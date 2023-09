Weltwirtschaftsforum und der Raubzug biometrischer Daten: Malaria als Vorwand für globale Überwachung?

„Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine biometrische Lösung angewandt, um die Lieferung von Malaria-Impfstoffen zu verfolgen und so Leben zu retten“, so das Weltwirtschaftsforum. Die Globalisten wollen unsere individuellen biometrischen Daten, um jeden Einzelnen in eine zentrale Datenbank zu programmieren. Wiederum beginnen sie alle Tests an den schwächsten und verzweifeltsten Ländern, die nicht die Mittel haben, um Hilfe abzulehnen. Der WEF erklärt nun, dass er mit der Erfassung individueller biometrischer Daten beginnen muss, um Malaria zu besiegen.

Das WEF erwähnt, dass jedes vierte Kind bei der Geburt nicht registriert ist, was ein großes Problem für die Regierungen darstellt, die alle Menschen verfolgen und besteuern müssen. Das WEF stellt dies jedoch als Gesundheitsrisiko dar und erklärt, dass das Gesundheitspersonal Zugang zu medizinischen Unterlagen benötigt. Eine einfache Geburtsurkunde reiche nicht aus, da es sich um einen manuellen Prozess handele, der fehleranfällig sei. „Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, diese biometrischen Lösungen in entlegene Gebiete in globalen Gesundheitskontexten zu bringen, wo es oft an Konnektivität und Elektrizität mangelt. Aber das beginnt sich zu ändern“, heißt es auf der Website.

Simprints, ein britisches Sozialunternehmen, NEC, ein japanisches Technologieunternehmen, und Gavi, die Vaccine Alliance, haben sich zusammengetan, um das „erste skalierbare biometrische System für Kinder“ des WEF zu entwickeln. Der WEF hat Ghana als erstes Ziel ins Auge gefasst. Für den Malaria-Impfstoff sind vier Dosen erforderlich, und wer seine Kinder impfen lassen will, muss die biometrischen Daten des Kindes angeben.

„Wie alle sensiblen Daten erfordert auch die Verwendung biometrischer Daten robuste technische und rechtliche Schutzmaßnahmen. Der Datenschutz muss von Anfang an durch Datensilos, Verschlüsselung und strenge Einwilligungsprotokolle gewährleistet werden“, heißt es auf der Website. Wer wird Zugang zu diesen Daten haben? Wie können wir sicherstellen, dass sie verschlüsselt werden? Wir kennen ihre Pläne für den Großen Reset – sie werden alle verfügbaren Daten für die kommende globale Datenbank verwenden. Dies ist der erste Schritt zur Abschaffung von Geburtsurkunden und zwingt alle neuen Leben, ihre individuellen biometrischen Daten an das System zu übermitteln.