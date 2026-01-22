Seymour Hersh: Putins langer Krieg

Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert nun schon länger als sein Krieg gegen Nazi-Deutschland, und seine Wirtschaft leidet unter den Folgen

In einigen Teilen der US-Geheimdienste wachsen Verzweiflung und Wut über Wladimir Putins Weigerung, ein Ende des Krieges mit der Ukraine in Betracht zu ziehen. Der russische Präsident steht zu Hause vor verheerenden wirtschaftlichen Problemen und ignoriert seine unruhigen hochrangigen Militärs – um was zu erreichen?

Unternehmen geraten ins Wanken und Geschäfte schließen – teilweise aufgrund internationaler Sanktionen – in Moskau und ganz Russland. In Washington wird über einen möglichen Wechsel an der Spitze gesprochen. US-Geheimdienstmitarbeiter, die Putin jahrelang mit widerwilligem Respekt für seine Klugheit und seine Bereitschaft, für den Machterhalt zu töten, betrachteten, fragen sich nun, warum Putin einen Krieg fortsetzt, der zu wirtschaftlichem Chaos und der Forderung nach einer neuen Führung führen könnte.

Ein erfahrener US-Beamter, der sich seit Jahrzehnten mit Russland befasst, ist nach wie vor verwirrt und frustriert darüber, dass Putin im vergangenen Herbst ein Angebot der USA abgelehnt hat, das von Präsident Donald Trump gebilligt wurde, aber von der Ukraine bitterlich abgelehnt wurde: Russland sollte die Kontrolle über das ukrainische Gebiet erhalten, das es in erbitterten Kämpfen erobert hatte. „Ab Januar“, sagte er mir, „wird der Krieg Russlands mit der Ukraine länger gedauert haben als ihr Krieg mit Deutschland. 1945 waren sie in Berlin. 2026 werden sie nicht einmal Donezk kontrollieren“, eine ostukrainische Provinz mit einer großen russischsprachigen Bevölkerung, die an Russland grenzt.

Heute „sieht sich Putin zunehmenden innenpolitischen Unruhen gegenüber. Mehr Russen sind gegen den Krieg als dafür“, sagte der Beamte. „Die Armee verliert an Ansehen, die nationalen Öl- und Gaseinnahmen sind um 22 Prozent zurückgegangen, und es gibt keine Möglichkeit, Kredite im Ausland aufzunehmen, um den Krieg mit der Ukraine zu finanzieren.

‚Putin weiß, dass der Geist im Kreml-Schrank die Revolution ist‘“, sagte er. Der Beamte zitierte General Waleri Gerassimow, den russischen Generalstabschef: „Ich habe keine Armee mehr. Meine Panzer und gepanzerten Fahrzeuge sind Schrott, meine Artillerie-Läufe sind abgenutzt. Meine Vorräte sind unregelmäßig. Meine Unteroffiziere und mittleren Offiziere sind tot, und meine Soldaten sind ehemalige Strafgefangene.“

Ich berichte seit Jahrzehnten über die Spannungen zwischen Washington und Moskau und wusste von gelegentlichen Kontakten zwischen Soldaten auf höchster Ebene amerikanischer und russischer Generäle, doch noch nie zuvor war es mir von einer Quelle erlaubt worden, einen hochrangigen russischen General zu einem sensiblen Thema zu zitieren. Der amerikanische Beamte erklärte, warum es dieses Mal anders sei: Putin habe „irgendwann Anfang letzten Jahres erkannt, dass die militärische Offensive [gegen die Ukraine] in einer Pattsituation feststeckte, und sei zu einer neuen Strategie übergegangen – Tod und Zerstörung der Zivilbevölkerung, von der er glaubt, dass sie zu Verzweiflung, Leid und sinkender Moral führen wird und die ukrainische Bevölkerung dazu zwingt, Bedingungen zu akzeptieren, die für Russland günstig sind: die Kapitulation der ukrainischen Armee und die Oberhoheit über die ukrainische Regierung. Die Ukraine würde zu einem Vasallenstaat. Das fehlende Juwel in der imperialen Krone würde wiederhergestellt, und Putin würde seinen Platz neben Peter und Katharina einnehmen“, deren äußerst problematische Ehe schließlich im 18. Jahrhundert zu Russlands Goldenem Zeitalter führte.

Der Beamte fuhr fort: „Es hat nicht funktioniert und wird nicht funktionieren. Wie sich die Geschichte von Guernica, London und Gaza-Stadt wiederholt, ist das Gegenteil eingetreten. Die Ukrainer kämpfen härter und mit größerer Entschlossenheit.

‚Der Westen ist zu denselben Pattsituations-Schlüssen gelangt und versucht, Putins inneren Durchhaltewillen zu untergraben. Nicht durch einen militärischen Angriff, sondern durch wirtschaftliche Sanktionen, die sowohl die Eliten als auch die Bevölkerung insgesamt treffen. Es funktioniert – der Lebensstandard sinkt rapide, während Steuern, Isolation und Verluste steigen. Enttäuschung und Groll nehmen zu. Am vergangenen Wochenende hat Russland landesweit die gesamte Handynutzung und den mobilen Internetdienst abgeschaltet.‘“

In der vergangenen Woche kursierte in einigen Regierungsbüros in Washington der Bericht „Inside the Russian Economy“ von Alekandra Prokopenko, Fellow am Carnegie Russia Eurasia Center, die von 2017 bis 2022 bei der russischen Zentralbank arbeitete, und Alexander Kolyandr, einem ehemaligen Reporter des Wall Street Journal und früheren Vizepräsidenten bei Credit Suisse, der heute beim Center for European Policy Analysis tätig ist. Darin argumentieren sie, dass Darstellungen, wonach die russische Wirtschaft noch beherrschbar sei, das Bankensystem stabil und Arbeitslosigkeit sowie Haushaltsdefizit unter Kontrolle, kaum mehr als eine „Fassade“ seien, die zunehmende „strukturelle Spannungen“ verdecke – insbesondere die Erosion jener „Puffer“, die bis vor Kurzem die kriegsbedingten wirtschaftlichen Herausforderungen abgefedert hätten. Am Ende kommt das Papier zu dem Schluss, dass „Russland im Falle eines künftigen Tauwetters mit dem Westen kaum ein Ort sein dürfte, in den Unternehmen investieren oder ihre Produktion ansiedeln wollen“.

Die Botschaft all dessen ist einfach: Putin gräbt seinem Land und seiner Präsidentschaft inzwischen ein Loch aus Gewalt, das immer tiefer wird.

Es gibt keine Gewinner im andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine, aber viel zu viele Verlierer in beiden Nationen. Trotz vieler markiger Worte über eine frühe Beendigung des Krieges zu Beginn seiner Amtszeit scheint Donald Trump anderweitig beschäftigt zu sein.