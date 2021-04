Weltwirtschaftsforum warnt vor Cyber-Attacke, die zum systemischen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems führt

Ein WEF-Bericht bezeichnet den Zusammenschluss von Wall-Street-Banken, ihren Regulierungsbehörden und Nachrichtendiensten als notwendig, um Cyber-Attacken zu begegnen.

„Wenn die Pandemie die erste Stufe des Staatsstreichs der Technokratie darstellte, dann steht ein großes Finale noch bevor. Jetzt bereitet sich das Weltwirtschaftsforum auf einen massiven Cyberangriff vor, der zum Zusammenbruch des globalen Finanzsystems führt. Dies könnte den ‚Großen Reset‘ vollenden, bei dem alles kippt.“ ⁃ Patrick M. Wood, Herausgeber „Technocracy News“

Im November 2020 erstellten das Weltwirtschaftsforum (WEF) und das Carnegie Endowment for International Peace gemeinsam einen Bericht, in dem davor gewarnt wurde, dass das globale Finanzsystem zunehmend anfällig für Cyberangriffe sei. Zu den Beratern der Gruppe, die den Bericht erstellte, gehörten Vertreter der Federal Reserve, der Bank of England, des Internationalen Währungsfonds, von Wall-Street-Giganten wie JP Morgan Chase und Silicon-Valley-Giganten wie Amazon.

Der ominöse Bericht wurde nur wenige Monate, nachdem das Weltwirtschaftsforum eine Simulation genau dieses Ereignisses durchgeführt hatte – ein Cyberangriff, der das globale Finanzsystem in die Knie zwingt – in Zusammenarbeit mit Russlands größter Bank, die die wirtschaftliche „digitale Transformation“ des Landes mit der Einführung einer eigenen, von der Zentralbank unterstützten Kryptowährung ankurbeln soll, veröffentlicht.

Erst kürzlich, am vergangenen Dienstag, hat die größte Organisation für den Informationsaustausch in der Finanzindustrie, zu deren bekannten Mitgliedern die Bank of America, Wells Fargo und die CitiGroup gehören, erneut gewarnt, dass nationalstaatliche Hacker und Cyberkriminelle zusammenarbeiten würden, um das globale Finanzsystem kurzfristig anzugreifen. Der CEO dieser Organisation, bekannt als Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), hatte zuvor den WEF-Carnegie-Bericht beraten, der in ähnlicher Weise gewarnt hatte.

Solche koordinierten Simulationen und Warnungen von denjenigen, die das derzeitige, kränkelnde Finanzsystem beherrschen, sind offensichtlich Anlass zur Sorge, insbesondere, wenn man bedenkt, dass das Weltwirtschaftsforum für seine Simulation „Event 201“ bezüglich einer globalen Coronavirus-Pandemie bekannt wurde, die nur wenige Monate vor der COVID-19-Krise stattfand.

Die COVID-19-Krise wird seitdem als Hauptbegründung für die Beschleunigung der „digitalen Transformation“ des Finanzsystems und anderer Sektoren angeführt, die das Forum und seine Partner seit Jahren fördern. Ihre jüngste Vorhersage eines Weltuntergangs, eines Cyberangriffs, der das derzeitige Finanzsystem zu einem Stopp bringt und seinen systemischen Zusammenbruch auslöst, würde den letzten, aber notwendigen Schritt für das vom Forum gewünschte Ergebnis dieser weitreichenden Umstellung auf eine digitale Währung und eine verstärkte globale Steuerung der internationalen Wirtschaft darstellen.

Angesichts der Tatsache, dass Experten seit der letzten globalen Finanzkrise davor gewarnt haben, dass der Zusammenbruch des gesamten Systems aufgrund der Misswirtschaft der Zentralbanken und der zügellosen Korruption an der Wall Street unvermeidlich war, würde ein Cyberangriff auch das perfekte Szenario für die Demontage des aktuellen, scheiternden Systems bieten, da er die Zentralbanken und korrupten Finanzinstitutionen von jeglicher Verantwortung freisprechen würde. Es würde auch eine Rechtfertigung für unglaublich beunruhigende Maßnahmen liefern, die vom WEF-Carnegie-Bericht gefördert werden, wie z. B. eine stärkere Verschmelzung von Geheimdiensten und Banken, um kritische Finanzinfrastrukturen besser zu „schützen“.

In Anbetracht des Präzedenzfalls der vergangenen Simulationen und Berichte des WEF im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise lohnt es sich, die Simulationen, Warnungen und die von diesen mächtigen Organisationen geförderte Politik zu untersuchen. Der Rest dieses Artikels wird den WEF-Carnegie-Bericht vom November 2020 untersuchen, während sich ein Folgebeitrag auf den neueren FS-ISAC-Bericht konzentrieren wird, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Die WEF-Simulation eines Cyberangriffs auf das globale Finanzsystem, Cyber Polygon 2020, wurde von Unlimited Hangout in einem früheren Bericht ausführlich behandelt.

Die WEF-Carnegie Cyber Policy-Initiative

Das Carnegie Endowment for International Peace ist eine der einflussreichsten außenpolitischen Denkfabriken in den Vereinigten Staaten, mit engen und anhaltenden Verbindungen zum US-Außenministerium, ehemaligen Präsidenten, Corporate America und amerikanischen Oligarchenclans wie den Pritzkers der Hyatt Hotels. Zu den aktuellen Kuratoren der Stiftung gehören Führungskräfte der Bank of America und der CitiGroup sowie anderer einflussreicher Finanzinstitute.

Im Jahr 2019, demselben Jahr wie „Event 201“, startete die Stiftung ihre Cyber Policy-Initiative mit dem Ziel, eine „Internationale Strategie für Cybersicherheit und das globale Finanzsystem 2021-2024“ zu erstellen. Diese Strategie wurde vor wenigen Monaten, im November 2020, veröffentlicht und wurde laut Endowment von „führenden Experten in Regierungen, Zentralbanken, der Industrie und der technischen Gemeinschaft“ verfasst, um eine „längerfristige internationale Cybersicherheitsstrategie“ speziell für das Finanzsystem zu entwickeln.

Die Initiative ist ein Auswuchs früherer Bemühungen der Carnegie-Stiftung, die Verschmelzung von Finanzbehörden, Finanzindustrie, Strafverfolgungsbehörden und nationalen Sicherheitsbehörden zu fördern, was sowohl eine wichtige Empfehlung des Berichts vom November 2020 als auch eine Schlussfolgerung eines „hochrangigen Gesprächs am runden Tisch“ zwischen der Stiftung, dem IWF und Zentralbankgouverneuren im Jahr 2019 ist. Die Stiftung hatte sich auch mit dem IWF, SWIFT, Standard Chartered und FS-ISAC zusammengetan, um 2019 eine „Toolbox zum Aufbau von Cyber-Resilienz-Kapazitäten“ für Finanzinstitute zu erstellen. Im selben Jahr begann die Stiftung in Zusammenarbeit mit BAE Systems, dem größten britischen Waffenhersteller, die „Entwicklung der Cyber-Bedrohungslandschaft und Vorfälle, die Finanzinstitute betreffen“ zu verfolgen. Diese Zusammenarbeit wird nach Angaben der Stiftung bis heute fortgesetzt.

Im Januar 2020 stellten Vertreter des Carnegie Endowment ihre Cyber Policy-Initiative auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums vor, woraufhin das Forum offiziell mit dem Endowment eine Partnerschaft für die Initiative einging.

Zu den Beratern des nun gemeinsamen WEF-Carnegie-Projekts gehören Vertreter von Zentralbanken wie der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank; einige der berüchtigtsten Banken der Wall Street wie die Bank of America und JP Morgan Chase; Strafverfolgungsorganisationen wie INTERPOL und der US-Geheimdienst; Unternehmensriesen wie Amazon und Accenture; und globale Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) und SWIFT. Zu den weiteren namhaften Beratern gehören der Geschäftsführer und Leiter des WEF-Zentrums für Cybersicherheit, Jeremy Jurgens, der auch eine Schlüsselrolle in der Cyber Polygon-Simulation spielte, und Steve Silberstein, der CEO des Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC).

„Nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann„

Der Bericht der Cyber Policy-Initiative vom November 2020 trägt den offiziellen Titel „International Strategy to Better Protect the Financial System“. Er beginnt mit der Feststellung, dass das globale Finanzsystem, wie viele andere Systeme auch, „eine beispiellose digitale Transformation durchläuft, die durch die Coronavirus-Pandemie noch beschleunigt wird.“

Es warnt dann, dass:

„Böswillige Akteure sich diesen digitalen Wandel zunutze [machen] und eine wachsende Bedrohung für das globale Finanzsystem, die finanzielle Stabilität und das Vertrauen in die Integrität des Finanzsystems [darstellen]. Bösartige Akteure nutzen Cyber-Fähigkeiten, um Finanzinstitute, Investoren und die Öffentlichkeit zu bestehlen, zu stören oder anderweitig zu bedrohen. Zu diesen Akteuren gehören nicht nur immer dreistere Kriminelle, sondern auch Staaten und staatlich gesponserte Angreifer.“

Im Anschluss an diese Warnung vor „bösartigen Akteuren“ stellt der Bericht fest, dass „zunehmend besorgte, wichtige Stimmen Alarm schlagen.“ Er stellt fest, dass Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank und früher vom IWF im Februar 2020 warnte, dass „ein Cyberangriff eine schwere Finanzkrise auslösen könnte.“ Ein Jahr zuvor sagte der Chef der japanischen Zentralbank auf der Jahrestagung des WEF voraus, dass „Cybersicherheit in naher Zukunft zum größten Risiko für das Finanzsystem werden könnte.“ Und Jamie Dimon von JP Morgan Chase bezeichnete 2019 Cyberangriffe in ähnlicher Weise als möglicherweise „die größte Bedrohung für das US-Finanzsystem.“

Nicht lange nach Lagardes Warnung, im April 2020, stellte das Financial Stability Board fest, dass „Cybervorfälle eine Bedrohung für die Stabilität des globalen Finanzsystems darstellen“ und dass „ein größerer Cybervorfall, wenn er nicht ordnungsgemäß eingedämmt wird, Finanzsysteme, einschließlich kritischer Finanzinfrastruktur, ernsthaft stören und zu breiteren Auswirkungen auf die Finanzstabilität führen könnte.“

Die Autoren des WEF-Carnegie-Berichts fügen diesen Bedenken hinzu, dass „die Ausnutzung von Cyber-Schwachstellen zu Verlusten bei Anlegern und in der Öffentlichkeit führen könnte“ und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das derzeitige Finanzsystem erheblich beeinträchtigen könnte. Der Bericht stellt außerdem fest, dass diese Bedrohung nicht nur die breite Öffentlichkeit in erheblichem Maße betrifft, sondern auch Länder mit hohem Einkommen sowie Länder mit niedrigem und niedrigem mittleren Einkommen, was bedeutet, dass die Auswirkungen auf die breite Masse global sein werden.

Der Bericht kommt zu dem bedrohlichen Schluss, dass „eines klar ist: Es ist nicht die Frage, ob ein größerer Vorfall passieren wird, sondern wann.“

Sicherstellen der Kontrolle über die Erzählung

In einem weiteren Abschnitt des Berichts werden Empfehlungen für die Kontrolle des Narrativs im Falle eines solchen lähmenden Cyberangriffs aufgeführt. Der Bericht empfiehlt insbesondere, dass „Finanzbehörden und die Industrie sicherstellen sollten, dass sie auf Beeinflussungsoperationen und hybride Angriffe, die Beeinflussungsoperationen mit böswilligen Hacking-Aktivitäten kombinieren, angemessen vorbereitet sind“ und dass sie „die Lehren aus Beeinflussungsoperationen, die auf Wahlprozesse abzielen, auf potenzielle Angriffe auf Finanzinstitute anwenden.“

Weiter wird empfohlen, dass „große Finanzdienstleistungsunternehmen, Zentralbanken und andere Finanzaufsichtsbehörden“, deren Vertreter den WEF-Carnegie-Bericht beraten haben, „einen einzigen Ansprechpartner innerhalb jeder Organisation identifizieren, um Social-Media-Plattformen für das Krisenmanagement zu engagieren.“

Die Autoren des Berichts argumentieren, dass „im Falle einer Krise“, wie einem verheerenden Cyberangriff auf das globale Bankensystem, „Social-Media-Unternehmen die Kommunikation der Zentralbanken schnell verstärken sollten“, damit die Zentralbanken „gefälschte Informationen entlarven“ und „die Märkte beruhigen können.“ Außerdem heißt es, dass „Finanzbehörden, Finanzdienstleister und Tech-Unternehmen [vermutlich einschließlich Social-Media-Unternehmen] einen klaren Kommunikations- und Reaktionsplan entwickeln sollten, der sich darauf konzentriert, schnell reagieren zu können.“ Bemerkenswerterweise sind sowohl Facebook als auch Twitter im Anhang des Berichts als „Industrie-Stakeholder“ aufgeführt, die sich in der WEF-Carnegie-Initiative „engagiert“ haben.

Der Bericht behauptet auch, dass eine bewußte Koordination für eine solche Krise zwischen Banken und Social-Media-Unternehmen stattfinden muss, damit beide Parteien „bestimmen können, welche Schwere der Krise eine verstärkte Kommunikation erfordern würde.“ Der Bericht fordert außerdem, dass Social-Media-Unternehmen mit den Zentralbanken zusammenarbeiten, um „Eskalationspfade zu entwickeln, die denen ähnlich sind, die im Zuge der vergangenen Wahlbeeinflussung entwickelt wurden, wie sie in den USA und Europa zu beobachten waren.“

Natürlich beinhalteten diese „Eskalationswege“ eine weitreichende Zensur in den sozialen Medien. Der Bericht scheint dies anzuerkennen, wenn er hinzufügt, dass „eine schnelle Koordination mit Social-Media-Plattformen notwendig ist, um die Löschung von Inhalten zu organisieren“. Der Bericht fordert also die Zentralbanken auf, sich mit Social-Media-Plattformen abzustimmen, um Zensurmaßnahmen zu planen, die bei einer ausreichend schweren Krise auf den Finanzmärkten in Kraft treten würden.

Was die „Beeinflussungsmaßnahmen“ angeht, so unterteilt der Bericht diese in zwei Kategorien: solche, die auf einzelne Firmen abzielen, und solche, die auf die Märkte insgesamt abzielen. In Bezug auf die erste Kategorie stellt der Bericht fest, dass „organisierte Akteure betrügerische Gerüchte verbreiten, um Aktienkurse zu manipulieren und Gewinne zu erzielen, die darauf basieren, wie stark der Aktienkurs künstlich bewegt wurde.“ Er fügt dann hinzu, dass bei diesen Beeinflussungsoperationen „Firmen und Lobbyisten Astroturfing-Kampagnen einsetzen, die den falschen Anschein einer Unterstützung durch die Basis erwecken, um den Wert einer konkurrierenden Marke zu trüben oder versuchen, politische Entscheidungen zu beeinflussen, indem sie Aufrufe zu öffentlichen Online-Kommentaren missbrauchen.“ Die Ähnlichkeiten zwischen dieser letztgenannten Aussage und dem Wall Street Bets-Phänomen vom Januar 2021 sind offensichtlich.

Was die zweite Kategorie der „Einflussoperationen“ betrifft, so definiert der Bericht diese Operationen als „wahrscheinlich von einem politisch motivierten Akteur wie einer terroristischen Gruppe oder sogar einem Nationalstaat durchgeführt“. Er fügt hinzu, dass „diese Art von Einflussoperationen direkt auf das Finanzsystem abzielen kann, um die Märkte zu manipulieren, zum Beispiel durch die Verbreitung von Gerüchten über marktbewegende Entscheidungen der Zentralbanken“ sowie durch die Verbreitung „falscher Informationen, die sich nicht direkt auf die Finanzmärkte beziehen, aber die Finanzmärkte zu Reaktionen veranlassen.“

Angesichts der Tatsache, dass der Bericht feststellt, dass die erste Kategorie von Beeinflussungsoperationen ein geringes systemisches Risiko darstellt, während die zweite „ein systemisches Risiko darstellen kann“, scheint es wahrscheinlicher, dass das vom WEF-Carnegie-Bericht vorhergesagte Ereignis die Beanspruchung der letzteren durch eine „terroristische Gruppe“ oder möglicherweise einen Nationalstaat beinhaltet. Bemerkenswerterweise erwähnt der Bericht Nordkorea als wahrscheinlichen nationalstaatlichen Täter bei mehreren Gelegenheiten. Der Bericht geht auch auf die Wahrscheinlichkeit ein, dass synthetische Medien oder „Deep Fakes“ Teil dieses systemzerstörenden Ereignisses in Schwellenländern und/oder in Ländern mit hohem Einkommen, die eine Finanzkrise erleben, sein werden.

Ein separater Bericht der WEF-Carnegie-Initiative vom Juni 2020 wurde speziell zu Deepfakes und dem Finanzsystem veröffentlicht und stellt fest, dass solche Angriffe wahrscheinlich während einer größeren Finanzkrise stattfinden würden, um schädliche Erzählungen zu „verstärken“ oder „eine Gegenreaktion der Verbraucher gegen eine anvisierte Marke zu simulieren“. Sie fügt hinzu, dass „Unternehmen, Finanzinstitutionen und staatliche Regulierungsbehörden, die sich einer Krise in der Öffentlichkeitsarbeit gegenübersehen, besonders anfällig für Deepfakes und synthetische Medien sind.“

In Anbetracht dieser Aussagen ist es wert, darauf hinzuweisen, dass böse Akteure innerhalb des aktuellen Systems diese Szenarien und Theorien ausnutzen könnten, um tatsächliche Gegenreaktionen des Volkes gegen eine Bank oder ein Unternehmen als synthetische „Einflussoperation“ darzustellen, die von „Cyberkriminellen“ oder einem Nationalstaat verübt wird. In Anbetracht der Tatsache, dass der WEF-Carnegie-Bericht auf ein Szenario verweist, das mit der Wall Street Bets-Situation im Januar 2021 vergleichbar ist, sollte ein von den Banken angeführter Versuch, eine künftige Gegenreaktion des Volkes fälschlicherweise als synthetisch und als Schuld einer „terroristischen Gruppe“ oder eines Nationalstaates zu bezeichnen, nicht ausgeschlossen werden.

„Fragmentierung reduzieren“: Zusammenführung von Banken mit ihren Aufsichtsbehörden und Nachrichtendiensten

Angesichts der Unvermeidbarkeit dieses zerstörerischen Ereignisses, das von den Autoren des Berichts vorhergesagt wird, ist es wichtig, sich auf die im WEF-Carnegie-Bericht vorgeschlagenen Lösungen zu konzentrieren, da sie unmittelbar relevant werden, wenn dieses Ereignis, wie vom WEF und der Carnegie-Stiftung vorhergesagt, tatsächlich eintritt.

Einige der vorgeschlagenen Lösungen sind von einem WEF-verbundenen politischen Dokument zu erwarten, wie z.B. die Forderungen nach verstärkten öffentlich-privaten Partnerschaften und einer größeren Koordination zwischen regionalen und internationalen Organisationen sowie einer verstärkten Koordination zwischen nationalen Regierungen.

Die Haupt-„Lösung“ im Kern dieses Berichts und auch im Kern der anderen Bestrebungen der WEF-Carnegie-Initiative ist jedoch ein Aufruf zur Verschmelzung von Geschäftsbanken, den Finanzbehörden, die sie im Wesentlichen beaufsichtigen, Tech-Unternehmen und dem nationalen Sicherheitsstaat.

Die Autoren des Berichts argumentieren zunächst, dass die größte Schwachstelle des globalen Finanzsystems derzeit „die derzeitige Fragmentierung unter den Akteuren und Initiativen“ ist und dass die Abschwächung dieser Bedrohung des globalen Systems in der Reduzierung dieser „Fragmentierung“ liegt. Der Bericht argumentiert, dass der Weg zur Lösung des Problems eine massive Reorganisation aller „Stakeholder“ durch verstärkte globale Koordination erfordert. Der Bericht stellt fest, dass die „Trennung zwischen der Finanz-, der nationalen Sicherheits- und der diplomatischen Gemeinschaft besonders ausgeprägt ist“ und eine viel engere Interaktion zwischen den drei Bereichen erfordere.

Er stellt dann fest, dass:

„Dies erfordert, dass sich die Länder nicht nur im eigenen Land besser organisieren, sondern auch die internationale Zusammenarbeit stärken, um zukünftige Angriffe abzuwehren, zu untersuchen, zu verfolgen und im Idealfall zu verhindern. Dies bedeutet, dass der Finanzsektor und die Finanzbehörden regelmäßig mit den Strafverfolgungsbehörden und anderen nationalen Sicherheitsbehörden auf eine noch nie dagewesene Weise zusammenarbeiten müssen, sowohl im Inland als auch international.„

Einige Beispiele für diese „beispiellosen Interaktionen“ zwischen Banken und dem nationalen Sicherheitsstaat sind in den Empfehlungen des Berichts enthalten. So wird zum Beispiel argumentiert, dass „Regierungen die einzigartigen Fähigkeiten ihrer nationalen Sicherheitsgemeinschaften nutzen sollten, um zum Schutz von FMIs [Finanzmarktinfrastrukturen] und kritischen Handelssystemen beizutragen.“ Er fordert auch, dass „nationale Sicherheitsbehörden [sich] mit Anbietern kritischer Cloud-Dienste [wie dem WEF-Carnegie-Initiativpartner Amazon Web Services] beraten, um festzustellen, wie nachrichtendienstliche Erhebungen genutzt werden könnten, um bei der Identifizierung und Überwachung potenzieller bedeutender Bedrohungsakteure zu helfen und einen Mechanismus zum Austausch von Informationen über drohende Bedrohungen“ zusammen mit Technologieunternehmen „zu entwickeln“.

Der Bericht stellt auch fest, dass „die Finanzindustrie ihr Gewicht in die Waagschale werfen sollte, um Cyberkriminalität effektiver zu bekämpfen, zum Beispiel durch eine stärkere Beteiligung an den Strafverfolgungsbemühungen.“

Was den letzten Punkt betrifft, gibt es Anzeichen dafür, dass dies bereits begonnen hat. So wurde beispielsweise berichtet, dass die Bank of America, die zweitgrößte Bank der USA und Teil der WEF-Carnegie-Initiative und des FS-ISAC, nach den Ereignissen vom 6. Januar auf dem Capitol Hill „aktiv, aber heimlich“ mit den US-Strafverfolgungsbehörden bei der Jagd nach „politischen Extremisten“ zusammengearbeitet hat. Dabei teilte die Bank of America private Informationen mit der Bundesregierung ohne das Wissen oder die Zustimmung ihrer Kunden, was Kritiker dazu veranlasste, die Bank zu beschuldigen, „effektiv als Geheimdienst zu handeln“.

Der wohl beunruhigendste Teil des Berichts ist jedoch die Aufforderung, zuerst den nationalen Sicherheitsapparat und die Finanzindustrie zu vereinen und dies dann als Modell zu nutzen, um dasselbe mit anderen Wirtschaftssektoren zu tun. Er stellt fest, dass „der Schutz des internationalen Finanzsystems ein Modell für andere Sektoren sein kann“ und fügt hinzu, dass „die Konzentration auf den Finanzsektor einen Ausgangspunkt bietet und den Weg für einen besseren Schutz anderer Sektoren in der Zukunft ebnen könnte.“

Würden alle Sektoren der Wirtschaft auch mit dem nationalen Sicherheitsstaat verschmelzen, würde dies unweigerlich eine Realität schaffen, in der es keinen Teil des täglichen menschlichen Lebens gibt, der letztlich nicht von diesen beiden bereits sehr mächtigen Entitäten kontrolliert wird. Dies ist ein klares Rezept für Techno-Faschismus im globalen Maßstab. Wie dieser WEF-Carnegie-Bericht deutlich macht, wurde der Fahrplan, wie ein solcher Alptraum zu konstruieren ist, bereits in Abstimmung mit genau den Institutionen, Banken und Regierungen erstellt, die derzeit das globale Finanzsystem kontrollieren.

Nicht nur das, sondern – wie in dem Artikel von Unlimited Hangout zu „Cyber Polygon“ aufgezeigt – haben das Weltwirtschaftsforum und viele seiner Partner ein persönliches Interesse am systemischen Zusammenbruch des aktuellen Finanzsystems. Darüber hinaus haben viele Zentralbanken kürzlich neue digitale Währungssysteme unterstützt, die nur dann eine schnelle, massenhafte Akzeptanz erreichen können, wenn das bestehende System zusammenbricht.

In Anbetracht der Tatsache, dass diese Systeme mit biometrischen IDs und sogenannten „Impfpässen“ durch die vom WEF und Big Tech unterstützte „Vaccine Credential Initiative“ integriert werden sollen, lohnt es sich, den Zeitpunkt der erwarteten Einführung solcher Systeme in Betracht zu ziehen, um zu bestimmen, wann dieses vorhergesagte und angeblich unvermeidliche Ereignis wahrscheinlich eintreten wird.

Da dieses neue Finanzsystem so eng mit diesen „Credential“-Bestrebungen verbunden ist, würde dieser Cyberangriff auf den Finanzsektor wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt stattfinden, der die Einführung des neuen Wirtschaftssystems und seine Integration in Credential-Systeme, die derzeit als „Ausweg“ aus COVID-19-bezogenen Beschränkungen gefördert werden, am besten begünstigt.