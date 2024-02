Wem nützt die Digitalisierung?

Jeffrey A. Tucker

Der technologische Fortschritt in der Geschichte der Menschheit hat das Leben im Allgemeinen besser gemacht. Ein wesentliches Merkmal war, dass Luxus, der früher den Reichen vorbehalten war, der gesamten Menschheit zugänglich gemacht wurde.

Es gab keine Brillen, dann gab es sie. Hufeisen und Zaumzeug gaben den Tieren viel mehr Kraft. Spiegel waren schwer zu bekommen und den Königen und Reichen vorbehalten, aber dann hatte jeder einen. Das Verbrennen von Holz brachte bessere Ernten und mehr Nahrung für alle. Sanitäre Anlagen im Haus waren ein wunderbarer Segen. Nähmaschinen: großartig.

So zieht sich das durch die Geschichte. Die Weltausstellungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts waren Konsum-Extravaganzen mit Riesenrädern, Hamburgern, Lichttricks und wunderbaren neuen Designs und Kunstwerken. Das Gleiche gilt für produktionsfertigen Stahl, Telekommunikation, Radio und Fernsehen und natürlich Autos, die die Städte viel sauberer machten als in den alten Zeiten, als noch überall Vieh herumlief.

Dies war die Quelle der Begeisterung für den technischen Fortschritt in der breiten Bevölkerung. Das allererste Smithsonian Museum war der Geschichte der Industrie und der praktischen Künste gewidmet. Es war großartig. Heute ist es geschlossen und sein gesamter Inhalt liegt in einem Lagerhaus, ersetzt durch eine absurde Ausstellung über eine Zukunft, die niemand wirklich will.

In der Vergangenheit hat die Technologie die gesamte Kultur mit einem Gefühl des Optimismus und der Hoffnung erfüllt, dass das Leben immer besser werden würde.

Ist das immer noch so? Nicht mehr so sehr.

Ich habe mich am Wochenende durch Flughäfen gequält, wo die neue Technik alles regelt. Man kann die Sicherheitskontrolle mit einem Netzhaut-Scan beschleunigen, der jeden, der ihn benutzt, und auch das Personal in die Flucht schlägt. Man trifft auf zahllose Maschinen, die Klicks, Scans und Apps erfordern, mit einer endlosen Flut von Codes und Updates, während der Akku des Telefons leer ist und man nach einer Steckdose suchen muss.

Um hinzugehen oder etwas zu tun, muss man sich durch Karten, digitale Brieftaschen, Screenshots und Websites mit Zwei-Faktor-Anmeldung, Gesichtserkennung und einer ganzen Reihe von Identitätsprüfungen kämpfen, die direkt mit den Bankkonten und digitalen Bildschirmen verbunden sind. Es gibt kein „Ausweis bitte“ mehr. Es ist viel schlimmer. Es ist losgelöst von der physischen Realität und vom menschlichen Geist. Wir leben immer mehr in einer entmenschlichten Welt.

Einmal wartete ich darauf, an Bord zu gehen, aber das Flugzeug konnte nicht starten, ohne dass eine Maschine die Erlaubnis erteilte. Die Piloten und die Crew waren alle da, die Passagiere warteten, aber die Maschinen sagten immer wieder nein. Es gab eine Verzögerung und dann noch eine und noch eine. Schließlich sagte der Flugbegleiter, dass der Flug nicht stattfinden würde. Keine Erklärung. Plötzlich waren alle Reisepläne über den Haufen geworfen.

Die App auf meinem Handy sagte etwas anderes. Sie ließ sich einfach nicht aktualisieren. Es gab ein Kommunikationsproblem. Die Person, die die Durchsage machte, erfuhr es vom Piloten und teilte es dann über ein Mikrofon allen mit. Aber soweit es die digitalen Götter betraf, war der Flug immer noch geplant. Schnell wurde allen klar, was wir alle intuitiv wissen: Maschinen versagen und es ist besser, einem echten Menschen zu glauben.

Vielleicht ist es möglich, zu reisen, ohne einen riesigen Apparat von digitalem Dies und Das mit sich herumzuschleppen, aber mehr oder weniger bezweifle ich das. Wir sind für absolut alles auf diesen Apparat angewiesen. Die Kioske akzeptieren kein Bargeld, also zapfen wir für Kaffee, Obst und ein Buch, und dann zapfen wir noch mehr für Upgrades und Check-ins. Es nimmt kein Ende.

Dann sitzen die Leute endlich im Flugzeug, und jeder holt sein digitales Ding heraus und hält es in die Höhe, um sich von einem Film über das Leben unterhalten zu lassen, der eine Nonstop-Show aus CGI bietet. Wir verbringen unser ganzes Leben angekettet an Maschinen, die wir nicht wirklich kontrollieren können. Sie kontrollieren uns immer mehr.

Es gab eine Zeit, noch vor wenigen Jahren, da dachte man, man könne die „Ortungsdienste“ abschalten, und dann würde uns unser eigener Besitz nicht mehr durch Überwachung verraten. Dieser kleine Trick erscheint im Nachhinein wie eine List, wie ein begrenzter Aufenthaltsort. Heute gibt es einfach keine Möglichkeit mehr. Ihr Handy verfolgt jeden Ihrer Schritte. Es weiß, wann Ihr Flugzeug startet und wann es landet, wann Sie ein Auto benötigen und wo Sie sind.

Heutzutage gibt es keinen Aspekt unseres Lebens, der nicht überwacht wird. Die entscheidende Frage ist: Ist das wirklich zu Ihrem Vorteil? Die Antwort lautet immer öfter: nicht wirklich. Ja, es gibt immer Bequemlichkeiten, aber was geben wir dafür auf und wie sieht das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen am Ende wirklich aus? Es hat den Anschein, als ob all das Sammeln und Verteilen von Daten uns nicht zu einem besseren Leben verhilft, sondern uns nur die Kontrolle nimmt.

Ich habe mit einem Fahrer eines Shuttle-Dienstes über dieses Thema gesprochen. Er hatte eine interessante Theorie. Er sagte, er habe immer geglaubt, dass der eigentliche Zweck der COVID-Schranken ein Testlauf für ein totalitäres digitales System sei. Wir wurden „kontaktlos“. Die Regierung überwies Geld auf unsere Bankkonten. Wir gaben dieses Geld für digitale Dienste aus, sei es, um Essen zu bestellen oder dumme Filme anzuschauen, weil wir gezwungen waren, zu Hause zu bleiben. Menschen ohne Bankkonto waren marginalisiert und ausgeschlossen. Zeitweise beherrschten die Datenherren die Welt.

Sie wurden in dieser Zeit auch unglaublich reich, während unser scheinbarer Luxus durch Kaufkraftverlust und größere Abhängigkeit schnell aufgebläht wurde. Das sei von Anfang an das Ziel, der Sinn der Übung gewesen. Es war ein Experiment für die ultimative Dystopie und sollte als Modell dafür dienen, wie sie die Welt wirklich regieren wollten.

Dem kann ich nicht widersprechen. Es scheint, dass die digitale Übernahme unseres Lebens in den vergangenen zwei Jahren dramatische Fortschritte gemacht hat. Wir sind umgeben von Bildschirmen, Codes, Authentifizierungen, Lichtern, Tönen und allem anderen.

Es scheint, dass nichts mehr wirklich ohne eine App funktioniert. Und alles läuft über einen Abonnementdienst, sodass die Hardware zwar billig ist, man aber an einen Dienst angeschlossen ist, der mit einem großen Unternehmen verbunden ist, das seine Daten freiwillig an die Regierung weitergibt, die diese Daten wiederum nutzt, um uns unser Leben aufzuzwingen.

Jede neue Einführung soll uns beeindrucken und erfreuen. Aber es ist nicht mehr beeindruckend und nicht mehr erfreulich.

Es hat nichts mehr mit Fortschritt zu tun. Es hat begonnen, sich wie das Gegenteil anzufühlen. Wann war der Wendepunkt? Das ist nicht ganz klar. Anfang der 2000er-Jahre schien das Internet die größte Verbesserung des menschlichen Wissens und Lebensstandards aller Zeiten zu sein. Aber wo ist nach einem Vierteljahrhundert dieser Entwicklung der Wohlstand geblieben? Wo sind die Freude und die Möglichkeiten geblieben? Von beidem scheint es weniger zu geben als je zuvor.

Hinzu kommt, dass die praktischen Fähigkeiten der Bevölkerung verkümmert sind. Das passiert, wenn man einen erzwungenen Übergang hat: Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was wir nutzen, und der Fähigkeit der Arbeitskräfte, es zu erhalten. Sie wissen das, wenn Sie in letzter Zeit versucht haben, eine Wand oder eine Rohrleitung zu reparieren. Wenn man das nicht mit einem Laptop machen kann, fehlt es an Leuten, die wissen, was zu tun ist.

Meine eigene Verbitterung über all das geht auf meine vollkommen falsche Vorhersage im Jahr 2010 zurück, dass die digitale Welt die Menschheit von der physischen Welt emanzipieren würde, die von Regierungen auf der ganzen Welt vollständig kontrolliert wird. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass dieselben degenerierten Institutionen ihren Weg in die digitale Welt finden würden. Aber das taten sie. Zuerst konsolidierten sie die Industrien durch hohe Regulierung und Besteuerung. Dann haben sie sie mit Zuckerbrot und Peitsche kompromittiert. Dann haben sie alle in den Dienst der Regierung gestellt und nicht in den Dienst der Bürger.

Und das hat uns einen wahren Leviathan beschert, der wahrscheinlich eine größere Bedrohung darstellt als alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ich konnte das nicht vorhersehen (obwohl ich sicher bin, dass viele das konnten), aber es hat keinen Sinn, es jetzt zu leugnen. Was heute als „Fortschritt“ bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit keiner. Es führt uns zurück zu einer Regierungsform, die wir hinter uns gelassen zu haben glaubten; eine High-Tech-Version des Feudalismus. Es ist eine bequeme Form der Sklaverei.

Bleibt die Frage: Wer profitiert eigentlich von diesem Übergang? Sicherlich nicht die Masse der Menschen.