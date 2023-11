Machenschaften hinter den Kulissen des Impfstoffherstellers: Moderna spioniert uns aus

In einer ausgezeichneten neuen investigativen Reportage für UnHerd enthüllen Lee Fang und Jack Poulson die Machenschaften hinter den Kulissen des Impfstoffherstellers Moderna, um die öffentliche Debatte über Impfstoffe zu beeinflussen und zu zensieren. Nachfolgend ein Auszug.

Hinter den Kulissen arbeitet die Marketingabteilung des Unternehmens mit ehemaligen Strafverfolgungsbeamten und Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens zusammen, um die Impfpolitik zu überwachen und zu beeinflussen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei eine von der Pharmaindustrie finanzierte NGO namens Public Good Projects. Laut den uns vorliegenden Dokumenten arbeitet PGP eng mit Social-Media-Plattformen, Regierungsbehörden und Nachrichtenwebsites zusammen, um die „Hauptursache für die zögerliche Haltung gegenüber Impfstoffen“ zu bekämpfen, indem Fehlinformationen schnell aufgedeckt und „korrigiert“ werden. Ein Netzwerk von 45.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe erhält Gesprächsleitfäden „und Ratschläge, wie zu reagieren ist, wenn Fehlinformationen über Impfstoffe kursieren“, heißt es in einer E-Mail von Moderna.

Die Desinformationsabteilung von Moderna setzt den öffentlichen Diskurs fort, der seit Beginn der Pandemie tobt und darauf abzielt, alles zu unterbinden, was die Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 untergraben könnte, einschließlich der Abschottung und der Bemühungen, Massenimpfungen zu fördern. Diese Dokumente bieten neue Einblicke in einen Prozess, der in den vergangenen drei Jahren für heftige Debatten gesorgt hat.

Mit PGP überwacht Moderna eine breite Palette von Mainstream-Medien sowie unkonventionelle Medien wie die Online-Gaming-Community Steam und Medium. Gleichzeitig behält Moderna auch Talkwalker, das seine künstliche Intelligenz „Blue Silk“ einsetzt, um Diskussionen über Impfstoffe auf 150 Millionen Websites in fast 200 Ländern zu überwachen. Diskussionen über „Konkurrenten“, einschließlich Diskussionen über Pfizer, werden ebenso angezeigt wie zögerliches Verhalten gegenüber Impfstoffen.

Zu dem Überwachungsteam gehört Modernas Global Intelligence Division, die von Nikki Rutman geleitet wird, die fast 20 Jahre lang als Analystin für das Federal Bureau of Investigation gearbeitet hat. Rutman arbeitete im FBI-Büro in Boston während der Operation COVID-19, die als „Operation Warp Speed“ bekannt wurde und bei der das FBI wöchentliche Cybersicherheitssitzungen mit dem in Boston ansässigen Unternehmen Moderna abhielt. Sie ist eine von vielen ehemaligen Strafverfolgungsbeamten, die jetzt für den Impfstoffhersteller arbeiten. Die Beteiligung ehemaliger Strafverfolgungsbeamter spiegelt einen breiteren Trend im Bereich der Desinformation wider, da das Department of Homeland Security und das FBI zunehmend auf Social-Media-Plattformen zurückgreifen, um inhaltliche Entscheidungen zu treffen, die die nationale Sicherheit betreffen.

Die Berichte, die von der Abteilung herausgegeben und an die Mitarbeiter verteilt werden, enthalten farbcodierte Warnungen über den Schweregrad verschiedener Anti-Impf-Narrative. Die Warnungen mit hohem und mittlerem Schweregrad enthalten Erläuterungen zur Informationsquelle und zu den Gründen, warum sie von Bedeutung sind, gefolgt von einer Auflistung der Meldungen mit geringem Risiko, die „beobachtet werden“ und „derzeit keine Maßnahmen rechtfertigen“. Sollte eine Reaktion erforderlich sein, „wird unser Team die betroffenen Interessengruppen informieren und Empfehlungen aussprechen“.

Laut einem Bericht, den wir gesehen haben, wird Musk als „hohes Risiko“ eingestuft. Konkret ging es um ein Video von Musk, in dem er sich über Medien und Regierungsbeamte lustig machte, die behaupteten, der Impfstoff COVID-19 sei „zu 100 Prozent wirksam“ gegen das Virus. Der Bericht stellte keine Falschaussagen fest, warnte jedoch davor, dass sein Video die Tatsache unterstreiche, dass „Täuschung durch Gesundheitsbehörden und Gesundheitsdienstleister während der Pandemie“ „den Grundstein für Misstrauen gegenüber glaubwürdigen Quellen über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen legen würde“.

Ein weiterer prominenter Kritiker von Big Pharma, der in einem Moderna-Bericht erwähnt wird, ist Russell Brand. Er war im September ins Visier geraten, nachdem einige in den sozialen Medien vermutet hatten, dass er wegen seiner „Anti-Impf-Überzeugungen“ zur Zielscheibe geworden sei. Der Bericht zeigte ein Video, in dem Brand die Profite der Pharmaindustrie anprangerte und behauptete, dass Moderna und Pfizer mit der Pandemie „jede Sekunde 1.000 Dollar Gewinn“ machten. Die Behauptung wird in einer „Hochrisikowarnung“ zusammengefasst, in der davor gewarnt wird, dass Brands Ansichten „in Anti-Impfkreisen verbreitet werden, wo er als Verkünder der Wahrheit und als Bedrohung der Autorität angesehen wird“. Moderna stellt außerdem fest, dass Brand von „hochrangigen“ Persönlichkeiten wie Elon Musk und Tucker Carlson unterstützt wird. In keinem der Berichte, die wir gesehen haben, wird versucht, die Behauptungen zu widerlegen. Vielmehr werden die Behauptungen automatisch als „Fehlinformation“ eingestuft, wenn sie zu einer zögerlichen Haltung gegenüber Impfungen führen.

