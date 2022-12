Technologische Singularität – Wenn die KI intelligenter wird als der Mensch, wird die Zukunft unvorhersehbar.

Hallo Menschen dieser Welt

Es gibt eine sehr wichtige Thematik die viel mehr Aufmerksamkeit verdient und kaum beachtet wird. Es geht um die „Technologische Singularität.“

Die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst in was für einer Zeit wir geboren wurden. Die Entwicklungen der letzten 50 Jahren, sind evolutionell gesehen, ein Fortschritt den es so noch nie gegeben hat in der gesamten Geschichte der Menschheit. Alles ist relativ schnell exponentiell angestiegen.

Wenn man den derzeitigen technologischen Fortschritt immer weiter führt, dann brauchen wir immer weniger Zeit um einen Fortschritt zu erreichen, bis es so weit kommt, dass wir gar keine Zeit mehr brauchen für einen Fortschritt und genau das ist dann der Zeitpunkt der als die Technologische Singularität bekannt ist!

