Jenseits der Rhetorik: Die irakische Widerstandsfront weitet sich auf den amerikanisch-israelischen Krieg gegen Gaza aus

Zum ersten Mal stellt sich der irakische Widerstand militärisch direkt hinter sein palästinensisches Pendant, indem er Truppen an zwei Grenzen Israels positioniert und die Angriffe auf die US-Besatzungstruppen intensiviert.

Seit dem 17. Oktober beteiligen sich irakische Widerstandsgruppen aktiv an den Konflikten in Westasien, die sich im Gefolge der von der Hamas geführten Widerstandsoperation Al-Aqsa-Flut entwickelt haben.

Als Teil der Achse des Widerstands in der Region haben diese Gruppen etwa 50 Angriffe auf US-Militärstützpunkte in Syrien und im Irak durchgeführt und dabei Drohnen sowie Grad- und Katjuscha-Raketen eingesetzt. Sie haben auch damit gedroht, präzise Lang- und Mittelstreckenraketen gegen diese Ziele einzusetzen. Bei einem bemerkenswerten Vorfall wurden 20 US-Soldaten verletzt, wie das US-Verteidigungsministerium bestätigte.

Der irakische Widerstand hat auch Märsche gegen israelische Militärstützpunkte in den besetzten palästinensischen Gebieten initiiert. Diese Aktionen stießen jedoch auf den Widerstand der US-Luftabwehrsysteme in Jordanien und Israel.

Wichtig ist, dass diese Operationen zum ersten Mal seit 2003 eine Zusammenarbeit des Irak mit dem palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung darstellen. Sie sind auch ein Beweis für die beträchtlichen Fähigkeiten, die die Volksmobilisierungseinheiten (PMU) in den letzten Jahren mit diskreter Unterstützung des Iran entwickelt haben.

Irak antwortet auf den US-israelischen Krieg gegen Gaza

Nach ihrem Sieg über ISIS agierten die irakischen Widerstandsgruppen in einem komplexen politischen und sicherheitspolitischen Umfeld, zu dem eine direkte US-Militärpräsenz im Land, eine gelegentliche Feindseligkeit der irakischen Regierung gegenüber den Gruppen (der ehemalige Präsident Mustafa al-Kadhimi), eine scharfe interne politische Spaltung des Irak und eine anhaltende Einmischung von außen, insbesondere von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, gehören.

Trotz dieser Umstände haben die Gruppierungen ihre Raketen- und Drohnenkapazitäten weiter ausgebaut und ihr Bündnis mit einem weiteren Mitglied der Achse, der libanesischen Hisbollah, weiter gefestigt.

Doch nach der palästinensischen Widerstandsoperation vom 7. Oktober und den gnadenlosen Angriffen Israels auf den belagerten Gazastreifen und seine 2,2 Millionen Einwohner wurde ein endgültiger Schalter umgelegt. Diese Ereignisse veranlassten die irakischen Widerstandsgruppen – zum ersten Mal – in den Konflikt einzugreifen, um ihre Verbündeten in Gaza zu unterstützen.

In ihren Erklärungen wird der Krieg gegen den Gazastreifen als amerikanisch-israelischer Krieg wahrgenommen, und sie haben gewarnt, dass sie Druck auf die US-Besatzungstruppen ausüben werden, insbesondere wenn es zu einem direkten militärischen Eingreifen der USA im Namen von Tel Aviv kommt.

Zu den wichtigsten Errungenschaften der irakischen Widerstandsgruppen gehören bisher:

Erstens wurden die US-Besatzungstruppen im Irak und in Syrien als legitime Ziele für den irakischen Widerstand definiert. Das US-Militär reagiert nicht auf irakischem Territorium, weil es derzeit die Folgen einer Eskalation im Irak nicht tragen kann, die die Widerstandsgruppen zu einer Intensivierung und Ausweitung ihrer Angriffe auf neue US-Standorte und -Interessen veranlassen würde. Die amerikanischen Streitkräfte konzentrieren sich stattdessen auf Angriffe in Syrien, wo sie angeblich gegen “vom Iran unterstützte” Gruppen vorgehen.

Zweitens demonstriert der irakische Widerstand öffentlich seine militärische Unterstützung für seine palästinensischen Gegenspieler. Obwohl dies eine Premiere ist, haben die irakischen Gruppen den palästinensischen Widerstand bereits eine Woche nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen lautstark und aktiv unterstützt, und zwar konsequent und zuverlässig.

Drittens wurde eine Botschaft an das amerikanisch-israelische Bündnis über die künftige Beteiligung des Irak an wichtigen regionalen Fragen gesendet. Dies ist in vielerlei Hinsicht beispiellos und signalisiert, dass diese Gruppierungen beabsichtigen, eine Rolle bei militärischen Aktionen gegen ihre Achse zu spielen, auch in Palästina und im Libanon.

Viertens: Nachdem die PMU rechtlich als gewaltige politische und militärische Kraft im Irak etabliert wurde, wird es schwer sein, dieses Gleichgewicht der politischen Macht zu kippen, zumal ihre Operationen gegen die US-Besatzungstruppen – und möglicherweise die israelischen – in der breiteren arabischen Welt Unterstützung finden.

Warten auf die ‘Stunde Null’

Der Sprecher der irakischen Hisbollah-Brigaden, Jaafar al-Husseini, bekräftigt, dass die Angriffe auf US-Stützpunkte als Reaktion auf die israelische Aggression im Gazastreifen fortgesetzt und ausgeweitet werden. Er betont, dass die Brigaden in der Lage sind, alle US-Streitkräfte im Irak anzugreifen – auch die im kurdisch kontrollierten Norden des Landes: “Die Amerikaner kennen die militärischen und menschlichen Fähigkeiten des Widerstands sehr gut.”

Eine Fraktion des irakischen islamischen Widerstands, das Waad al-Sadiq-Korps, hat sich zu Drohnenangriffen auf den Stützpunkt Ain al-Assad, den größten US-Stützpunkt im Land, bekannt und damit auf die anhaltenden Gräueltaten der Zionisten in Gaza reagiert.

Der Generalsekretär der Gruppe, Muhammad al-Tamimi, erklärte unterdessen: “Die Widerstandskämpfer warten auf die Stunde Null, um die Grenze zu Israel zu stürmen”, und stellte fest, dass “der Widerstand bereit ist, ohne Verzögerung in die Schlacht um Gaza einzutreten”.

Eine Quelle innerhalb einer der bewaffneten Widerstandsgruppen verriet The Cradle, dass allein seine Gruppe “mehr als 17 Angriffe auf die Stützpunkte Ain al-Assad und Harir im Irak sowie auf die amerikanischen Streitkräfte, die auf dem Conoco-Feld im Nordosten von Deir Ezzor stationiert sind, durchgeführt hat.”

Die Quelle fügt hinzu: “An nur einem Tag, am 7. November, haben die Widerstandsgruppen mehr als fünf Angriffe auf die amerikanischen Besatzungsstützpunkte in Ain al-Assad, Harir, den Flughafen von Erbil und den Stützpunkt Al-Tanf in Syrien verübt.”

Pentagon-Sprecher John Kirby gab in einer Erklärung bekannt, dass die US-Streitkräfte “unter der Leitung von Präsident Joe Biden präzise defensive Luftangriffe an der irakisch-syrischen Grenze geflogen haben, die auf Einrichtungen zielten, die von bewaffneten Gruppen genutzt wurden, die an Angriffen auf US-Einrichtungen im Irak beteiligt waren.”

Trotz eifriger diplomatischer Bemühungen der USA – über omanische und katarische Vermittler -, die Länder der Achse des Widerstands (Iran, Irak, Syrien, Libanon und Jemen) von der offenen Unterstützung des Gazastreifens abzubringen, sind die Angriffe gegen die US-Besatzungstruppen in Syrien und im Irak weiter eskaliert.

Zu diesen Bemühungen der USA gehören Einschüchterungstaktiken wie die Mobilisierung ihrer Marineflotte im Mittelmeer an der Grenze zu Libanon und Palästina, zwei wichtigen Mitgliedern der Achse. Diese Maßnahmen schlugen jedoch fehl, so dass US-Außenminister Anthony Blinken am 5. November Bagdad besuchte, um Druck auf die irakische Regierung auszuüben und Drohungen gegen den vom Iran unterstützten Widerstand auszusprechen.

Laut einer Erklärung des US-Außenministeriums soll Blinken mit dem irakischen Premierminister Muhammad Shiaa Al-Sudani “die Notwendigkeit erörtert haben, den Konflikt nicht auszuweiten”, und die irakische Regierung aufgefordert haben, “die Verantwortlichen für die Angriffe auf die amerikanischen Streitkräfte zur Rechenschaft zu ziehen”.

Diese Forderungen stießen in der Bevölkerung und in der Politik auf breite Ablehnung. Irakische politische Aktivisten forderten den Abbruch der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und den Abzug ihrer Streitkräfte aus dem Irak, während der Führer der sadistischen Bewegung Muqtada al-Sadr die Schließung der US-Botschaft in Bagdad forderte.

US-Stützpunkte in Irak und Syrien im Visier

Derzeit sind die US-Streitkräfte an 22 Militärstandorten im Irak stationiert, darunter zehn Hauptstützpunkte an so unterschiedlichen Orten wie Sinjar, Mosul, Qayyarah, Al-Tun Kubri, Halabja, Balad, Mansouriya, Al-Taji und Al-Baghdadi (Ain al-Assad).

US-Soldaten sind auch in drei Lagern und anderen Stützpunkten in Kirkuk, im Victory-Stützpunkt am internationalen Flughafen von Bagdad – der für die Führung, Kontrolle, Ermittlungen und nachrichtendienstliche Informationen genutzt wird – und im Stützpunkt Habbaniya stationiert. Die Besatzungstruppen haben Konzentrationspunkte in Albukamal an der irakisch-syrischen Grenze in Albukamal, in der Nähe des strategisch wichtigen Grenzübergangs Al-Walid, und im Stützpunkt Al-Tanf (zusammen mit den britischen Streitkräften) am syrisch-jordanisch-irakischen Dreiländereck eingerichtet.

Geheimdienstberichten zufolge befinden sich in den US-Militärstützpunkten im Irak mehr als 22.000 Militärangehörige und Auftragnehmer, die verschiedene Funktionen ausüben, z. B. Soldaten, Berater, Ausbilder, Überwachungsbeamte, Informationsanalysten, Techniker und die Luftwaffe.

Parallel dazu unterhalten die US-Streitkräfte unter dem Vorwand der Bekämpfung von ISIS und der Ausbildung irakischer Streitkräfte eine Präsenz in 20 Stützpunkten und Militäranlagen in Syrien. Die wichtigsten Stützpunkte befinden sich am Flughafen Tabqa, in Rmelan, Al-Malikiyah, Tal Tamr, Farzeh, Manbij und Ain al-Arab.

Drei weitere Militärstandorte befinden sich im Gouvernement Al-Hasaka und zwei in Manbidsch. Regionale Strategieexperten argumentieren, dass diese umfangreiche Stationierung von US-Streitkräften weit über eine beratende Funktion hinausgeht und sich in das umfassendere amerikanisch-israelische Projekt der Balkanisierung der Region einfügt.

Mobilisierung an der jordanischen Grenze

Abgesehen von den Angriffen auf US-Stützpunkte im Irak und in Syrien haben nach Informationen von The Cradle bereits Hunderte von irakischen Widerstandskämpfern in Erwartung einer Eskalation des regionalen Krieges die Grenze nach Syrien und Libanon überquert. Dies sagte ein Militärbeamter einer der Fraktionen:

“Der irakische Widerstand hat während der Kämpfe gegen die amerikanische Besatzung und ISIS unschätzbare Erfahrungen in der städtischen Kriegsführung und in schwierigem Gelände gesammelt. Die meisten Widerstandsbewegungen haben das Schlachtfeld mit der israelischen Seite und die Grenzübergänge aus den Nachbarländern der palästinensischen Grenzen genau studiert, und wenn die Stunde Null gekommen ist, werden die Israelis von der Ankunft der Kämpfer in den besetzten palästinensischen Gebieten überrascht sein.”

Gleichzeitig haben irakische Gruppierungen Tausende von Männern entlang der irakischen Grenze zu Jordanien mobilisiert, um Amman unter Druck zu setzen, den Übergang zu öffnen.

Der nächstgelegene irakische Grenzübergang ist zwar 550 Kilometer von Gaza-Stadt und 373 Kilometer von der jordanisch-palästinensischen Grenze entfernt, was die Überquerung ohne jordanische Genehmigung schwierig macht, doch hat dies über 4.000 Iraker nicht davon abgehalten, sich in der Nähe der irakisch-jordanischen Grenze zu versammeln. Dabei handelt es sich nicht nur um Mitglieder der irakischen Widerstandsgruppen, sondern auch um irakische Gemeinde- und Stammesaktivisten aus allen irakischen Sekten.

The Cradle besuchte kürzlich den Grenzübergang Trebil (575 Kilometer westlich von Bagdad), wo ein provisorisches Lager für Tausende von Unterstützern der Palästinenser errichtet wurde. Abu Jaafar, einer der Organisatoren des Sitzstreiks, berichtet:

“Diese Volksbewegung entspringt dem Verantwortungsgefühl für die palästinensische Sache und dem Versuch, der Welt eine Stimme zu geben, um die Unterdrückung des palästinensischen Volkes aufzuzeigen und zu zeigen, dass die palästinensische Sache die Sache aller Muslime ist, nicht nur der Palästinenser.”

Hassan al-Daraji, der an der Sitzblockade teilnimmt, erklärt gegenüber The Cradle, dass “die hier Anwesenden nur ein kleiner Teil derer sind, die den Wunsch haben, die palästinensische Grenze zu erreichen. Tausende von Menschen warten auf die Stunde Null, um die Grenze zu überqueren”.

Einige pro-westliche Medien haben versucht, aus dem, was derzeit eine zivile Versammlung an der irakisch-jordanischen Grenze ist, etwas viel Schlimmeres zu machen – eine Versammlung von Bewaffneten, die versuchen, die jordanische Grenze zu überqueren. Abu Jaafar weist diese Behauptung entschieden zurück:

“Das Ziel des Sitzstreiks ist die friedliche Solidarität und die moralische Unterstützung des Gazastreifens, denn das Organisationskomitee des Sitzstreiks hat Sachspenden in der Hoffnung gesammelt, dass wir sie über die jordanisch-palästinensische Grenze bringen können, und wir sind hier, um Druck auf die internationale Gemeinschaft auszuüben.”

Kurz gesagt, die Aktionen der irakischen Widerstandsgruppen nach der Flutung der Al-Aqsa und der israelischen Aggression im Gazastreifen markieren einen bedeutenden Wandel in ihrer regionalen Rolle und ihren wachsenden Fähigkeiten.

Indem sie die lokale US-Militärpräsenz – Israels wichtigster Unterstützer und Ermöglicher – ins Visier nehmen, definieren diese Gruppierungen nicht nur ausländische Streitkräfte als legitime Ziele neu, sondern demonstrieren auch eine nie dagewesene direkte militärische Unterstützung für den palästinensischen Widerstand.