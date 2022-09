Heute werde ich mich sehr kurz fassen und meine Lieblingspunkte aufzählen:

– Nach den meisten glaubwürdigen Berichten war der jüngste Angriff der Ukronazi+NATO im Gebiet von Charkow in Bezug auf Gefallene, Verwundete und verlorene Ausrüstung sogar noch kostspieliger als der Angriff auf Kherson. Die Gesamtverluste bei diesen Angriffen sind erschütternd.

– Alles deutet jedoch darauf hin, dass die Ukronazi+NATO-Kräfte sich auf noch mehr solcher Angriffe vorbereiten.

– Die Ukronazi+NATO scheinen gerne Menschenleben gegen Gebietsgewinne einzutauschen, egal wie klein oder wie unbedeutend dieses Gebiet ist.

– Die Russen scheinen bereit zu sein, Raum und Zeit zu tauschen, um das Leben ihrer Soldaten und ihre Ausrüstung zu schützen.

– Man könnte sagen, dass die Ukronazi+NATO Körper gegen Granaten tauschen.

Erinnern wir uns an die beiden Ziele, die sich Putin für die SMO gesetzt hat: Entnazifizierung und Entmilitarisierung. Beide Ziele sind auf den Menschen und nicht auf das Gelände ausgerichtet. Mit anderen Worten: Wenn ein Rückzug auf taktischer Ebene es den Russen ermöglicht, zahlreiche Ukronazi+NATO-Angehörige zu töten und ihre Ausrüstung zu zerstören, werden sie diesen Handel gerne akzeptieren.

Das andere Ziel war der Schutz der LDNR. Kherson ist nicht Teil der LDNR.

Territorium kann zurückerobert werden, Ausrüstung ist schwer zu ersetzen, insbesondere komplexe Waffensysteme.

Und Soldaten können nicht wiederbelebt werden.

Es ist völlig klar, dass Ukronazi+NATO bei diesen Offensiven „alles auf eine Karte setzen“. Nicht nur, dass der kommende Winter eine große Bedrohung für sie darstellt, sondern das politische Chaos in der EU und den USA in diesem Herbst und Winter bedeutet, dass jetzt die Zeit ist, so gut wie möglich zu versuchen, das Ausmaß der Katastrophe für die Ukronazi+NATO zu verbergen.

Das meiste von dem, was jetzt passiert, lässt sich in dieser einfachen Frage zusammenfassen: Wem werden zuerst die Ressourcen ausgehen: der Ukronazi+NATO in Bezug auf Personal und Ausrüstung? Oder den Russen in Bezug auf Feuerkraft (hauptsächlich Artillerie, Raketen und Luftstreitkräfte)?

Ich denke, die Antwort ist offensichtlich.