „Büro und Aktivitäten“ ausgegeben. (Interessant ist, dass viele, die in irgendeiner Weise mit den Verschwörern zusammengearbeitet haben, sehr reich geworden sind. Tony Blair zum Beispiel war die meiste Zeit seines Berufslebens ein bescheiden bezahlter Politiker, heute ist er Multimillionär. Mitarbeiter von Umwelt- und grünen Wohltätigkeitsorganisationen werden oft sehr gut bezahlt und reisen in der ersten Klasse um die Welt.) Das WEF zahlt keine Bundessteuern.

Eine Organisation, die noch vor einem Dutzend Jahren als einflusslos galt und lediglich als Organisator eines jährlichen Festes bekannt war, bei dem sich tugendhafte Prominente wie der Popstar Bono (der vielen für seine Steuervermeidungsstrategien und seine Heuchelei bekannt ist) mit Politikern und Industriellen treffen, die sich gerne mit berühmten Leuten fotografieren lassen, und die von vielen nicht ernst genommen wurde, ist heute eine der weltweit mächtigsten Organisationen. Sie hat die viel geheimnisvolleren Bilderberger als Gesicht (und Stimme) der Verschwörer abgelöst.

Schwab selbst wurde 1938 in Deutschland geboren und erwarb eine Reihe akademischer Qualifikationen, bevor er 1971 im Alter von nur 33 Jahren das WEF gründete. Das WEF hieß zunächst Europäisches Management-Forum, änderte aber 1987 seinen Namen in das etwas größere und ehrgeizigere Weltwirtschaftsforum.

Unmittelbar vor der Gründung des Europäischen Management-Forums war Schwab Verwaltungsrat eines mittelständischen Schweizer Produktionsunternehmens, mit dem sein Vater offenbar verbunden war. Heute hat das WEF nach eigenen Angaben über 600 Mitarbeiter, aber ich würde Schwab – wie Charles III. und Tony Blair – als Fixer und Zuhälter der Verschwörer bezeichnen. Keiner von ihnen scheint mir ein seriöser Akteur zu sein.

Auf der Website des WEF ist nicht ersichtlich, wie Schwab das Geld für die Gründung der Organisation aufbrachte, die auf ihrer eigenen Website als „führende globale Multi-Stakeholder-Organisation“ bezeichnet wird, und es ist auch nicht klar, wie seine Organisation innerhalb von drei Jahren die politischen Führer der Welt zu einer Konferenz nach Davos einladen konnte.

1971, im selben Jahr, in dem er den Vorläufer des WEF gründete, schrieb Schwab ein Buch mit dem Titel Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering (es scheint unwahrscheinlich, dass die Tantiemen aus diesem Buch ihm die Gründung des WEF ermöglichten). Es gab Gerüchte, dass seine Mutter mit der Rothschild-Familie verwandt war und sein Vater Adolf Hitler nahe stand, aber beide Vermutungen wurden von Faktenprüfern zurückgewiesen (obwohl wir uns daran erinnern sollten, dass die Faktenprüfer behaupteten, dass der Covidimpfstoff wirksam und völlig sicher war). In diesem frühen Buch vertrat Schwab die Ansicht, dass das Management eines modernen Unternehmens sowohl den Aktionären als auch den Stakeholdern des Unternehmens dienen muss – zu den Stakeholdern gehören Mitarbeiter, Kunden, Regierungen, Gläubiger, lokale Gemeinschaften und Finanziers. Schwab arbeitet seit vielen Jahrzehnten mit den Vereinten Nationen zusammen und hat verschiedene UN-Gremien in Fragen der nachhaltigen Entwicklung beraten. Schwab hat davor gewarnt, dass es viel Ärger in der Welt geben würde, wenn die Pläne der Verschwörer aufgehen würden, und er ist vorwiegend dafür bekannt, die Menschen überall zu warnen: „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“.

Es ist übrigens merkwürdig, wie der Satz „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“, der angeblich vom Weltwirtschaftsforum stammt, mit den Grundsätzen der kommunistischen Revolution verglichen werden kann, wie sie im „Kommunistischen Manifest“ von Karl Marx beschrieben sind. Marx schrieb, dass die Kommunisten, um eine sozialistische Diktatur zu errichten und die totale Kontrolle über das Proletariat zu erlangen, alle Rechte auf Privateigentum abschaffen, alle Religion, die Marx berühmt als „Opium des Volkes“ bezeichnete, zerstören und die Familie auflösen müssten, die als Bedrohung für die Fähigkeit des Staates angesehen wurde, die totale Kontrolle über das Leben der Menschen zu erlangen. (Heute werden im Rahmen des Great Reset die traditionellen Religionen durch einen Glauben an die Natur ersetzt, wie er von den Vereinten Nationen definiert und vom Konsortium der Banker, die die Weltwirtschaft verwalten, gefördert wird. Erstaunlicherweise haben die Führer der traditionellen Religionen diesen Wandel akzeptiert, und der Papst und der Erzbischof von Canterbury scheinen sich und ihre Anhänger lieber der Pseudowissenschaft als den traditionellen Lehren ihrer Religionen zu unterwerfen. Es scheint sie nicht zu stören, dass die Wissenschaft des Klimawandels nachweislich gefälscht ist; sie sind von den Blasphemien fanatischer Umweltschützer angetan und freuen sich, sie beeinflussen zu können.

Im Jahr 2023 behauptete ein WEF-Berater und Establishment-Enthusiast namens Yuval Noah Harari, dass KI eine neue Religion und eine neue Bibel schaffen könnte, wodurch KI zum neuen Gott würde. Dies ist wahrscheinlich der vorgeschlagene Ersatz für die orthodoxe, traditionelle Religion. Wir wissen bereits, dass die KI dem Internet eine endlose Enzyklopädie von Lügen bescheren wird, und nun scheint es, dass die KI uns auch eine brandneue falsche Religion bescheren wird).

Wie Gary Allen und Larry Abraham in ihrem ausgezeichneten Buch „None Dare Call It Conspiracy“ (Niemand wagt es, es Verschwörung zu nennen), das 1971 veröffentlicht wurde, erklären, war das Kommunistische Manifest nur eine Aktualisierung der revolutionären Pläne, die 70 Jahre zuvor von Adam Weishaupt, dem Gründer des Illuminatenordens, vorgeschlagen wurden. Heute können wir sehen, dass das WEF, die Bilderberger und die anderen Verschwörer den Empfehlungen von Marx und zuvor des Illuminatenordens folgen.

Das WEF trifft sich jedes Jahr in Davos, und die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt (viele in Privatjets), um über die Bedrohung durch den Klimawandel zu diskutieren.

Am gefährlichsten ist vielleicht, dass das WEF ein „Young Global Leaders Scheme“ anbietet, das rücksichtslose junge Männer und Frauen zu Marionetten der Kabale ausbildet. Viele der Absolventen erhalten Jobs in der Politik, in der grünen Bewegung, im Management von Wohltätigkeitsorganisationen und so weiter, und Schwab prahlt damit, dass „Absolventen“ dieses Programms, das von manchen als Gehirnwäsche angesehen werden könnte, überall in hohen Positionen zu finden sind. Die Prahlerei ist gerechtfertigt, und WEF-Anhänger sind in vielen Regierungen zu finden: Sunak in Großbritannien, Trudeau in Kanada und Macron in Frankreich haben alle Verbindungen zum WEF.

Die ganze Organisation erinnert mich sehr an die Scientology-Sekte, obwohl sie als Ersatz für die Bilderberger und als Werbeorganisation für die Europäische Union und die Vereinten Nationen unendlich viel gefährlicher und einflussreicher ist, als sie zu sein scheint.