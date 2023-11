Die Studie, die das Impfstoffimperium zu Fall hätte bringen sollen.

Von Patricia Harrity

Big Pharma hat versucht, eine schockierende Studie zu vertuschen, in der gefährliche Schwermetalle in allen getesteten Impfstoffen gefunden wurden. Laut Jon Rappaport eröffnet diese Studie von Dr. Gaiti aus dem Jahr 2017 ein ganz neues Feld: die Untersuchung von Nanopartikeln in Impfstoffen, wo keine erwartet wurden. „Solche Partikel sind keine Medizin im Sinne des Wortes“, sagt Jon Rappaport, der hinzufügt, dass es ein „Blitz aus heiterem Himmel war, ein kompletter Schocker“ und er fragt. „Wie viele Fälle von Hirnschäden bei Kindern und Autismus können auf die Kontamination mit Nanopartikeln zurückgeführt werden?“

Jon Rappaport schrieb einen ausführlichen Artikel über die Studie und hat ihn diese Woche aktualisiert. Ich denke, dass diese Informationen viele Menschen wie mich verärgern und aufregen werden, deren Kinder an SIDS, Hirnschäden oder Autismus gestorben sind, und die sicherlich das Imperium zu Fall bringen sollten.

Die Impfstoffstudie, die das Imperium zu Fall hätte bringen sollen

Von Jon Rappaport

Als ich diese Studie vor einigen Jahren entdeckte und den folgenden ausführlichen Artikel darüber schrieb, war die Studie wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ein völliger, verheerender Schock.

Das ist sie immer noch.

Sie ist mehr als genug, um das gesamte Impfstoffimperium zu stürzen.

In Würdigung der Arbeit der Mitautorin der Studie, Dr. Antonietta Gatti, schrieb Catherine Austin Fitts: „Nicht lange nach der Veröffentlichung dieser revolutionären Studie führten die Steuerbehörden eine Razzia durch und untersuchten das Labor und das Privathaus von Dr. Gatti und [ihrem Ehemann] Dr. Montanari – eine nur allzu übliche Methode der Einschüchterung.“

DAS war die „wissenschaftliche Nachbereitung“.

Kurz gesagt, Dr. Gattis Studie von 2017 zeigte eine unglaubliche Menge an Verunreinigungen in einer ganzen Reihe von traditionellen Impfstoffen. Die Verunreinigung erfolgte in Form von winzigen Nanopartikeln, meist metallisch, und offensichtlich hochgradig schädlich und gefährlich.

Bevor ich meine Zusammenfassung und Analyse dieser Studie lese – hier ist eine aktualisierte Mitteilung von Dr. Gatti, die ich vor ein paar Tagen erhalten habe. Darin wird auf drastische und beunruhigende Weise beschrieben, was mit ihr, ihrer Arbeit und ihrem Labor geschehen ist. Dies ist erschreckend:

„Ende letzten Jahres hatte unser Labor nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, seine Forschung fortzusetzen. Die Erlöse aus den wenigen Analysen, die von Privatpersonen angefordert wurden, lagen weit unter dem, was uns die Forschung kostete. Dann gab es zwei Möglichkeiten: alles zu schließen oder eine Stiftung zu gründen, indem wir alles, was uns gehörte, verschenkten und hofften, Sponsoren zu finden. Schließlich finden alle Initiativen, selbst die skurrilsten, jemanden, der bereit ist, einen finanziellen Beitrag zu leisten. Warum nicht auch eine Stiftung, die Grundlagenforschung zur Gesundheit betreibt? Wir haben uns also für Letzteres entschieden, und die Stiftung Nanodiagnostik war geboren.“

„Aber nach fast einem Jahr ist noch kein Cent eingegangen. Kurz gesagt, kein Unternehmen, kein Privatmann, keine Institution ist bereit, einen Beitrag zu leisten.“

„Viele Menschen fordern weiterhin Ergebnisse und stellen Fragen, auf die sie von den Institutionen oder ihren Ärzten keine Antworten erhalten, aber wenn es darum geht, sich von etwas Geld zu trennen, ist das Schweigen absolut.“

„Es ist klar, dass unsere Arbeit eine Bedrohung für milliardenschwere Geschäfte ist, die zumindest für die meisten Menschen nicht ganz klar sind. Aus diesem Grund werden die absurdesten und unglaublichsten Verleumdungen zu unserem Nachteil erfunden.

Da sie nicht in der Lage sind, unsere wissenschaftlichen Ergebnisse zu bestreiten, gibt es Leute, die – meist anonym – veröffentlichen, dass wir enorme Summen verdienen, und sogar den Eindruck erwecken, dass die Stiftung uns gehört, obwohl bekannt sein sollte, dass Stiftungen niemandem gehören und niemand von ihnen profitieren kann. Und das, obwohl wir alles gespendet haben, was uns gehört, und wir arbeiten umsonst.“

„Eine andere Taktik ist der Versuch, uns mit Lügen zu isolieren und zu diskreditieren. Was die Universität von Bologna vor ein paar Tagen getan hat, die Universität, an der ich meinen Abschluss gemacht, mich dann spezialisiert und gelehrt habe, ist ein kleines Beispiel.“

„Vor ein paar Monaten hat uns diese Universität gefragt, ob wir bereit wären, [eine] Studentin … aufzunehmen, die ihre Abschlussarbeit bei uns anfertigen würde. Wir stimmten zu und besprachen mit der Studentin das weitere Vorgehen. Einige Monate vergingen, und als die Universitätsleitung vor ein paar Wochen erfuhr, dass die Studentin bei uns arbeiten würde, schickte sie uns ein paar Zeilen, in denen sie uns mitteilte, dass das, was wir tun (und was ich an dieser Universität gelehrt hatte), für sie uninteressant sei (was in gewisser Weise stimmt, auch wenn es sehr weit vom Auftrag der Universität entfernt ist). Natürlich blieb mein Brief an den Rektor mit der Bitte um Erklärungen unbeantwortet.“

„Und es ist auch müßig zu sagen, wie schwierig es ist, die Ergebnisse zu veröffentlichen, die wir weiterhin erhalten und die denjenigen nicht gefallen, die die medizinischen Fachzeitschriften finanzieren, über deren wissenschaftlichen Charakter ich mich lieber nicht äußern möchte. Denn zweimal hat der Herausgeber nach der Veröffentlichung eines Artikels (über Impfstoffe und über SIDS) darum gebeten, sie zurückzuziehen [sic]. Nur die Arbeit der Anwälte von Robert Kennedy Jr. hat diese Aufforderung gestoppt.“

„Neuartige chemisch-physikalische Autopsieuntersuchungen bei plötzlichem Kindstod und plötzlichem unerklärlichem intrauterinem Tod“ (hier klicken)

„Nur zu Ihrer Information: Trotz aller Schwierigkeiten befassen wir uns jetzt mit sehr kritischen Themen: spontan abgetriebene Babys, Analyse der Gehirne von Säuglingen, die in Kinderbetten gestorben sind (Sudden Infant Death Syndrome, auch bekannt als SIDS), Analyse dessen, was vom Himmel fällt (z.B. kürzlich noch nie gesehener Hagel), Lebensmittel, usw. All dies kann nur mit persönlicher Diskreditierung bekämpft werden.“

„Wir haben schon lange keinen Besuch mehr vom Regime bekommen. Für sie reicht es, unsere Computer und Telefone zu überwachen. Der Rest wird von ‚Freiwilligen‘ erledigt. Was andere Wissenschaftler betrifft, so beschäftigt sich niemand mit unseren Themen in vollem Umfang. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man damit ein Risiko eingeht, das man lieber nicht eingeht.“

„Solange wir es schaffen, werden wir weiterarbeiten. Wenn sich jedoch kein Sponsor findet (leeres Gerede und leere Versprechungen sind nicht nur nutzlos, sondern auch Zeitverschwendung), bleibt uns nichts anderes übrig, als die Niederlage zu erklären, eine Niederlage, die der ganzen Welt und vor allem den Kindern gehört, die das Schicksal, das sie erleiden, nicht verdient haben.“

„…Ich gebe einige Details über unsere Stiftung Nanodiagnostik (hier klicken)…“

WENN SIE KÖNNEN, BITTE SPENDEN SIE FÜR die wichtige Arbeit von Dr. Gatti auf der oben genannten Website.

Hier ist mein Originalartikel über Dr. Gattis Studie zur Impfstoffkontamination:

Gefährliche Nanopartikel kontaminieren viele Impfstoffe: bahnbrechende Studie

„Die Lunge“, Zweite Ausgabe: „Nanopartikel [sind] in ihrer Größe mit subzellulären Strukturen vergleichbar … und können daher leicht in biologische Systeme eingebaut werden.“

Eine 2017 durchgeführte Studie von 44 Arten von 15 herkömmlichen Impfstoffen, die von führenden globalen Unternehmen hergestellt werden, hat eine sehr beunruhigende und bisher nicht berichtete Tatsache aufgedeckt:

Die Impfstoffe sind stark mit einer Vielzahl von Nanopartikeln kontaminiert.

Bei vielen der Partikel handelt es sich um Metalle.

Wir sprechen hier von herkömmlichen Impfstoffen wie HPV, Grippe, Schweinegrippe, Hepatitis B, MMR, DPT, Tetanus usw.

Um einige der zerstörerischen Auswirkungen von kontaminierten Nanopartikeln in Impfstoffen zu verstehen, hier die bahnbrechende Studie von 2017:

International Journal of Vaccines & Vaccination Volume 4 Issue 1 January 23 2017 New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination Antonietta M Gatti and Stefano Montanari (Paper archiviert hier und hier)

„Die durchgeführten Analysen zeigen, dass die untersuchten Impfstoffe in allen Proben nicht biokompatible und biopersistente Fremdkörper enthalten, die von den Herstellern nicht deklariert werden und gegen die der Körper in jedem Fall reagiert. Diese neue Untersuchung stellt eine neue Qualitätskontrolle dar, die zur Bewertung der Sicherheit eines Impfstoffs eingesetzt werden kann. Unsere Hypothese ist, dass diese Kontamination unbeabsichtigt ist, da sie wahrscheinlich auf verunreinigte Bestandteile oder Verfahren industrieller Prozesse (z. B. Filtrationen) zurückzuführen ist, die zur Herstellung von Impfstoffen verwendet werden…“

Lassen die Studienautoren die Möglichkeit offen, dass die Verunreinigung absichtlich erfolgt ist?

„Die Menge der entdeckten Fremdkörper und in einigen Fällen auch ihre ungewöhnliche chemische Zusammensetzung haben uns verblüfft. Die identifizierten anorganischen Partikel sind weder biokompatibel noch biologisch abbaubar, d. h. sie sind biopersistent und können Wirkungen hervorrufen, die entweder unmittelbar nach der Injektion oder erst nach einer gewissen Zeit nach der Verabreichung sichtbar werden. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Partikel (Kristalle und nicht Moleküle) Fremdkörper für den Organismus sind und sich auch so verhalten. Insbesondere ist ihre Toxizität in mancher Hinsicht anders als die der chemischen Elemente, aus denen sie bestehen, und zu dieser Toxizität kommt noch hinzu, dass sie eine Entzündungsreaktion auslösen…“.

„Nach der Injektion können diese Mikropartikel, Nanopartikel und Aggregate an der Injektionsstelle verbleiben und Schwellungen und Granulome bilden… Sie können aber auch durch den Blutkreislauf transportiert werden und entziehen sich so jedem Versuch, ihren endgültigen Bestimmungsort zu erraten… Wie bei allen Fremdkörpern, insbesondere wenn sie so klein sind, lösen sie eine Entzündungsreaktion aus, die chronisch ist, da die meisten dieser Partikel nicht abgebaut werden können. Darüber hinaus kann der Protein-Corona-Effekt…aufgrund einer Nano-Bio-Interaktion…organische/anorganische Verbundpartikel erzeugen, die das Immunsystem in unerwünschter Weise stimulieren können…Es ist unmöglich, nicht hinzuzufügen, dass Partikel in der Größe, wie sie oft in Impfstoffen beobachtet werden, in Zellkerne eindringen und mit der DNA interagieren können…“

„In einigen Fällen, z. B. bei Eisen und einigen Eisenlegierungen, können sie korrodieren, und die Korrosionsprodukte wirken sich toxisch auf das Gewebe aus…“

„Angesichts der Kontaminationen, die wir in allen Proben von Humanimpfstoffen beobachtet haben, sind unerwünschte Wirkungen nach der Injektion dieser Impfstoffe möglich und glaubwürdig und haben den Charakter des Zufalls, da sie davon abhängen, wohin die Kontaminanten durch den Blutkreislauf getragen werden. Es liegt auf der Hand, dass ähnliche Mengen dieser Fremdkörper bei sehr kleinen Organismen wie denen von Kindern schwerwiegendere Auswirkungen haben können. Ihre Anwesenheit in den Muskeln … könnte die Muskelfunktionalität stark beeinträchtigen …“

„Bei der Untersuchung von Fällen von Umweltverschmutzung durch verschiedene Verschmutzungsquellen stoßen wir auf Partikel mit einer ähnlichen chemischen Zusammensetzung wie die in den von uns untersuchten Impfstoffen. In den meisten Fällen sind die entdeckten Kombinationen sehr seltsam, da sie keinen technischen Nutzen haben, in keinem Materialhandbuch zu finden sind und wie das Ergebnis einer zufälligen Bildung aussehen, die zum Beispiel bei der Verbrennung von Abfällen auftritt. Unabhängig von ihrer Herkunft sollten sie auf keinen Fall in injizierbaren Arzneimitteln enthalten sein, geschweige denn in Impfstoffen, vor allem nicht in solchen für Kleinkinder.“

Diese Studie aus dem Jahr 2017 eröffnet ein ganz neues Feld: die Untersuchung von Nanopartikeln in Impfstoffen, wo man sie nicht erwartet hatte.

Solche Partikel sind in keinem Sinne des Wortes Medizin.

Viele juristische und wissenschaftliche „Experten“ behaupten, der Staat habe das Recht, Impfstoffe vorzuschreiben und sie der Bevölkerung aufzuzwingen. Aber diese kontaminierenden Nanopartikel sind keine Impfstoffe oder Medikamente. Nur ein Verrückter würde das Recht des Staates verteidigen, sie zu injizieren.

Hier ist ein weiterer Abschnitt aus der Studie von 2017. Die Handelsnamen der Impfstoffe und die Zusammensetzungen der Nanopartikel sind angegeben. Atmen Sie tief durch und schnallen Sie sich an:

„…in allen Fällen [alle 44 Impfstoffe] wurde außerdem das Vorhandensein von mikro-, submikro- und nanoskaligen, anorganischen Fremdkörpern (von 100 nm bis etwa zehn Mikrometer) festgestellt, deren Vorhandensein in den Beipackzetteln des Produkts nicht deklariert war…“

„…einzelne Partikel, Cluster von Mikro- und Nanopartikeln (weniger als 100nm) und Aggregate…Trümmer von Aluminium, Silizium, Magnesium und Titan; von Eisen-, Chrom-, Silizium- und Kalziumpartikeln…in einem Cluster angeordnet, und Aluminium-Kupfer-Trümmer…in einem Aggregat.“

„…die Partikel sind von einem biologischen Substrat umgeben und eingebettet. In allen analysierten Proben haben wir Partikel identifiziert, die Folgendes enthalten: Blei (Typhym, Cervarix, Agrippal S1, Meningitec, Gardasil) oder rostfreien Stahl (Mencevax, Infarix Hexa, Cervarix. Anatetall, Focetria, Agrippal S1, Menveo, Prevenar 13, Meningitec, Vaxigrip, Stamaril Pasteur, Repevax und MMRvaxPro).“

„…Wolframpartikel in Tropfen von Prevenar und Infarix identifiziert (Aluminium, Wolfram, Kalziumchlorid).“

„…Einzelne Trümmer in Repevax (Silizium, Gold, Silber) und Gardasil (Zirkonium) gefunden.“

„Einige metallische Partikel aus Wolfram oder rostfreiem Stahl wurden ebenfalls identifiziert. Andere Partikel, die Zirkonium, Hafnium, Strontium und Aluminium enthalten (Vivotif, Meningetec); Wolfram, Nickel, Eisen (Priorix, Meningetec); Antimon (Menjugate kit); Chrom (Meningetec); Gold oder Gold, Zink (Infarix Hexa, Repevax), oder Platin, Silber, Wismut, Eisen, Chrom (MMRvaxPro) oder Blei, Wismut (Gardasil) oder Cer (Agrippal S1) wurden ebenfalls gefunden. Wolfram kommt nur in 8/44 Impfstoffen vor, während Chrom (allein oder in Legierung mit Eisen und Nickel) in 25/44 Impfstoffen enthalten ist. Die Untersuchungen ergaben, dass einige Partikel in ein biologisches Substrat eingebettet sind, wahrscheinlich Proteine, Endotoxine und Rückstände von Bakterien. Sobald ein Partikel mit proteinhaltigen Flüssigkeiten in Berührung kommt, kommt es zu einer Nano-Bio-Wechselwirkung…und es bildet sich eine ‚Proteinkorona’…Die Nano-Bio-Wechselwirkung erzeugt eine Verbindung von größerer Größe, die nicht biologisch abbaubar ist und schädliche Wirkungen hervorrufen kann, da sie vom Körper nicht als solche erkannt wird.“

„…Beispiele für diese Nano-Bio-Wechselwirkungen. Man kann Aggregate (stabile zusammengesetzte Einheiten) sehen, die Partikel von Blei in Meningitec enthalten… von rostfreiem Stahl (Eisen, Chrom und Nickel…) und von Kupfer, Zink und Blei in Cervarix… Ähnliche Aggregate, wenn auch in anderen Situationen (Patienten, die an Leukämie oder Kryoglobulinämie leiden), wurden bereits in der Literatur beschrieben.“

Ich bin sicher, Sie haben die offiziellen Beteuerungen gelesen, dass Probleme bei der Herstellung von Impfstoffen „selten“ sind. Sie können diese Verlautbarungen zusammen mit anderen medizinischen Lügen zu den Akten legen.

„Ich hätte gerne das Schwermetallsandwich auf Roggenbrot, bitte. Und können Sie es mir, anstatt es auf einem Teller zu servieren, auch injizieren?“

Aus den Ergebnissen dieser Studie von 2017 ergeben sich mehrere wichtige Fragen, die beantwortet werden müssen:

Werden einige dieser Nanopartikel absichtlich in Impfstoffe eingebracht?

Führt der Standardherstellungsprozess für herkömmliche Impfstoffe UNBEDINGT zu einer gefährlichen und zerstörerischen Nanokontamination?

Neue Nanotechnologie wird bereits bei der Herstellung verschiedener Impfstoffe eingesetzt – angeblich zur „Verbesserung der Wirksamkeit“. Tatsächlich handelt es sich bei dem RNA-Impfstoff COVID-19 um einen Nanotyp. Hat dieses Herstellungsverfahren den unvermeidlichen Effekt, dass ein Wirbelsturm von Nanopartikeln freigesetzt wird?

Wie viele Fälle von Hirnschäden und Autismus bei Kindern können auf die Kontamination durch Nanopartikel zurückgeführt werden?

Und schließlich, wo werden diese kontaminierten Impfstoffe hergestellt? In der oben genannten Studie wurde nicht versucht, dies herauszufinden. Das lag nicht im Rahmen der Untersuchung. Es ist allgemein bekannt, dass z. B. im Falle der USA Impfstoffe oder ihre Bestandteile in vielen Fällen nicht im Inland hergestellt werden. Wo bleibt da die Kontrolle der Sicherheit? Etwa in China, wo es zahlreiche Pharmaskandale im Zusammenhang mit der Verunreinigung von Produkten gegeben hat?

Die Impfstoffhersteller zeigen nicht das geringste Interesse an der Beantwortung dieser Fragen. Sie sind damit beschäftigt, so zu tun, als gäbe es diese Fragen nicht.

Es wäre selbstmörderisch, dem Establishment zu vertrauen.