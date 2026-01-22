Wenn die Aufsicht versagt – Wie Macht durch Krisen, Kontrolle und Compliance wächst

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Joe Rogan traf sich mit dem Sicherheitsexperten Gavin de Becker, um die Geheimhaltung der Regierung, den Einfluss der Medien, die Gesundheitsbehörden und die Frage zu erörtern, warum Skepsis unerlässlich bleibt, wenn mächtige Institutionen mit begrenzter Transparenz oder sinnvoller Aufsicht arbeiten.

Historische Beispiele, die de Becker anführte, zeigen, wie nationale Sicherheitsargumente langfristige verdeckte Operationen ermöglichen, die jahrzehntelang verborgen bleiben, bis Beweise auftauchen und es für eine Rechenschaftspflicht zu spät ist, um den Schaden rückgängig zu machen.

Kontrolle beruht selten allein auf Gewalt. Wiederholungen, die Ausrichtung der Medien und die Durchsetzung von Narrativen prägen die Wahrnehmung, schränken die akzeptable Debatte ein und schaffen den Anschein eines freiwilligen Konsenses ohne offene Zwangsmaßnahmen

Sie diskutierten auch, warum Impfstoffe nicht als eine einzige Kategorie behandelt werden sollten, und betonten dabei die Unterschiede im Krankheitsrisiko und in den individuellen Ergebnissen anstelle pauschaler Zusicherungen

Skeptizismus zu praktizieren dient Ihrer Selbstverteidigung. Das bedeutet, Schlussfolgerungen zu verlangsamen, Anreize und Beweise zu prüfen und sich zu weigern, Urteile auszulagern

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Systeme, die sie schützen sollen, innerhalb angemessener Grenzen funktionieren und einer sinnvollen Aufsicht unterliegen. Diese Annahme gilt in der Regel umso mehr, wenn die Zusicherung von Institutionen mit wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit, staatlicher Unterstützung oder langjähriger Autorität kommt. Dieses automatische Vertrauen prägt jedoch die Art und Weise, wie Entscheidungen aufgenommen werden und wie selten die dahinterstehenden Prozesse im Laufe der Zeit hinterfragt werden.

Diese Frage der Aufsicht steht im Mittelpunkt des Interviews von Joe Rogan mit Gavin de Becker, einem Sicherheitsexperten und Gründer von Gavin de Becker & Associates, einem Unternehmen, das sich auf Bedrohungsanalyse und Schutzdienste spezialisiert hat. Er hat auch mehrere Bücher geschrieben, darunter sein jüngstes Werk „Forbidden Facts: Government Deceit & Suppression About Brain Damage from Childhood Vaccines” (Verbotene Fakten: Täuschung und Unterdrückung durch die Regierung in Bezug auf Hirnschäden durch Impfstoffe für Kinder).

In der oben genannten Diskussion teilte de Becker als Kriminologe seine Erkenntnisse über freigegebene Regierungsoperationen und die dokumentierten Muster, die sich ergeben, wenn mächtige Institutionen ohne Rechenschaftspflicht agieren. Diese Muster sind wichtig, weil sie die Politik, die Narrative und die Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit beeinflussen, die Ihr Leben auch heute noch prägen.

Die verborgene Geschichte „guter Regierungen”

De Becker beginnt mit der Untersuchung verdeckter Geheimdienstoperationen, die jahrzehntelang verborgen blieben, insbesondere des Projekts Gladio, einem Programm nach dem Zweiten Weltkrieg, das vom Office of Strategic Services (OSS) initiiert wurde, aus dem später die Central Intelligence Agency (CIA) hervorging. Anstatt sich nach dem Krieg vollständig aus Europa zurückzuziehen, wiesen die US-Streitkräfte ausgewählte Soldaten an, zurückzubleiben, Waffen und Sprengstoff in unterirdischen Verstecken zu verstecken und auf weitere Befehle zu warten.

Das Projekt Gladio wurde als Verteidigung gegen den Kommunismus gerechtfertigt – Der Zweck der im Hinterland verbliebenen Kräfte bestand darin, dem Kommunismus und Sozialismus in Europa entgegenzuwirken und die Ausbreitung des sowjetischen Einflusses zu verhindern, wobei sie ohne Wissen oder Kontrolle der Öffentlichkeit operierten. Anstatt jedoch als ruhende Notfallreserve zu dienen, wurden sie in Ländern einsatzbereit, die öffentlich als Verbündete der USA galten.

Der Zweck der im Hinterland verbliebenen Kräfte bestand darin, dem Kommunismus und Sozialismus in Europa entgegenzuwirken und die Ausbreitung des sowjetischen Einflusses zu verhindern, wobei sie ohne Wissen oder Kontrolle der Öffentlichkeit operierten. Anstatt jedoch als ruhende Notfallreserve zu dienen, wurden sie in Ländern einsatzbereit, die öffentlich als Verbündete der USA galten. Diese Netzwerke verübten Gewaltakte gegen die Zivilbevölkerung – De Becker nennt als Beispiel den Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna in Italien im Jahr 1980, bei dem 85 Menschen starben und Hunderte verletzt wurden, und beschreibt ihn als einen von der CIA finanzierten und durchgeführten Anschlag. Er verweist auch auf weitere Bombenanschläge in Deutschland und Italien, darunter einen Anschlag im Zusammenhang mit dem Oktoberfest, bei dem 17 Menschen ums Leben kamen, und stellt fest, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelte, sondern um Teil eines Musters koordinierter Aktionen.

– De Becker nennt als Beispiel den Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna in Italien im Jahr 1980, bei dem 85 Menschen starben und Hunderte verletzt wurden, und beschreibt ihn als einen von der CIA finanzierten und durchgeführten Anschlag. Er verweist auch auf weitere Bombenanschläge in Deutschland und Italien, darunter einen Anschlag im Zusammenhang mit dem Oktoberfest, bei dem 17 Menschen ums Leben kamen, und stellt fest, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelte, sondern um Teil eines Musters koordinierter Aktionen. Der Zweck dieser Anschläge war es, politische Ergebnisse zu beeinflussen – Durch die Schaffung von großflächiger Angst durch öffentlichkeitswirksame Gewalttaten verschob sich die öffentliche Meinung in Richtung autoritärer oder rechtsgerichteter Regierungen.

– Durch die Schaffung von großflächiger Angst durch öffentlichkeitswirksame Gewalttaten verschob sich die öffentliche Meinung in Richtung autoritärer oder rechtsgerichteter Regierungen. Das Projekt Gladio richtete sich sogar gegen politische Führer der Alliierten – De Becker diskutiert auch die Ermordung von Aldo Moro, einem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten. Moro wurde entführt, seine fünf Leibwächter wurden getötet, und Wochen später wurde er erschossen im Kofferraum eines Autos gefunden. Laut de Becker wurde dies vom Projekt Gladio durchgeführt, wobei er betont, dass es sich gegen einen verbündeten Politiker und nicht gegen einen ausländischen Gegner richtete.

De Becker diskutiert auch die Ermordung von Aldo Moro, einem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten. Moro wurde entführt, seine fünf Leibwächter wurden getötet, und Wochen später wurde er erschossen im Kofferraum eines Autos gefunden. Laut de Becker wurde dies vom Projekt Gladio durchgeführt, wobei er betont, dass es sich gegen einen verbündeten Politiker und nicht gegen einen ausländischen Gegner richtete. Jahrelang wurde die Existenz des Projekts Gladio geleugnet – US-Politiker wiesen Behauptungen über das Programm wiederholt zurück, darunter auch während der Präsidentschaft von George H. W. Bush, der zuvor als CIA-Direktor gedient hatte. Eine offizielle Anerkennung erfolgte erst nach anhaltendem Druck seitens europäischer Politiker, insbesondere eines italienischen Premierministers, der das Thema in die Öffentlichkeit brachte.

US-Politiker wiesen Behauptungen über das Programm wiederholt zurück, darunter auch während der Präsidentschaft von George H. W. Bush, der zuvor als CIA-Direktor gedient hatte. Eine offizielle Anerkennung erfolgte erst nach anhaltendem Druck seitens europäischer Politiker, insbesondere eines italienischen Premierministers, der das Thema in die Öffentlichkeit brachte. Nach der Aufdeckung des Programms kam es zu rechtlichen Umkehrungen – Nachdem das Projekt Gladio anerkannt worden war, nahmen Gerichte in Europa Terrorismusverfahren im Zusammenhang mit diesen Vorfällen wieder auf. De Becker merkt an, dass zuvor inhaftierte Personen freigelassen wurden, nachdem Beweise vorlagen, dass die Gewalt von Geheimdiensten und nicht von unabhängigen extremistischen Gruppen finanziert und gesteuert worden war.

De Becker verbindet das Projekt Gladio mit einem umfassenderen Muster, bei dem Geheimhaltung immer dann zunimmt, wenn die nationale Sicherheit geltend gemacht wird. Die Dokumentation dieser Ereignisse ist in den gängigen Quellen öffentlich zugänglich, und er fordert die Leser auf, die historischen Aufzeichnungen selbst zu prüfen.

Die Maschinerie hinter offiziellen Narrativen

De Becker und Rogan wenden sich als Nächstes der Frage zu, wie Informationen selbst zu einem Machtinstrument werden, sobald die Kontrolle nachlässt. De Becker erklärt, dass Geheimhaltung allein selten ausreicht, um die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Wichtiger ist es, zu beeinflussen, was man wiederholt hört und wer mit Autorität sprechen darf.

Änderungen am Smith-Mundt-Gesetz beseitigten formale Hindernisse für Propaganda im Inland – Rogan verweist auf Änderungen, die während der Obama-Regierung vorgenommen wurden und es US-Behörden legal ermöglichten, Propaganda an amerikanische Bürger zu verbreiten. De Becker stimmt zu, dass diese Änderung bereits bestehende Praktiken formalisierte und die rechtliche Unterscheidung zwischen ausländischen Informationskampagnen und Einflussnahme im Inland im Namen der nationalen Sicherheit aufhob.

Rogan verweist auf Änderungen, die während der Obama-Regierung vorgenommen wurden und es US-Behörden legal ermöglichten, Propaganda an amerikanische Bürger zu verbreiten. De Becker stimmt zu, dass diese Änderung bereits bestehende Praktiken formalisierte und die rechtliche Unterscheidung zwischen ausländischen Informationskampagnen und Einflussnahme im Inland im Namen der nationalen Sicherheit aufhob. Das Projekt Mockingbird zeigte, wie Medienbeeinflussung schon lange vor dem Aufkommen digitaler Plattformen funktionierte – De Becker bringt die Änderungen des Smith-Mundt-Gesetzes mit dem Projekt Mockingbird in Verbindung, einer Operation aus der Zeit des Kalten Krieges, in deren Rahmen die CIA direkte und indirekte Beziehungen zu amerikanischen Journalisten unterhielt. Laut de Becker waren Hunderte von Journalisten daran beteiligt, einige standen auf der Gehaltsliste der CIA, andere kooperierten informell, indem sie Narrative verbreiteten, die den Zielen der Geheimdienste dienlich waren. Obwohl das Church-Komitee das Programm offiziell einstellte, fragt sich de Becker, ob es wirklich beendet wurde oder sich lediglich weiterentwickelt hat, insbesondere da Informationen nun sofort grenzüberschreitend verbreitet werden können.

– De Becker bringt die Änderungen des Smith-Mundt-Gesetzes mit dem Projekt Mockingbird in Verbindung, einer Operation aus der Zeit des Kalten Krieges, in deren Rahmen die CIA direkte und indirekte Beziehungen zu amerikanischen Journalisten unterhielt. Laut de Becker waren Hunderte von Journalisten daran beteiligt, einige standen auf der Gehaltsliste der CIA, andere kooperierten informell, indem sie Narrative verbreiteten, die den Zielen der Geheimdienste dienlich waren. Obwohl das Church-Komitee das Programm offiziell einstellte, fragt sich de Becker, ob es wirklich beendet wurde oder sich lediglich weiterentwickelt hat, insbesondere da Informationen nun sofort grenzüberschreitend verbreitet werden können. Digitale Medien haben die Unterscheidung zwischen ausländischen und inländischen Botschaften aufgehoben – Desinformation muss nicht mehr direkt in inländische Medien eingespeist werden, um Sie zu erreichen. Im Ausland verbreitete Informationen zirkulieren innerhalb weniger Stunden weltweit und tauchen über soziale Medien, Suchmaschinen und Sekundärberichterstattung wieder auf. Da digitale Plattformen keine geografischen Grenzen respektieren, bricht die Unterscheidung zwischen ausländischen und inländischen Nachrichten zusammen. Was früher eine formelle Koordination mit Nachrichtenorganisationen erforderte, geschieht heute durch algorithmische Verstärkung und virale Wiederholung.

Desinformation muss nicht mehr direkt in inländische Medien eingespeist werden, um Sie zu erreichen. Im Ausland verbreitete Informationen zirkulieren innerhalb weniger Stunden weltweit und tauchen über soziale Medien, Suchmaschinen und Sekundärberichterstattung wieder auf. Da digitale Plattformen keine geografischen Grenzen respektieren, bricht die Unterscheidung zwischen ausländischen und inländischen Nachrichten zusammen. Was früher eine formelle Koordination mit Nachrichtenorganisationen erforderte, geschieht heute durch algorithmische Verstärkung und virale Wiederholung. De Becker führte als Beispiel die Manipulation von Twitter durch Saudi-Arabien zwischen 2018 und 2019 an – Er erklärt, dass Tausende von automatisierten Bot-Konten verwendet wurden, um bestimmte Narrative zu verbreiten, bis sie zu Trends wurden. „Als ich sah, was auf Twitter geschah, dachte ich mir: ‚Nun, jedes Land sollte das tun.‘ Ich meine damit nicht, dass ich das gut finde. Ich meine nur, dass es irgendwie offensichtlich ist, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, mit seiner Bevölkerung zu kommunizieren … Wenn man ihre Wahrnehmung kontrollieren kann, dann ist das natürlich etwas, was jedes Land in der Weltgeschichte getan hat“, bemerkte de Becker.

– Er erklärt, dass Tausende von automatisierten Bot-Konten verwendet wurden, um bestimmte Narrative zu verbreiten, bis sie zu Trends wurden. Jedes Land hat eine Erzählung – De Becker merkt an, dass jedes Land eine grundlegende Geschichte pflegt, die die Art und Weise prägt, wie seine Bevölkerung Not und Autorität interpretiert. Diese Erzählungen unterscheiden sich je nach Kultur, aber sie alle verstärken die Konformität und schränken die kritische Hinterfragung ein. Wenn abweichende Stimmen auftauchen, werden sie oft zum Ziel von Unterdrückung, weil sie die zentralisierte Berichterstattung stören. De Becker und Rogan verbinden diese Dynamik der Informationskontrolle mit der COVID-Pandemie.

Wie Krisen als Katalysator für Kontrolle genutzt werden

Wenn es um COVID geht, trennt de Becker den Ursprung des Virus von den darauf folgenden Reaktionen. Er stellt klar, dass seine Analyse nicht davon abhängt, ob das Virus auf natürliche Weise oder durch menschliches Handeln entstanden ist. Stattdessen konzentriert er sich darauf, was Regierungen nach Ausbruch der Krise unternommen haben und was diese Maßnahmen darüber aussagen, wie sich Macht in Notfällen ausweitet.

Die COVID-Maßnahmen führten zu Einschränkungen für die gesamte Bevölkerung — Regierungen in fast allen westlichen Ländern verhängten Formen des Hausarrests über ihre Bevölkerung, Unternehmen wurden geschlossen und die Bewegungsfreiheit wurde in einem noch nie dagewesenen Ausmaß eingeschränkt.

Regierungen in fast allen westlichen Ländern verhängten Formen des Hausarrests über ihre Bevölkerung, Unternehmen wurden geschlossen und die Bewegungsfreiheit wurde in einem noch nie dagewesenen Ausmaß eingeschränkt. Die sozialen und politischen Auswirkungen der Lockdowns übertrafen die Auswirkungen des Virus selbst — Die Lockdowns stellten eine der größten Maßnahmen staatlicher Kontrolle in der modernen Geschichte dar. Ihre Bedeutung liegt nicht nur in den auferlegten Einschränkungen, sondern auch in der Demonstration, dass normale Freiheiten schnell ausgesetzt werden können und dies auf breiter Ebene akzeptiert wird.

Die Lockdowns stellten eine der größten Maßnahmen staatlicher Kontrolle in der modernen Geschichte dar. Ihre Bedeutung liegt nicht nur in den auferlegten Einschränkungen, sondern auch in der Demonstration, dass normale Freiheiten schnell ausgesetzt werden können und dies auf breiter Ebene akzeptiert wird. Anreize, nicht Verschwörungstheorien, führten zu einer raschen Einhaltung der Vorschriften durch die Institutionen – Als COVID auftrat, organisierten sich ganze Branchen schnell neu, um den neuen Vorgaben gerecht zu werden. Unternehmen verlagerten ihre Produktion ohne zentrale Koordination auf Desinfektionsmittel, Beschilderungen und Materialien zur Einhaltung der Abstandsregeln. Diese Veränderungen fanden statt, weil die Einhaltung der Vorschriften mit der Durchsetzung und dem Gewinn in Einklang stand.

– Als COVID auftrat, organisierten sich ganze Branchen schnell neu, um den neuen Vorgaben gerecht zu werden. Unternehmen verlagerten ihre Produktion ohne zentrale Koordination auf Desinfektionsmittel, Beschilderungen und Materialien zur Einhaltung der Abstandsregeln. Diese Veränderungen fanden statt, weil die Einhaltung der Vorschriften mit der Durchsetzung und dem Gewinn in Einklang stand. Pandemiesimulationen priorisierten die Informationskontrolle gegenüber medizinischen Maßnahmen – De Becker verweist auf Event 201, ein öffentlich zugängliches Video einer Pandemiesimulation aus dem Jahr 2019, die von der Bill & Melinda Gates Foundation organisiert wurde und an der Teilnehmer der CIA, des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention, der Militärführung und Medien wie CBS teilnahmen. „Sie kamen zusammen und sprachen darüber, was im Falle einer Pandemie passieren würde. Sie gaben der Pandemie einen Namen und führten Tabletop-Übungen zur Pandemie durch. Gab es Diskussionen über Gesundheit? Nein. Es ging ausschließlich um die Kontrolle der Informationen. Warum ist das interessant? Weil es 2019 war, bevor COVID auftrat. Ende 2019 gab es diese Tabletop-Übungen also bereits seit Jahren“, erklärte er.

– De Becker verweist auf Event 201, ein öffentlich zugängliches Video einer Pandemiesimulation aus dem Jahr 2019, die von der Bill & Melinda Gates Foundation organisiert wurde und an der Teilnehmer der CIA, des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention, der Militärführung und Medien wie CBS teilnahmen. Die Beschränkungen wurden selektiv in einer Weise angewendet, die die zentralisierte Autorität begünstigte – Während des Lockdowns blieben Spirituosengeschäfte und große Einzelhandelsketten geöffnet, während Kirchen und kleine Versammlungen eingeschränkt oder geschlossen wurden. De Becker interpretiert dies als Teil eines umfassenderen Musters, in dem Regierungen Institutionen tolerieren, die keine Herausforderung für die zentralisierte Macht darstellen, während sie diejenigen einschränken, die einen unabhängigen sozialen Zusammenhalt fördern. Wenn Menschen daran gehindert werden, sich zu gemeinsamen Erlebnissen wie Gottesdiensten, Konzerten oder öffentlichen Freizeitaktivitäten zu versammeln, schwächen sich die sozialen Bindungen ab. Ohne diese Räume werden die Menschen isolierter und abhängiger von vermittelten Narrativen.

– Während des Lockdowns blieben Spirituosengeschäfte und große Einzelhandelsketten geöffnet, während Kirchen und kleine Versammlungen eingeschränkt oder geschlossen wurden. De Becker interpretiert dies als Teil eines umfassenderen Musters, in dem Regierungen Institutionen tolerieren, die keine Herausforderung für die zentralisierte Macht darstellen, während sie diejenigen einschränken, die einen unabhängigen sozialen Zusammenhalt fördern. Wenn Menschen daran gehindert werden, sich zu gemeinsamen Erlebnissen wie Gottesdiensten, Konzerten oder öffentlichen Freizeitaktivitäten zu versammeln, schwächen sich die sozialen Bindungen ab. Ohne diese Räume werden die Menschen isolierter und abhängiger von vermittelten Narrativen. Historische Parallelen zu AIDS – De Becker und Rogan verwiesen auf die AIDS-Krise als ein früheres Beispiel, bei dem sich ein einziges Erklärungsmodell schnell festigte und eine offene Debatte einschränkte. So stellte beispielsweise Peter Duesberg, Professor an der University of California in Berkeley und angesehener Krebsforscher, das vorherrschende HIV-AIDS-Narrativ in Frage und sah sich nicht mit einer wissenschaftlichen Diskussion konfrontiert, sondern mit beruflichen Konsequenzen. Duesberg behauptete, HIV sei ein schwaches Virus, das in Systemen auftrete, die bereits durch starken Drogenkonsum, schlechte Ernährung und wiederholten Antibiotikaeinsatz geschwächt seien. Die Schwulengemeinschaft erlebte zu dieser Zeit eine enorme sexuelle Freiheit, die oft mit starkem Drogenkonsum einherging, den Duesberg als Ursache für die spezifischen Atemwegsprobleme im Zusammenhang mit AIDS identifizierte.

De Becker und Rogan verwiesen auf die AIDS-Krise als ein früheres Beispiel, bei dem sich ein einziges Erklärungsmodell schnell festigte und eine offene Debatte einschränkte. So stellte beispielsweise Peter Duesberg, Professor an der University of California in Berkeley und angesehener Krebsforscher, das vorherrschende HIV-AIDS-Narrativ in Frage und sah sich nicht mit einer wissenschaftlichen Diskussion konfrontiert, sondern mit beruflichen Konsequenzen. Duesberg behauptete, HIV sei ein schwaches Virus, das in Systemen auftrete, die bereits durch starken Drogenkonsum, schlechte Ernährung und wiederholten Antibiotikaeinsatz geschwächt seien. Die Schwulengemeinschaft erlebte zu dieser Zeit eine enorme sexuelle Freiheit, die oft mit starkem Drogenkonsum einherging, den Duesberg als Ursache für die spezifischen Atemwegsprobleme im Zusammenhang mit AIDS identifizierte. Die herkömmliche Behandlung verschlimmerte den Zustand der Patienten – Das Chemotherapeutikum Azidothymidin (AZT) wurde trotz seiner bekannten Toxizität und seiner früheren Aufgabe als Krebsbehandlung weit verbreitet verschrieben. Rogan merkt an, dass es das einzige Chemotherapeutikum war, das jemals für eine langfristige, kontinuierliche Anwendung verschrieben wurde. De Becker erzählt die Geschichte eines rumänischen Mädchens, das von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert wurde. Das Kind wurde in Rumänien als HIV-negativ getestet und nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten als HIV-positiv. Daraufhin wurde es mit AZT behandelt und erlitt einen raschen und schweren Gesundheitsverfall. Als die Eltern Peter Duesberg kontaktierten, riet er ihnen, die Medikation sofort abzubrechen. Laut de Becker verbesserte sich der Zustand des Kindes nach Absetzen von AZT stetig. Später erreichte sie das Erwachsenenalter, wurde schwanger und bekam ein gesundes Kind, obwohl ihr zuvor eine Lebenserwartung von höchstens 11 Jahren prognostiziert worden war. Mit der Zeit gingen die Todesfälle aufgrund von AIDS zurück, da AZT immer seltener eingesetzt wurde – eine Entwicklung, die Fragen zu den Behandlungsergebnissen aufwarf, die während des Höhepunkts der Krise nicht offen untersucht worden waren.

In meinem vorherigen Interview mit de Becker haben wir uns eingehender damit befasst, wie Angst genutzt wird, um das Verhalten der Öffentlichkeit zu beeinflussen, und wie wahrgenommene Bedrohungen genutzt werden, um in Krisenzeiten die Einhaltung von Vorschriften zu fördern. Lesen Sie unser Gespräch unter „Sicherheitsexperte Gavin de Becker beschreibt die Gabe der Angst”.

Warum Impfstoffe nicht als ein einziges Produkt behandelt werden sollten

Beim Thema Impfstoffe konzentrieren sich de Becker und Rogan auf ein grundlegendes Problem, nämlich dass Impfstoffe als eine einzige, einheitliche Kategorie behandelt werden und nicht als individuelle medizinische Maßnahmen, obwohl sich jeder Impfstoff in seiner Zusammensetzung, Wirkungsweise, Zielkrankheit und seinem Risikoprofil unterscheidet. Wenn man sie alle in einen Topf wirft, verleitet dies die Menschen dazu, in Begriffen wie Loyalität gegenüber einem Konzept zu denken, anstatt bestimmte Produkte und Ergebnisse zu bewerten.

Die Prävalenz einer Krankheit wird oft mit dem individuellen Risiko verwechselt – Das Vorhandensein einer Krankheit in einer Population bedeutet nicht automatisch, dass jedes einzelne Individuum dem gleichen Risiko ausgesetzt ist. Bevor Sie eine Intervention in Betracht ziehen, müssen Sie verstehen, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie oder Ihr Kind mit der betreffenden Krankheit in Berührung kommen, wie schwerwiegend die Folgen in der Regel sind und ob der Impfstoff diese Folgen wesentlich verändert. De Becker stellt fest, dass öffentliche Botschaften oft nicht dieser Reihenfolge folgen. Stattdessen stützt sie sich oft auf angstbasierte Darstellungen, die von Worst-Case-Szenarien ausgehen, ohne diese auf tatsächliche Inzidenzraten zu stützen.

Das Vorhandensein einer Krankheit in einer Population bedeutet nicht automatisch, dass jedes einzelne Individuum dem gleichen Risiko ausgesetzt ist. Bevor Sie eine Intervention in Betracht ziehen, müssen Sie verstehen, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie oder Ihr Kind mit der betreffenden Krankheit in Berührung kommen, wie schwerwiegend die Folgen in der Regel sind und ob der Impfstoff diese Folgen wesentlich verändert. De Becker stellt fest, dass öffentliche Botschaften oft nicht dieser Reihenfolge folgen. Stattdessen stützt sie sich oft auf angstbasierte Darstellungen, die von Worst-Case-Szenarien ausgehen, ohne diese auf tatsächliche Inzidenzraten zu stützen. De Becker nennt als Beispiel Tetanus – Er erklärt, dass Tetanus durch Bakterien verursacht wird und nicht ansteckend ist, d. h. nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. In den Vereinigten Staaten seien Todesfälle durch Tetanus äußerst selten, wobei er 13 Todesfälle in 10 Jahren anführt, die vor allem bei älteren Menschen auftraten. Die Tetanusimpfung kann auch nach einer Verletzung verabreicht werden, anstatt sie wiederholt bei Säuglingen durchzuführen. Dies wirft die berechtigte Frage auf, warum sehr kleine Kinder mehrere Dosen für eine Krankheit erhalten, mit der sie wahrscheinlich nie in Berührung kommen werden.

Er erklärt, dass Tetanus durch Bakterien verursacht wird und nicht ansteckend ist, d. h. nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. In den Vereinigten Staaten seien Todesfälle durch Tetanus äußerst selten, wobei er 13 Todesfälle in 10 Jahren anführt, die vor allem bei älteren Menschen auftraten. Die Tetanusimpfung kann auch nach einer Verletzung verabreicht werden, anstatt sie wiederholt bei Säuglingen durchzuführen. Dies wirft die berechtigte Frage auf, warum sehr kleine Kinder mehrere Dosen für eine Krankheit erhalten, mit der sie wahrscheinlich nie in Berührung kommen werden. Polio ist ein weiteres Beispiel – De Becker zitiert Daten der CDC, wonach etwa 99 % der mit Polio infizierten Menschen überhaupt keine Symptome zeigen. Er erklärt, dass Lähmungen, die von den meisten Menschen gefürchtet werden, nur in einem kleinen Teil der Fälle auftreten und dass sich viele Betroffene wieder erholen. Er weist auch darauf hin, dass in den letzten Jahren die meisten gemeldeten Poliofälle weltweit mit dem Impfstoff in Verbindung standen und nicht mit dem wilden Poliovirus. Rogan bestätigt, dass diese Informationen über die CDC öffentlich zugänglich sind, auch wenn sie den meisten Menschen unbekannt sind.

– De Becker zitiert Daten der CDC, wonach etwa 99 % der mit Polio infizierten Menschen überhaupt keine Symptome zeigen. Er erklärt, dass Lähmungen, die von den meisten Menschen gefürchtet werden, nur in einem kleinen Teil der Fälle auftreten und dass sich viele Betroffene wieder erholen. Er weist auch darauf hin, dass in den letzten Jahren die meisten gemeldeten Poliofälle weltweit mit dem Impfstoff in Verbindung standen und nicht mit dem wilden Poliovirus. Rogan bestätigt, dass diese Informationen über die CDC öffentlich zugänglich sind, auch wenn sie den meisten Menschen unbekannt sind. Masern und Mumps werden in ähnlicher Weise diskutiert – De Becker erklärt, dass die Zahl der Masern-Todesfälle in den USA lange vor der flächendeckenden Impfung aufgrund von Verbesserungen im Bereich Hygiene und Ernährung drastisch zurückgegangen ist. Mehr als 20 Jahre lang gab es in den USA keine Masern-Todesfälle, und als später Todesfälle auftraten, waren diese äußerst selten. Tatsächlich betrafen die gemeldeten Mumps-Ausbrüche größtenteils geimpfte Personen.

– De Becker erklärt, dass die Zahl der Masern-Todesfälle in den USA lange vor der flächendeckenden Impfung aufgrund von Verbesserungen im Bereich Hygiene und Ernährung drastisch zurückgegangen ist. Mehr als 20 Jahre lang gab es in den USA keine Masern-Todesfälle, und als später Todesfälle auftraten, waren diese äußerst selten. Tatsächlich betrafen die gemeldeten Mumps-Ausbrüche größtenteils geimpfte Personen. Die Diskussion befasst sich auch mit impfstoffbedingten Erkrankungen und unerwünschten Ereignissen – Impfstoffbedingte Schäden werden in Diskussionen auf Bevölkerungsebene in der Regel als selten dargestellt und heruntergespielt. Wenn Ergebnisse anhand von Durchschnittswerten zusammengefasst werden, sind einzelne Schäden schwer zu erkennen, selbst wenn diese schwerwiegend oder dauerhaft sind. Aus Risikosicht mindert die Häufigkeit eines Ergebnisses nicht dessen Bedeutung für die betroffene Person.

– Impfstoffbedingte Schäden werden in Diskussionen auf Bevölkerungsebene in der Regel als selten dargestellt und heruntergespielt. Wenn Ergebnisse anhand von Durchschnittswerten zusammengefasst werden, sind einzelne Schäden schwer zu erkennen, selbst wenn diese schwerwiegend oder dauerhaft sind. Aus Risikosicht mindert die Häufigkeit eines Ergebnisses nicht dessen Bedeutung für die betroffene Person. Dies führt zu einer allgemeineren Frage, wie individuelle Schäden gegen den Nutzen auf Bevölkerungsebene abgewogen werden – De Becker erklärt, dass für die Risikobewertung ermittelt werden muss, wer die Kosten einer Intervention trägt. Wenn sich die Schäden auf einzelne Personen konzentrieren, während der Nutzen auf die gesamte Bevölkerung verteilt ist, verschwinden diese individuellen Ergebnisse tendenziell aus der öffentlichen Rechnungslegung.

– De Becker erklärt, dass für die Risikobewertung ermittelt werden muss, wer die Kosten einer Intervention trägt. Wenn sich die Schäden auf einzelne Personen konzentrieren, während der Nutzen auf die gesamte Bevölkerung verteilt ist, verschwinden diese individuellen Ergebnisse tendenziell aus der öffentlichen Rechnungslegung. Die Flugsicherheit deckt die Schwachstelle dieser Argumentation auf – Rogan bietet eine Analogie, die laut de Becker das Problem treffend beschreibt. Würde die Flugsicherheit so bewertet wie häufig die Impfstoffsicherheit, würden Unfälle über Millionen erfolgreicher Flüge gemittelt und Todesfälle als statistisch unbedeutend abgetan werden. De Becker merkt an, dass die Luftfahrt jeden Unfall als inakzeptabel behandelt, unabhängig von seiner Seltenheit, ein Standard, der in der Medizin selten angewendet wird.

Diese Ansichten stimmen mit einem früheren Interview überein, das Rogan mit Dr. Suzanne Humphries geführt hat, Mitautorin von „Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History“ (Illusionen auflösen: Krankheiten, Impfstoffe und die vergessene Geschichte), einem meiner Lieblingsbücher zum Thema Impfstoffe. In ihrem Gespräch erläuterte sie die Geschichte, die Wissenschaft und die tatsächlichen Auswirkungen von Impfstoffen. Mehr über dieses aufschlussreiche Gespräch erfahren Sie in „What’s the Real Story Behind Vaccines?“ (Was ist die wahre Geschichte hinter Impfstoffen?)

Pharma-Anreize, Haftungsschutz und die Medikalisierung der Politik

Wenn es um Pharmahersteller geht, konzentrieren sich de Becker und Rogan auf rechtliche Ergebnisse, die in öffentlichen Aufzeichnungen dokumentiert sind, und darauf, was diese Ergebnisse über Anreize aussagen. Sie untersuchen abgeschlossene Fälle, um zu zeigen, wie die Durchsetzung funktioniert, wenn sie ohne Änderung des zugrunde liegenden Verhaltens erfolgt.

Strafrechtliche Vergleiche zeigen ein Muster der Strafverfolgung, nachdem der Schaden bereits entstanden ist – Mehrere große Pharmaunternehmen haben hohe Strafen und Vergleichszahlungen im Zusammenhang mit illegaler Vermarktung, falschen Angaben und anderem Fehlverhalten gezahlt, das durch Gerichtsverfahren anerkannt wurde. So zahlte Pfizer beispielsweise die damals als höchste Strafe in der Geschichte der USA bezeichnete Geldbuße im Zusammenhang mit der Werbung für Medikamente für nicht zugelassene Anwendungen und falschen Angaben. Johnson & Johnson sah sich ebenfalls hohen Strafen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten um Babypuder und Opioid-Vergleichen in mehreren Bundesstaaten wegen irreführender Vermarktung gegenüber. Er erwähnt auch Vioxx von Merck und stellt fest, dass die Schätzungen der damit verbundenen Todesfälle stark variierten, darunter Zahlen in Höhe von Hunderttausenden, während das Unternehmen auch nach den Vergleichen erhebliche Einnahmen erzielte. Als weiteres Beispiel wird Zyprexa von Eli Lilly angeführt, das neben vergleichsweise geringeren finanziellen Strafen im Zusammenhang mit der Off-Label-Werbung und schwerwiegenden Nebenwirkungen mehrere zehn Milliarden Dollar einbrachte.

Mehrere große Pharmaunternehmen haben hohe Strafen und Vergleichszahlungen im Zusammenhang mit illegaler Vermarktung, falschen Angaben und anderem Fehlverhalten gezahlt, das durch Gerichtsverfahren anerkannt wurde. So zahlte Pfizer beispielsweise die damals als höchste Strafe in der Geschichte der USA bezeichnete Geldbuße im Zusammenhang mit der Werbung für Medikamente für nicht zugelassene Anwendungen und falschen Angaben. Johnson & Johnson sah sich ebenfalls hohen Strafen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten um Babypuder und Opioid-Vergleichen in mehreren Bundesstaaten wegen irreführender Vermarktung gegenüber. Er erwähnt auch Vioxx von Merck und stellt fest, dass die Schätzungen der damit verbundenen Todesfälle stark variierten, darunter Zahlen in Höhe von Hunderttausenden, während das Unternehmen auch nach den Vergleichen erhebliche Einnahmen erzielte. Als weiteres Beispiel wird Zyprexa von Eli Lilly angeführt, das neben vergleichsweise geringeren finanziellen Strafen im Zusammenhang mit der Off-Label-Werbung und schwerwiegenden Nebenwirkungen mehrere zehn Milliarden Dollar einbrachte. Geldstrafen verlieren ihre abschreckende Wirkung, wenn sie geringer sind als die Gewinne — Aus diesen Beispielen zieht de Becker die allgemeine Schlussfolgerung, dass Strafen, die geringer sind als die Gewinne, keine korrigierende Wirkung mehr haben. Rogan stimmt dem zu und stellt fest, dass ähnliche Muster bei verschiedenen Unternehmen eher auf systemische Anreize als auf vereinzelte Versäumnisse hindeuten.

Aus diesen Beispielen zieht de Becker die allgemeine Schlussfolgerung, dass Strafen, die geringer sind als die Gewinne, keine korrigierende Wirkung mehr haben. Rogan stimmt dem zu und stellt fest, dass ähnliche Muster bei verschiedenen Unternehmen eher auf systemische Anreize als auf vereinzelte Versäumnisse hindeuten. Impfstoffhersteller unterliegen anderen Haftungsvorschriften — De Becker erklärt, dass Impfstoffhersteller keine direkte zivilrechtliche Haftung für Schäden tragen, wodurch eine Standardform der Rechenschaftspflicht entfällt, die für die meisten anderen Produkte gilt. Rogan betont, dass diese fehlende Haftung die Art und Weise verändert, wie Risiken bewertet und Folgen aufgefangen werden.

De Becker erklärt, dass Impfstoffhersteller keine direkte zivilrechtliche Haftung für Schäden tragen, wodurch eine Standardform der Rechenschaftspflicht entfällt, die für die meisten anderen Produkte gilt. Rogan betont, dass diese fehlende Haftung die Art und Weise verändert, wie Risiken bewertet und Folgen aufgefangen werden. Die Geburtenkontrolle wurde als Gesundheitsmaßnahme neu definiert – Bevölkerungsziele wurden zunehmend medizinisiert und verlagerten sich von einer expliziten politischen Debatte hin zu Gesundheitsversorgung, Familienplanung und Programmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. De Becker weist darauf hin, dass es dokumentierte Fälle von Zwangssterilisationen gibt, die später von den Regierungen anerkannt wurden und damals oft als Gesundheitsinitiativen gerechtfertigt wurden.

Bevölkerungsziele wurden zunehmend medizinisiert und verlagerten sich von einer expliziten politischen Debatte hin zu Gesundheitsversorgung, Familienplanung und Programmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. De Becker weist darauf hin, dass es dokumentierte Fälle von Zwangssterilisationen gibt, die später von den Regierungen anerkannt wurden und damals oft als Gesundheitsinitiativen gerechtfertigt wurden. Einige Impfkampagnen wurden später mit nicht offengelegten Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit in Verbindung gebracht – De Becker nennt Programme, bei denen humanes Choriongonadotropin (hCG), ein während der Schwangerschaft produziertes Hormon, ohne Offenlegung zusammen mit einer Tetanusimpfung verabreicht wurde. „Es verhinderte, dass sie schwanger wurden. Und sie hatten die Weltgesundheitsorganisation, deren Aufgabe im Grunde genommen die Reduzierung der Bevölkerung ist. Von Anfang an hatten sie an diesem HCG gearbeitet“, verriet de Becker.

– De Becker nennt Programme, bei denen humanes Choriongonadotropin (hCG), ein während der Schwangerschaft produziertes Hormon, ohne Offenlegung zusammen mit einer Tetanusimpfung verabreicht wurde. Die Bevölkerungspolitik wurde in das medizinische und öffentliche Gesundheitssystem integriert – Eines der zentralen Beispiele, das de Becker anführte, ist das National Security Study Memorandum 200, allgemein bekannt als Kissinger-Bericht, in dem das Bevölkerungswachstum in Entwicklungsländern als Bedrohung für die strategischen und wirtschaftlichen Interessen der USA dargestellt wurde. Er erklärt, dass sich der Bericht auf Länder mit reichen Bodenschätzen konzentrierte und die Notwendigkeit betonte, das Bevölkerungswachstum zu reduzieren, um den Zugang zu diesen Ressourcen zu erhalten. Er empfahl ausdrücklich den Einsatz von Nahrungsmittelhilfe, wirtschaftlichen Hebeln und Programmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit als Instrumente zur Beeinflussung der Geburtenraten in diesen Gebieten.

Warum Skepsis eine Form der Selbstschutz ist

De Becker fordert die Amerikaner dazu auf, Skepsis zu üben, da diese darüber entscheidet, wer letztendlich die Macht innehat. Er drückt es so aus: „Wenn Sie nicht skeptisch sind, regiert die Regierung uns. Wir regieren nicht die Regierung.“ Skepsis ist kein Zynismus oder reflexartiges Misstrauen. Es ist eine Disziplin – die Praxis, Schlussfolgerungen lange genug hinauszuzögern, um Anreize, Beweise und Konsequenzen zu prüfen, bevor man automatisch zustimmt.

Wenn Ihnen gesagt wird, dass ein Produkt sicher ist, eine Richtlinie notwendig ist oder eine Beschränkung nur vorübergehend gilt, fragen Sie, wer von Ihrer Zustimmung profitiert, welche Beweise diese Behauptung stützen und ob diese Beweise unabhängig überprüft wurden. Das bedeutet, dass Sie sich selbst informieren, Erfolgsbilanz und Gerichtsakten einsehen und öffentlich zugängliche, freigegebene Akten lesen müssen. Die Informationen sind vorhanden, wenn Sie bereit sind, danach zu suchen.

In den Bereichen nationale Sicherheit, öffentliche Gesundheit und Unternehmensregulierung beginnt die Rechenschaftspflicht, wenn keine Institution als unantastbar behandelt wird. Skepsis lehnt Fachwissen nicht ab, sondern weigert sich, das eigene Urteilsvermögen aufzugeben. Systeme, die die Öffentlichkeit schützen sollen, bleiben rechenschaftspflichtig, wenn sie einer ständigen Kontrolle unterliegen. Ohne diese Kontrolle erfahren Sie erst Jahre später, was tatsächlich passiert ist, wenn die Folgen bereits dauerhaft sind und die Verantwortlichen längst weitergezogen sind.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Macht und Aufsicht

F: Warum muss ich Institutionen hinterfragen, die eigentlich die öffentliche Gesundheit und Sicherheit schützen sollen?

A: Sie hinterfragen Institutionen, weil die Geschichte zeigt, dass Autorität nicht automatisch zu Verantwortlichkeit führt. Politik und Produkte werden oft eher durch Anreize, rechtliche Schutzmaßnahmen und Informationskontrolle als durch Ergebnisse allein geprägt. Fragen zu stellen hilft Ihnen zu verstehen, wie Entscheidungen getroffen wurden, welche Beweise berücksichtigt wurden und wer die Konsequenzen trägt, wenn diese Entscheidungen Schaden anrichten.

F: Bedeutet Skepsis, Wissenschaft oder Fachwissen abzulehnen?

A: Nein. Skeptisch zu sein bedeutet, dass Sie Behauptungen auf der Grundlage von Beweisen, Anreizen und Ergebnissen bewerten, anstatt Ihr Urteil vollständig auszulagern. Sie können Fachwissen respektieren, ohne es als unfehlbar oder unhinterfragbar zu betrachten.

F: Wie wirkt sich die Kontrolle der Medien auf die Macht der Regierung aus?

A: Informationen prägen die Wahrnehmung. Wenn Narrative über vertrauenswürdige Kanäle wiederholt und abweichende Meinungen marginalisiert werden, wird Zustimmung ohne Zwang erzeugt. Sie glauben vielleicht, dass Sie frei wählen, während der Bereich akzeptabler Ansichten bereits eingeschränkt wurde.

F: Warum unterscheiden sich digitale Medien von früheren Propagandabemühungen?

A: Digitale Plattformen beseitigen geografische Grenzen. Nachrichten, die irgendwo veröffentlicht werden, verbreiten sich überall und werden durch Algorithmen statt durch Redakteure verstärkt. Dadurch wird das Wahrnehmungsmanagement schneller, weniger sichtbar und schwieriger bis zu seiner Quelle zurückzuverfolgen.

F: Wie sieht Skepsis in der Praxis konkret aus?

A: Es bedeutet, Entscheidungen, die sofortige Zustimmung erfordern, zu verzögern. Sie schauen sich Primärquellen, Erfolgsbilanz, Gerichtsurteile und freigegebene Dokumente an, sofern diese verfügbar sind. Sie unterscheiden zwischen Zusicherungen und Beweisen und vermeiden es, Institutionen als unantastbar zu betrachten. Skepsis hält Sie engagiert, informiert und in der Lage, Entscheidungen auf der Grundlage dessen zu treffen, was Sie überprüfen können, und nicht auf der Grundlage dessen, was Ihnen als akzeptabel vorgegeben wird.

