Wenn Bürger aufgrund von Impfvorschriften ihren Arbeitsplatz verlieren, wird unsere Demokratie angegriffen

childrenshealthdefense.org: Diejenigen, die sich gegen Impfungen wehren, laufen zunehmend Gefahr, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und die Freiheit zu verlieren, selbst zu entscheiden, welche Medikamente in ihren Körper injiziert werden.

„Zu oft halten wir an den Klischees unserer Vorfahren fest. Wir unterwerfen alle Fakten einem vorgefertigten Interpretationsschema. Wir genießen die Bequemlichkeit der Meinung, ohne das Unbehagen des Denkens.“ – John F. Kennedy

Zu den Grundprinzipien einer freien Gesellschaft gehören eine Reihe von individuellen Rechten. Sie müssen von allen geteilt werden, um wirksam zu sein. Und in vielen modernen Demokratien hat es eine gewisse Bewegung hin zu einer stärkeren Einbeziehung von Menschen aller Rassen und aller Lebensbereiche gegeben.

In der Regierung, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft wird Diskriminierung zunehmend anerkannt und bekämpft. Mancherorts wird versucht, eine echte Atmosphäre der Gleichberechtigung zu schaffen, indem die Politik geändert wird.

Befürworter der Vielfalt bestehen darauf, dass die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit und die fortbestehenden Ungleichheiten anerkannt und korrigiert werden müssen.

Jeder Ansatz zum Aufbau einer besseren Demokratie erfordert, dass Vorurteile fallen gelassen werden, damit neue Ideen in Betracht gezogen werden können.

Einstellungen lassen sich nicht einfach unter Druck oder mit neuen Gesetzen ändern. Es erfordert Einfühlungsvermögen, Flexibilität und Übung, um die Art und Weise zu ändern, wie wir mit denen umgehen, die wir als anders wahrnehmen, und uns in sie zu integrieren.

Um Vorurteile abzubauen, muss man Menschen mit anderen Erfahrungen oder Meinungen aufmerksam zuhören.

Doch viele Menschen, die sonst die Akzeptanz unterschiedlicher Sichtweisen fördern, zeigen nur Verachtung und Feindseligkeit gegenüber Menschen, die nicht gegen das COVID-19-Virus geimpft wurden.

Lautstarke Verfechter der Gleichberechtigung haben ihre Grenzen beim Eintreten für Vorurteilsfreiheit aufgezeigt.

Menschen, die sonst aufgeschlossen und fair sind, weisen nun diejenigen kalt ab, die nicht mit ihren hartnäckigen Ansichten über Impfstoffe übereinstimmen.

Die dunkle Seite des Fortschritts

Der medizinische Chauvinismus hat die humanitären Instinkte überschattet.

Die Pandemie hat eine schikanöse Clique hervorgebracht, deren neue Mitglieder sich ihren Status dadurch verdienen, dass sie jeden herabsetzen, der zögert oder sich weigert, sich impfen zu lassen.

Anstatt sich auf die Menschen einzulassen und zu versuchen, sie zu verstehen, verunglimpfen und diffamieren sie diejenigen, die Zweifel an Impfstoffen und Impfvorschriften haben.

Die Befürworter der sozialen Gerechtigkeit haben sich der Behauptung angeschlossen, dass Impfstoffe das Allheilmittel sind, das die laufende Pandemie beenden wird.

Sie verachten Menschen, die sich ihnen nicht anschließen wollen, und sind bereit, die Rechte aller, die anderer Meinung sind, mit Füßen zu treten.

Diejenigen, die sich der Impfung widersetzen, laufen zunehmend Gefahr, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und die Freiheit zu verlieren, selbst zu entscheiden, welche Medikamente in ihren Körper injiziert werden.

Kritiker, die das Recht des Einzelnen auf medizinische Autonomie ablehnen, erfüllen die Erwartungen derjenigen, die ein falsches Narrativ über die Ursprünge und die Behandlung von COVID-19 verbreiten.

Diese beunruhigende und autoritäre Entwicklung steht im Einklang mit einem sich verschlechternden moralischen Klima. Es handelt sich um eine auffällige Umkehrung der Haltung, die schwerwiegende Folgen hat.

Spaltung und Herablassung haben in den Vereinigten Staaten zugenommen. Anstatt offene Diskussionen zu führen und nach einer gemeinsamen Basis zu suchen, führen die meisten aktuellen Themen zu einer Polarisierung, bei der sich die gegnerischen Seiten gegenseitig dämonisieren.

In dieser aufgeladenen Atmosphäre hat die Bedrohung der öffentlichen Gesundheit zu mehr Feindseligkeit und Isolation geführt. Ein anhaltender Trommelwirbel und der Ruf nach einem zielstrebigen Kampf gegen das Virus sind entstanden und bleiben bestehen.

Der Ruf nach medizinischem Sachverstand ist verdächtig, obwohl viele Menschen den einfacheren Weg gefunden haben, sich der überwältigenden Teamleistung anzuschließen.

Sie stimmen in einen Schlachtruf ein, der Musik in den Ohren der pharmazeutischen Industrie und ihrer Lakaien in der Regierung ist, die dadurch ermutigt werden, ihren Plan unbehelligt fortzusetzen.

Ohne tieferes Nachdenken wird ein Pauschalurteil über diejenigen gefällt, die der auferlegten Ordnung nicht trauen.

Konservative Impfskeptiker werden als törichte und ignorante Widerständler dargestellt. Liberale Impfskeptiker werden für ihr reflexartiges Misstrauen gegenüber der Propaganda von Unternehmen und Regierungen verunglimpft.

Menschen, die nicht mit der Mehrheit übereinstimmen und sich nicht impfen lassen, werden für die anhaltende Pandemie verantwortlich gemacht. Dieser lächerliche Glaube ist weithin akzeptiert.

Täuschung über die Vielfalt

Die Verwendung herabsetzender Verallgemeinerungen zur Zurückweisung von Oppositionellen ist ein Beweis für die Kunstgriffe eines totalitären Regimes. Im Gleichschritt wiederholen die Medien den Hype.

In der Überzeugung, sich auf medizinischen Dogmen ausruhen zu können, haben viele Kommentatoren ihre hohen Standards der Inklusivität oder fairen Analyse aufgegeben. Wenn es um die Berichterstattung über die Pandemie geht, wird kaum versucht, Daten zu sichten oder zu verarbeiten, die einer eingefahrenen Position widersprechen könnten.

Die Verwendung aggressiver Rhetorik mit aufgeheizten Emotionen und verzerrten Fakten, normalerweise die Domäne der Boulevardpresse, ist zum Standardverfahren geworden, um Widerspruch gegen die Produktplatzierungen von Big Pharma zu unterdrücken.

Wer nicht mit der konventionellen medizinischen Weisheit übereinstimmt, wird zum Paria und zur ersten Zielscheibe der wütenden Presse.

Journalisten beleidigen und bedrohen weiterhin die Befürworter der Ungeimpften und verachten ihre Position und die Informationen, die sie vorlegen könnten.

Bei den meisten anderen Themen würden die Quellen in Frage gestellt und die Politik erörtert. In strikter Übereinstimmung wiederholen die Reporter die selbstbewussten Erklärungen und unanfechtbaren Analysen von Statistiken, die von der Regierung verkündet werden.

Pressevertreter, die früher ihrer Verantwortung nachkamen, die Führung mit Skepsis und Hinterfragung herauszufordern, folgen jetzt den Bitten von Unternehmensinteressen und Regierungsstellen.

Diejenigen mit medizinischem Fachwissen, die ihr Misstrauen gegenüber der Regierungspolitik zum Ausdruck bringen, werden zum Schweigen gebracht und unterdrückt. Die Tiraden gegen sie von verdächtig willfährigen Kolumnisten und ungezügelten Verkäufern von Unternehmensinteressen sind zu erwarten. Die Schmähungen von normalerweise toleranten Stimmen sind jedoch eine Offenbarung ihres Mangels an Standhaftigkeit beim Festhalten an den Grundprinzipien der repräsentativen Regierung.

Kritiker von links, rechts und aus der Mitte des politischen Spektrums schließen sich an und erfreuen sich an den unverhohlenen Schikanen.

Unterschiedliche Kräfte haben sich zusammengetan, einen gemeinsamen Feind gefunden und ihn zum Sündenbock gemacht. Menschen, die sich gegen Regierungspolitik und -mandate wenden, sind die perfekten Ziele, um von korrupten und unwirksamen Taktiken abzulenken.

Die Grundsätze der Vielfalt sind zusammengebrochen, während diejenigen, die Zweifel an den Risiken oder der Wirksamkeit von Impfstoffen haben, zunehmend aggressiv beschimpft werden.

Diejenigen, die sich an diesem Angriff beteiligen, sollten sich daran erinnern, dass Sündenbockdenken historisch gesehen ein Hauptsymptom für den Zusammenbruch von menschlichem Anstand und Demokratie ist.

Gefährlicher Dissens

Zum Entsetzen der eifrigen Regulierungsbehörden und der Befürworter des medizinischen Establishments haben einige von ihnen der Sache nicht die Treue geschworen.

Menschen verlieren aufgrund ihrer persönlichen Gesundheitsentscheidungen ihren Arbeitsplatz. Die Vorschriften haben nicht geimpfte Ärzte und Krankenschwestern gezwungen, unter starkem Druck von Staat und Arbeitgebern eine schwierige Entscheidung zu treffen.

Trotz der feindseligen und aufrührerischen anekdotischen Versuche, die Vorschriften zu unterstützen, gibt es keine Daten, die belegen, dass ungeimpfte Krankenhausmitarbeiter die Patienten einem größeren Risiko aussetzen als geimpfte Kollegen.

Wie Deserteure aus einer Schlacht werden Beschäftigte im Gesundheitswesen, die sich dem Befehl zur Impfung widersetzen, angeprangert und verurteilt, selbst wenn sie zuvor tapfer an der Front gedient haben. Letztes Jahr waren sie die Helden im Kampf gegen die Pandemie – jetzt werden sie verachtet, gemieden und von den Medien gepeinigt.

Ehemalige Landsleute und vernünftige Denker, die schwierige Fragen stellen, müssen mit Anfeindungen und Einkommensverlusten rechnen. Es gibt keinen Raum für einen Dialog, wenn es darum geht, Andersdenkende auszuschalten.

Von Wut geblendet, sagen aufgeblasene Experten, dass diese Abweichler, die sich dem medizinischen Absolutismus widersetzen, sich schämen sollten.

Angesehene Analytiker, die nicht mit der Parteilinie übereinstimmen, werden abgetan und mit allen anderen, die das Dogma anzweifeln, in einen Topf geworfen.

Die vermeintlichen Feinde werden als eine enge, gefährliche Fraktion betrachtet. Die Brandmarkung der Impfskeptiker, seien es medizinische Experten oder ein Teil der Öffentlichkeit, und der Versuch, sie in eine Ecke zu drängen und ihren Einfluss auszuschalten, macht eine sich verschlechternde Gesellschaftsordnung noch deutlicher.

Absurderweise hat man eine mächtige Mehrheit dazu gebracht, zu glauben, dass die größte Bedrohung für die Gesundheit und Sicherheit der Nation Menschen sind, die es wagen, die medizinische Autorität in Frage zu stellen.

Doch das Gruppendenken der Impfbefürworter ist gefährlicher als jede Krankheit.

Die offenkundige Unterdrückung derjenigen, die Fakten und Politik der Regierung anzweifeln, in den Medien ist verwerflich. Wäre dies irgendwo anders auf der Welt der Fall, würde es von der Presse und der Öffentlichkeit aufs Schärfste verurteilt werden.

Die Einschränkung von Informationen und die Herabsetzung abweichender Stimmen ist niemals im Interesse einer demokratischen Gesellschaft.

Allerdings sollten alle Amerikaner – wie es hier geschieht – sehr besorgt sein über den Versuch, die Opposition auszulöschen, indem Menschen mit anderen Meinungen als wahnhafte oder betrügerische Betrüger abgetan werden.

Verschwörung der Unwissenheit

In diesem feindseligen und bizarren Klima wird weiterhin pauschal jede Opposition gegen Impfungen abgelehnt und behauptet, alle Einwände seien eine Verschwörungstheorie. Die Verwendung dieses Begriffs bei der Verhöhnung derjenigen, die die vorgeschriebene Impfung in Frage stellen, zeugt von Unwissenheit oder Gleichgültigkeit gegenüber der Präsenz bösartiger Kräfte.

Die Neigung von Kriminellen, sich zu verschwören, ist ungebrochen. Es gibt eine lange Geschichte von Verschwörungen, die nicht wieder gutzumachenden Schaden angerichtet haben und viel Schaden anrichten.

Weitreichende Verschwörungen haben ihren Ursprung nicht unbedingt in einer Gruppe von berechnenden Zigarrenrauchern, die in geheimen Hinterzimmern diskutieren. Vielmehr handelt es sich bei den komplexesten Verbrechen um Verbündete, die sich mit einem Augenzwinkern auf immer fragwürdigere und unmoralischere Aktivitäten einlassen.

Ein aktuelles Beispiel ist die Selbstentlastung der Konzerne und ihre Verharmlosung der fortschreitenden Zerstörung des Planeten. Es handelt sich hierbei um eine Verschwörung höchsten Ranges, und obwohl sie letztendlich alle treffen wird, machen die verlogenen Verbrecher unvermindert weiter.

In ähnlicher Weise hat die Pharmaindustrie ihre Interessen jahrzehntelang geschützt, indem sie sich mit Gesetzgebern und Regierungsbehörden verschworen hat, um sicherzustellen, dass sie für Impfschäden nicht zur Rechenschaft gezogen oder haftbar gemacht wird.

Doch die Behauptung, dass es während der aktuellen Pandemie korrupte Absprachen zwischen Unternehmen und Regierungsbehörden gibt, wird als verschwörerisch bezeichnet – das Wort wird wie Dreck geworfen – als ob es eine Sünde wäre, sich eine solche Bedrohung auch nur vorzustellen.

Im Laufe der Geschichte wurden ruchlose Komplotte aufgedeckt, die durch die Manipulation und Verbreitung falscher Informationen abweichende Meinungen ausschalteten und so die Korruption effektiv abschirmten und von der Kontrolle ablenkten.

Ähnliche Machenschaften wurden in jüngster Zeit durch die Macht der weitreichenden elektronischen Kommunikation und ausgefeilte massenpsychologische Techniken noch verstärkt. Und die größten Verschwörungen haben sich immer auf eine naive und willfährige Presse gestützt, um sicherzustellen, dass sich die Öffentlichkeit einer fragwürdigen Sache anschließt.

Die Übertreibung der Wirksamkeit der Impfstoffe, die Vermeidung der Analyse von Durchbruchsfällen und Nebenwirkungen und die Verharmlosung der enormen Profite von Big Pharma als Motiv für ein falsches Spiel sind Themen, die von den COVID-Kennern in offener Verleugnung der Realität beschönigt und abgetan werden.

Die Impf-Befürworter sollten die schwachen Grundlagen ihrer kühnen Zuversicht erkennen und darüber nachdenken, dass sie wahrscheinlich die Dummköpfe einer riesigen Verschwörung sind, die den Widerstand unterdrücken will.

Die Würde verteidigen

Unabhängig davon, ob die Weigerung, sich impfen zu lassen, instinktiv vorsichtig ist oder auf der Grundlage einer Bewertung der verfügbaren Informationen getroffen wird, ist sie weder asozial noch ein Verbrechen.

Menschen, die wegen ihrer Haltung zu Impfstoffen mit Pfeil und Bogen beschimpft werden, können nur hoffen, dass die Toleranz wiederhergestellt wird.

Auch wenn es schwierig ist, angesichts der Verurteilung die Würde zu bewahren, so ist dies doch der einzige Weg, um eine Grundsatzdebatte in Gang zu bringen. Die angemessene Antwort auf herablassende Tiraden, die sich gegen eine berechtigte Position richten, ist eine kontinuierliche und klare Präsentation von Informationen, die man in Betracht ziehen kann.

Trugschlüsse und Fakten

Die grundlegenden Anfechtungen der akzeptierten Lehrmeinungen sind nicht kompliziert, müssen aber dennoch wiederholt werden:

Impfstoffe waren noch nie ein Allheilmittel für irgendeine Krankheit. Ihre Verherrlichung widerspricht den historischen Daten.

Die Beweise für Impfschäden wurden seit ihrer Einführung verzerrt oder verdrängt, obwohl die Risiken zunehmend durch zuverlässige Studien belegt werden.

Bei der derzeitigen Pandemie sind Behauptungen, dass ungeimpfte Menschen eine größere Gefahr für die Verbreitung des Virus darstellen als geimpfte, unbegründet.

Die COVID-19-Tests weisen sowohl technische Ungereimtheiten als auch eine unangemessene Anwendung auf und stützen Zahlen, die die Impfpolitik bestimmen.

Es gibt keine gründliche Analyse der schwerwiegenden Reaktionen und der Todesfälle infolge der COVID-19-Impfung, obwohl einige Daten alarmierende Hinweise auf eine Reihe schädlicher Wirkungen liefern.

Seit Beginn der Pandemie sind Menschen mit Vorerkrankungen, darunter ältere und fettleibige Menschen, am stärksten von schweren Komplikationen und Todesfällen bedroht. Indem diese Tatsache heruntergespielt wird, wird die allgemeine Angst vor dem Virus aufrechterhalten.

Studien zu einigen Medikamenten haben gezeigt, dass sie den Schweregrad und die langfristigen Risiken des Virus deutlich verringern können. Prävention und Behandlung werden verharmlost und verdrängt.

Vernunft statt Lächerlichkeit

Unwissende und hinterhältige Kräfte haben das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht, Feindseligkeit gesät und mitfühlende Argumente und eine offene Bewertung in den Hintergrund gedrängt.

Doch der Zusammenbruch der Argumente, die für eine immerwährende Impfung sprechen, zeichnet sich bereits ab. Einige ehemals überzeugte Befürworter stellen nun die allgemeine Wirksamkeit in Frage.

Berichte über schwerwiegende Nebenwirkungen werden zugegeben und werden wahrscheinlich zunehmen.

Es gibt Wissenschaftler, Ärzte und Journalisten, die bereit sind, sich ehrlich und mutig mit den Zweifeln an der Reaktion auf die Pandemie auseinanderzusetzen.

Die Quelle einer aufgeklärten Strategie zur Verbesserung einer gesunden Gesellschaft ist die Vielfalt der Gedanken. In dem Maße, wie aufschlussreiche Daten auftauchen, wird ein breiteres Verständnis einen integrativen Ansatz für alle Perspektiven unterstützen.

In der Regierung, in den Medien und im Freundes- und Familienkreis ist eine verbesserte Kommunikation eine wesentliche Voraussetzung für die Wiederherstellung des allgemeinen Anstands und die Erneuerung demokratischer Ideale.